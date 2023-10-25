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Шпонированные двери – идеальное решение для любого интерьера

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Хотите обновить дома ремонт и двери? Мы можем вам посоветовать отличный вариант это межкомнатные двери из шпона. Они просты в уходе, обладают всем необходимым функционалом, а главное, привносят в интерьер эстетику натуральных материалов, а именно дерево и вместе с тем тепло древесных оттенков, что положительно сказывается на дизайне интерьера вашего дома. Главным образом двери из шпона выделяет их облицовка. 

Что такое шпон

Шпон - это тонкий лист (срез) натурального дерева толщиной от 0,1 до 10 мм. Изготавливают данный лист с помощью специализированного столярного оборудования, а затем прикрепляют на основу - дверное полотно. Основная функция шпона это придать дверям вид под натуральное дерево.

Обычно шпон производят из древесины ценных пород с красочной текстурой, что придаст вашему интерьеру натуральность и презентабельность “дорого-богато”.

Основным вопросом при решении о покупке той или иной двери является стоимость. Экономическая целесообразность ставится во главу угла, поэтому в принципе шпон и получил такое широкое распространение.

Ведь благодаря тому, что не вся дверь состоит из массива, а только шпонированный лист, это удешевляет всю конструкцию. Также стоимость данного материала зависит от технологии по которой его изготавливали, эксклюзивности породы, толщины листа. 

Среди лиственных пород лидерами являются сосна и дуб. Дуб более дорогой, поэтому в эконом-сегменте для рядовых квартир используется сосна и ольха. Здесь мы не будем рассматривать шпон дуба и экзотичного амаранта, об этом в других статьях, и возможно в других блогах. После пропитки и иной обработки поверхность шпона может заиметь практически любой цвет и текстуру.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Виды шпона для изготовления дверей

Шпон делится на натуральный и искусственный. Если вы знаете, что материал двери имеет синтетические компоненты, то знайте, что это искусственный шпон. Такая облицовка уменьшает стоимость двери.

Давайте подробнее рассмотрим каждый вид шпона:

  • Натуральный шпон – это очень тонкий срез древесины в виде листа заданной площади, который сохранил узор волокон и цвет дерева, например еловый, ясеневый, сосновый, дубовый. Чтобы увеличить срок службы и повышения декоративных качеств его обрабатывают специальным покрытием.
  • Экошпон или искусственный шпон называют искусственным материалом, что верно только частично - это полимерная плёнка с вкраплениями натурального дерева. Экошпон стоит в несколько раз меньше, чем «природный шпон», а разница практически незаметна.
  • Шпон Файн-лайн – это ещё одна (и не последняя) разновидность шпона, своеобразная имитация дорогостоящих пород, созданная из стружек дешёвого древесного сырья и изготовленная с помощью окрашивания. К примеру «элитное чёрное дерево» может оказаться быстрорастущей ольхой. Он отлично выглядит и имеет все необходимые свойства для длительной эксплуатации.
  • Мультишпон – это вид уже файн-лайн шпона. Данный материал имитирует не дорогую древесину, а имеет оригинальную текстуру без намёка на натуральность. Его отличает геометрический узор или ткань. Расцветка может быть практически любой, что развязывает вам руки с точки зрения широкие возможности для дизайна.

Также шпон разделяют по способу изготовления:

  • Лущёный используют для лиственных пород деревьев. Это самый распространённый, потому что работы сравнительно недороги и быстры. Толщина – 0,1–10 мм.
  • Пиленый подходит преимущественно для хвойников. Качество выше, материал – дороже. Толщина отпиленного листа – 1–10 мм. 
  • Строганый в основном применяют для обработки ценных пород древесины с красивым узором волокон. Толщина колеблется в пределах 0,2–5 мм.

Каждый способ получения шпона требует использования определенного вида оборудования.

Дверь межкомнатная шпонированная "Прайм" Тон капучино глухая
Дверь межкомнатная Прайм Шпонированные Тон капучино, глухая, каркасно-щитовая
11 584
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-13» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-13У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162
Дверь межкомнатная шпонированная «Гост-3» (С усилением) Т-01 (ДубНат) остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Гост-3У Шпонированные Т-01 (ДубНат), остекленная, magic fog, каркасно-щитовая
8 162

 

Что такое шпонированные двери

Так что же такое - шпонированная дверь. Прежде всего, это конструкция из каркаса, наполнителя и шпона. Шпон здесь выполняет ту же роль, что и обивка для мебели. Под такой облицовкой может находиться дверное полотно из древесины или – более экономичный вариант – из МДФ.

Данные двери пользуются огромным спросом на строительном рынке, ведь обладают качественными характеристиками, достойными лучших моделей: дизайнерскими и декоративными данными, хорошей долговечностью, простотой в уходе и универсальностью в использовании. 

