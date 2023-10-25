В процессе строительства нового дома, переезда на другое место жительства, или во время капитального ремонта, встает вопрос о покупке межкомнатных дверей. Так как изделия служат не один год, к процессу выбора подходят со всей ответственностью. Тщательно выбирают дизайн, чтобы он гармонично сочетался с отделкой стен и пола, цвет модели.
Правильно подобранные двери дополняют интерьерный стиль, либо служат красочными акцентами, выделяющимися на фоне более светлых стен. Кроме того, важными факторами являются: качество и внешний вид фурнитуры; стоимость и известность бренда; материал, из которого они изготовлены.
Опытные хозяева, предпочитающие окружать себя качественными и стильными вещами, обычно выбирают межкомнатные двери из массива ольхи.
Произведенные из высококачественной древесины, они на голову превосходят по эксплуатационным характеристикам и долговечности сложносоставные конструкции из бруса и шпонированного или ламинированного МДФ.
Так как их стоимость ненамного выше, двери из массива ольхи многократно себя окупают. О том, как выбрать и сохранить двери как можно дольше, пойдет речь в этой статье.
Особенности производства дверей из массива ольхи
Качество конечного продукта полностью зависит от добросовестности компании-изготовителя, используемой технологии и оборудования.
Известные бренды осуществляют многоступенчатый контроль на каждом этапе производства:
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выбор качественного сырья, без заболеваний и грибков, значительных дефектов;
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просушивание в специальных камерах до нужных значений;
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обработка составами, препятствующими гниению, развитию насекомых;
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формирование из сырья дверных полотен, согласно установленному дизайн-макету, шлифование до идеально гладкого состояния;
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покрытие готовых изделий несколькими слоями лака.
Изготовление продукции осуществляется двумя способами:
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Обработка цельных полотен древесины, с вытачиванием на фрезерных станках рельефных фигур, украшений;
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Склеивание отдельных пластин между собой, и последующая резка, шлифовка. Данный метод позволяет получить более качественные и прочные двери, так как в процессе убираются все дефектные куски, а склеивание производится с учетом направления волокон.
Так как данный тип древесины легко режется, шлифуется, а также прекрасно воспринимает любые виды декоративных покрытый – лак, краска, масляная пропитка, то конечная стоимость изделий невелика, и находится в средней ценовой категории.
Основные достоинства и недостатки дверей из массива
Древесина ольхи обладает рядом положительных качеств:
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Средняя весовая категория позволяет производить достаточно легкие полотна, для навеса которых достаточно двух петель и обычной, не усиленной, коробки. При этом она отлично держит шурупы или иные крепежи;
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По прочности ольха сравнима с липой;
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Великолепная, тонковолокнистая структура и завораживающие переливы приятных, светло-коричневых с красновато-розовым отливом, оттенков, делают этот сорт древесины одним из самых красивых. Ее даже называют «русским красным деревом»;
- Помимо выразительной текстуры и средней плотности, ольха обладает прекрасной влагоустойчивостью. Она не гниет под водой, по свойствам напоминая дуб, не портится от воды. Именно поэтому их можно устанавливать не только на входе в жилые комнаты, но и в совмещенные и раздельные санузлы, кухни, сауны и бани. Также, допустимо изготовление из ольхи входных дверей;
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При высыхании древесина остается ровной, не деформируется и не дает трещин. Однородная поверхность позволяет выпускать изделия с затейливой резьбой, фигурными элементами;
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Двери из ольхи экологичны, создают приятный, полезный для здоровья микроклимат в помещении. С древних времен дерево ценили, как источник положительной, целебной энергетики;
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Натуральная древесина прекрасно реставрируется, восхитительный внешний вид изделий легко восстановить при минимальных затратах.
Стоит упомянуть и недостатки изделий:
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Данный тип древесины очень плохо переносит длительное воздействие высоких температур. Если короткие перепады ей не страшны, то нахождение рядом с постоянно греющей батареей быстро погубит изделие. Впрочем, избежать проблем достаточно просто – не стоит располагать рядом с дверями источники тепла, а сами дверные проемы отодвинуть от радиаторов отопления;
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Изделия требуют регулярного, правильного ухода. При небрежном отношении дверь потеряет свой лоск за несколько лет. Поэтому, стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и правилами ухода за такими изделиями, и тщательно их соблюдать.
