Межкомнатные двери сегодня – это выбор из сотен моделей в широком ценовом диапазоне. Классика, современный стиль, глухие или остекленные, окрашенные или покрытые лаком – вариантов много. Но среди них выделяется два типа: из деревянного массива или МДФ с покрытием из натурального шпона. Оба варианта привлекают тех, кто хочет видеть больше дерева в интерьере. Оба варианта красивы и отличаются высоким качеством. Но какие межкомнатные двери выбрать: из массива или шпона?

Ответ на этот вопрос каждый находит сам, исходя из десяти критериев. Их мы и рассмотрим ниже.

Прежде чем оценивать те или иные характеристики межкомнатных дверей, стоит узнать, в чем отличия шпона и массива, как делают такие двери, чем отличаются виды шпона и древесины.

Как делают двери из массива

Деревянный массив – это и есть дерево, без каких-либо дополнений. Технология производства деревянных межкомнатных дверей сложна, так как материал, при всех своих преимуществах, достаточно капризный.

Как делают двери из массива:

Сушка древесины. Крупные производители имеют собственные цеха обработки сырья, небольшие покупают уже сухое дерево. Качественная сушка – залог долговечности изделий из дерева, отсутствия трещин, деформации, коробления и других дефектов. Длительность сушки зависит от ее технологии, в среднем занимает 20 дней. Подготовка сырья. Сухую доску нарезают на заготовки, в соответствии с шаблоном (он зависит от параметров будущей двери). Заготовки склеивают друг с другом и помещают под пресс, чтобы получить плиту нужной толщины. Такая технология позволяет избежать сжатия или расширения древесины при намокании и высыхании, за счет разного направления волокон в слоях. Изготовление деталей двери из плиты – рамы, филенки. Изготовление дверного полотна. Обработка двери – окрашивание, покрытие лаком, патинирование, тонирование и так далее. Способ обработки зависит от характеристик используемой древесины и желаемого внешнего вида двери.

Какие породы дерева используют для изготовления межкомнатных дверей

Внешний вид и характеристики деревянной двери во многом зависят от того, какую породу дерева использовали для производства. Сегодня спросом пользуются определенные породы, каждая из которых имеет свои особенности и достоинства.

Сосна

Самая доступная и популярная древесина. Массив имеет красивую фактуру, небольшой вес, легко обрабатывается, а для подчеркивания красоты рисунка достаточно покрытия прозрачным лаком. Прочность дерева средняя, поэтому при неаккуратном обращении с дверью возможны вмятины, сколы, царапины полотна.

Сосна рыхлая, поэтому и гигроскопична (не подойдет для ванной). Долговечность сосновой двери небольшая, если сравнивать с дубом или буком. Но достаточно высокая, если сравнивать с ЛДСП. Одним словом, это бюджетный вариант для тех, кто ищет двери из массива, с соответствующими плюсами и минусами.

Ольха

Двери из массива ольхи относят к средней ценовой категории. Это прочная, влагоустойчивая порода дерева, с красивым рисунком и благородным внешним видом, особенно, после тонирования. Ольха хорошо переносит перепады температуры и влажности (подойдет для ванной), долговечна.

Но капризна в уходе (не переносит абразивную чистку), плохо выдерживает длительные высокие температуры. Поэтому установка отопительных приборов рядом с дверью из ольхи – плохая идея.

Дуб

Любое изделие из дуба выглядит солидно и благородно. Это красивая древесина с эффектной фактурой, ее срок службы измеряется десятилетиями. Дуб прочен, не боится влажности, в нем не заводятся насекомые, плесень и грибок. Дубовая дверь универсальна и красива.

Но у нее есть два недостатка: большой вес и высокая стоимость. Чтобы же, за красоту, престижность и долговечность нужно платить соответствующую цену.

Бук

Более доступная альтернатива дубу. Бук выглядит не менее красиво, отличается высокой прочностью и долгим сроком службы. Но он более гигроскопичный, плохо переносит перепады влажности и сухой воздух, нуждается в особом уходе.

Ясень

Массив ясеня красив, прочен и устойчив к влаге. Солидный вид, красивый природный рисунок, относительно небольшой вес и неприхотливость – у ясеня достаточно достоинств, чтобы считать его одним из лучших материалов для изготовления межкомнатных дверей.

Но есть и недостаток – довольно высокая цена.





Как делают межкомнатные двери со шпоном

Шпонированные двери – это многослойная конструкция, основой которой является массив, покрытый сверху МДФ, а потом – шпоном. Шпоном называют тонкий широкий срез древесины, толщиной примерно 1 мм. Шпон изготавливают как из дорогих пород (от дуба и ясеня до красного или черного дерева), так и из более доступных, например, ореха или клена.

Различают два основных вида шпона:

цельный (в нем сохранена структура и рисунок дерева)

и восстановленный (склеивают несколько частей, после чего рисунок становится упорядоченным).