Внешний вид таких моделей органично вписывается в классический интерьер, в некоторых отдельных случаях применимы и в современных интерьерах, если взять что-нибудь скандинавское. Да и цена межкомнатных дверей из натурального шпона ниже, чем у аналогов из цельного массива.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Технология производства шпонированных дверей

Двери из шпона состоят из каркаса, наполнителя и облицовочного слоя. Популярны два вида конструкции: из МДФ-панелей (экономичный вариант) и массива древесины (вариант подороже).

Технология изготовления шпонированных дверей из МДФ:

  • Собирают каркас из недорогого дерева, например, из сосны.
  • Заполняют наполнителем – гофрокартоном;
  • Крепят на каркас двери панели из МДФ;
  • Накладывают слой шпона.
  • Наносят слой лака для защиты от влаги.

Процесс создания изделий из массива древесины отличается тем, что вместо каркаса используют деревянное полотно – чаще собранное из небольших кусочков. Это снижает стоимость.

Шпонирование – это технология закрепления шпона на каркасе, оно бывает двух видов:

  • Горячее прессование. Это когда шпоновый лист приклеивают специальным химическим составом с формальдегидом при температуре свыше 100 °C. Этот метод широко применяется по причине низкой стоимости.
  • Холодное прессование. Более экологичный вид склейки, соответственно и более дорогой. Используют клей без формальдегида, который застывает при температуре 30–35 °C.

Хотим отметить, что данные методы применяются для склейки всех видов шпона независимо от того натуральный или искусственный.

Достоинства межкомнатных дверей из шпона

  • Эффектный натуральный внешний вид, натуральная текстура, теплые оттенки, возможность получить практически любой цвет и подобрать под себя. Шпон сохраняет свой цвет и текстуру даже по прошествии времени.
  • Относительно низкая стоимость. Двери со шпоном дешевле своих собратьев из массива. Цена важна как никогда, ведь при приобретении дверей в квартиру, скорее всего вы будете брать сразу несколько моделей.
  • Безопасность для здоровья, особенно у дверей, изготовленных холодным прессованием.
  • Долговечность: срок службы доходит до 10 лет, а при бережном использовании увеличивается до 15–20 лет. Дополнительное покрытие лакокрасочными материалами уберегает дверь от влаги и механических повреждений.
  • Экологичность. Если покупаете дверь из шпона, то можете гордиться тем, что вы за натуральность, ведь вы косвенно участвуете в охране окружающей вас природы и нашей планеты. Так как на производство шпона тратиться намного меньше натуральных деревьев.
  • Все это делает шпонированные двери заслуженно востребованными.

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
14 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Original Oak, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
6 368 7 672 ₽ -17%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 Экошпон White Wood, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Stormy Wood, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 308 3 892 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Граффити-1.Д Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN ALU Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
16 852

 

Недостатки шпонированных дверей

Перед покупкой нужно помнить и о недостатках материала:

  • При склеивании с дверным полотном методом горячего прессования используют формальдегид. В большом количестве испарения вещества могут быть токсичны для человека. Поэтому нужно выбирать надёжного производителя с хорошей репутацией, следящего за безопасностью своей продукции.
  • Шпон восприимчив к солнечным лучам: его цвет тускнеет при избыточном освещении.
  • Материал не переносит контакта с влагой и перепадов температур. Его используют только во внутренних отапливаемых помещениях.

Главное чтобы в доме были подходящие условия для шпона, тогда дверь покажется себя с лучшей стороны.

Секреты выбора дверей из шпона

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Дверь межкомнатная шпонированная «Рондо» Беленый дуб (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое, витраж
Дверь межкомнатная Рондо Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 632
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» Орех (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Орех, остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
6 079 9 352 ₽ -35%
Дверь межкомнатная шпонированная «Стиль» БелДуб (Шпон файн-лайн) остекление художественное
Дверь межкомнатная Стиль Шпонированные Ф-22 (БелДуб), остекленная, сатинат белый художественный, филенчатая
 
9 772
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-15» Дуб Ф-01 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-15 Шпонированные Дуб, остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Каролина» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Дверь межкомнатная Каролина Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат бронза художественный, филенчатая
9 912
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Лилия Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 352
Дверь межкомнатная шпонированная «Статус-13» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Статус-13 Шпонированные Ф-05 (Дуб), остекленная, сатинат белый, филенчатая
9 492
Дверь межкомнатная шпонированная «Афина» Орех Ф-11 (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Дверь межкомнатная Афина Шпонированные Ф-11 (Орех), остекленная, сатинат белый, филенчатая
 
9 492

 

Уход за шпонированными дверьми

Как и все изделия из дерева, шпонированные двери требуют регулярного ухода. Их красоту можно поддержать с помощью нанесения специальных веществ, например, полироли с воском. 

Данное средство позволяет поверхности двери приобрести способность отталкивать пыль и грязь, а также сохранять презентабельный внешний вид.  Безусловно покупка шпонированных дверей порадует вас и вы не ошибётесь с выбором, если обратитесь в нашу компанию.

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