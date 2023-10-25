При выборе отделочного материала для оформления ванной комнаты большинство останавливаются на керамической плитке. Она гармонично вписывается в пространство, придает ему аккуратный, привлекательно, а часто и креативный вид. Материал не боится влаги, устойчив к воздействию любого вида чистящих и моющих средств, сохраняет свой первоначальный вид на протяжении всего периода использования, а также легко очищается от загрязнений.

Придать оригинальность интерьеру можно за счет комбинирования цветов плитки и ее раскладки. При грамотном расположении кафеля можно визуально откорректировать размеры помещения, зонировать его и сделать его уютнее.

Перед тем, как посещать магазин для покупки плитки, следует определиться с дизайном помещения, который будет с ее помощью создаваться. Для этого потребуется раскладка материала на стене или ванной.

Она поможет придать ванной комнате гармоничность за счет преобразования интерьерного пространства, а также скорректировать геометрию помещения. Раскладку плитки можно сделать самостоятельно или при помощи специальных программ, которые находятся в свободном доступе в интернете.

Как правильно разложить плитку в ванной

При правильной раскладке материала не остается много подрезок. Если по проекту подготовить плитку, то ее укладка будет простой, поскольку строительная операция будет схожа с детской игрой в пазлы или кубики. Ее сущность будет заключаться в повторение схемы на стене или полу ванны.

Поскольку общая ширина нескольких плиток обычно не соответствует точным размерам ширины комнаты, то одну из них придется подрезать. В раскладке нужно учесть ширину швов и рассчитать, сколько нужно обрезать от крайней плитки. Существует несколько вариантов решения этого вопроса.

Вариант 1

Раскладка начинается от угла ванной комнаты с целой плитки. В последнем элементе подрезается часть, которая не помещается. Такой метод актуален, если после проведенных расчетов выяснится, что ширина последней в ряду плитки в обрезанном состоянии не меньше ее половины.

Если это правило не соблюдается, то нужно рассмотреть другие способы укладки, поскольку при применении этого метода в таких условиях, обрезная часть материала будет выглядеть неаккуратно, бросаться в глаза и подчеркивать непрофессионализм мастера.

Вариант 2

Во втором методе раскладке обрезанные части плитки укладываются с двух углов, что придает ассоциацию симметрии. Укладка материала начинается с угла, в котором приклеивается подрезка. Рядом размещается несколько целых плиток, и ряд завершается обрезанным элементом.

Метод укладки подойдет, если ширина обрезанной плитки с обеих сторон ряда не меньше 5 см. Если она 1-2 см, то результат будет неэстетичным.

Вариант 3

Наиболее удачным считается третий вариант укладки плитки, при применении которого расход материала будет увеличен, однако при визуальной оценке готовой работы обрезанные части материала не будут явно бросаться в глаза.

Реализация метода проводится по схеме:

определение числа целых плиток, которые помещаются в ряд;

высчитывание одной плитки из общего количества;

отметить центральную точку и от нее выкладывать плитку к краям;

разрезать оставшуюся плитку по недостающему размеру и оформить зоны углов.

Если по длине стены получается уложить только одну целую плитку, то, чтобы аккуратно все оформить без мелких подрезок, нужно взять две плитки и разрезать в соответствии с размером, соответствующим половине длины стены. Шов по центру будет смотреться гармоничнее, чем в угловой части стены.

Вариант 4

При облицовке небольшой площади ванной комнаты, в которой расположен ревизионный люк, аккуратно будет смотреться раскладка с обрезанными модулями с двух сторон.

Если в помещение располагается люк-невидимка, то целые плитки должны располагаться на его поверхности, а порезанные – скрытые в стыке. Такая схема оформления актуальна и для больших помещений, в которых нужно сделать люк, открывающий доступ к коммуникациям.

Вариант 5

Если в ванной комнате трубы скрыты в узкий короб, который планируется заделать плиткой, то не стоит делать подрезки для ее укладки к прилегающей стене.