Понятно, что цельный шпон дороже, но по другим характеристикам оба вида равноценны. Основой шпона является тканевая подложка – к ней приклеивают слой древесины. И в таком виде материал наносят на дверное полотно.

Важно: лучше всего шпон наносить именно на МДФ, так как основа должна быть прочной, плотной, не бояться влаги и температурных перепадов. В этом отношении МДФ превосходит дерево.

В итоге получают достаточно легкую, но прочную, долговечная дверь, покрытая натуральным деревом с красивым рисунком. И она будет дешевле деревянной, хотя стоимость модели зависит от особенностей изготовления, сложности конструкции, наличия украшений, стекол и так далее.

Критерии оценки и выбора межкомнатных дверей: массив или шпон

Итак, разница между деревянными и шпонированными дверьми понятна. Оба варианта по-своему привлекательны.

И размышляя, какой вариант выбрать, двери из массива или шпон, что лучше, стоит оценить выбранные модели по таким показателям:

дизайн (цвет, фактура, отделка), красота;

соотношение качества и цены;

длительность эксплуатации, ремонтопригодность;

удобство эксплуатации;

степень экологичности;

престижность.

Дизайн межкомнатных дверей из массива и натурального шпона

Сложно сравнивать качественные шпонированные модели и из дерева, так как они практически неотличимы, разница будет заметна только если присмотреться. Но сочетание шпона и МДФ дает больше возможностей в плане вариантов отделки.

А двери из дерева чаще производят в классическом стиле или неоклассике, хотя есть и современные решения. Поэтому при выборе ориентируетесь на критерий «нравится или нет».

Соотношение качества и цены дверей из массива и шпона

Здесь многое зависит от характеристик каждой двери. Так, если сравнивать двери из массива сосны и шпонированные, то вторые более устойчивы к повреждениям, влажности и температурным факторам. Если же вместо сосны вы выбираете дуб, с ним вряд ли сможет конкурировать шпон.

Но в целом деревянные двери дороже шпонированных. Что касается их качества, то важно знать особенности древесины, иначе вы рискуете купить безусловно красивые двери из натурального дерева, которые быстро придут в негодность – исключительно из-за неподходящих условий или неправильного ухода.

Не хотите рисковать? Берите шпон. Уверены, что ваши условия не повредят дереву, хотите максимальной натуральности и естественности? Берите массив.

Срок службы и ремонтопригодность дверей

В этом плане оба варианта хороши. И не потому, что срок службы шпонированных моделей такой же, как и деревянных – дерево долговечнее. Но так как ремонт в квартире делают примерно каждые 10-15 лет, вам вряд ли нужны более долговечные межкомнатные двери. Если нужны – выбирайте массив.

Что касается ремонтопригодности, то в обоих случаях вы имеете дело с натуральной деревянной поверхностью, поэтому подход к ремонту будет одинаковым. Но двери из сосны мягче шпонированных, поэтому массив более склонен к появлению вмятин. Впрочем, это не касается других, более твердых пород.

Удобство эксплуатации межкомнатных дверей из массива и шпона

Натуральный массив тяжелее, некоторые породы дерева боятся влаги или чрезмерного тепла. Это нужно учитывать при выборе дверей в комнаты и санузел. Например, та же сосна или бук не подходят для ванной комнаты. Шпон более универсален, при условии, что дверь сделана качественно.

Что касается шумоизоляции, то здесь важнее наличие стеклянных вставок, чем другие характеристики двери. Хотите тишины? Покупайте дверь без стекла, и не важно, из дерева или МДФ.

Экологичность дверей из массива и шпона

В этом отношении нет разницы между деревом и МДФ со шпоном, так как в обоих случаях речь идет о натуральной древесине. Да, для изготовления шпонированного МДФ используют клеевые составы, но они безвредны для человека. Впрочем, если вам хочется видеть в интерьере исключительно натуральные материалы, без компромиссов – покупайте дверь из массива.

Престижность дверей из массива и шпона

Здесь, безусловно, лидирует массив. Особенно, если вы покупаете двери из дуба, ясеня или хотя бы ольхи. Сосна не так престижна, но, если вам важен сам факт натуральности – она выиграет у шпона. Впрочем, дорогие двери из МДФ со шпоном красного дерева будут не менее престижны, чем дубовые.

Цены на двери со шпоном и из массива

Если вы ищете двери из массива, самые доступные по цене – сосновые. Цены на них начинаются от 3000 рублей, дорогие модели стоят до 8000 рублей.

Двери из ольхи – в среднем ценовом сегменте – полотно можно купить за 10 000-16 000 рублей.

Если же привлекает ясень, бук или дуб, рассчитывайте на цену от 18 000-25 000 рублей и выше.

Шпонированные двери дешевле. Самые недорогие стоят 3000-6000 рублей, средний ценовой сегмент – до 10 000 рублей.

Самые дорогие двери будут стоить от 8000 до 20 000 рублей. Но такая стоимость оправдывается сложным дизайном, дорогими стеклами и так далее.