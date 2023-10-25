Мозаика известна людям с древнейших времён. Древнеегипетские фараоны инкрустировали ей мебель и стены, римские термы также выложены мозаикой. Пройдя через тысячелетия, она не потеряла своей актуальности и в наши дни.





Новые технологии помогают создавать новые разновидности мозаики, её уникальность и разнообразие помогают создать совершенно эксклюзивный интерьер.

Достоинства и недостатки мозаики



Давайте разберёмся, какие достоинства мозаики обеспечили ей столь долгую популярность и востребованность:

Огромное разнообразие по фактуре, размеру и цвету предоставляет необъятный простор для дизайнерских решений. Простота монтажа: мозаика не требует подрезки. Устойчивость к влаге, ультрафиолету, перепадам температур. Прочность и долговечность. Сочетание с другими материалами. Мозаика практически не имеет ограничений по стилевому решению. Простота ухода.

Сюда же можно добавить, что мозаика может быть практически единственно возможным материалом для отделки неровных поверхностей. Изгибы, выступы, ниши успешно декорируются мозаикой.





Справедливости ради, стоит упомянуть и о недостатках:

Высокая цена. Оформление мозаикой никак не назовёшь бюджетным вариантом.

Некоторые стилистические ограничения всё же есть: она не уместна в индустриальном стиле.

Если вы захотите с помощью мозаики воплотить оригинальный дизайнерский проект, то здесь вам понадобится помощь профессионала.

Самостоятельно создать мозаичное панно очень сложно, требуется знание многих нюансов. Соответственно, и конечная стоимость будет гораздо выше.





Желающих создать волшебный интерьер, поражающий воображение, не отпугивают эти недостатки, а высокая цена компенсируется долгим сроком службы.

Керамическая мозаика

С древнейших времён для изготовления мозаики использовались разные материалы. И сегодня можно говорить о разновидностях мозаики по материалу изготовления. Одна из самых популярных – керамическая мозаика.







Её достоинства:

Универсальность – она органична в любом помещении, хорошо сочетается с любым материалом.

Разнообразие цветов и оттенков.

Влагостойкость, устойчивость к моющим средствам.

Износостойкость, прочность и долговечность.

Хорошие огнестойкие качества.

Керамическая мозаика может иметь разную фактуру, и это тоже её преимущество. Она может быть гладкой, шершавой, глазурованной, иметь разноцветные вкрапления и так далее.





По своим эксплуатационным качествам она не отличается от привычной нам кафельной плитки.

И минусы у неё те же:

Со временем может выгореть.

Верхний глянцевый слой, если он есть, тоже теряет свой блеск, особенно если часто соприкасается с водой.

В местах с высокой проходимостью керамическую мозаику лучше не использовать: на ней могут образоваться трещины.

Однако при всём при этом это самый доступный по стоимости материал, и этим объясняется её популярность.

Стеклянная мозаика

Считается самой древней. Это неизменный признак роскоши, поскольку раньше её могли позволить себе только очень богатые люди. Сегодня технология изготовления упростилась, и мозаика стала доступнее.







Уже давно развеян миф о том, что стекло – это нечто хрупкое. Элементы стеклянной мозаики изготавливаются из кварцевого песка, полевого шпата и оксидов металлов.

Всё это прессуется под высоким давлением, затем формы отправляются в печь, где при температуре 1400 градусов С сплавляются между собой. В результате обжига получается очень прочный материал, в несколько раз прочнее обычного стекла.





Преимущества стеклянной мозаики:

Экологическая чистота, в изготовлении используются только натуральные компоненты.

Превосходный внешний вид.

Большое разнообразие форм, цветов и фактур – мозаика может быть матовой, глянцевой, прозрачной.

Гигиеничность – материал абсолютно не уязвим для бактерий и микроорганизмов, что принципиально важно для влажных помещений.

Она не боится ни высокой влажности, ни перепадов температур.

Она морозостойкая, её можно использовать для облицовки открытых бассейнов

Прочная и долговечная.

За ней легко ухаживать.

Добавьте к списку достоинств весьма демократичную стоимость по сравнению с другими видами мозаики. Недостаток, собственно, только один: она не терпит абразивные чистящие средства – от них на ней появляются царапины.









