Как защитить и отреставрировать плитку на полу

Среди напольных покрытий плитка занимает лидирующие позиции по популярности. Она долговечна, красива, за ней легко ухаживать. Однако пол подвергается большим нагрузкам, особенно, если это пол в помещении с большой проходимостью. На нем могут появиться пятна, сколы и трещины, и вот он уже потерял свой первоначальный лоск.

Чтобы максимально продлить срок службы напольной плитки, ее пропитывают защитными составами.

Но сначала не лишне разобраться в разновидностях напольной плитки.

Керамическая, или кафельная

Известна очень давно. Сырьем для нее является глина. При производстве в нее добавляются песок, алебастр и красящие пигменты. Затем плитка обжигается в печи.

В результате она приобретает огнеупорность, влагостойкость, устойчивость к истиранию, неприхотливость в уходе. Все бы замечательно, но покрытие это достаточно хрупкое, скользкое и холодное.

В его основе - тоже глина с наполнителями, которая прессуется под высоким давлением, в результате чего получается прочная однородная масса. По технологии производства керамогранит может быть техническим, матовым, сатинированным, глазурованным, структурированным.

Все эти разновидности обладают повышенной прочностью, термоустойчивостью, влагостойкостью, неприхотливостью в уходе, а также большим разнообразием расцветок и фактур. Только имейте ввиду, что повышенная твердость создает трудности при обработке, при попадании воды пол становится скользким, и он тоже холодный на ощупь.

Кварцвиниловая плитка

Сырьем для нее является поливинилхлорид с добавлением кварцевого песка. Долговечное, влагостойкое покрытие, хорошо защищает от шума, теплая на ощупь. Радует простотой ухода и большим разнообразием расцветок и текстур. Но при укладке требует тщательной подготовки основы.

Неровности и прочие дефекты недопустимы. Она не так устойчива перед резкими перепадами температур, как два предыдущих варианта. Покрытие полностью искусственное, не содержит натуральных компонентов, но не токсично.

Камень

Используются оникс, мрамор, гранит, сланец или их искусственные аналоги. Каменный пол обладает самой высокой прочностью и долговечностью. Ему не страшны ни повышенная влажность, ни перепады температур. Он легок в уходе и привлекательно выглядит.

Но большой вес натурального камня ограничивает возможности его применения – нужно очень прочное покрытие. Искусственный камень легче, его можно укладывать почти везде. Камень не любит агрессивную химию и красители, они могут оставлять на нем трудно выводимые пятна.

Искусственный камень нельзя укладывать на теплый пол – это может спровоцировать выделение токсичных веществ.

Пробка

Сырьем для этой напольной плитки служит влагостойкая фанера, на которую сверху наклеивается техническая пробка. Такое напольное покрытие хорошо удерживает тепло, экологично, пропускает воздух, что препятствует возникновению плесени и грибка, покрытие теплое, не скользящее, приятное на ощупь.

Оно смотрится благородно, но не радует разнообразием дизайна. Тяжелые предметы оставляют вмятины на мягком пробковом полу. Особенной стойкостью перед ультрафиолетом и повышенной влажностью тоже не обладает. Наконец, не стоит укладывать пробковую плитку там, где есть интенсивное движение.

Преимущества покрытия напольной плитки специальными средствами

Плитка, защищенная специальным средством, приобретает повышенную влагостойкость, долговечность, защиту от загрязнений, а межплиточные швы получают дополнительный барьер от проникновения влаги и грязи.

Большинство лаков для пола производится на основе акриловых смол. Лакировка пола не только продлевает срок его службы, но и облегчает уход за ним. Если у вас матовая плитка из керамогранита, то вы, наверно, уже заметили, как охотно она собирает на себя пыль и грязь. Лак избавит ее от этого недостатка.

Плитка, покрытая лаком, приобретает дополнительную защиту от разрушения, выцветания и скачков температуры. Пол, покрытый лаком, приобретает красивый глянцевый блеск и повышенную прочность.

Плиточный лак применяют не только в качестве защитного покрытия, но и при отделочных работах, им покрывают также тротуарную плитку. Если вы хотите обновить старое напольное покрытие, то это тоже можно сделать с помощью лака, без лишних затрат.

Средства для защиты напольной плитки

Защитные средства на основе лака – это:

Гидрофобизатор. Хорош как водоотталкивающее средство для швов. Образует тонкий защитный слой. Может разрушиться при механическом воздействии.

Толстый защитный слой, который захватывает даже затирку образует полимерный лак специально для швов.

Силиконовые или акриловые герметики защищают керамогранитное покрытие при контакте с другими материалами.

Какой эффект, помимо приобретения глянцевого блеска:

Заполняются швы, в них не скапливается грязь и влага.

Пол становится более устойчивым перед механическими повреждениями и истиранием.

Не прибегая к сильным затратам, можно осовременить интерьер, глянцевые полы в тренде.

