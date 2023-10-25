Хотите обновить дома ремонт и двери? Мы можем вам посоветовать отличный вариант это межкомнатные двери из шпона. Они просты в уходе, обладают всем необходимым функционалом, а главное, привносят в интерьер эстетику натуральных материалов, а именно дерево и вместе с тем тепло древесных оттенков, что положительно сказывается на дизайне интерьера вашего дома. Главным образом двери из шпона выделяет их облицовка.
Что такое шпон
Шпон - это тонкий лист (срез) натурального дерева толщиной от 0,1 до 10 мм. Изготавливают данный лист с помощью специализированного столярного оборудования, а затем прикрепляют на основу - дверное полотно. Основная функция шпона это придать дверям вид под натуральное дерево.
Обычно шпон производят из древесины ценных пород с красочной текстурой, что придаст вашему интерьеру натуральность и презентабельность “дорого-богато”.
Основным вопросом при решении о покупке той или иной двери является стоимость. Экономическая целесообразность ставится во главу угла, поэтому в принципе шпон и получил такое широкое распространение.
Ведь благодаря тому, что не вся дверь состоит из массива, а только шпонированный лист, это удешевляет всю конструкцию. Также стоимость данного материала зависит от технологии по которой его изготавливали, эксклюзивности породы, толщины листа.
Среди лиственных пород лидерами являются сосна и дуб. Дуб более дорогой, поэтому в эконом-сегменте для рядовых квартир используется сосна и ольха. Здесь мы не будем рассматривать шпон дуба и экзотичного амаранта, об этом в других статьях, и возможно в других блогах. После пропитки и иной обработки поверхность шпона может заиметь практически любой цвет и текстуру.
Виды шпона для изготовления дверей
Шпон делится на натуральный и искусственный. Если вы знаете, что материал двери имеет синтетические компоненты, то знайте, что это искусственный шпон. Такая облицовка уменьшает стоимость двери.
Давайте подробнее рассмотрим каждый вид шпона:
- Натуральный шпон – это очень тонкий срез древесины в виде листа заданной площади, который сохранил узор волокон и цвет дерева, например еловый, ясеневый, сосновый, дубовый. Чтобы увеличить срок службы и повышения декоративных качеств его обрабатывают специальным покрытием.
- Экошпон или искусственный шпон называют искусственным материалом, что верно только частично - это полимерная плёнка с вкраплениями натурального дерева. Экошпон стоит в несколько раз меньше, чем «природный шпон», а разница практически незаметна.
- Шпон Файн-лайн – это ещё одна (и не последняя) разновидность шпона, своеобразная имитация дорогостоящих пород, созданная из стружек дешёвого древесного сырья и изготовленная с помощью окрашивания. К примеру «элитное чёрное дерево» может оказаться быстрорастущей ольхой. Он отлично выглядит и имеет все необходимые свойства для длительной эксплуатации.
- Мультишпон – это вид уже файн-лайн шпона. Данный материал имитирует не дорогую древесину, а имеет оригинальную текстуру без намёка на натуральность. Его отличает геометрический узор или ткань. Расцветка может быть практически любой, что развязывает вам руки с точки зрения широкие возможности для дизайна.
Также шпон разделяют по способу изготовления:
- Лущёный используют для лиственных пород деревьев. Это самый распространённый, потому что работы сравнительно недороги и быстры. Толщина – 0,1–10 мм.
- Пиленый подходит преимущественно для хвойников. Качество выше, материал – дороже. Толщина отпиленного листа – 1–10 мм.
- Строганый в основном применяют для обработки ценных пород древесины с красивым узором волокон. Толщина колеблется в пределах 0,2–5 мм.
Каждый способ получения шпона требует использования определенного вида оборудования.
Что такое шпонированные двери
Так что же такое - шпонированная дверь. Прежде всего, это конструкция из каркаса, наполнителя и шпона. Шпон здесь выполняет ту же роль, что и обивка для мебели. Под такой облицовкой может находиться дверное полотно из древесины или – более экономичный вариант – из МДФ.
