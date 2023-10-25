Современные межкомнатные двери выполняют не только функцию разделения комнат, но и дополняют интерьер, делая обстановку более стильной. Обычные распашные двери требуют вокруг себя место для открывания, однако, если комната тесная, отличным выходом станут роторные модели.

Благодаря особенному креплению они способны разворачиваться на 180 градусов, что позволяет значительно сэкономить место.

Что такое роторные двери

Может показаться, что роторные двери – это полотно, которое вращается вокруг своей оси. Однако конструкция устроена немного по-другому: двери отодвигаются только в одну сторону, подобно обычным распашным дверям, однако, в отличие от них, освобождают больше места. Полотно плавно и легко сдвигается всего лишь одним прикосновением руки.

Роторные двери сочетают в себе особенности всех видов межкомнатных дверей, что делает их современным, практичным и очень удобным решением. Конечно, без минусов не обошлось, но такие модели дверей точно станут прекрасной заменой распашным или раздвижным конструкциям. Устанавливать рото-двери можно практически в любой комнате – по этому параметру они универсальны.

Необычный способ открывания, не требующий много пространства, будет как никогда актуален в квартирах небольшой площади. В просторных помещениях же они дополнят современный интерьер, например, в стиле хай-тек, и станут изюминкой обстановки.

Роторные двери – инновационная и довольно новая модель межкомнатных дверей, поэтому пока что они не пользуются большой популярностью. Это объясняется также их высокой ценой и сложностью монтажа.

Как устроен механизм роторной двери

В закрытом состоянии роторные двери практически неотличимы от распашных аналогов – они также имеют короб с наличником и привычную ручку. Но специфика конструкции заключается в наличии ротационного устройства, которое состоит из направляющего блока и системы рычагов. Потянув за ручку, вы сможете привести в движение полотно, и оно установится поперек дверного проема.

Такое движение происходит за счет действия механизма. Направляющие определяют траекторию движения полотна, которое движется на роликах. Этим роторные двери напоминают двери-книжки – они тоже оснащены направляющим профилем.

Система рычагов состоит из трех деталей: верхнего и нижнего рычагов, соединенных осью, верхней и нижней планки и опорного стержня. Первая деталь фиксирует полотно при его открывании и закрывании. Кроме того, в закрытом положении оно плотно прилегает к коробу благодаря наличию магнитного замка.

Система роторных дверей очень удобна, поскольку их можно открывать как на себя, так и от себя. Если у конструкции качественный механизм, то двери будут работать легко и бесшумно. При покупке обратите внимание на этот нюанс – полотно должно двигаться плавно и беспроблемно.

Какие бывают рото-двери

Рото-двери по способу открывания делятся на механические и автоматические. Первый тип имеет упрощенную конструкцию, так как полотно открывается вручную. Второй же вид дверей дороже и оснащен встроенными датчиками движения.

Они реагируют на приближение человека и приводят в движение дверное полотно. Такие двери обычно не устанавливают дома, зато их можно часто встретить в торговых центрах, офисах и прочих общественных местах.

По количеству створок роторные двери можно поделить на две категории: одностворчатые и двустворчатые. Одностворчатые устанавливаются в дверных проемах стандартных размеров, а двустворчатые, соответственно, в широких. Высота большинства роторных дверей – 210 см, ширина же может быть в пределах от 40 до 90 см.

Как правило, фурнитура у роторных дверей надежная и прочная, однако все же стоит выбирать легкие полотна – так конструкция прослужит дольше, а риск неожиданной поломки какой-либо детали снизится.

Сломаться они могут из-за неправильной эксплуатации, особенно если в семье есть маленькие дети. Тяжелые дверные полотна могут стать причиной провисания конструкции, однако это легко поправимо – мастер без проблем отрегулирует конструкцию.

Дверные полотна изготавливаются из различных материалов, которые влияют на стоимость изделия:

ПВХ. Одни из самых доступных по цене, так как производятся из пластика.

Дерево. Их выбирают люди, для которых в первую очередь важно качество, безопасность и натуральность изделия. Самые недорогие породы дерева – хвойные, к элитным относят дуб, бук и ясень.

Стекло. Стеклянные роторные двери чаще всего устанавливаются в общественных помещениях, однако будут интересно смотреться и в современном домашнем интерьере. Для их изготовления используют специальное закаленное стекло, устойчивое к механическим повреждениям. Его очень трудно разбить.

