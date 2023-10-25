Как выбрать шпонированные двери

Шпонированные двери по характеристикам не уступают ламинированным моделям, но за счёт структуры наружного слоя они пользуются достаточно большим спросом - выглядят такие полотна практически как деревянные, а стоят в несколько раз дешевле. Отличаются между собой модели шпонированных дверных полотен технологией изготовления, разновидностями самого шпона и визуальными характеристиками.





Как изготавливаются двери из шпона

Технологий шпонирования дверей сегодня используется несколько: холодное, горячее и мембранно-вакуумным методом.

В первом случае наружный слой наносится на каркас с помощью специального клея под прессом,

Во втором - при помощи другого клеевого состава под горячим прессом.

Третий вариант используется для создания дверей с резными элементами, поскольку позволяет накладывать шпон на рельефные поверхности.

В зависимости от конструкции, шпонированные дверные полотна также отличаются.

Первый вариант подразумевает заполнение дверной рамы клееным дверным брусом,

Второй - создание деревянного каркаса (рамки) с вставкой дополнительных брусков в районах крепления стёкол (если они есть). При таком раскладе с одной стороны крепится слой МДФ, пространство внутри двери заполняется плитами утеплителя (пенополистирол) или гофрокартоном, после чего дверь "зашивается" листом МДФ.





Отделка дверей из шпона

При финишной отделке полосы шпона складывают в листы по размерам двери, склеивают и подгоняют под конкретную дверную створку. Он крепится методом горячего прессования, а после завершения работ дверь шлифуют и покрывают слоем лака, что обеспечивает ей полную влагозащищённость.





Подбор фактуры полотна из шпона

Шпон для дверного производства используется трёх видов.

Натуральный изготавливается из древесины путём спиливания, здесь полностью сохраняется фактура. Это самый дорогой вариант.

Файн-лайн шпон изготавливается из быстрорастущих видов деревьев путём специальной обработки. Фактуры здесь бывают самым разнообразными, поскольку вся древесина лущится, полученные ленты прокрашиваются и склеиваются в листы. Стоит такой вариант дешевле за счёт больших объёмов производства.

Мультишпон изготавливается из натурального дерева, но исходный рисунок здесь практически не сохраняется. Процесс производства аналогичен файн-лайн шпону.



