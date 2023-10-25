Успешная работа любой компании начинается с правильного подбора офиса. Но даже если найдено идеальное помещение, надо, чтобы оно было максимально приспособлено под потребности будущего арендатора.

Особенности ремонта офиса под аренду

Поэтому ремонт офиса под аренду начинается с того, что изучить и предусмотреть:

Характер деятельности организации.

Срок аренды офиса.

Количество сотрудников.

Увеличение или сокращение штатов.

Возможность удалённой работы для сотрудников.

Возможность оптимизировать затраты на аренду и перспективы развития, которые компания закладывает для себя тоже обязательно должны быть учтены. Также стоимость ремонта определяется местонахождением офиса, его доступностью.

Что представляет из себя будущий арендатор? Это будет небольшое предприятие? Кабинет? Лаборатория? Магазин? Склад? Учебный класс? В каждом случае есть свои нюансы, которые отражаются и на дизайне, и на характере отделочных материалов.

Сколько будет арендаторов? В аренду можно сдать один небольшой кабинет или целый этаж., который может занять одна фирма или несколько разных организаций. Аренда офиса может быть краткосрочной и долгосрочной. У каждого варианта есть свои преимущества и неудобства.

При краткосрочной аренде не требуется тщательного ремонта, можно быстрее «отбить» вложенные средства, обойтись минимумом мебели. Но в этом случае вам часто придётся убираться и даже делать косметический ремонт. А также, чтобы помещение не простаивало, вам придётся постоянно быть в поиске новых арендаторов.

И здесь мы рекомендуем вам быть очень разборчивыми. Какая-нибудь фирма однодневка может исчезнуть без следа, навесить на вас серьёзные штрафы и счета за неоплаченные коммунальные услуги.

При длительной аренде вы избавлены от этих рисков, но к ремонту и обстановке предъявляются более высокие требования. Вся отделка – и черновая, и чистовая должна быть сделана на совесть. Фирма, которая дорожит своей репутацией, предъявляет к офису достаточно суровые требования. И отделка, и обстановка должны быть на высоте.

Позаботьтесь о первоклассной офисной мебели. Кресла, столы, шкафы должны отвечать самым высоким требованиям. В офисе для долгосрочной аренды должны быть предметы бытовой техники. Там обязательно должен быть холодильник и микроволновая печь. Должна быть хорошо продумана вентиляция, установлены кондиционеры.

Для арендатора помещения для работы важны:

Транспортная доступность.

Хорошая освещённость, электропроводка, способная выдержать большие нагрузки.

Отличное водоснабжение и канализация.

Возможность наладить систему охранной сигнализации.

И ещё множество других нюансов.

Выбор ремонтно-строительной компании для отделки офиса под аренду

При заключении договора с арендодателем, в котором должны быть предусмотрены все вышеперечисленные пункты, работа начинается в течение 24 часов после заключения договора. Бригады укомплектованы специалистами разного профиля – инженеры, электрики, сантехники, отделочники и так далее, субподрядчик не потребуется, а это гораздо удобнее и выгоднее.

Фирма руководствуется ГОСТами и строительными СНИПами. Сдаёт офисы под ключ и полностью отвечает за качество всех своих работ. Сотрудничая с организацией, арендодатель получит:

Официальный договор.

Бесплатные услуги замерщика.

Подбор материалов и составление сметы без оплаты.

Фирма делает оптовые закупки материалов у своих партнёров, а это заказчику в конце концов обходится дешевле.

Обеспечивает постоянный онлайн-контроль за ходом работ.

Ремонтные бригады располагают полным комплектом профессиональных инструментов и лазерными измерительными приборами высокой точности, надёжным крепежом. Системы видеонаблюдения и автоматического пожаротушения устанавливаются по желанию заказчика. Дают гарантию на свою работу до 5 лет.

Основные этапы ремонта офиса для сдачи в аренду

Начинается с замеров на объекте. Конструктор, инженер и дизайнер выезжают к заказчику и обсуждают состав и характер работ и пожелания заказчика по отделке. С помощью производимых замеров рассчитывается стоимость ремонта. Составляется смета на черновые работы. В работу включаются архитекторы, конструкторы и дизайнеры. Вместе с заказчиком они разрабатывают концепцию интерьера. Составляются планы, развёртки, экспликации, схемы – полный перечень проектной документации. Создаётся визуализация объекта. Заказчик получает бесплатный дизайн-проект. На этом этапе рассчитывается точная смета чистового ремонта, с учётом готового дизайн-проекта. Далее начинается черновой ремонт. Закупаются и доставляются на объект необходимые черновые материалы. Монтируются инженерные сети: электропроводка, сантехника, вентиляция, отопление. Выполняется черновая отделка: штукатурка, шпаклёвка, там, где требуется устанавливаются гипсокартонные короба. Закупаются материалы для чистовой отделки. Производятся малярные, плиточные, финишные отделочные работы. Монтируется сантехника и осветительные приборы, устанавливается система отопления, навешиваются двери. Завершающий этап – уборка помещения с привлечением профессионалов. Закупка и установка мягкой и корпусной мебели. Заказчик получает абсолютно готовый офис под ключ и пятилетнюю гарантию.