Очевидно, что преимущества дверных полотен из ольхи перекрывают незначительные минусы. Именно поэтому их популярность очень высока.
На что обратить внимание при выборе дверей из массива дерева
- В первую очередь, необходимо определиться с компанией-производителем. На сегодняшний день лидерами по производству высококачественных изделий из этой древесины являются белорусские и российские бренды.
Они предлагают продукцию из сырья, выросшего в экологически чистых районах, а затем обработанного с соблюдением технологии. Ассортимент моделей достаточно широк, чтобы удовлетворить запросы всех слоев населения, от простых, бюджетных изделий, до элитных, в авторском исполнении.
- Кроме того, при покупке необходимо тщательно осмотреть выбранное полотно. Не должно быть трещин, щелей или зазубрин. Полотно ровное, без деформаций и перекосов.
- Если приобретается вариант с застеклением, то крепление стекла должно быть прочным, без потеков клея, отходящих планок.
Как ухаживать за дверями из массива
Изделия из древесного массива – живые, дышащие элементы интерьера. В отличие от изделий с отделкой из полимерной пленки, они требуют особенного отношения.
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Перед установкой приобретенную межкомнатную дверь из натурального дерева необходимо выдержать в помещении около 48 часов. За это время дверное полотно акклиматизируется к особенностям микроклимата квартиры или дома, температурному режиму и влажности воздуха. Только после своеобразного «отстаивания» можно приступать к монтажу.
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Слишком пересушенный, горячий воздух – естественный враг данного типа изделий. Их не рекомендуется устанавливать вблизи отопительных батарей, газовых котлов, электроприборов, выделяющих много тепла. Нельзя направлять на полотна потоки нагретого воздуха от электрокаминов, обогревателей, тепловых пушек.
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Для приведения в порядок дверей используют только чистые салфетки с мягкой, безворсовой поверхностью. Идеальным вариантом будет нежный хлопок или микрофибра.
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1-2 раза в год, в зависимости от интенсивности эксплуатации и окружающей атмосферы, дверные полотна и наличники обрабатывают специальными полиролями. Состав подбирают качественный, подходящий именно для ольхи, так как разные породы древесины имеют различные свойства и требуют деликатного подхода. Полироль препятствует образованию царапин, потертостей, предотвращает появление и дальнейшее усугубление микротрещин и иных повреждений поверхности.
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С периодом раз в 3-4 года изделие обрабатывают особым составом для защиты от древоточцев и других насекомых-вредителей. Такие средства есть в магазинах бытовой химии или специализированных мебельных супермаркетах.
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Чтобы лакированная поверхность дольше сохраняла презентабельный, очаровывающий внешний вид, раз в месяц ее протирают 10% раствором медицинского спирта. Для этого 70% спирт разводят в соотношении 1 часть концентрата на 6 частей воды. Или к 1 части хорошей сорокаградусной водки добавляют три части воды.
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Стеклянные или зеркальные вставки промываются чистой влажной салфеткой и протираются насухо. Можно использовать специальные средства для очистки стекол или домашние растворы – с нашатырем, слабо-розовой марганцовкой или простым хозяйственным мылом.
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Дверные ручки протирают тряпкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла или нашатыря. Также, можно использовать специализированные средства. Затем вытирают насухо.
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После влажной уборки полотно и стекла, всю фурнитуру обязательно протирают насухо. Так уменьшается количество пыли, которое оседает на поверхность.
Ни в коем случае для очистки полотна и стеклянных вставок не используют бытовую химию или вещества, содержащие в своем составе едкие щелочи и кислоты, абразивные частицы. Также, нельзя применять металлические щетки, губки с абразивным слоем, твердые предметы.
Рекомендация от экспертов: если на поверхности появилась небольшая потертость или царапина, ее можно замаскировать специальным средством, маркером или восковым карандашом.
При правильном уходе двери их ольхи будут радовать владельцев своим великолепным внешним видом в течение трех десятков лет.