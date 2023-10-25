Одним из наиболее распространенных отделочных материалов является керамическая плитка. Изначально она предназначалась сугубо для отделки кухонь и санузлов. Но благодаря совершенствованию производственной технологии удалось значительно расширить ее спектр применения.

На данный момент при помощи керамической плитки можно эффектно оформить интерьер гостиной и прихожей, спальни или рабочего кабинета. Продукция отличается по показателям твердости, толщины и составу.

В процессе использования облицовочной плитки возникает необходимость подогнать сегмент по имеющимся размерам. Например, когда расстояние между последним вертикальным рядом и углом стены меньше, чем ширина самой плитки. В таком случае необходимо воспользоваться специальным инструментом – плиткорезом.

Применение этого оборудования требует от мастера определенных навыков, позволяющих сформировать красивый аккуратный рез в требуемом месте. Важность правильного выполнения этой процедуры еще и объясняется дороговизной отделочного материала – никому не хочется испортить несколько экземпляров плитки, не добившись желаемого результата.

Подробная инструкция по качественной резке плитки приведена в этой статье.

Разновидности плиткорезов

Плиткорез – это специальный строительный инструмент, предназначенный для качественной резки настенной или напольной плитки на отдельные сегменты требуемой формы. Принцип работы оборудования продуман так, чтобы на выходе получался ровный рез, без выпирающих краев.

При использовании плиткореза для небольшого количества кафеля следует иметь при себе ручной инструмент. А вот при масштабном ремонте оптимальным решением станет устройство с электрическим приводом.

В зависимости от типа конструкции, ручной плиткорез бывает:

роликовым;

механическим;

на подшипниках.

Отличительной особенностью первого варианта является простота устройства, где рабочим элементом является высокопрочный металлический ролик.

Конструкция механического инструмента несколько сложнее: тут уже применяется жесткая каретка, повышающая точность реза. Изделия на подшипниках имеют набор втулок, поэтому режущая часть имеет мягкий ход.

Для резки кафельной плитки используются и другие инструменты. К примеру, болгарка, стеклорез, обычные кусачки или лобзик. Но все перечисленные средства не способны даже приблизиться к плиткорезу по качеству резки.

Специфика выбора плиткореза

В процессе выбора подходящего инструмента необходимо обратить внимание на несколько ключевых параметров.

Практически все производители указывают основные характеристики на упаковке.

Размер. Далеко не во всех случаях выбор инструмента сводится к ширине или длине плитки. В некоторых случаях приходится иметь дело с диагональной обработкой. Этот нюанс нужно принимать во внимание в процессе подбора. Толщина. Это один из основных параметров, на которые нужно ориентироваться. При увеличении допустимой толщины расширяется спектр возможностей. Качество и материал производства. В хороших плиткорезах всегда присутствует алюминиевая или стальная станина, качественный резак и ручка повышенной прочности. За плавность хода отвечает подшипниковая система. На рынке нередко можно встретить модели без подшипников, но они не всегда способны качественно разрезать плитку. Поэтому для профессионального применения они не подходят. Бренд. Рынок наполнен инструментами, разработанными неизвестными или малоизвестными компаниями. Многие из них имеют эффектный внешний вид, но лучше все-таки доплатить за продукцию проверенного бренда. Дополнительный функционал. В некоторых моделях предусмотрена балеринка, позволяющая вырезать круглые отверстия под прокладку трубопровода, электрических кабелей, установку розетки или выключателя. Также возможно наличие зажимов на рабочей поверхности, упрощающих аккуратность резки облицовочного материала.

При выборе инструмента в локальном магазине можно попросить консультанта протестировать устройство. Благодаря этой простой операции можно сделать правильные выводы об эффективности того или иного устройства.

Последовательность действий при разрезании плитки плиткорезом

Вся процедура состоит из ряда простых шагов. Каждый из них подробно описан далее.

1. Подготовка

Сначала необходимо подобрать устойчивую ровную поверхность, где комфортно работать. Для резки можно положить плиткорез на верстак или на пол. Важно убедиться в наличии качественного освещения. Предварительная проверка предусматривает диагностику режущего элемента.

