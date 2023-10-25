Облицовка всегда считалась само прочной и красивой отделкой поверхностей. Кладку керамической или каменной плитки используют в ванных комнатах и на кухне, часто такую работу проводят в прихожих и коридоре, гостиной и спальне.

Отделочный материал прочен и долговечен, а вот его монтаж на вертикальные поверхности у многих вызывает затруднения. В процессе выполнения работ нет ничего сложного, нужно только строго следовать инструкции профессионалов и не нарушать технологию.

Подготовительные мероприятия перед началом работ по укладке настенной плитки

На этапе покупки облицовочного материала необходимо сразу определить нужное количество с расчётом добавления 5-10% на случайный лом при резке. Такой запас обеспечит нормальный процесс работы без потери времени на поиск подходящей плитки при недостатке.

Также важно подготовить весь необходимый инструмент для подгонки материала по размеру, наименование которого зависит от типа облицовки. Керамика легко режется плиткорезом, а вот для камня придётся обзавестись болгаркой со специальными кругами.

Инструменты и материалы, которые необходимо подготовить для кладки плитки:

ёмкости для разведения составов и миксер;

стамеска, шпатель, зубило;

уровень, карандаш, рулетка и специальные крестики;

резиновый молоток, мастерок, кисти и губки.

Для подготовки основания также понадобится выравнивающая смесь и грунтовка. Если стены имеют старое покрытие в виде керамической плитки, её надо демонтировать. Выравнивать поверхности лучше цементным раствором или штукатуркой с повышенной влагостойкостью.

Грунтовку необходимо приобретать глубокого проникновения с добавлением антисептических и противогрибковых присадок, такой состав обеспечит оптимальную адгезию клея с настенной плиткой и исключит образование плесени на поверхностях.

Подготовка основания под плитку

Очень важная работа, от которой будет зависеть не только внешний вид и аккуратность отделки, но и долговечность. Когда старое покрытие демонтировано, то стоит приступать к ревизии поверхности на предмет выбоин и впадин, щелей и трещин.

Заделку дефектов необходимо проводить тщательно и чётко контролировать уровень перепадов высот по горизонтали и вертикали, что не должно превышать 3-5 мм. При использовании раствора или штукатурки необходимо, чтобы слой смесей полностью высох перед кладкой плитки, иначе качество работ ухудшится.

Выравнивание стен можно выполнить листовым материалом ГКВЛ, но предварительно нужно убедиться, что основание не имеет признаков плесени. Если грибок обнаружится, то нужно провести тщательную обработку специальными составами.

Независимо от типа основания, его необходимо покрыть грунтовкой глубокого проникновения, что обеспечит надёжное сцепление отделочного материала и стены.

При использовании в облицовке тяжёлой настенной плитки большого формата рекомендуется использовать армирующую сетку, что улучшит адгезию между материалом и основанием. Выравнивать небольшие дефекты в штукатурке и шероховатости убирать не обязательно – это станет дополнительным сцепляющим элементом.

Этапы работ по укладке плитки на стену

Когда основание выровнено и имеет нормальную влажность, можно приступать к разметке. Специалисты советуют не пренебрегать этим этапом работ даже опытным мастерам, что гарантирует красивый результат и упростит процесс укладки плитки.

Монтаж облицовочного материала всегда начинают с самой большой по площади стены и от пола. В зависимости от типа выкладки, керамическая плитка со сложными рисунками должна быть выставлена на горизонтальной поверхности, поэтому стоит заранее подготовить свободное пространство.

Также необходимо определить центр на поверхности по горизонтали и вертикали, чтобы правильно монтировать стартовый ряд.

Правильный замес клеевого состава

Перед началом работы внимательно изучите инструкцию производителя. Нельзя допускать изменение состава клея, отчего может пострадать качество отделки. Смесь должна легко соскальзывать с мастерка, но при падении не растекаться, такая консистенция считается оптимальной для облицовки стен.

