Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как выбрать хорошую дверь из массива ольхи

Как выбрать хорошую дверь из массива ольхи

#Межкомнатные двери #Дизайн #Двери #Советы эксперта

В процессе строительства нового дома, переезда на другое место жительства, или во время капитального ремонта, встает вопрос о покупке межкомнатных дверей. Так как изделия служат не один год, к процессу выбора подходят со всей ответственностью. Тщательно выбирают дизайн, чтобы он гармонично сочетался с отделкой стен и пола, цвет модели.

Правильно подобранные двери дополняют интерьерный стиль, либо служат красочными акцентами, выделяющимися на фоне более светлых стен. Кроме того, важными факторами являются: качество и внешний вид фурнитуры; стоимость и известность бренда; материал, из которого они изготовлены. 

Опытные хозяева, предпочитающие окружать себя качественными и стильными вещами, обычно выбирают межкомнатные двери из массива ольхи.

Произведенные из высококачественной древесины, они на голову превосходят по эксплуатационным характеристикам и долговечности сложносоставные конструкции из бруса и шпонированного или ламинированного МДФ. 

Так как их стоимость ненамного выше, двери из массива ольхи многократно себя окупают. О том, как выбрать и сохранить двери как можно дольше, пойдет речь в этой статье.

Особенности производства дверей из массива ольхи

Качество конечного продукта полностью зависит от добросовестности компании-изготовителя, используемой технологии и оборудования. 

Известные бренды осуществляют многоступенчатый контроль на каждом этапе производства:

  • выбор качественного сырья, без заболеваний и грибков, значительных дефектов;

  • просушивание в специальных камерах до нужных значений;

  • обработка составами, препятствующими гниению, развитию насекомых;

  • формирование из сырья дверных полотен, согласно установленному дизайн-макету, шлифование до идеально гладкого состояния;

  • покрытие готовых изделий несколькими слоями лака.

Изготовление продукции осуществляется двумя способами:

  • Обработка цельных полотен древесины, с вытачиванием на фрезерных станках рельефных фигур, украшений;

  • Склеивание отдельных пластин между собой, и последующая резка, шлифовка. Данный метод позволяет получить более качественные и прочные двери, так как в процессе убираются все дефектные куски, а склеивание производится с учетом направления волокон.

Так как данный тип древесины легко режется, шлифуется, а также прекрасно воспринимает любые виды декоративных покрытый – лак, краска, масляная пропитка, то конечная стоимость изделий невелика, и находится в средней ценовой категории.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Основные достоинства и недостатки дверей из массива

Древесина ольхи обладает рядом положительных качеств:

  • Средняя весовая категория позволяет производить достаточно легкие полотна, для навеса которых достаточно двух петель и обычной, не усиленной, коробки. При этом она отлично держит шурупы или иные крепежи;

  • По прочности ольха сравнима с липой;

  • Великолепная, тонковолокнистая структура и завораживающие переливы приятных, светло-коричневых с красновато-розовым отливом, оттенков, делают этот сорт древесины одним из самых красивых. Ее даже называют «русским красным деревом»;

  • Помимо выразительной текстуры и средней плотности, ольха обладает прекрасной влагоустойчивостью. Она не гниет под водой, по свойствам напоминая дуб, не портится от воды. Именно поэтому их можно устанавливать не только на входе в жилые комнаты, но и в совмещенные и раздельные санузлы, кухни, сауны и бани. Также, допустимо изготовление из ольхи входных дверей;

  • При высыхании древесина остается ровной, не деформируется и не дает трещин. Однородная поверхность позволяет выпускать изделия с затейливой резьбой, фигурными элементами;

  • Двери из ольхи экологичны, создают приятный, полезный для здоровья микроклимат в помещении. С древних времен дерево ценили, как источник положительной, целебной энергетики;

  • Натуральная древесина прекрасно реставрируется, восхитительный внешний вид изделий легко восстановить при минимальных затратах.

Стоит упомянуть и недостатки изделий:

  • Данный тип древесины очень плохо переносит длительное воздействие высоких температур. Если короткие перепады ей не страшны, то нахождение рядом с постоянно греющей батареей быстро погубит изделие. Впрочем, избежать проблем достаточно просто – не стоит располагать рядом с дверями источники тепла, а сами дверные проемы отодвинуть от радиаторов отопления;

  • Изделия требуют регулярного, правильного ухода. При небрежном отношении дверь потеряет свой лоск за несколько лет. Поэтому, стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и правилами ухода за такими изделиями, и тщательно их соблюдать.

