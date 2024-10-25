Как правило, специалисты отговаривают от применения ламината на кухне. Главная причина в том, что согласно общим свойствам, этот тип покрытия боится влаги. Кухня же традиционно является в квартире одной из мокрых зон. Кроме того в таком помещении часто проводится влажная уборка.

На современном рынке представлено множество вариантов напольного покрытия, вместо ламината на кухне можно использовать плитку или камень. Если ваш дизайн-проект предполагает на кухне полы под дерева? И так ли неудобен ламинат. Чтобы ответить на этот вопрос важно рассмотреть тему более детально.

Влияние воды на ламинат

Каждый, кому довелось пережить хотя бы один ремонт с начала 2010-х, хорошо знает о том, что ламинат не приемлет влажности. Этот тип покрытия и сегодня рекомендуют вытирать только влажной или сухой тряпкой. Попадания воды на ламинат – крайне нежелательно.





Это может привести к вздутию и деформации. В случае протечки при этом приходиться не просто перекладывать пол, но и часто заменять подкладочный материал. Это –дорогой процесс.





В то же время на строительном рынке можно встретить отдельных производителей, которые предлагают ламинат с повышенной влагостойкостью. Это европейские фирмы. По этой причине цена вопроса не настолько бюджетно, как это привычно для ламината.

Помимо стандартного ламината на рынке можно встретить вариант панелей ДВП, так называемые водостойкий ламинат. Однако наличие ДВП лишает материал общего сходства с деревянной кладкой.

Другие недостатки ламината на кухне

Помимо боязни воды ламинат также отличает способность к выгоранию на солнце и низкая сопротивляемость факторам внешней среды. При длительной эксплуатации материал теряет цвет и рисунок. Также ламинат легко царапается и в целом неустойчив к механическим воздействиям. Простая перестановка мебели может серьезно деформировать его.

Из этого следует, что применение ламината на кухне действительно проблематично и крайне нежелательно. Если возникает необходимость имитации деревянного покрытия, всегда можно попробовать подобрать аналоги.

Альтернативное решение ламинату на кухне

Наиболее простая альтернатива – линолеум. Можно найти множество видов, имитирующих паркетную кладку. Ключевым фактором отличия от оригинала в этом случае отсутствие рельефа и структуры, при должном качестве печати визуально это не будет бросаться в глаза.





Преимущества линолеума перед ламинатом очевидны: этот материал неприхотлив к влаге, прост к уборке и достаточно устойчив к воздействиям внешней среды. Из минусов чаще всего отмечается излишняя синтетичность линолеума. Однако и ламинат не такой уж экологичный материал. Подобные доски сверху всегда покрыты смолой. При нагреве этот состав выделяет токсичные пары.

Керамогранит отлично заменит ламинат на кухне, а выглядеть будет намного лучше.





Еще одной альтернативой ламинату на кухне может стать керамическая плитка. Современный рынок предлагает множество вариантов дизайна, в том числе, плитку под дерево. В крайнем случая выйти из положения можно подбором плитки подходящего натурального оттенка.

Задумка дизайнера в этом случае не будет нарушена, ведь визуально кухня будет смотреться гармонично. При этом керамическая плитка в отличие от ламината действительно является экологичным материалом, легко моется, устойчива к давлению и влаге.







Наливной пол с декоративным покрытием под фактуру дерева также удачно заменит ламинат в дизайн-проекте. Его отличительной особенностью является гладкая стяжка, благодаря которой облегчается процесс уборки. Это покрытие хорошо сочетается с системой теплого пола и при этом устойчиво к влаге.





Выбор ламината на кухню

Несмотря на очевидные недостатки покрытия этого типа на кухне, отдельные заказчики и дизайнеры продолжают выбирать ламинат. Чаще всего это происходит по одной из представленных причин:





Принято считать, что ламинат – наиболее дешевое современное покрытие. Однако недорогой ламинат по своим свойствам будет ничем не лучше линолеума, быстро вздуется и потеряет первоначальный внешний вид.





Часто люди предполагают, что наилучшим решением будет выбрать общее напольное покрытие на всю площадь квартиры. В этом случае даже в мокрых зонах укладывается ламинат. Подобный ремонт выглядит эстетично до первого вздутия пола. При этом замена фрагмента может привести к трудностям работы с остальной площадью. Также повторная укладка нарушит исходный рисунок под дерево.





Выбирая ламинат, заказчик полагает, что отдает предпочтение более экологичному материалу. Однако, как было описано ранее, данное утверждение не верно.





Если по какой-то причине вы также задумываетесь о том, чтобы использовать ламинат в мокрых зонах – изучите вопрос еще раз. Возможно, данное решение приведет к повышенным растратам и неудобствам. И напротив, если вы замените материал на любой из представленных аналогов – получите идентичный эстетический результат.

При этом линолеум, плитка или заливной пол будут намного более удобны в эксплуатации.









Особенности укладки ламината на кухне

Популярность ламината в большей степени объяснима его схожестью с натуральным деревянным покрытием и простотой установки. Однако мало кто учитывает разницу физических характеристик. Если паркет спокойно переносит повышенную влажность, хотя и нуждается при этом в специальном уходе, то ламинат совсем не приспособлен к регулярным воздействиям влаги.

Это один из самых капризных материалов, которому также противопоказан нагрев и чрезмерное механическое воздействие. По этим причинам специалисты настоятельно не рекомендуют укладывать ламинат на кухню.





Если же вы серьезно настроены на данный материал, не экономьте при покупке. Изучите возможные варианты и присмотритесь к маркам, выпускающим материалы с дополнительной устойчивостью к влаге. Также если есть возможность – приобретите ламинат с запасом. Вполне возможно, пол придется демонтировать уже через полгода после первой укладки. Нужно быть готовым к этому.







Дополнительно стоит отметить, что укладку ламината на кухне всегда лучше доверять профессионалу. Он посоветует материал для подложки, которая продлит жизнь покрытию. Также проконсультирует о возможных мерах предосторожности и поделятся секретами ухода за покрытием. Это позволит продлить жизнь ламинату.







Тем, кто обладает большими финансовыми возможностями, все же рекомендуется отказаться от ламината в пользу аналогов. Как правило, их укладка обходится дороже, однако разница окупится в дальнейшем, поскольку любое покрытие на кухни прослужит вам дольше ламината.