Данные двери пользуются огромным спросом на строительном рынке, ведь обладают качественными характеристиками, достойными лучших моделей: дизайнерскими и декоративными данными, хорошей долговечностью, простотой в уходе и универсальностью в использовании.
Внешний вид таких моделей органично вписывается в классический интерьер, в некоторых отдельных случаях применимы и в современных интерьерах, если взять что-нибудь скандинавское. Да и цена межкомнатных дверей из натурального шпона ниже, чем у аналогов из цельного массива.
Технология производства шпонированных дверей
Двери из шпона состоят из каркаса, наполнителя и облицовочного слоя. Популярны два вида конструкции: из МДФ-панелей (экономичный вариант) и массива древесины (вариант подороже).
Технология изготовления шпонированных дверей из МДФ:
- Собирают каркас из недорогого дерева, например, из сосны.
- Заполняют наполнителем – гофрокартоном;
- Крепят на каркас двери панели из МДФ;
- Накладывают слой шпона.
- Наносят слой лака для защиты от влаги.
Процесс создания изделий из массива древесины отличается тем, что вместо каркаса используют деревянное полотно – чаще собранное из небольших кусочков. Это снижает стоимость.
Шпонирование – это технология закрепления шпона на каркасе, оно бывает двух видов:
- Горячее прессование. Это когда шпоновый лист приклеивают специальным химическим составом с формальдегидом при температуре свыше 100 °C. Этот метод широко применяется по причине низкой стоимости.
- Холодное прессование. Более экологичный вид склейки, соответственно и более дорогой. Используют клей без формальдегида, который застывает при температуре 30–35 °C.
Хотим отметить, что данные методы применяются для склейки всех видов шпона независимо от того натуральный или искусственный.
Достоинства межкомнатных дверей из шпона
- Эффектный натуральный внешний вид, натуральная текстура, теплые оттенки, возможность получить практически любой цвет и подобрать под себя. Шпон сохраняет свой цвет и текстуру даже по прошествии времени.
- Относительно низкая стоимость. Двери со шпоном дешевле своих собратьев из массива. Цена важна как никогда, ведь при приобретении дверей в квартиру, скорее всего вы будете брать сразу несколько моделей.
- Безопасность для здоровья, особенно у дверей, изготовленных холодным прессованием.
- Долговечность: срок службы доходит до 10 лет, а при бережном использовании увеличивается до 15–20 лет. Дополнительное покрытие лакокрасочными материалами уберегает дверь от влаги и механических повреждений.
- Экологичность. Если покупаете дверь из шпона, то можете гордиться тем, что вы за натуральность, ведь вы косвенно участвуете в охране окружающей вас природы и нашей планеты. Так как на производство шпона тратиться намного меньше натуральных деревьев.
- Все это делает шпонированные двери заслуженно востребованными.
Недостатки шпонированных дверей
Перед покупкой нужно помнить и о недостатках материала:
- При склеивании с дверным полотном методом горячего прессования используют формальдегид. В большом количестве испарения вещества могут быть токсичны для человека. Поэтому нужно выбирать надёжного производителя с хорошей репутацией, следящего за безопасностью своей продукции.
- Шпон восприимчив к солнечным лучам: его цвет тускнеет при избыточном освещении.
- Материал не переносит контакта с влагой и перепадов температур. Его используют только во внутренних отапливаемых помещениях.
Главное чтобы в доме были подходящие условия для шпона, тогда дверь покажется себя с лучшей стороны.
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Уход за шпонированными дверьми
Как и все изделия из дерева, шпонированные двери требуют регулярного ухода. Их красоту можно поддержать с помощью нанесения специальных веществ, например, полироли с воском.
Данное средство позволяет поверхности двери приобрести способность отталкивать пыль и грязь, а также сохранять презентабельный внешний вид. Безусловно покупка шпонированных дверей порадует вас и вы не ошибётесь с выбором, если обратитесь в нашу компанию.