В процессе строительства нового дома, переезда на другое место жительства, или во время капитального ремонта, встает вопрос о покупке межкомнатных дверей. Так как изделия служат не один год, к процессу выбора подходят со всей ответственностью. Тщательно выбирают дизайн, чтобы он гармонично сочетался с отделкой стен и пола, цвет модели.

Правильно подобранные двери дополняют интерьерный стиль, либо служат красочными акцентами, выделяющимися на фоне более светлых стен. Кроме того, важными факторами являются: качество и внешний вид фурнитуры; стоимость и известность бренда; материал, из которого они изготовлены.

Опытные хозяева, предпочитающие окружать себя качественными и стильными вещами, обычно выбирают межкомнатные двери из массива ольхи.

Произведенные из высококачественной древесины, они на голову превосходят по эксплуатационным характеристикам и долговечности сложносоставные конструкции из бруса и шпонированного или ламинированного МДФ.

Так как их стоимость ненамного выше, двери из массива ольхи многократно себя окупают. О том, как выбрать и сохранить двери как можно дольше, пойдет речь в этой статье.

Особенности производства дверей из массива ольхи

Качество конечного продукта полностью зависит от добросовестности компании-изготовителя, используемой технологии и оборудования.

Известные бренды осуществляют многоступенчатый контроль на каждом этапе производства:

выбор качественного сырья, без заболеваний и грибков, значительных дефектов;

просушивание в специальных камерах до нужных значений;

обработка составами, препятствующими гниению, развитию насекомых;

формирование из сырья дверных полотен, согласно установленному дизайн-макету, шлифование до идеально гладкого состояния;

покрытие готовых изделий несколькими слоями лака.

Изготовление продукции осуществляется двумя способами:

Обработка цельных полотен древесины, с вытачиванием на фрезерных станках рельефных фигур, украшений;

Склеивание отдельных пластин между собой, и последующая резка, шлифовка. Данный метод позволяет получить более качественные и прочные двери, так как в процессе убираются все дефектные куски, а склеивание производится с учетом направления волокон.

Так как данный тип древесины легко режется, шлифуется, а также прекрасно воспринимает любые виды декоративных покрытый – лак, краска, масляная пропитка, то конечная стоимость изделий невелика, и находится в средней ценовой категории.

Основные достоинства и недостатки дверей из массива

Древесина ольхи обладает рядом положительных качеств:

Средняя весовая категория позволяет производить достаточно легкие полотна, для навеса которых достаточно двух петель и обычной, не усиленной, коробки. При этом она отлично держит шурупы или иные крепежи;

По прочности ольха сравнима с липой;

Великолепная, тонковолокнистая структура и завораживающие переливы приятных, светло-коричневых с красновато-розовым отливом, оттенков, делают этот сорт древесины одним из самых красивых. Ее даже называют «русским красным деревом»;

Помимо выразительной текстуры и средней плотности, ольха обладает прекрасной влагоустойчивостью. Она не гниет под водой, по свойствам напоминая дуб, не портится от воды. Именно поэтому их можно устанавливать не только на входе в жилые комнаты, но и в совмещенные и раздельные санузлы, кухни, сауны и бани. Также, допустимо изготовление из ольхи входных дверей;

При высыхании древесина остается ровной, не деформируется и не дает трещин. Однородная поверхность позволяет выпускать изделия с затейливой резьбой, фигурными элементами;

Двери из ольхи экологичны, создают приятный, полезный для здоровья микроклимат в помещении. С древних времен дерево ценили, как источник положительной, целебной энергетики;

Натуральная древесина прекрасно реставрируется, восхитительный внешний вид изделий легко восстановить при минимальных затратах.

Стоит упомянуть и недостатки изделий:

Данный тип древесины очень плохо переносит длительное воздействие высоких температур. Если короткие перепады ей не страшны, то нахождение рядом с постоянно греющей батареей быстро погубит изделие. Впрочем, избежать проблем достаточно просто – не стоит располагать рядом с дверями источники тепла, а сами дверные проемы отодвинуть от радиаторов отопления;

Изделия требуют регулярного, правильного ухода. При небрежном отношении дверь потеряет свой лоск за несколько лет. Поэтому, стоит ознакомиться с инструкцией по эксплуатации и правилами ухода за такими изделиями, и тщательно их соблюдать.