В этом случае можно искусственно увеличить ширину короба до нужного размера. Такое решение облегчит труд мастера и придаст его результату более аккуратный внешний вид.

Как правильно обрезать плитку перед укладкой

Прямоугольная плитка может укладываться горизонтально или вертикально. В любом случае, основной задачей мастера является гармоничный внешний вид модуля.

Если плитки можно расположить по стене без подгонки, то вертикальный вариант монтажа будет смотреться хорошо.

Он не приемлем, если придется обрезать плитку. В таком случае обрезные части будут очень узкие и смотреться не эстетично.

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Изменение геометрии пространства ванной комнаты с помощью раскладки плитки

При помощи плитки можно изменить пропорции ванной комнаты, если следовать несложным рекомендациям:

акцент на горизонтально размещенные модули визуально расширяет пространство;

вертикальные акценты делают потолок выше;

работая с оттенками и их расположением на стене, можно увеличить комнату, что актуально при укладке темной плитке внизу, а светлой – вверху;

светлая плитка удаляет стены, а темной при этом можно акцентировать внимание на отдельных элементах;

мозаика акцентирует внимание на себе и снимает его с проблемных областей;

картины на стене не сочетаются с дополнительными украшениями, если нужно увеличить пространство.

Виды раскладки плитки для ванной

Выделяют несколько вариантов укладки, от которых полностью будет зависеть не только общий вид, но и пространственное восприятие ванной.

Определяясь со способом раскладки кафеля, нужно учитывать размеры помещения, его особенности, наличие дополнительных декоративных и функциональных элементов, а также собственные пожелания к интерьеру. От него будет зависеть эстетичный вид пространства, а также расход отделочного материала.

Экономными вариантами будут традиционные схемы раскладки, к которым относятся такие ее виды, как:

прямая;

горизонтальная;

вертикальная;

диагональная;

вразбежку.

Больше материала уйдет на сложную мозаичную, модульную, шахматную и комбинированную раскладки. При выборе любого ее вида важно соблюдение технологии укладки и тогда результат работы мастера будет хорошо визуально восприниматься.

В магазинах плитка продается в трех вариациях – квадратная, прямоугольная и нестандартная в виде многоугольников. Выбирая кафель нужно учитывать, как он будет укладываться, поскольку от этого зависит, какая именно форма фрагментов подойдет.

Стандартная раскладка плитки в ванной

Предполагает поочередную укладку каждой плитки от угла к углу. При этом в каждом ряду расположение кафеля должно быть идентичным. В стандартных технологиях используется одинаковая плитка. Более современным вариантом может стать ее комбинация разной длины в рядах при условии одинаковой ширины плитки.

Прямая

Плитка в ванной чаще всего укладывается по классической схеме, сущность которой заключается в совмещении элементов и расположение их по ровной линии. Такой метод хорошо комбинируется с другими вариантами и часто используется при оформлении бордюров.

Горизонтальная

Таким образом может быть уложена прямоугольная плитка. Ее грани с более широкой стороны располагается горизонтально. Оформление в таком стиле небольшого пространства визуально его расширяют. Чтобы акцентировать внимание на способе укладки, промежутки между фрагментами выделяются за счет окрашивания.

Вертикальная

При вертикальной раскладке кафельных прямоугольных фрагментов ее широкая часть располагается перпендикулярно полу. Такой способ отделки подойдет для помещений с низкими потолками. Акцентировав внимание на вертикальные полосы, получится визуально вытянуть пространство.

Линейная раскладка плитки в ванной

Сущность линейной укладки заключается в соблюдение правила параллельных линий при создании любого вида композиции.

Линии могут быть волнистые, в виде бордюров, ровные, одного или нескольких цветов, однотонные и с рисунками.

Укладка плитки в ванной со смещением (вразбежку)

Укладка кафеля вразбежку имитирует кладку такого строительного элемента, как кирпич. Поэтому форма, размеры и цвет плитки подбираются соответственно ожидаемому визуальному результату. При выполнении кладки не производится состыковка швов между фрагментами. При этом каждый последующий ряд смещается на длину, соответствующую половине плитки.