Он не должен быть изношенным. Чтобы улучшить скольжение, можно смазать каретку при помощи машинного масла. Для полноценной работы понадобится карандаш и линейка. Выполнять работы следует в хороших рабочих перчатках.

2. Разметка

Сначала нужно разметить плитку с лицевой стороны. Для этого понадобится линейка и карандаш. Альтернативный вариант – угольник и маркер.

При использовании маркера нужно убедиться в том, что после разметки его можно будет стереть без особых проблем. Не стоит пользоваться перманентным маркером, потому что следы от него тяжело удаляются.

3. Резка

Первое, что нужно сделать – положить плитку на станину.

При наличии зажимов на плиткорезе нужно зафиксировать отделочный материал. Далее надо разместить режущий ролик на начальной линии разметки. Потом, приложив небольшое усилие, надо провести им по линии.

От того, насколько большие усилия прилагаются во время этой процедуры, зависит глубина линии реза.

На ролик нужно нажимать с осторожностью. Этот процесс не терпит рывков, поскольку в противном случае разрез не получится аккуратным или достаточно глубоким. Эту процедуру нужно выполнить за один проход – точно так же, как и при резке стекла. Задача резака заключается в равномерном надрезании плиточной глазури.

4. Разлом

После того, как резак дойдет до конечной линии разметки, необходимо поднять рычаг. Опорные лапы должны располагаться таким образом, чтобы линия реза проходила между ними.

Далее нужно повторно нажать на рычаг, приложив небольшое усилие. При корректном выполнении этой процедуры возникнет достаточная глубина реза, чтобы разломать плитку на две части. Причем на поверхности не должны оставаться неровности или сколы.

Закончив работу, мастер должен вытереть плиткорез, чтобы избавиться от осколков плитки. Для этого прекрасно подходит мягкая ткань.

Проведение фигурного и круглого реза плитки

Для создания круглого отверстия необходимо использовать дрель и насадку-коронку. Обычно для этого используется балеринка, но она не всегда присутствует в комплекте к устройству.

Для формирования фигурного разреза достаточно высверлить дрелью несколько отверстий. Потом по линии отламывают ненужные куски. После этой процедуры всегда появляются неровности на линии отлома. Чтобы избавиться от них, достаточно пройтись по поверхности напильником или наждачной бумагой.

Для создания прямоугольного отверстия понадобится обычный П-образный рез на плиткорезе. По такому же принципу создается А-образное или трапециевидное отверстие.

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Полезные советы по использованию плиткореза

Чтобы упростить работу и сделать ее более качественной, следует придерживаться ряда полезных лайфхаков.

Для более плавного хода ролика его нужно предварительно смазать при помощи машинного масла. Резак не нужно двигать рывками. Это процесс выполняется постепенно. Создание разреза ведется за один проход. В противном случае появляется риск возникновения сколов. Для устранения небольших сколов подойдет наждачная бумага. Перед тем как нарезать материал, настоятельно рекомендуется попрактиковаться на одной плитке, специально выделенной под тест. В таком случае можно избавиться от типовых ошибок при выполнении процедуры. В некоторых ситуациях целесообразно создавать прямоугольное отверстие, а не круглое. Например, когда нужно вырезать место под длинную розетку или несколько выключателей. Перед приобретением материала нужно заранее рассчитать его таким образом, чтобы облицовка получилась с небольшим запасом по количеству. Это поможет предотвратить проблемы при случайном расколе плитки.

Керамогранит и разрезание плитки вручную

При работе с керамогранитом целесообразно обзавестись электрическим инструментом. Но если такая возможность отсутствует, подойдет и ручной аналог. Обязательным условием для качественного выполнения такой работы является использование усиленного плиткореза. Рекомендуется брать инструмент, изготовленный проверенным производителем.

Так можно избежать возможной поломки. Особенно если учесть, что керамогранит – это достаточно твердый материал. Исходя из сказанного выше, разрезание плитки при помощи плиткореза – это довольно простая процедура. Главное – хорошо подготовиться, выбрать надежный инструмент и никуда не торопиться.