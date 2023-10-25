Вход в дом или квартиру сразу привлекает к себе внимание, если он сделан красиво и гармонично выглядит. Отделка откосов на двери – это не только создание законченного внешнего вида, но и обязательный процесс, чтобы избавиться от сквозняков и проникновения шумов из подъезда или с улицы.





При оформлении поверхностей можно использовать разные материалы в виде деревянных, пластиковых или металлических панелей, но существует и масса других вариантов, которые смогут удивить гостей и придать входу в дом, привлекательность и неординарность.

Для чего нужен откос входной двери

Торцевая часть стены, где устанавливается входная или межкомнатная дверь всегда требует отделки. Если в одной плоскости с полотном ставятся наличники, которыми комплектуется конструкция, то откосы собственникам квартир приходится оформлять самостоятельно.

Толщина этой части стены в обычных квартирах составляет 35-55 см, в зависимости от материала, используемого при строительстве дома, нестандартные значения могут достигать 80 см.

Какой материал выбрать для отделки, зависит от внешнего вида двери и дизайна в помещении. При оформлении откоса со стороны подъезда часто используется гипсокартон или штукатурка с окраской в нейтральные цвета.





А вот со стороны квартиры это пространство необходимо «вписать» в общий интерьер дома, тогда вход будут выглядеть гармонично.

Какие функции выполняет откос и зачем его отделывать:

Эстетическая привлекательность входной двери. При установке конструкции целостность откосов нарушается, остаются выбоины, торчащие анкера и монтажная пена, которую используют для герметизации. Всё это нужно чем-то закрыть, чтобы придать входной группе законченный вид. Отделка откосов изолирует жилое пространство от посторонних шумов и проникновения холодного воздуха на жилое пространство. Исключаются сквозняки, при условии, что при оформлении торцевой части стены не нарушена технология. Декор откосов обеспечивает плавный и красивый переход от входной двери к общему дизайну прихожей или коридора.





Помимо эстетической привлекательности, элементы коробки при оформлении будут скрыты от посторонних с внешней стороны, что не позволит быстро демонтировать конструкцию. Это защитит дом от злоумышленников, которые часто вскрывают входные двери не через замок, а именно срезая крепёжные элементы. При этом полотно остаётся целым, а воры могут беспрепятственно зайти в квартиру.

Когда проводится отделка откосов на входной двери

Это считается обязательным этапом работ при замене конструкции, ведь демонтаж старой коробки и монтаж новой влечёт нарушение целостности торцевой части стены. Не редкость, когда материал отделки механически повреждается, особенно если он сделан из пластика, гипсокартона или штукатурки.

Обязательно отделка откосов производится при образовании плесени, что часто случается при плохом отоплении подъездов. Если не произвести работы вовремя, то грибок рано или поздно проникнет в дом, а это может негативно сказаться на отделке жилого пространства и здоровье людей.





Часто собственники квартир изменяют внешний вид откосов, если делают ремонт в прихожей, чтобы оформить эту часть стены в общем стиле с помещением. При этом стоит учитывать, что коробка и полотно должно гармонировать с материалами, которые используются в оформлении горизонтальных и вертикальных поверхностей коридора.

Нежелательно использовать обычную штукатурку на торцевой части стены, если напольное покрытие выполнено из благородного мрамора.

Варианты оформления откосов входной двери

Способов красиво оформить торец стены много, при этом можно использовать любые доступные материалы. Но дизайнеры советую применять на откосах отделку, которая будет гармонировать со стенами или напольным покрытием, тогда это будет выглядеть красиво и эстетично.

При выборе оформления необходимо придерживаться нескольких правил – это исключение хрупкого материала, склонного к механическим повреждениям, иначе при заносе новой мебели в дом придётся соблюдать особенную осторожность. Также желательно, чтобы торец стены легко мылся, ведь ежедневная высокая проходимость подвергает эти поверхности постоянным испытанием в виде грязи и пыли.





Штукатурка для отделки откосов входной двери

Считается самым бюджетным вариантом отделки откосов, но требующим от мастера определённых знаний, как обращаться с цементным раствором. Оштукатуренные поверхности можно побелить, окрасить или оклеить влагостойкими обоями. Выбор такого способа отделки откосов входных дверей достаточно долговечный, но не подойдёт, если в прихожей выполнен красивый и дорогостоящий ремонт.





Метод такого декора имеет один существенный недостаток при штукатурке – это вероятность образования плесени на поверхностях. При постоянном контакте тёплого воздуха из квартиры и холодного из подъезда образуется конденсат, который является прямой угрозой размножения грибка. А вот со стороны подъезда оштукатуривание торцов вполне допустимо.





Отделка откосов входных дверей гипсокартоном

Мастера часто используют этот материал для облицовки откосов. Гипсокартон прост в работе и не потребует большого количества инструментов при монтаже. Чтобы облицовка получилась долговечной нужно выбирать листовой материал с высоким коэффициентом влагостойкости и толщиной 10-12 мм.