Очевидно, что преимущества дверных полотен из ольхи перекрывают незначительные минусы. Именно поэтому их популярность очень высока.

 

На что обратить внимание при выборе дверей из массива дерева

  • В первую очередь, необходимо определиться с компанией-производителем. На сегодняшний день лидерами по производству высококачественных изделий из этой древесины являются белорусские и российские бренды. 

Они предлагают продукцию из сырья, выросшего в экологически чистых районах, а затем обработанного с соблюдением технологии. Ассортимент моделей достаточно широк, чтобы удовлетворить запросы всех слоев населения, от простых, бюджетных изделий, до элитных, в авторском исполнении.

  • Кроме того, при покупке необходимо тщательно осмотреть выбранное полотно. Не должно быть трещин, щелей или зазубрин. Полотно ровное, без деформаций и перекосов. 
  • Если приобретается вариант с застеклением, то крепление стекла должно быть прочным, без потеков клея, отходящих планок.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Как ухаживать за дверями из массива

Изделия из древесного массива – живые, дышащие элементы интерьера. В отличие от изделий с отделкой из полимерной пленки, они требуют особенного отношения.

  • Перед установкой приобретенную межкомнатную дверь из натурального дерева необходимо выдержать в помещении около 48 часов. За это время дверное полотно акклиматизируется к особенностям микроклимата квартиры или дома, температурному режиму и влажности воздуха. Только после своеобразного «отстаивания» можно приступать к монтажу.

  • Слишком пересушенный, горячий воздух – естественный враг данного типа изделий. Их не рекомендуется устанавливать вблизи отопительных батарей, газовых котлов, электроприборов, выделяющих много тепла. Нельзя направлять на полотна потоки нагретого воздуха от электрокаминов, обогревателей, тепловых пушек.

 

  • Для приведения в порядок дверей используют только чистые салфетки с мягкой, безворсовой поверхностью. Идеальным вариантом будет нежный хлопок или микрофибра.

  • 1-2 раза в год, в зависимости от интенсивности эксплуатации и окружающей атмосферы, дверные полотна и наличники обрабатывают специальными полиролями. Состав подбирают качественный, подходящий именно для ольхи, так как разные породы древесины имеют различные свойства и требуют деликатного подхода. Полироль препятствует образованию царапин, потертостей, предотвращает появление и дальнейшее усугубление микротрещин и иных повреждений поверхности.

  • С периодом раз в 3-4 года изделие обрабатывают особым составом для защиты от древоточцев и других насекомых-вредителей. Такие средства есть в магазинах бытовой химии или специализированных мебельных супермаркетах.

  • Чтобы лакированная поверхность дольше сохраняла презентабельный, очаровывающий внешний вид, раз в месяц ее протирают 10% раствором медицинского спирта. Для этого 70% спирт разводят в соотношении 1 часть концентрата на 6 частей воды. Или к 1 части хорошей сорокаградусной водки добавляют три части воды.

  • Стеклянные или зеркальные вставки промываются чистой влажной салфеткой и протираются насухо. Можно использовать специальные средства для очистки стекол или домашние растворы – с нашатырем, слабо-розовой марганцовкой или простым хозяйственным мылом.

  • Дверные ручки протирают тряпкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла или нашатыря. Также, можно использовать специализированные средства. Затем вытирают насухо.

  • После влажной уборки полотно и стекла, всю фурнитуру обязательно протирают насухо. Так уменьшается количество пыли, которое оседает на поверхность.

Ни в коем случае для очистки полотна и стеклянных вставок не используют бытовую химию или вещества, содержащие в своем составе едкие щелочи и кислоты, абразивные частицы. Также, нельзя применять металлические щетки, губки с абразивным слоем, твердые предметы.

Рекомендация от экспертов: если на поверхности появилась небольшая потертость или царапина, ее можно замаскировать специальным средством, маркером или восковым карандашом.

При правильном уходе двери их ольхи будут радовать владельцев своим великолепным внешним видом в течение трех десятков лет.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

Вас может заинтересовать
Двери из массива цвета "беленый дуб" в интерьере с фото
25.10.2023
502
Двери из массива: плюсы и минусы, особенности
25.10.2023
1199
Межкомнатные двери из массива или натурального шпона: сравнительная характеристика, критерии выбора, фото в интерьере
25.10.2023
314
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85