Ваше напольное покрытие прослужит вам дольше.

Это может показаться странным, но лакировка может сделать пол менее скользким, если лак обладает «шершавостью», а это указывается на упаковке.

Лак предупредит смещение плитки в процессе эксплуатации, зафиксировав ее на поверхности.

Лакированный пол проще убирать.

У защитных средств на основе лака есть только два существенных минуса: затвердевший лак довольно трудно удалить с поверхности, если появится такая необходимость, а второй минус связан с технологией нанесения. Ели ее нарушить, то внешний вид плитки сильно пострадает.

Как нанести лак на плитку

Технология нанесения лака на плитку очень проста, с этим процессом справится даже новичок. Норма расхода лака указывается на этикетке. Зависит она от степени пористости и оттенка плитки. Чем плитка шершавее, тем больше слоев потребуется нанести.

К тому же, если плитка рельефная или с фаской, то рекомендуемую на упаковке норму расхода необходимо будет умножить на 1,5. Покупайте лак всегда с запасом. Для покрытия пола выбирайте двухкомпонентные лаки с керамическими фракциями.

Порядок работы:

Сначала надо подготовить поверхность. Пол следует выровнять, удалить остатки цемента, очистить от пыли и загрязнений, выровнять швы и насухо вытереть.

Приготовим материал: мягкая идеально чистая ткань без ворса, лучше всего марля или мягкая щетка. Подойдет и кисточка.

Лак наносится тонким слоем и максимально равномерно. Наплывы и пятна не допускаются.

Через 2-3 минуты, когда слой впитается, аккуратно уберем лишнее мягкой тряпкой.

Выдержим 12 часов, прежде чем начать топтать его ногами.

После нанесения потребительские свойства лакового покрытия сохраняются неизменными на протяжении от полутора до трех лет. Керамогранитную плитку перед обработкой защитите водоотталкивающим составом. Кроме того, протестируйте перед нанесением защитное средство на небольшой поверхности.

Не лакируйте пол в следующих случаях:

Если недостаточно затвердел плиточный клей. Ему для этого нужно не менее одного месяца.

Если пол плохо изолирован от проникновения влаги.

Во всех остальных случаях лакировка напольной плитки улучшает ее внешний вид и продлевает срок службы.

Для каменного пола существует специальный лак «мокрый камень».

Техника безопасности при работе с лакокрасочными материалами

Лакокрасочные материалы выделяют летучие легковоспламеняющиеся вещества, поэтому при работе с ними необходимо соблюдать технику безопасности:

Работать надо в хорошо проветренном помещении, где, однако, нет сквозняков.

Не забудьте о средствах индивидуальной защиты: очки, резиновые перчатки, защитите также органы дыхания, наденьте респиратор.

Во время работы с лаком нельзя курить и пользоваться открытым огнем.

Комната, в которой вы работаете с лаком, должна хорошо вентилироваться.

Готовый лаковый раствор рекомендуется хранить при температуре от +5 до +25 градусов.

Нельзя сливать остатки смеси в канализацию.

Храните лаки в хорошо проветриваемом помещении.

По окончании работ тщательно помойте руки и обработайте инструменты и одежду каким-нибудь растворителем.

Как пользоваться воском для защиты и реставрации напольной плитки

Для защиты напольной плитки и для реставрации применяют керамический воск.

Керамическая плитка на полу может быть подвержена царапинам и сколам. Выглядеть из-за этого пол может очень не эстетично. Но не менять же из-за мелкого дефекта всю плитку целиком? Вот здесь вас и выручит воск. Для реставрации вам понадобятся: воск, плавитель, шпатель, кисточка-фломастер.

Действовать следует так:

Подготовить поверхность: обезжирить, очистить, насухо вытереть.

Подбираем воск подходящего оттенка. Если в ассортименте такого нет, придется смешивать, пока не получится желаемый результат.

Теперь подготовим плавитель. С него надо снять защитный колпачок, вставить батарейки и удерживать кнопку нагрева в течение 10 секунд.

Срезаем с помощью плавителя небольшой кусочек воска и аккуратно заполняем воском вмятину или скол. Восковая палочка под наконечником не должна дымиться. Уменьшите нагрев, если это происходит.

Когда воск немного остынет, через 30-40 секунд, снимите излишки с помощью шпателя.

Острым краем шпателя затрите и выровняйте поверхность после высыхания воска. Можно также обработать шлифовальной губкой.

Теперь воск надо залакировать. Для этого возьмите лакирующий фломастер.

Правила использования:

Хорошо встряхните.

Опустите наконечник фломастера в воду, чтобы удалить с него всякую пыль.

Насухо вытрите и убедитесь, что из него вышел воздух.

Выдавливайте лак над салфеткой и наносите тонким слоем.

Отрегулируйте степень блеска с помощью шлифующей подушечки

Реставрация пола завершена.

Керамический воск и лак для пола продлевают срок службы напольного покрытия и облегчают уход за ним.