В качестве финишной отделки со стороны квартиры используется обои или самоклеящаяся плёнка ПВХ, а со стороны подъезда поверхность можно окрасить.





Из недостатков такого вида оформления откосов можно выделить два аспекта – это невысокая стойкость гипсокартона к механическим повреждениям и необходимость обработки поверхностей защитными составами в виде грунтовки и шпаклёвки.





Отделка откосов входной двери деревянными панелями

Материал в отделке выглядит благородно, особенно если он присутствует в дизайне прихожей, а вот со стороны подъезда его редко используют. Оформление откосов панелями будет отлично выглядеть как с деревянной, так и с металлической входной дверью.

При этом декору можно придать любой цвет и оттенок, который будет гармонично выглядеть на фоне отделки прихожей. Дерево экологично и долговечно, выглядит эффектно и служит дополнительным источником изоляции от холода и сквозняков.





Недостатки у такого способа оформления также присутствует – это необходимость качественной обработки поверхности от влияния влажности, иначе в условиях прихожей с переменной температурой материал быстро начнёт разрушаться, а на поверхности может образоваться плесень.





Преимущества отделки входной двери каменной плиткой или кафелем

Считается самой долговечной отделкой откосов, но потребует от мастера знаний по укладке и соблюдения технологии. Камень в отделке всегда выглядит эффектно и презентабельно, такие поверхности легко моются при необходимости.

При декоре откосов плитку с гладкой поверхностью используют в сочетании с напольным покрытием, а если выбран фактурный материал, то в гармонии со стенами. Единственный минус в каменной отделке откосов – это стоимость такого декора.





Кафель имеет бюджетную цену, но такое оформление подойдёт не ко всем стилям в прихожей. Обычно откосы входных дверей облицовывают плиткой в сочетании с таким же напольным покрытием, тогда это выглядит гармонично.

Стоит отметить, что кафельная отделка легко моется, но сильный удар не выдержит и может дать трещину.





Плюсы и минусы использования панелей ПВХ для откосов входной двери

Влагостойкий материал может имитировать любую поверхность, поэтому его часто используют в облицовке откосов на входных дверях как со стороны подъезда, так и прихожей. Разнообразие фактур и цветов позволит подобрать панели ПВХ к любой дизайну помещения, при этом облицовка не потребует идеального выравнивания поверхности перед монтажом, достаточно будет замазать цементным раствором крупные выбоины.





При выборе такого способа отделки откосов стоит учитывать хрупкость материала перед механическими повреждениями и неестественный внешний вид. Даже при хорошей имитации природных фактур панели ПВХ всегда будут выглядеть дёшево.





Отделка откосов входных дверей декоративной штукатуркой

Считается отличным способом задекорировать поверхность быстро и красиво. С помощью декоративной штукатурки на откосах входных дверей можно создать гладкую или фактурную поверхность. Часто к такой отделке прибегают, когда она присутствует на стенах прихожей, тогда нет необходимости заниматься облицовкой и приобретать дополнительные материалы для проведения работ.





Декоративная штукатурка легко моется и создаёт на поверхности прочное покрытие, которое невосприимчиво ни к влажности, ни к механическим повреждениям. Недостатков у такого типа отделки нет, единственное, что нужно уметь – это правильно наносить материал на стены и откосы.





Преимущества отделки откосов входных дверей панелями МДФ

Более прочная облицовка по сравнению с ПВХ и выглядит достаточно красиво. Панели МДФ изготавливаются в разных цветах и фактурах, но для откосов деревянных входных дверей чаще всего используют имитацию природного материала. Отделка имеет отличные показатели влагостойкости, что исключает образование плесени в условиях прихожей.





Панели МДФ имеют невысокую стоимость и просты в нарезке по размеру и монтаже, поэтому их часто используют как со стороны прихожей, так и подъезда. Существенным недостатком такого способа декора можно считать склонность материала к механическим повреждениям, поверхность легко поцарапать.





Ламинат для отделки откосов входной двери

Напольное покрытие часто используют в декоре откосов, при этом оно обеспечивает дополнительную звукотеплоизоляцию поверхности. Ламинат лучше имитирует деревянные панели или каменную плитку по сравнению с ПВХ, да и стоит такой материал недорого.





Его можно использовать при облицовке откосов, как металлических входных дверей, так и деревянных, со стороны подъезда или прихожей. Ламинат обладает отличной стойкостью к механическим повреждениям и влажности.

Из недостатков можно выделить два пункта – это необходимость выравнивания поверхности перед монтажом и установка обрешётки, если откосы слишком широкие.





Выбирая способ отделки торца стены на входной двери со стороны прихожей, необходимо учитывать дизайн жилого пространства. Откосы должны быть выполнены из одинакового материала с напольным покрытием или облицовкой стен, тогда это будет выглядеть красиво и гармонично. А со стороны подъезда можно ограничиться простой штукатуркой и окраской.