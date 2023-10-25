Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как выбрать шпонированные двери

Как выбрать шпонированные двери

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

Шпонированные двери по характеристикам не уступают ламинированным моделям, но за счёт структуры наружного слоя они пользуются достаточно большим спросом - выглядят такие полотна практически как деревянные, а стоят в несколько раз дешевле. Отличаются между собой модели шпонированных дверных полотен технологией изготовления, разновидностями самого шпона и визуальными характеристиками.


Как изготавливаются двери из шпона

Технологий шпонирования дверей сегодня используется несколько: холодное, горячее и мембранно-вакуумным методом. 

  • В первом случае наружный слой наносится на каркас с помощью специального клея под прессом, 

  • Во втором - при помощи другого клеевого состава под горячим прессом. 

  • Третий вариант используется для создания дверей с резными элементами, поскольку позволяет накладывать шпон на рельефные поверхности.

В зависимости от конструкции, шпонированные дверные полотна также отличаются. 

  • Первый вариант подразумевает заполнение дверной рамы клееным дверным брусом, 

  • Второй - создание деревянного каркаса (рамки) с вставкой дополнительных брусков в районах крепления стёкол (если они есть). При таком раскладе с одной стороны крепится слой МДФ, пространство внутри двери заполняется плитами утеплителя (пенополистирол) или гофрокартоном, после чего дверь "зашивается" листом МДФ.



Отделка дверей из шпона

При финишной отделке полосы шпона складывают в листы по размерам двери, склеивают и подгоняют под конкретную дверную створку. Он крепится методом горячего прессования, а после завершения работ дверь шлифуют и покрывают слоем лака, что обеспечивает ей полную влагозащищённость.


Подбор фактуры полотна из шпона

Шпон для дверного производства используется трёх видов. 

  • Натуральный изготавливается из древесины путём спиливания, здесь полностью сохраняется фактура. Это самый дорогой вариант. 

  • Файн-лайн шпон изготавливается из быстрорастущих видов деревьев путём специальной обработки. Фактуры здесь бывают самым разнообразными, поскольку вся древесина лущится, полученные ленты прокрашиваются и склеиваются в листы. Стоит такой вариант дешевле за счёт больших объёмов производства. 

  • Мультишпон изготавливается из натурального дерева, но исходный рисунок здесь практически не сохраняется. Процесс производства аналогичен файн-лайн шпону.


Вас может заинтересовать
Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
25.10.2023
3597
Выбор уличной деревянной двери для дачи: разновидности и монтаж
25.10.2023
1443
Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы
25.10.2023
5675
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85