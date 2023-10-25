Хотите обновить дома ремонт и двери? Мы можем вам посоветовать отличный вариант это межкомнатные двери из шпона. Они просты в уходе, обладают всем необходимым функционалом, а главное, привносят в интерьер эстетику натуральных материалов, а именно дерево и вместе с тем тепло древесных оттенков, что положительно сказывается на дизайне интерьера вашего дома. Главным образом двери из шпона выделяет их облицовка.

Что такое шпон

Шпон - это тонкий лист (срез) натурального дерева толщиной от 0,1 до 10 мм. Изготавливают данный лист с помощью специализированного столярного оборудования, а затем прикрепляют на основу - дверное полотно. Основная функция шпона это придать дверям вид под натуральное дерево.

Обычно шпон производят из древесины ценных пород с красочной текстурой, что придаст вашему интерьеру натуральность и презентабельность “дорого-богато”.

Основным вопросом при решении о покупке той или иной двери является стоимость. Экономическая целесообразность ставится во главу угла, поэтому в принципе шпон и получил такое широкое распространение.

Ведь благодаря тому, что не вся дверь состоит из массива, а только шпонированный лист, это удешевляет всю конструкцию. Также стоимость данного материала зависит от технологии по которой его изготавливали, эксклюзивности породы, толщины листа.

Среди лиственных пород лидерами являются сосна и дуб. Дуб более дорогой, поэтому в эконом-сегменте для рядовых квартир используется сосна и ольха. Здесь мы не будем рассматривать шпон дуба и экзотичного амаранта, об этом в других статьях, и возможно в других блогах. После пропитки и иной обработки поверхность шпона может заиметь практически любой цвет и текстуру.

Виды шпона для изготовления дверей

Шпон делится на натуральный и искусственный. Если вы знаете, что материал двери имеет синтетические компоненты, то знайте, что это искусственный шпон. Такая облицовка уменьшает стоимость двери.

Давайте подробнее рассмотрим каждый вид шпона:

Натуральный шпон – это очень тонкий срез древесины в виде листа заданной площади, который сохранил узор волокон и цвет дерева, например еловый, ясеневый, сосновый, дубовый. Чтобы увеличить срок службы и повышения декоративных качеств его обрабатывают специальным покрытием.

– это очень тонкий срез древесины в виде листа заданной площади, который сохранил узор волокон и цвет дерева, например еловый, ясеневый, сосновый, дубовый. Чтобы увеличить срок службы и повышения декоративных качеств его обрабатывают специальным покрытием. Экошпон или искусственный шпон называют искусственным материалом, что верно только частично - это полимерная плёнка с вкраплениями натурального дерева. Экошпон стоит в несколько раз меньше, чем «природный шпон», а разница практически незаметна.

или искусственный шпон называют искусственным материалом, что верно только частично - это полимерная плёнка с вкраплениями натурального дерева. Экошпон стоит в несколько раз меньше, чем «природный шпон», а разница практически незаметна. Шпон Файн-лайн – это ещё одна (и не последняя) разновидность шпона, своеобразная имитация дорогостоящих пород, созданная из стружек дешёвого древесного сырья и изготовленная с помощью окрашивания. К примеру «элитное чёрное дерево» может оказаться быстрорастущей ольхой. Он отлично выглядит и имеет все необходимые свойства для длительной эксплуатации.

– это ещё одна (и не последняя) разновидность шпона, своеобразная имитация дорогостоящих пород, созданная из стружек дешёвого древесного сырья и изготовленная с помощью окрашивания. К примеру «элитное чёрное дерево» может оказаться быстрорастущей ольхой. Он отлично выглядит и имеет все необходимые свойства для длительной эксплуатации. Мультишпон – это вид уже файн-лайн шпона. Данный материал имитирует не дорогую древесину, а имеет оригинальную текстуру без намёка на натуральность. Его отличает геометрический узор или ткань. Расцветка может быть практически любой, что развязывает вам руки с точки зрения широкие возможности для дизайна.

Также шпон разделяют по способу изготовления:

Лущёный используют для лиственных пород деревьев. Это самый распространённый, потому что работы сравнительно недороги и быстры. Толщина – 0,1–10 мм.

используют для лиственных пород деревьев. Это самый распространённый, потому что работы сравнительно недороги и быстры. Толщина – 0,1–10 мм. Пиленый подходит преимущественно для хвойников. Качество выше, материал – дороже. Толщина отпиленного листа – 1–10 мм.