Резка плитки по размеру

Без этого этапа не обходиться ни одна работа по облицовке поверхностей. Мастера на подрезку закладывают до 5% материала, новичкам лучше увеличить этот параметр до 10%. Если плитка дорогая и резка вызывает затруднения, можно заранее минимизировать этот процесс.

Подобрать размеры элементов, которые будут максимально подходить по длине и высоте стены. Или выбрать в качестве отделочного материала мозаику, резка которой меньше всего вызывает затруднений.

Главным в правильной подгонке материала по размеру считается хороший инструмент. Нарезка керамической плитки – это достаточно простой процесс, а вот с керамогранитом придётся обзавестись болгаркой и специальными кругами по камню.

Выставление первого ряда плитки на стене

Этот важный этап нужно сделать максимально аккуратно, поэтому специалисты рекомендуют сделать разметку. Работать со следующими рядами будет легче. В зависимости от выкладки керамической или каменной плитки лучше начать с мокрой зоны у ванной.

Так легче будет совместить швы горизонтали и вертикали с элементами, которые будут подниматься с первого ряда от пола. Диагональная выкладка подразумевает обрезку материала и выставление его под углом 45 градусов.

Этапы работ по кладке плитки:

Нанесение клея. Если стена ровная имеет минимальные значения перепадов высот до 5 мм, то состав, с помощью зубчатого шпателя намазывают, либо на стену, либо на плитку толщиной 2-4 мм. Стоит заранее прочитать в инструкции рекомендации производителя по нанесению составов. Поверхности с большими перепадами высот потребуют намазывания стены и плитки. Выставление отделочного материала. Плитку устанавливают по разметке и придавливают, для лучшего сцепления можно аккуратно постучать по поверхности резиновым молотком. Излишки клея сразу убирают по периметру плитки, швы между элементами должны оставаться пустыми. Выставление крестиков. Когда первый ряд будет на стене, необходимо использовать пластиковые элементы и сделать разметку для второго уровня. Выравнивание материала по вертикали и горизонтали. Поможет строительный уровень, который нужно приложить к первому ряду и убедиться, что все элементы установлены ровно на поверхности.

Когда будет выполнен первый этап работы, желательно выждать несколько часов для адгезии плитки и стены. Так можно быть уверенными, что материал не «поплывёт» на поверхности после установки второго ряда. Когда первые элементы будут стоять на поверхности, можно приступать к следующему этапу.

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Выставление второго и последующих рядов

Кладка плитки по второму уровню выполняется по примеру первого. При работе не стоит забывать, что каждый ряд нужно проверять на предмет выравнивания по горизонтали и вертикали строительным уровнем, иначе брака не избежать.

Пластиковые крестики устанавливаются на каждой плитке, также убирается излишек клея, который недопустимо оставлять в швах. Если кладочный состав останется, то это ухудшит качество затирки и соответственно, внешний вид готовой отделки.

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Финишные работы по укладке настенной плитки

Данный этап проводится примерно через 2-3 дня после кладки плитки. Клей должен полностью высохнуть, время, которое для этого необходимо, можно узнать на упаковке. Производитель всегда указывает, при какой влажности, температуре проходит полная адгезия, и за какой срок.

Завершающим этапом по облицовке будет затирка швов. Состав можно выбрать в цвет или в контрасте плитки. Составы продаются в магазинах в широкой палитре, а если нет нужного тона, то можно сделать его самостоятельно. Купить затирку белого цвета и колер.

Перед замесом состава необходимо заранее убрать все пластиковые крестики из швов и остатки клея. Затирка проводится по высоте плитки резиновым шпателем или с небольшой расшивкой-углублением.

Излишки состава необходимо сразу убирать с поверхности плитки мокрой тряпкой, смоченной в мыльном растворе. Время высыхания затирки обычно не превышает 24 часов.

Выполнить работы по кладке плитки не вызовет затруднений, если заранее позаботиться о наличии нужных инструментов, материалов и не нарушать технологию подготовки основания. Если сделать всё аккуратно, то можно получить результат, чему позавидуют многие мастера.