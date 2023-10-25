Как выбрать шпонированные двери

Шпонированные двери по характеристикам не уступают ламинированным моделям, но за счёт структуры наружного слоя они пользуются достаточно большим спросом - выглядят такие полотна практически как деревянные, а стоят в несколько раз дешевле. Отличаются между собой модели шпонированных дверных полотен технологией изготовления, разновидностями самого шпона и визуальными характеристиками.
Как изготавливаются двери из шпона
Технологий шпонирования дверей сегодня используется несколько: холодное, горячее и мембранно-вакуумным методом.
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В первом случае наружный слой наносится на каркас с помощью специального клея под прессом,
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Во втором - при помощи другого клеевого состава под горячим прессом.
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Третий вариант используется для создания дверей с резными элементами, поскольку позволяет накладывать шпон на рельефные поверхности.
В зависимости от конструкции, шпонированные дверные полотна также отличаются.
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Первый вариант подразумевает заполнение дверной рамы клееным дверным брусом,
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Второй - создание деревянного каркаса (рамки) с вставкой дополнительных брусков в районах крепления стёкол (если они есть). При таком раскладе с одной стороны крепится слой МДФ, пространство внутри двери заполняется плитами утеплителя (пенополистирол) или гофрокартоном, после чего дверь "зашивается" листом МДФ.
Отделка дверей из шпона
При финишной отделке полосы шпона складывают в листы по размерам двери, склеивают и подгоняют под конкретную дверную створку. Он крепится методом горячего прессования, а после завершения работ дверь шлифуют и покрывают слоем лака, что обеспечивает ей полную влагозащищённость.
Подбор фактуры полотна из шпона
Шпон для дверного производства используется трёх видов.
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Натуральный изготавливается из древесины путём спиливания, здесь полностью сохраняется фактура. Это самый дорогой вариант.
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Файн-лайн шпон изготавливается из быстрорастущих видов деревьев путём специальной обработки. Фактуры здесь бывают самым разнообразными, поскольку вся древесина лущится, полученные ленты прокрашиваются и склеиваются в листы. Стоит такой вариант дешевле за счёт больших объёмов производства.
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Мультишпон изготавливается из натурального дерева, но исходный рисунок здесь практически не сохраняется. Процесс производства аналогичен файн-лайн шпону.