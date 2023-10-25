Вес керамической плитки: как рассчитать самостоятельно

Отделка стен и пола керамической плиткой - одна из самых распространенных. Часто при покупке керамической плитки возникают вопросы: как правильно выбрать ее внешний вид, какие размеры нужны, как укладывать плиты и сколько ее требуется. При выборе плитки нужно обращать внимание на ее размер, толщину и вес.





Это одни из главных параметров, от которых зависит срок службы плит, способ их укладки и особенности применения в отделке. В этой статье расскажем о том, как правильно рассчитать вес плитки и на что он влияет.

Какая бывает керамическая плитка

Перед тем, как выбирать плитку, нужно определиться с ее назначением.

В зависимости от этого параметра выделяют видов:

Для отделки стен в комнатах. Это самая тонкая плитка – ее высота может быть всего 3 мм. Из-за этого вес ее также самый маленький в сравнении с более большими и толстыми плитками.

Для отделки стен нужен именно легкий вес материала. Как правило, вес самых тонких изделий на 1 кв. м. составляет не больше 15 кг.



Для отделки пола. Здесь требуется уже плитка средней толщины, от 8 до 15 мм. Толщина зависит от предназначения отделки: если напольное покрытие укладывается в жилом помещении, то будет достаточно высоты примерно 8-10 мм.

Нужно обращать внимание и на количество, а также вес мебели в помещении. Для укладки в общественных местах используют более толстую плитку – около 12 мм. Чем толще плита, тем, соответственно, больше ее вес. В среднем вес 1 кв. м. такой напольной плитки будет составлять 20-25 кг.

Для отделки фасада зданий используется плитка, похожая на напольную, поэтому вес 1 кв. м. примерно такой же – 20-25 кг.

Для укладки тротуара. Такая плитка считается самой толстой. Ее толщина также зависит от назначения. Для тротуаров, дорожек на дачном участке либо территории вокруг частного дома подойдет толщина 2 см, а для мест, где ездят машины или для стоянки, нужна толщина 3 см. Вес 1 кв. м. может достигать 100 кг.

Также высокая прочность и долговечность плитки требуется в местах, где на пол оказывается большое давление. Например, на заводах, производственных предприятиях, где стоят тяжелые станки и оборудование, нужен пол, устойчивый к таким нагрузкам. Толщина и вес плиток будут выше средних показателей.











От чего зависит вес керамической плитки

Вес керамической плитки зависит не только от толщины. На это влияют множество параметров. Если вы учтете их, то сможете понять, сколько примерно плитки будет в 1 кв. м.

Это необходимо иметь в виду, делая расчеты:

Размер плитки . Чем больше длина, ширина и толщина одного элемента, тем больше он будет весить.

Плотность материала. Керамогранит намного прочнее, следовательно, тяжелее кафельной плитки. Плотность зависит от технологии изготовления изделий, их состава, различных добавок. Как правило, плитка, которая используется для отделки пола или укладки на улице, плотнее декоративной.





Пористость материала. Количество пор в структуре плитки сильно влияет на ее эксплуатационные характеристики. Чем пористее материал, тем прочнее и долговечнее будет отделка.

Важно отметить, что пористость нужно учитывать при укладке плитки в условиях повышенной влажности, постоянных переменах температур. Например, в ванной комнате из-за постоянного взаимодействия с водой пористая плитка становится тяжелее, из-за чего может начать отпадать. То же самое касается и плитки, используемой для отделки фасадов зданий.

Из-за жары и холода, дождей или засухи она может менять свой вес. Также обратите внимание на то, что пористую плитку нельзя использовать во влажных и одновременно холодных условиях. Дело в том, что влага внутри материала может замерзать, что приведет к растрескиванию отделки.



Нанесенное на плитку покрытие. Оно бывает разным: матовым, глянцевым, с декором (рельефом). Меньше всего весит матовая и необработанная плитка, глянец же придает ей вес, хоть и небольшой.

Зачем учитывать размеры и вес плитки

Сейчас можно найти практически любую плитку для реализации ваших дизайнерских задумок. Даже если вы не нашли подходящий размер плитки или вам не подходит ее вид, можно заказать керамическую плитку на заказ по индивидуальным параметрам.

