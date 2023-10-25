Это сложный и ответственный этап отделки помещений, требующий высокого профессионализма от исполнителей. От него зависит эстетичный вид будущего интерьера, долговечность декоративных покрытий, общая обстановка в помещениях.

Если отделка проведена с нарушениями технологий, последствия не замедлят сказаться: по стенам и потолку поползут трещины, местами появятся вздутия или впадины, начнут отваливаться слои. Штукатурку наносят в несколько слоев, причем они не должны быть слишком толстыми, а затем отшлифовывают.

Правильно оштукатуренные поверхности имеют идеально ровную геометрию, и представляют собой великолепную основу для нанесения любых финишных покрытий. Именно поэтому опытные специалисты рекомендуют все базовые, основные этапы доверить опытным мастерам. Ну, а прогрунтовать и покрасить идеально выровненную поверхность, поклеить на нее обои, можно своими руками.

Что входит в штукатурно-малярные работы

Согласно установленным строительно-отделочным нормам, данный этап проводят во всех помещениях одновременно. Если речь идет о новом доме, то отделку лучше отложить на год, чтобы объект успел пройти усадку.

Штукатурные и малярные работы включают в себя несколько основных этапов:

подготовка и очистка поверхностей для лучшего сцепления. Пыль, строительный раствор счищают щетками или пескоструйными аппаратами, промывают от загрязнений специальными растворами;

измерение кривизны стен и углов, установка маяков (металлических ровных планок). От добросовестности исполнителей на данном этапе зависит внешний вид будущих стен, насколько ровными они будут. Для замеров используют лазерные и длинные строительные уровни, отвесы из ниток;

нанесение чернового слоя штукатурки или набрызг. Путем намазывания или набрасывания (в зависимости от консистенции раствора) заполняют все неровности стены, потолка. Начинают процесс слева направо, на уровне пояса или головы. На кирпичную кладку не рекомендуют наносить слои тоньше 5 мм, а для бетонированных стен допустимы более тонкие слои. Если стены деревянные, толщина штукатурки должна составлять от 20 мм и выше. Набрызг должен полностью высохнуть перед следующим этапом;

нанесение грунта или основного слоя штукатурки более густой консистенции. Мастера формируют основу покрытия необходимой толщины. Обычно это 10-20 мм;

накрывка или финальный слой штукатурки, состоящий из большого количества извести и мелкодисперсного чистого песка. С его помощью окончательно сглаживают все неровности поверхности;

завершают оштукатуривание затиркой поверхности, с помощью специальных терок. Их двигают сначала по кругу, а затем – сверху вниз. Также, можно применять инструменты из листовой стали, полутерки;

нанесение грунтовки. Чтобы шпатлевка прочно легла на штукатурку, ее обрабатывают специальными составами;

шпатлевка поверхности в 2-5 слоев. Базовая и финишная шпатлевки наносятся очень тонкими слоями, в несколько приемов. Получаются идеально гладкие стены и потолки, без шероховатостей. На такую поверхность любая краска ложится без перерасхода, ровным слоем;

финишная отделка. На финальном этапе стены и потолки оформляют декоративными материалами – краской, обоями, панелями, декоративной штукатуркой. Отделку подбирают, исходя из назначения помещения, влажности и температурного режима.

В процессе выбора финишных отделочных материалов стоит привлечь профессионального дизайнера, если это еще не сделано в период подготовки к отделочным работам. Он подберет оптимальные цветовые сочетания, поможет разработать индивидуальный дизайн-проект. Или можно положиться на собственный вкус и чувство стиля, посмотреть фото примеры красивых интерьеров.

Виды и способы оштукатуривания

Существует несколько разных видов штукатурки, а также способов ее нанесения. В каждом отдельном случае мастера подбирают оптимальное сочетание технологий и материалов.

Монолитная отделка – это нанесение на поверхность штукатурных растворов, гипсовых смесей. Она образует с основой единое целое, закрывает все щели.

Сухая отделка – это обшивка стен, потолков листами ГКЛ или ГВЛ. Быстрый и доступный по цене вариант, не требующий длительного периода ожидания.

Рекомендуется для помещений с большой влажностью, частыми перепадами температур, высокими требованиями безопасности и экологичности. Требует высоких профессиональных навыков из-за сложности задачи, а ее слои долго просыхают. Кроме того, для такой штукатурки важен температурный режим в процессе нанесения.После заделки щелей между листами можно сразу приступать к финальному этапу. Однако, гипсокартонная обшивка «съедает» пространство, и чувствительна к высокой влажности воздуха. Такие стены непрочные, так как за тонким слоем остается пустота.