Арендодатель может постоянно контролировать весь ход работ благодаря налаженной видео-трансляции.

На последнем этапе – чистовой отделке, инженерные работы сводятся к разводке электропроводки, установке подразетников, розеток и выключателей.

Чистовые отделочные работы сведены в таблицу:

Отделка полов Демонтаж старого напольного покрытия, выравнивание плоскости пола, укладка нового напольного покрытия Отделка стен Демонтаж старого покрытия, выравнивание стен, шпатлёвка с затиркой, в 2 слоя, покраска стен, монтаж стеновых панелей Отделка потолка Монтаж подвесных потолков, монтаж системы точечного освещения.

Продолжительность ремонтных работ – минимум 7 дней.

Долговечность ремонта зависит и от качества работ, и от отделочных материалов. Лучше доверить это исполнителям, это поможет сэкономить до 20% стоимости.

Фирма работает с постоянными поставщиками на особых условиях. Если же вы хотите приобрести материалы самостоятельно, то ниже дадим краткую характеристику, чтобы предостеречь вас от ошибок.

Какие должны быть отделочные материалы для ремонта офиса под аренду

Задача отделочных материалов – не только произвести благоприятное впечатление на посетителей офиса и рассказать об успешности и преуспевании фирмы, но и прежде всего создать комфортные условия для работы сотрудников. Конечно, к отделочным материалам для офиса предъявляются особые требования.

Они должны быть:

долговечными;

гигиеничными;

немаркими;

износостойкими;

легко поддаваться уборке и уходу.

Вот с этими требованиями и будем подходить. И начнём с пола. Пол испытывает самые большие нагрузки. Даже в офисах с минимальной проходимостью нагрузка на напольное покрытие гораздо больше, чем в любой квартире.

Поэтому от ковров и ковролина лучше отказаться. Это не практично и не функционально. Если уж очень хочется уюта, можно оставить ковровое покрытие для зоны отдыха сотрудников. Только имейте ввиду, что убирать придётся очень часто. Ковёр – отличный пылесборник.

Керамическая плитка или керамогранит – это солидно, надёжно, красиво, но шумно. Стук каблуков будет мешать работе. Лучший вариант – коммерческий линолеум или ламинат высокого класса.

Они демонстрируют большую стойкость к истиранию и рассчитаны на высокую проходимость. В офисах представительского класса на пол укладывают наборный паркет или паркетную доску. Это престижно и рентабельно.

Вариантов отделки стен несколько:

обои под покраску;

покраска;

декоративная штукатурка;

стеновые панели.

В отделке стен в офисе используются фотообои, пробковое покрытие, жидкие обои, флок. Последний представляет из себя цветные акриловые хлопья в виде сухой смеси. Свойства у него те же, что и у штукатурки.

Флок не требует подготовки основания, легко и быстро наносится, экологичен, безопасен и обладает антивандальными характеристиками. Пробковое покрытие стен очень красиво выглядит.

Кроме того, оно обладает прекрасными шумоизолирующими качествами, благотворно влияет на микроклимат. Сотрудники в офисе с пробковыми стенами реже болеют. Это покрытие не из дешёвых, зато оно долговечно.

Стеновые панели могут быть пластиковыми, деревянными, из ДСП, МДФ. Они отличаются большим разнообразием цветов и фактур, успешно имитируют натуральное дерево или камень, легки в монтаже. Жидкие обои – идеальное покрытие для неровных стен, поскольку не имеют соединительных швов и стыков.

Для отделки потолков используются:

побелка или покраска;

пластмассовые панели;

листы гипсокартона;

подвесные потолки;

натяжные потолки.

Побелка и покраска требуют выравнивания потолков и предварительной шпатлёвки. Этот вариант отделки потолков в офисах встречается довольно редко. Пластмассовые панели монтируются на каркас и не требуют предварительного выравнивания потолка. Они отлично гармонируют с точечными светильниками.

С помощью гипсокартонных листов можно создать на потолке многоярусные конструкции. Подвесные потолки прекрасно замаскируют пятна, трещины и сколы на основном покрытии, а также скроют все коммуникации.

Они не требуют дополнительного ухода и периодического ремонта, в них удобно встраивать всевозможные светильники и вентиляционные решётки. Он снивелирует неровности базового потолка.

Натяжные потолки на тканевой или плёночной основе фиксируются на алюминиевый или пластмассовый профиль. Они долго сохраняют свой привлекательный внешний вид, поэтому их устанавливают в местах с большой людской проходимостью.

Условия и стоимость ремонтных работ в офисе под аренду

Все отделочные материалы обговариваются с заказчиком ещё на стадии составления проекта. Компания даёт пятилетнюю гарантию только в том случае, если может ручаться за качество материалов, то есть если приобретала их сама у проверенных поставщиков.

Бригады работают в тесном контакте со своими заказчиками. Стоимость ремонтных работ стартует от 2500 за квадратный метр.