МДФ. Достойная замена дереву. Качественные двери из МДФ внешне неотличимы от деревянных, а по некоторым эксплуатационным свойствам даже превосходят их.

При выборе фурнитуры особое внимание нужно уделить магнитному замку – он играет важную роль в удерживании полотна.

Размеры роторных дверей

По размерам рото-двери соответствуют стандартным, поэтому подойдут для установки в большинстве квартир. Ширина варьируется от 40 до 90 см, а высота по стандарту составляет 2 метра. Однако если требуется дверь для нестандартного дверного проема, то можно найти производителя, который реализует и такие модели. Другой выход – изготовление дверей на заказ.

Когда только идет ремонт, уточните размеры дверного блока и монтажного проема у производителя. Если потребуется, вы сможете поменять размеры проема, пока еще не установили двери.

Обратите внимание, что стандартные требования к проемам допускают небольшие отклонения. К примеру, измеряя дверной проем, стоит учитывать также размер дверного блока и монтажный зазор. В среднем это около 10 мм.

Достоинства рото-дверей

Подобные изделия имеют много плюсов, среди которых:

Современный и универсальный внешний вид. Роторные двери выглядят оригинально и гармонично вписываются практически в каждый интерьер. Их можно установить в любой комнате независимо от ее размера. Они подходят и для коридоров, и для кухонь, и даже для санузлов и ванных комнат.

Компактность. При открывании дверное полотно распахивается не полностью, а становится перпендикулярно проему. Благодаря этому двери вмещаются даже в узкие коридоры и комнаты.

Простота использования. Чтобы открыть двери, нужно всего лишь потянуть на себя ручку.

Роторные двери продаются с полным комплектом необходимой для монтажа фурнитуры, поэтому докупать детали не придется.

Высокий уровень шумо- и теплоизоляции. Двери оснащаются уплотнителями, которые не позволяют сквознякам и посторонним звукам проникать в помещение. Встроенный магнитный замок надежно фиксирует полотно и не дает ему распахнуться даже при сильном ветре.

Отсутствие порожка. Это достоинство особенно порадует, к примеру, инвалидов на колясках.

Долгий срок эксплуатации. При правильном и бережном использовании роторные двери могут прослужить не один десяток лет.

Недостатки роторных дверей

Как любые другие двери, роторные имеют свои минусы:

Вокруг полотна должны быть зазоры около 3 мм. В противном случае при открывании дверь будет касаться короба и пола, царапая его.

Срок службы все же меньше, чем у распашных. Распашные двери – самые простые по конструкции, поэтому, если сравнить одинаковые по качеству распашные и роторные двери, последние проигрывают. Однако они надежнее и долговечнее раздвижных и складных конструкций.

Высокая стоимость. Качественная фурнитура для рото-дверей, особенно если они автоматические, стоит довольно дорого.

Монтаж роторных дверей

Перед установкой рото-дверей нужно проверить, ровный ли дверной проем по вертикали и горизонтали. Для этого используют строительный уровень. Расстояние между коробкой и проемом – как минимум 5 мм. Также в процессе монтажа для регулировки двери потребуется шестигранный ключ.

Монтаж проходит в несколько этапов:

Подгонка фурнитуры. Все комплектующие должны подходить по размеру. Измерьте направляющую и отрежьте лишние части с той стороны, где есть пометка производителя. Просверлите дырки для крепления. Монтаж коробки. Ее нужно закрепить в дверном проеме при помощи деревянных клиньев. Оставшийся зазор запеньте. После того, как пена окончательно застынет, можно приступать к креплению направляющей. Установка двери. Саморезами зафиксируйте верхние и нижние планки, монтажные скобы, ось и доборы. Корректировка полотна. Для этого понадобится шестигранник. Найдите вверху роторного механизма винт с фиксатором и вставьте его туда, регулируя вертикальное расположение двери. Монтаж наличников.

Желательно, чтобы монтажом роторных дверей занимался специалист по установке межкомнатных дверей. Часто магазин, где приобретаются двери, также предоставляет дополнительную услугу по их установке. Как правило, она недорогая, поэтому лучше воспользоваться профессиональной помощью, иначе можно неправильно настроить работу механизма и испортить дверь.

Роторные двери – отличный выбор как для квартиры, дома, так и для офиса. Они не только практичны и удобны, но еще имеют стильный вид и подчеркнут статусность помещения. Выигрышнее всего они будут смотреться в современной обстановке, например, в интерьере в стиле хай-тек, техно или минимализм.