Смальтовая мозаика

Тоже имеет очень древнюю историю. Получают смальту из стекла с добавлением красителей, которое прессуется под высоким давлением.







Смальтовая мозаика не прозрачна, технология изготовления придаёт ей очень ценные качества:

Прочность, влагостойкость и морозостойкость.

Резкие перепады температур ей также не страшны.

В отличие от стеклянной, она не боится абразивных чистящих средств.

Уникальный внешний вид и широкая палитра оттенков.





Для создания декоративных панно дизайнеры любят использовать именно смальтовую мозаику. Стоит она существенно дороже стеклянной, и в этом её единственный минус.

Каменная мозаика

Это классика, поскольку технология её изготовления не изменилась с древнейших времён. Участвуют в её создании разные породы камня: гранит, мрамор, сланец, яшма, малахит и так далее.







Можно создать мозаику из гальки, которую вы совершенно бесплатно соберёте на пляже или на берегу реки. Камни подвергаются шлифовке, полировке, а порой и искусственному состариванию.





Ценные преимущества этого материала:

Эксклюзивность: оттенки камня совершенно неповторимы, поэтому создаётся уникальный дизайн.

Каменная мозаика повторяет все положительные свойства натурального камня, то есть она долговечна, прочна и влагостойка.

Конечно, не боится ни огня, ни перепадов температур.

Однако, такая мозаика требует специального ухода: натуральный камень имеет пористую структуру. Да и стоимость её очень даже ого-го!

Самый роскошный и дорогой материал – мозаика из мрамора. Впрочем, мозаика из собранной вами вручную гальки выглядит тоже весьма эффектно и при этом пощадит ваш бюджет.

Мозаика из керамогранита

Мозаика из керамогранита. Материал, в создании которого участвуют глина, кварцевый песок, каменная крошка (гранитная).





Её преимущества:

Стойкость к механическим повреждениям – керамогранит часто используют как напольное покрытие, мозаика из керамогранита выглядит гораздо шикарнее.

Влагостойкость и огнеупорность.

Она не боится ни высоких нагрузок, ни агрессивных моющих средств.

Она прочна и долговечна.

Серьёзными минусами являются:

Высокая цена – она стоит дороже обычного керамогранита.

Большой вес – её проблематично использовать в качестве отделки стен.

В отличие от других видов мозаики, имеет ограниченный ассортимент, в основном это имитация натуральных материалов.

Высокие потребительские качества делают мозаику из керамогранита идеальным материалом для облицовки садовых дорожек, бассейнов и фасадов зданий.

Металлическая мозаика

Самая молодая из всех разновидностей. Изготавливают её из стали, в том числе нержавеющей, а также из латуни и других сплавов. Особая роскошь – мозаика из драгоценных металлов.







Такое тоже возможно, но это абсолютный эксклюзив. Форма плиток может быть совершенно любой, а поверхность – полированной или матовой. Это новшество, конечно, очень оригинально, но сильно на любителя, поскольку стильный дизайн, пожалуй, единственное серьёзное преимущество.

Минусов же гораздо больше:

Абразивных и агрессивных моющих средств не переносит.

Требует специального ухода.

Не выдерживает резкого перепада температур, поскольку крепится на резиновую основу.

Высокая стоимость.

Допустимо ли пробивать дыру в бюджете ради того, чтобы поразить оригинальностью – решать вам.









Деревянная мозаика

Отвечает тенденции спроса на натуральность. И хотя дерево – один из самых древних отделочных материалов, использовать его для мозаики стали сравнительно недавно. На изготовление идёт древесина ценных пород, что обуславливает её высокую стоимость.







Конечно, она имеет абсолютно уникальный вид, поскольку фактура дерева неповторима. Обладает аурой и запахом натуральной древесины. Если вы поклонник эко стиля, то вы оцените этот выбор.

Но вам придётся иметь ввиду, что такая мозаика имеет все недостатки дерева:

Горючесть и огнеопасность.

Уязвимость перед атаками насекомых и микроорганизмов.

Высокая степень водопоглощения.

Ограниченность срока службы: дерево рассыхается и растрескивается.

