Укладка ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция с фото

Обновить напольное покрытие в старом доме можно, настелив на дощатый пол новый материал. В качестве его проще всего выбрать линолеум, однако красивее и долговечнее будет ламинат. Его укладка требует учета всех специфических нюансов, с которыми нужно разобраться до начала работы. Это поможет избежать подводных камней, которые могут стать причиной лишних временных и денежных затрат.

Особенности деревянного пола

Планируя укладку ламината, следует учитывать, что древесина – это натуральное покрытие, которое подвергается воздействию влаги, легко возгорается, может быть интересна жучкам и грызунам. Поэтому следует обследовать поверхность и устранить все ее недостатки - подчистить и сделать черновую обработку специальными составами.

Не рекомендуется ламинат укладывать на доски, поскольку со временем они могут прогнуться, что будет причиной деформирования верхнего чистового слоя. Однако если нет возможности забетонировать пол, то нужно удостовериться, что половицы целые, лежат ровно и не прогибаются, не скрипят. Если они шатаются, то нужно закрепить планки метизами.

Стоит ли укладывать ламинат на деревянный пол

Монтаж ламината не отличается сложностью. Сложности могут возникнуть только при оформлении черновой основы. При укладке строительного материала нужно соединить замки штучных планов и зафиксировать их. Дополнительного крепления не требуется.

Из преимуществ решения укладки ламината на доски пола можно отметить возможность адаптироваться под перепады температуры и влажности, в условиях которых материал может сужаться и расширяться. Однако если помещение не отапливается, то от оформления пола ламинатом придется отказаться.

Как выбрать ламинат для пола

Насколько долговечно будет новое напольное покрытие, зависит от правильности выбора ламината. Различают несколько классов строительных материалов, каждый из которых предназначен для помещений с определенными показателями проходимости.

Для комнат в доме достаточно класса 31. При планировании укладки ламината в гостиной, в коридоре или на кухне будет лучше класс 32. Не стоит переплачивать и покупать ламинат более высоких классов, если вы не планируете его укладывать в общественных местах.

Что оказывает влияние на стоимость ламината

Основным фактором, оказывающим влияние на стоимость строительного материала, является его класс.

Цена также будет зависеть от производителя и известности бренда, а также от таких характеристик материала, как:

толщина основы;

вид обработки;

толщина верхнего слоя покрытия и наличия на нем декоративных элементов.

Подготовка основания деревянного пола для укладки ламината

Дощатый пол лучше полностью разобрать и на их место уложить ОSB плиты или фанеру. Это трудоемкое занятие, которое можно упустить из списка дел, если с напольными досками все нормально. Они должны быть целые, без признаков гнили, поражения грибками, жучками и грызунами.

Если такие недостатки есть, то придется идти по долгому пути и снимать все доски, чтобы не тратиться через небольшой промежуток времени на капитальный ремонт пола.

Выявленные дефекты в полу можно попытаться устранить самостоятельно. Если следовать рекомендациям экспертов, то после укладки ламината он не будет деформироваться под нагрузкой.

Итак, рассмотрим способы устранения наиболее распространенных дефектов:

проседание под нагрузкой – производится демонтаж досок в месте обнаружения проблемного участка, подкладываются клинья для опоры под лаги и закрепляются половые полки, или заменяется все основание;

выявление фрагментов гнили – изъятие поврежденных досок и рядом находящихся с ними элементов с последующей заменой и обработкой всей поверхности антисептическими составами, или нанесение гидроизоляционного слоя по всей поверхности, которые предотвратить дальнейшее размножение микроорганизмов;

скрипы пола – возникают ввиду недостаточного соединения досок к лагам, для устранения проблемы все основание нужно укрепить саморезами;

неровности досок – обрабатываются шпатлевкой с последующим нанесением биозащитных материалов;

выравнивание пола циклеванием, мокрой стяжкой или укладкой листовых материалов.

Циклевание пола перед укладкой ламината

Если поверхность пола ровная, но на ней можно увидеть небольшие дефекты, то устранить их можно при помощи строительного приема – циклевание. Процедура может быть проведена самостоятельно, поскольку для ее реализации не требуется особых навыков.

Для работы понадобится резиновый шпатель, уровень, рубанок и прибор для циклования. Перед тем, как начать циклевание, в деревянные поверхности нужно скрыть всех металлические элементы крепежа. После этого можно понемногу проходить по полу машинкой и одновременно проверять уровень.

Нужно учитывать, что эта процедура пыльная. Чтобы не загрязнять пространство, можно использовать пылесос, который будет удалять пыль по мере ее высвобождения.

Монтаж древесной плиты под ламинат

Самым простым способом оформления основания под ламинат – это укладка плиты из стружечных деревоматериалов. Их нужно покупать после проведения замеров. Древесные плиты требуют разрезания, что позволит их уложить на черновой поверхности пола встык.

Такой метод позволяет дополнительно утеплить помещения и улучшить его звуко- и шумоизоляционные характеристики. Для этого нужно использовать плиты толщиной, не менее 13 мм.

Как укладывать плиты из деревосодержащих материалов на пол

Плиты укладываются на предварительно подготовленную ровную поверхность. При этом они размещаются в разбежку и располагаются со смещением в половину листа. Такой подход к оформлению поверхности пола позволит в будущем равномерно распределить нагрузку на пол.

Фанера и другие виды материалов крепятся на специальный клеевой состав. Финишное крепление обеспечивается при помощи метизов. Использование двух способов креплений повышает прочностные характеристики листов.