Чтобы правильно подобрать размер и вес изделий, нужно учитывать несколько факторов. От них зависит, насколько долго прослужит вам отделка.

Вес и размеры влияют на:

Способ крепления. Крупную и тяжелую тротуарную плитку не клеят и ничем не крепят. Как правило, ее засыпают специальным цементно-песочным раствором, а потом заглаживают швы.

Настенную плитку чаще всего клеят на жидкие гвозди или специальную сухую смесь, которую перед использованием разводят раствором. Также можно использовать саморезы для фиксации мелких элементов или тяжелой облицовки.



Нанесение тонирования. Оно нужно для того, чтобы плитка была больше похожа на настоящий камень. Тонировать лучше крупную плитку с большим весом.

Дизайнерскую задумку. Плитку можно не только располагать рядами. Ее можно разрезать на разные формы и формировать различные оригинальные рисунки, подчеркивающие особенности интерьера. Тяжелую плитку, конечно, трудно нарезать.





Особенность интерьера. Например, легкую и маленькую плитку нужно использовать с аккуратностью, чтобы она не рябила из-за обилия оттенков. Чаще всего ее покупают для отделки ванных комнат либо небольших участков на стенах.

Большая плитка также подойдет не для каждого стиля. Учитывайте специфику стиля вашего интерьера. Можно подобрать изделия с имитацией практически любого материала: дерева, камня, часто используется имитация мрамора. Для стиля лофт актуально использование подделки под кирпич.



Прочность стен. Если вы хотите отделать стены тяжелой облицовкой, убедитесь, что они прочные и смогут выдержать высокую нагрузку.













Каким бывает вес керамической плитки

У такого параметра как вес есть несколько особенностей.

Его можно рассчитывать по-разному:

Вес . Чтобы его определить, нужно умножить объем плитки на ее плотность.

Удельный вес. Эта величина определяется отношением веса плитки к ее объему. На параметр оказывает влияние толщина изделия и плотность.

Объемный вес. Для его нахождения необходимо знать длину, ширину и высоту изделия. По объемному весу можно определить, сколько весит плитка в 1 м3. К примеру, если плитка глянцевая, она может весить около 2000 кг на м3.





Средний вес керамической плитки в 1 кв.м отражен в следующей таблице:

Толщина керамической плитки Вес керамической плитки 1 мм 1,85 кг 7 мм 13 кг 8 мм 15 кг 9 мм 17 кг

Как влияет вид керамической плитки на её вес

Для отделки разных видов поверхностей нужны определенные виды плитки.

Их существует несколько, и они имеют свои особенности веса:

Кафельная. Если сравнивать ее с аналогами, она будет самая легкая. Однако вес кафеля все же достаточно сильно варьируется и зависит от размеров плитки. 1 кв. м. может весить от 10 до 27 кг.

Клинкерная . Чаще всего применяется при отделке фасадов, потому что обладает повышенной прочностью, износостойкостью и способен выдерживать влажные условия, а также перепады температур. Из-за высоких эксплуатационных характеристик имеет довольно большой вес: от 20 до 30 кг на 1 кв. м..

Керамогранитная. Тяжелый материал, при этом очень долговечный и прочный. Структура имеет мало пор, благодаря чему керамогранит устойчив к влажным условиям. Его можно удачно применять при отделке ванных комнат либо бассейнов. Вес на 1 кв. м. варьируется от 20 до 40 кг, но в отдельных случаях может достигать даже 70 кг.





Тротуарная . Обладает повышенной износостойкостью, особенно если предназначена для укладки на стоянках и в гаражах. Из-за этого ее вес может быть значительно выше плитки для отделки помещений. Вес на 1 кв. м. находится в пределах от 20 до 90 кг.

Брусчатка из камня. Самый прочный и долговечный вид плитки, потому что у брусчатки самая большая плотность. Весит намного больше других видов плитки: примерно от 130 до 170 кг на 1 кв. м.





Вес керамической плитки – важный параметр, на который нужно обращать внимание при выборе отделки. От него зависит, какой тип крепления понадобится, для чего подходит плитка, как долго она прослужит. Кроме того, вес может повлиять на стоимость доставки.