подходит преимущественно для хвойников. Качество выше, материал – дороже. Толщина отпиленного листа – 1–10 мм. Строганый в основном применяют для обработки ценных пород древесины с красивым узором волокон. Толщина колеблется в пределах 0,2–5 мм.

Каждый способ получения шпона требует использования определенного вида оборудования.

Что такое шпонированные двери

Так что же такое - шпонированная дверь. Прежде всего, это конструкция из каркаса, наполнителя и шпона. Шпон здесь выполняет ту же роль, что и обивка для мебели. Под такой облицовкой может находиться дверное полотно из древесины или – более экономичный вариант – из МДФ.

Данные двери пользуются огромным спросом на строительном рынке, ведь обладают качественными характеристиками, достойными лучших моделей: дизайнерскими и декоративными данными, хорошей долговечностью, простотой в уходе и универсальностью в использовании.

Внешний вид таких моделей органично вписывается в классический интерьер, в некоторых отдельных случаях применимы и в современных интерьерах, если взять что-нибудь скандинавское. Да и цена межкомнатных дверей из натурального шпона ниже, чем у аналогов из цельного массива.

Технология производства шпонированных дверей

Двери из шпона состоят из каркаса, наполнителя и облицовочного слоя. Популярны два вида конструкции: из МДФ-панелей (экономичный вариант) и массива древесины (вариант подороже).

Технология изготовления шпонированных дверей из МДФ:

Собирают каркас из недорогого дерева, например, из сосны.

Заполняют наполнителем – гофрокартоном;

Крепят на каркас двери панели из МДФ;

Накладывают слой шпона.

Наносят слой лака для защиты от влаги.

Процесс создания изделий из массива древесины отличается тем, что вместо каркаса используют деревянное полотно – чаще собранное из небольших кусочков. Это снижает стоимость.

Шпонирование – это технология закрепления шпона на каркасе, оно бывает двух видов:

Горячее прессование. Это когда шпоновый лист приклеивают специальным химическим составом с формальдегидом при температуре свыше 100 °C. Этот метод широко применяется по причине низкой стоимости.

Холодное прессование. Более экологичный вид склейки, соответственно и более дорогой. Используют клей без формальдегида, который застывает при температуре 30–35 °C.

Хотим отметить, что данные методы применяются для склейки всех видов шпона независимо от того натуральный или искусственный.

Достоинства межкомнатных дверей из шпона

Эффектный натуральный внешний вид, натуральная текстура, теплые оттенки, возможность получить практически любой цвет и подобрать под себя. Шпон сохраняет свой цвет и текстуру даже по прошествии времени.

Относительно низкая стоимость. Двери со шпоном дешевле своих собратьев из массива. Цена важна как никогда, ведь при приобретении дверей в квартиру, скорее всего вы будете брать сразу несколько моделей.

Безопасность для здоровья, особенно у дверей, изготовленных холодным прессованием.

Долговечность: срок службы доходит до 10 лет, а при бережном использовании увеличивается до 15–20 лет. Дополнительное покрытие лакокрасочными материалами уберегает дверь от влаги и механических повреждений.

Экологичность. Если покупаете дверь из шпона, то можете гордиться тем, что вы за натуральность, ведь вы косвенно участвуете в охране окружающей вас природы и нашей планеты. Так как на производство шпона тратиться намного меньше натуральных деревьев.

Все это делает шпонированные двери заслуженно востребованными.

Недостатки шпонированных дверей

Перед покупкой нужно помнить и о недостатках материала:

При склеивании с дверным полотном методом горячего прессования используют формальдегид. В большом количестве испарения вещества могут быть токсичны для человека. Поэтому нужно выбирать надёжного производителя с хорошей репутацией, следящего за безопасностью своей продукции.

Шпон восприимчив к солнечным лучам: его цвет тускнеет при избыточном освещении.

Материал не переносит контакта с влагой и перепадов температур. Его используют только во внутренних отапливаемых помещениях.

Главное чтобы в доме были подходящие условия для шпона, тогда дверь покажется себя с лучшей стороны.

Секреты выбора дверей из шпона

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Уход за шпонированными дверьми

Как и все изделия из дерева, шпонированные двери требуют регулярного ухода. Их красоту можно поддержать с помощью нанесения специальных веществ, например, полироли с воском.

Данное средство позволяет поверхности двери приобрести способность отталкивать пыль и грязь, а также сохранять презентабельный внешний вид. Безусловно покупка шпонированных дверей порадует вас и вы не ошибётесь с выбором, если обратитесь в нашу компанию.