Любые материалы, укладываемые в виде плитки на пол, должны иметь небольшие зазоры, необходимые для его расширения под воздействием резких температурных перепадов и изменения показателей влажности в помещении. Если этого не сделать, то со временем листы могут вздуться в месте стыков, что нарушит ламинатную конструкцию.

Мокрая стяжка

Самым надежным способом выравнивания поверхности является мокрая или цементная стяжка. Процедура трудоемкая, однако в результате можно будет еще долго пользоваться ламинатным полом без необходимости его ремонта.

Ламинат проще уложить на ровную бетонную поверхность, чем на другие ее виды. К тому же она не будет деформироваться при любых нагрузках.

Чтобы залить большую площадь территории цементов, нужно сначала усилить конструкцию пола. Если этого не сделать, она может не выдержать нагрузки и обрушиться. Чтобы недопустить такого развития события, нужно снять старые доски для выравнивания лагов по уровню.

Между брусьями следует засыпать гравий или керамзит. И только после такой подготовки можно заливать цемент. При этом поверхность нужно сразу же разравнивать, а лаги использовать в качестве ориентиров. Чтобы стяжка застыла, ее нельзя трогать 4 суток.

Выбираем подложку под ламинат на деревянный пол

Для выравнивания черновой поверхности, предупреждения деформации поверхности пола и обеспечения равномерной нагрузки между фрагментами ламината, под ним укладывается слой подложки. Она также служит утеплителем пола и поглощает шумы.

Под ламинат можно приобрести такие виды подложек, как:

пенополиэтиленовая с фольгированным слоем – обеспечивает дополнительную теплоизоляцию;

двухслойная полистирольная – устойчивая к плесени и влаге;

пробковая – устойчива к нагрузкам, хороший утеплитель, шумоизолятор, жесткая и хорошо маскирует неровности.

Пошаговые действия при монтаже ламината на деревянный пол

Прежде чем приступать к работе, нужно оценить пространство и принять решение, как будут располагаться ламели - вдоль, поперек или по диагонали половиц. К монтажу можно отнестись проще, если укладывать ламели в направлении, параллельном основному источнику света.

При таком решении будут ненаглядны дефекты швов. Однако они недопустимы при остальных видах укладки.

1. С чего начать

Любые строительно-монтажные работы начинаются с проектирования и подготовки основного, расходного материала и инструментов. Чтобы ровно выложить фрагменты понадобятся строительный уровень, рулетка, нож, плоскогубцы, электролобзик и шуроповерт. При некоторых видах укладки ламината может пригодится перфоратор.

Перед тем, как приступить к укладке, нужно снять дверь с петель, сделать уборку помещения от пыли и просушить его. В комнате нужно выделить место для складирования расходного материала, которое будет оформлено в последнюю очередь.

2. Технология укладки

Эксперты рекомендуют следовать пошаговому плану при укладке ламината, и тогда не возникнет проблем с результатами работ:

укладка параллельно ламинатным фрагментам подложки, при наличии стыков, креплении их скотчем;

укладка первого ряда материала, начиная с угла – сначала располагаются цельные панели, где позволяет место, и в последнюю очередь в зонах, где придется повозиться;

проведение разметки ламелей, которые придется подрезать;

соединить модули первого ряда замками;

повторить процедуры в отношении второго ряда, который можно начинать делать только после того, как полностью завершен первый ряд;

оформление стыка между рядами, для чего нужно приподнимать конструкцию до тех пор, пока не щелкнет замок;

последовательное выполнение по такой схеме всех рядов.

3. Особенности оформления последнего ряда

Проще всего укладывать первый слой ламината. Чем больше его уложено, тем сложнее работа. При оформлении больше, чем половины помещения ламинатом, рекомендуется продолжить укладку с противоположной стороны, что можно делать, расположившись на уже уложенном ламинате.

Чтобы не было сложностей в оформлении последнего ряда, понадобится долевая подрезка элементов. При этом также нужно учитывать неровности стен.

4. Как уложить модули в труднодоступных местах

Если с монтажом ламинатных модулей на открытой поверхности проблем не возникает, то, как только мастер дойдет до зон, в которых есть выступы и ниши, проходят инженерные коммуникации, начинаются затруднения с укладкой ламината. Их не будет, если ознакомиться с технологией работы и следовать ей.

Если нужно оформить ламинатом участок, в котором проходят трубы, то их нужно обойти. Труба может располагаться близко в стене или находиться на небольшом удалении от нее. Чтобы оформить эту зону, нужно произвести измерения и обрезать полосу от куска ламината. Далее, после наметки места расположения труб, нужно вырезать фрезой отверстия под них.

Сделать их нужно немного больше, что будет температурным зазором. После укладки доски, вырезанный ламинатный фрагмент, приклеивается с обратной стороны трубы. Если на пути укладки ламината дверной или оконный проем, ниша или выступ, то придется заняться подрезкой строительного материала. Для этого нужно предварительно сделать замеры и наметить на фрагментах ламината, где нужно отрезать.

После укладки обрезанного ламината, следует проверить, сохранились ли функциональные свойства тех элементов, которые пришлось обойти ламинатом – открываются ли двери, окна, есть ли температурный зазор и возможность беспроблемно дополнить декорацию плинтусом.

Монтаж плинтуса после укладки ламината

Укладка ламината на полу заканчивается монтажом плинтуса. Он придает работе завершенный вид. Плинтус укладывается по периметру помещения. При этом зоны расположения ниш и шкафов упускаются.

Для них нужно будет приобрести угловые элементы для внутреннего и наружного размещения. Крепление плинтусов осуществляется на дюбель гвозди. Чтобы скрыть шапочки, места крепления прикрываются декоративной планкой.