Очевидно, что преимущества дверных полотен из ольхи перекрывают незначительные минусы. Именно поэтому их популярность очень высока.

На что обратить внимание при выборе дверей из массива дерева

В первую очередь, необходимо определиться с компанией-производителем. На сегодняшний день лидерами по производству высококачественных изделий из этой древесины являются белорусские и российские бренды.

Они предлагают продукцию из сырья, выросшего в экологически чистых районах, а затем обработанного с соблюдением технологии. Ассортимент моделей достаточно широк, чтобы удовлетворить запросы всех слоев населения, от простых, бюджетных изделий, до элитных, в авторском исполнении.

Кроме того, при покупке необходимо тщательно осмотреть выбранное полотно. Не должно быть трещин, щелей или зазубрин. Полотно ровное, без деформаций и перекосов.

Если приобретается вариант с застеклением, то крепление стекла должно быть прочным, без потеков клея, отходящих планок.

Как ухаживать за дверями из массива

Изделия из древесного массива – живые, дышащие элементы интерьера. В отличие от изделий с отделкой из полимерной пленки, они требуют особенного отношения.

Перед установкой приобретенную межкомнатную дверь из натурального дерева необходимо выдержать в помещении около 48 часов. За это время дверное полотно акклиматизируется к особенностям микроклимата квартиры или дома, температурному режиму и влажности воздуха. Только после своеобразного «отстаивания» можно приступать к монтажу.

Слишком пересушенный, горячий воздух – естественный враг данного типа изделий. Их не рекомендуется устанавливать вблизи отопительных батарей, газовых котлов, электроприборов, выделяющих много тепла. Нельзя направлять на полотна потоки нагретого воздуха от электрокаминов, обогревателей, тепловых пушек.

Для приведения в порядок дверей используют только чистые салфетки с мягкой, безворсовой поверхностью. Идеальным вариантом будет нежный хлопок или микрофибра.

1-2 раза в год, в зависимости от интенсивности эксплуатации и окружающей атмосферы, дверные полотна и наличники обрабатывают специальными полиролями. Состав подбирают качественный, подходящий именно для ольхи, так как разные породы древесины имеют различные свойства и требуют деликатного подхода. Полироль препятствует образованию царапин, потертостей, предотвращает появление и дальнейшее усугубление микротрещин и иных повреждений поверхности.

С периодом раз в 3-4 года изделие обрабатывают особым составом для защиты от древоточцев и других насекомых-вредителей. Такие средства есть в магазинах бытовой химии или специализированных мебельных супермаркетах.

Чтобы лакированная поверхность дольше сохраняла презентабельный, очаровывающий внешний вид, раз в месяц ее протирают 10% раствором медицинского спирта. Для этого 70% спирт разводят в соотношении 1 часть концентрата на 6 частей воды. Или к 1 части хорошей сорокаградусной водки добавляют три части воды.

Стеклянные или зеркальные вставки промываются чистой влажной салфеткой и протираются насухо. Можно использовать специальные средства для очистки стекол или домашние растворы – с нашатырем, слабо-розовой марганцовкой или простым хозяйственным мылом.

Дверные ручки протирают тряпкой, смоченной в растворе хозяйственного мыла или нашатыря. Также, можно использовать специализированные средства. Затем вытирают насухо.

После влажной уборки полотно и стекла, всю фурнитуру обязательно протирают насухо. Так уменьшается количество пыли, которое оседает на поверхность.

Ни в коем случае для очистки полотна и стеклянных вставок не используют бытовую химию или вещества, содержащие в своем составе едкие щелочи и кислоты, абразивные частицы. Также, нельзя применять металлические щетки, губки с абразивным слоем, твердые предметы.

Рекомендация от экспертов: если на поверхности появилась небольшая потертость или царапина, ее можно замаскировать специальным средством, маркером или восковым карандашом.

При правильном уходе двери их ольхи будут радовать владельцев своим великолепным внешним видом в течение трех десятков лет.