Для укладки модулей по схеме со смещением используется их прямоугольные удлиненные варианты. Из них несложно создать имитацию кирпичной кладки. Изменяя направление расположения плиток, можно менять геометрию пространства.

Диагональная кирпичная кладка

Интересной вариацией укладки вразбежку является диагональная кирпичная кладка. Для ее оформления у мастера должны быть соответствующие навыки. Раскладка оформляется с угла помещения и производится под прямым углом к вертикальной или горизонтальной плоскости.

Раскладка плитки в ванной в шахматном порядке

В классической вариации шахматной укладки используется плитка белых и черных тонов, располагаемая прямым или диагональным способом. Однако современные веяния моды внесли свои корректировки, и сегодня для такой раскладки подбирается кафель любых контрастных цветов.

В схеме расположения плитки на допускается хаотичности. Чтобы рассчитывать на ожидаемый результат, при выполнении работ нужно строго учитывать технологию.

Плитка, размещенная в шахматном порядке, будет хорошо смотреться, если она квадратная. Выбрав такой метод укладки, следует ориентироваться на кардинально противоположные цвета, которые подчеркнут эффект шахматной доски.

По такой схеме можно акцентировать внимание на отдельные зоны ванной комнаты – вокруг зеркала, над ванной или на стене, к которой примыкает душевая комната.

При выборе цвета плитки, следует учесть, что хорошо будут смотреться такие комбинации, как:

белый и черный;

черный и красный;

синий и желтый;

фиолетовый и светло-зеленый;

бежевый и коричневый.

Укладка плитки в ванной «ёлочкой»

Разместив модули под прямым углом, друг по отношению к другу, можно придать стенам или полу эффектный вид, имитирующий паркетные доски.

Таким методом плитка может быть уложена по одной из трех схем, каждая из которых ассоциируется с плетением:

французская елочка;

двойная елочка;

тройная елочка.

Раскладка плитки в ванной по диагонали

Оформление раскладки плитки диагонального вида требует профессионального подхода. Он нужен еще на этапе расчета необходимого объема отделочного материала. Мастер также определит способ укладки, который подойдет для конкретного вида кафеля и помещения с учетом его особенностей и ожиданий, связанных с его визуальным восприятием.

Он может быть:

простой с соблюдением швов и правильности их расположений, в результате чего получается композиция из ромбов;

со вставками из плитки разных размеров – больших прямоугольников и маленьких квадратов, из которых создается композиция в виде маленького фрагмента, расположенного внутри четырех плиток;

со смещением шва в сторону для создания эффекта «елочки» - для этого в каждом последующем ряду меняется направление укладки прямоугольных фрагментов на противоположное, в результате чего короткая сторона элемента соприкасается с длинной гранью нижней плитки.

Остановившись на диагональной укладке, можно скрыть дефекты поверхности и зрительно расширить пространство ванной комнаты. Чтобы добиться такого эффекта следует покупать квадратную плитку.

Они могут быть любого размера, в разном цвете – в одном тоне или в разных, с рисунками или без них. Из минусов такого способа укладки можно отметить много отходных материалов.

Для вариантов расположения плитки по диагонали, дизайнеры рекомендуют разделить высоту помещения на две части. На верхней разместить модули светлых оттенков, а в нижней – более темных. Такой подход визуально расширит помещение и немного уменьшит его высоту.

Модульный тип раскладки плитки

Формируется из фрагментов уже готовых композиций. При этом их может быть несколько, отличающихся по размеру и цвету. Модули могут быть прямоугольной или квадратной формы. Чем больше их разновидностей в композиции, тем сложнее получается рисунок.

Плитка в виде модулей может быть уложена на полу или на стенах. Она может иметь вид собирающихся по принципу пазлов элементов или мозаики. При этом они могут крепиться на клей или могут быть самоклеющимися.