Сложный уход.

Однако дерево – очень тёплый материал. Деревянная мозаика, как никакая другая, создаст в помещении атмосферу уюта.

Разновидности мозаики по типу основания

Мозаика крепится на разные основания, и по этому признаку она тоже различается.

Мозаика на сетчатой основе– как видно из названия крепится к специальной сетке. Затем готовые квадраты монтируются на стены. Такой мозаикой можно облицевать любые криволинейные поверхности.

Мозаика на бумажной основе изготавливается иначе. Бумага фиксируется на лицевой стороне плиточек и надёжно удерживает их в нужном порядке. Когда клей высохнет и надёжно схватит между собой все элементы, бумажный слой убирают, смочив его тёплой водой.

Мозаика без основы – самый сложный вариант, доступный только профессионалам. Порой этот способ – единственная возможность для создания сложных декоративных панно.

Цветовое разнообразие мозаики

Самый большой, практически не ограниченный выбор, предоставляет цветовое решение мозаики.

По этому признаку можно разделить на несколько групп:

Однотонная – может быть изготовлена из самых разных материалов, и её строгость наверняка оценят поклонники классики или минимализма в интерьере. Её удобно сочетать с другими фактурами, и такая раскладка обойдётся дешевле других вариантов.

Комбинированная – сочетание разных оттенков позволяет создать красивый узор, а кроме того маскирует все неровности поверхности.

Мозаичный градиент – всегда эффектное оформление. Это могут быть плавные переходы одного оттенка – от более насыщенного к более прозрачному, или переливы из одного цвета в другой.

Она создаёт необыкновенный визуальный эффект, может изменить геометрию пространства. Однако, выполнить такую укладку самостоятельно довольно сложно.

Мозаика с перламутровым блеском всегда придаст помещению торжественный вид. Обладает высокими отражающими свойствами и способна визуально увеличить пространство.

Мозаика с узорами – наиболее популярны – флористические мотивы. Можно складывать целые панно с изображением цветов и экзотических растений.





Мозаичное панно вообще может стать изюминкой вашего интерьера, лишь бы его окружал соответствующий антураж.





Из мозаики можно выкладывать целые картины, эта техника известна с древнейших времён, но здесь вам обязательно понадобится помощь профессионального дизайнера.



Форма и размер мозаики

Элементы мозаики по форме могут быть очень разными, чаще всего – квадратная, но встречается и прямоугольная, и ромбовидная, и даже круглая и овальная.





Классический размер мозаики – 2х2 сантиметра, но встречается и более мелкая, как и более крупная. Самые крупные элементы мозаики достигают размера 5х5 сантиметров.

И маленькие, и крупные элементы собираются на сетку или скрепляются бумагой, а затем эти матрицы крепятся на пол или на стены.

Керамическая плитка с имитацией мозаики

Мозаичное оформление помещения – очень дорогое удовольствие и не всем по карману. Однако, если это ваш категорический выбор, и останавливает только цена, то можно обойтись обычной керамической плиткой, имитирующей мозаику. Производители выпускают такую, и им удаётся достичь высокой степени достоверности.





Имитируется и фактура, и поверхность и даже затирочные швы для большего сходства. В результате удаётся получить оригинальный эксклюзивный дизайн с меньшими затратами. Только вот неровные поверхности такой плиткой не покроешь.

На что обратить внимание при выборе мозаики

Ну и напоследок – о том, на что обратить внимание при выборе мозаики:

На её сорт – здесь она делится на три группы. Самая прочная и долговечная – мозаика первого сорта. Она обозначается на маркировке красным цветом. Второй сорт маркируется синим, третий – зелёным. Собственно, не обязательно разоряться на мозаику первого сорта. Второй по прочности почти не уступает, а стоит дешевле.

На износостойкость. Лучшими показателями обладает напольная мозаика, она обозначается на упаковке рисунком ступни.

Упаковка же расскажет о степени устойчивости к агрессивным средам. Вас сориентирует маркировка в виде колбы.

Количество материала рассчитывают в зависимости от площади поверхности, которую необходимо покрыть мозаикой. Всегда имейте ввиду запас 10-15%.



