Любая конструкция в процессе эксплуатации постепенно теряет свои функциональные качества. Входная дверь не исключение, особенно если она выполнена из дерева, которое постепенно высыхает и даёт усадку. В образовавшиеся щели начинает поступать холодный воздух, полотно уже не выполняет свои звукоизоляционные функции, что будет отражаться на качестве жизни в доме.

Что делать, если денег на покупку новой входной двери нет, но требуется улучшить характеристики полотна? Специалисты рекомендуют приобрести комплект для обивки.

Из чего состоит утеплительный набор для обшивки входной двери

Производители ещё с советских времён изготавливают такие комплекты, которые можно установить на полотно самостоятельно, но сейчас используются лучшие материалы по тепло и звукоизоляционным качествам. Устанавливают такой набор чаще на полотна из дерева, но существуют варианты в продаже и для металлических конструкций.

После установки материала на поверхности даже самая старая и рассохшаяся дверь выглядит более презентабельно и не пропускает в дом холодный воздух и посторонние звуки с улицы или подъезда.

Что включает в себя комплект для обивки:

Утеплительный материал. Это может быть поролон или минеральная вата, которая фиксируется на полотне, а при покрытии защитным слоем и обивке создаёт рельеф на поверхности. Мебельные гвозди. Метизы имеют широкую шляпку, чтобы лучше удерживать ткань, часто украшаются резными рисунками. Материал обивки. Это может быть дермантин или кожа, всё зависит от стоимости комплекта. Натуральный материал более плотный, не дубеет на морозе и выглядит солидно. Уплотнительные резинки. Устанавливаются по периметру полотна или коробки, что обеспечивает более плотное прилегание двери к конструкции и улучшает теплоизоляционные показатели.

Все материалы в комплекте уже нарезаны по стандартным размерам, обычно это 200 см в высоту и 80 см в ширину, но эти показатели могут изменяться производителем. Поэтому, прежде чем покупать набор для обивки входной двери, необходимо снять размеры полотна и добавить минимум по 5 см по периметру на загибы.

Преимущества покупки утепляющего набора для обшивки входной двери

Комплект для обивки имеет ряд достоинств, что делает его популярным уже несколько десятилетий. В конце прошлого века металлическая входная дверь считалась роскошью, полотна изготавливались из сосны и другой древесины, срок службы которых не превышал и десяти лет.

В период эксплуатации поверхность красили и покрывали лаками, но это не помогало от процесса естественной деформации, поэтому в подъездах и частных домах использовались обивочные комплекты.

Улучшение внешнего вида входной двери с помощью её обивки

Входная дверь – это «лицо» квартиры и от её состояния складывается первое впечатление. Именно поэтому многие собственники жилья тщательно выбирают дизайн полотна, а потом уже смотрят на теплоизоляционные характеристики. Обивка внешне улучшает поверхность и делает её более презентабельной.

Обивка входной двери экономит семейный бюджет

Не все собственники квартир или домов могут себе позволить заплатить за покупку и установку новой металлической входной двери. Комплект для обивки – это бюджетный выход из положения, который можно установить самостоятельно.

Обшивка входных дверей привносит разнообразие в дизайн

Обивка представлена в широком цветовом диапазоне, что позволит подобрать ткань, исходя из собственных предпочтений. Часто для обивки двери используют тёмные тона – это чёрный, серый или коричневый, но можно найти в магазине и красный, зелёный и даже жёлтый материал.

Декоративные гвозди можно набить на поверхности в разных орнаментах и даже рисунках. В интернете представлено множество идей украшения двери, которыми можно воспользоваться.





Тепло- и звукоизоляция благодаря обивке входной двери

За счёт утепляющего материала полотно меньше продувается и пропускает посторонние звуки. Современные металлические входные двери изначально изготавливаются с изолятором внутри, что позволяет снизить теплопотери и повысить звукоизолирующие качества, чем старые деревянные полотна похвастаться не могут.

При покупке комплекта для обшивки входных дверей не потребуется делать расчёты самостоятельно

При покупке комплекта в нём всё просчитано, исходя из размеров полотна. Утеплительный материал и обивка уже нарезаны, с учётом загибов и запасов на оформление углов. Гвоздей в наборе именно столько, сколько может понадобиться исходя из рекомендованного рисунка их установки, не придётся в процессе бежать в магазин за недостающими метизами.

Как обшить входную дверь своими руками

При выполнении работ нужно соблюдать аккуратность, поэтому, если нет уверенности в своих силах, лучше обратиться к мастерам. Обивкой входных дверей занимаются частные лица и организации, которые предоставляют примеры нанесения рисунка декоративными гвоздями. Стоимость услуги невелика за видоизменение стандартного полотна обойдётся в среднем 2000 рублей.

Цена за такие работы зависит от многих факторов – это одинарная или двойная дверь, материал обивки и сложность орнамента из декоративных гвоздей на поверхности. В любом случае мастера работают быстро и выполняют преображение полотна в течение 1-2 часов.

При самостоятельной обивке входной двери стоит сразу определиться со схемой расположения метизов, чтобы не испортить ткань и внешний вид работы. Также может понадобиться помощь родственника или друга.

Этапы самостоятельной обивки входной двери:

Снять полотно с петель и положить на ровную поверхность. На данном этапе рекомендуется оценить работоспособность всей фурнитуры дверей. Можно смазать металлические элементы или заменить петли, чтобы не делать это впоследствии. Подготовить инструменты. Могут понадобиться: молоток, пассатижи, плоская отвёртка, ножницы или острый нож. Разложить утеплительный материал на поверхности и зафиксировать его клеевым составом, чтобы ткань не съезжала вниз при эксплуатации двери. Отступить от краёв полотна 1-2 см по периметру и прибить обивочную ткань. На данном этапе можно создать орнамент из декоративных гвоздей на поверхности, но в любом случае желательно установить десяток метизов, чтобы лучше зафиксировать утеплитель. Из остатков обивочной ткани вырезать полоски шириной 10-15 см и длиной равной ширине и высоте двери. Вложить внутрь утеплительный материал, загнуть края и прибить эти элементы по краям полотна.

Когда работы по обивке будут закончены, можно устанавливать её на место, при этом понадобится помощь друга или родственника. Деревянные входные двери имеют большой вес, поэтому самостоятельно поставить их в коробке очень проблематично.

Обивка полотен своими руками не вызовет затруднений если в доме есть инструменты и хозяин знаком, как с ними обращаться. После выполнения простой работы входная дверь преобразиться и будет служить ещё 10-15 лет.