Монолитные штукатурные смеси подразделяются по назначению, отличаются эксплуатационными характеристиками, внешним видом:

типовые , простые разработаны для использования в жилых помещениях, при нормальных показателях влажности воздуха и температурах. Имеют беловато-серый или темно-серый цвет, представляют собой основу для финишных покрытий – обоев, краски;

специальные обладают различными свойствами – теплоизоляционными; гидроизоляционными, акустическими, химической устойчивостью, защитой от рентгеновских лучей. Их применяют на специализированных объектах, в лабораториях и цехах, медицинских учреждениях, помещениях с высокими температурами и уровнем влажности;

декоративные используются для финишной отделки помещений, фасадов. Могут имитировать поверхность природного камня, обладают фактурной и глянцевой текстурой.

При выборе черновых и отделочных материалов, ориентируются на личный вкус, разработанный дизайн-проект и финансовые возможности.

Стоимость штукатурно-малярных работ в Москве

В таблице представлены средние цены по Москве и области на услуги компаний и бригад, специализирующихся на черновых и чистовых отделочных работах.

Наименование этапа отделки стен и потолков Цена в рублях за м2 Оштукатуривание по маякам с последующим их удалением 300 Отделка потолков штукатурными смесями 350 Шпатлевка в один слой 60 Нанесение слоя грунтовки 15 Шлифование до получения идеально гладкой поверхности 15 Армирование стен стеклохолстом 50 Покраска поверхности в два слоя водоэмульсионной, латексной и другими видами краски 100 Поклейка обоев любых типов 100 Декорирование венецианской штукатуркой 500

Основные этапы, как правило, дополняются и изменяются по необходимости. Так, мастера производят отделку откосов и косяков при установке окон, межкомнатных и входных дверей. Выравнивают потолки под покраску, приводят углы к идеальной геометрии, без перекосов.

При использовании современного оборудования все поверхности соединяются под углом 900.

Как рассчитывается общая стоимость штукатурно-малярных работ

Перечень и итоговая стоимость малярно-штукатурных работ на конкретном объекте строго индивидуальны. Даже требуемое количество гипсовых штукатурных смесей может сильно отличаться, при одинаковой площади стен и потолков.

Цены на материалы и услуги мастеров зависят от ряда факторов.

Состояние помещений в квартире, доме и изначальная добросовестность строителей. Если стены выложены откровенными «волнами», имеются выбоины и перепады, а углы скошены, то потребуется большое количество штукатурки для их выравнивания. Также, имеет значение износ в процессе длительной эксплуатации, наличие трещин, сколов.

Новостройка или вторичное жилье. Новые здания усаживаются в течение первых 8-10 лет, что приводит к появлению тонких трещин-паутинок на потолках и стенах. Если не предпринимать меры, то они разрастаются в серьезные трещины. Именно поэтому в таких домах зоны повышенной нагрузки дополнительно армируют сеткой, стеклохолстом.

Выбор материалов. Современные фирмы-производители предлагают огромный ассортимент продукции на любой вкус и кошелек. Можно предпочесть бюджетные материалы (штукатурки, краски, обои), установить недорогие двери, сэкономив от 50 до 70% средств. Или остановить свой выбор на сегменте элитного класса, потратившись на роскошные панели из натурального дерева, стеклянные перегородки, импортные, высококачественные штукатурные смеси.

Площадь стен и потолков. Чем больше квартира или дом, тем выше будут расходы. Однако, себестоимость отдельных участков может быть значительно ниже, благодаря скидкам и большому объему работ.

Особенности планировки. Если в помещении имеются ниши, эркеры, а углов больше четырех, стоимость возрастает.

Кроме того, значение имеют: конкретный перечень действий, количество слоев шпатлевки и краски, необходимость установки декоративных элементов, плинтусов и лепнины, сложных конструкций. Зачастую стены приходится заново выравнивать после штробления во время работ по разводке электропроводки и установки электрических приборов, оборудования.

Профессиональные бригады, специализирующиеся на штукатурно-малярных работах, производят отделку по современным технологиям. Специальные механизмы, аппараты и инструменты позволяют обрабатывать за один день до 100 м2 поверхностей. А гарантийный срок на все виды работ составляет до 5 лет.