В ванной комнате модули используются для создания коллажа или геометрических рисунков, что несложно сделать, используя плитки разных размеров и оттенков.

Мозаичная укладка плитки

В технике мозаичной укладки плитки обычно оформляются небольшие области пространства. На них акцентируется внимание. Это может быть панно или картина. Полностью все стены мозаикой не выкладываются, поскольку при таком оформлении помещение будет лишняя визуальная нагрузка.

Раскладка плитки в ванной в виде ковра

Результатом техники ковер является коллаж с геометрическими рисунками, внешне напоминающий ковер. Она применяется для оформления пола или определенных зон стенового пространства в виде панно. при выборе плитки для укладке по такой схеме, можно купить модули с яркими модулями на однотонном полотне.

Полученная композиция будет хорошо смотреться, если она будет обрамлена цветным бордюром. В строгом варианте ковра задействованы всего два света, а в более современном формате используются самые разнообразные оттенки.

Укладка плитки в ванной комнате с орнаментом

Любители необычного дизайна могут подобрать плитку для создания разного вида орнаментов. Для этого нужно приобрести модули с рисунком.

Чередуя разного вида плитки, можно получить интересную композицию. Дополнить ее можно размещением в центральной части стены панно с рисунком или узором, каждая часть которого размещается на отдельном модуле.

Комбинированный способ укладки плитки

Интересным вариантом оформления ванной комнаты плиткой может стать комбинирование нескольких способов ее укладки. Обычно совмещаются не больше двух ее видов. При этом они подбираются таким способом, чтобы один из них помог акцентировать внимание на каком-то участке пространства, а второй гармонично дополнил такую ассоциацию.

Укладка плитки в ванной может быть произведена разными способами. От них зависит визуальное восприятие пространства, расход отделочного материала, а также сложность работ. Планировать покупку плитки нужно после того, как принято решение о расположении в помещении кафеля и от общего дизайна.

От этого зависит, сколько видов плитки нужно покупать, каких она должна быть размеров, геометрических форм и цветовых сочетаний.

Использование специальных программ для выбора раскладки плитки в ванной

Проектирование раскладки плитки в ванной комнате – это сложная задача, реализация которой требует много времени. К тому же без знаний основных принципов дизайна вам придется тяжело на этом этапе.

Сэкономить свое время и добиться потрясающих результатов получится, если воспользоваться специальными программами. С их помощью можно распланировать расположение плитки на стенах и полах ванной комнаты, туалета и кухни, подобрать цвет материала и его текстуру.

Такие программы относятся к категории общестроительного или дизайнерского софта. Многие производители плитки и поставляющие ее интернет-магазины на своих ресурсах размещают такие функциональные сервисы.

Программа позволяет создавать объемные 3D проекты и рассчитывать количество необходимого для их реализации материала. Она выдает результаты не только по плитке, но и по расходным материалам – по объему клея и затирки для швов.

По запросу также выдается информация о числе целой и резанной плитки, а также рекомендации о способе е порезки чтобы минимизировать отходы, которые не подлежат к использованию в проекте.

Функциональные возможности программы позволяют:

учитывать в расчете поверхности криволинейного вида, среди которых колонны, арки, проемы окон и дверей;

самостоятельно менять расположение плитки на макете и размещать ее по своему усмотрению, даже под углом;

автоматизировать процесс раскладки;

сделать несколько вариантов раскладок и сравнить их, чтобы выбрать лучшую;

добавить в проект изображения других предметов в объемном виде, такие как ванна, душ, сантехника, зеркало и другие, чтобы оценить гармоничность общего интерьера;

рассматривать проект под разными углами, меняя расположение 3D плана в пространстве;

сохранять полученные проекты.

Максимально приблизить к естественным условиям обстановку в 3D проекте можно за счет изменения показателей блеска и рельефности плитки, а также общей освещенности помещения.

Все эти опции нужно подключать отдельно для каждого объекта, что позволит объективно оценить интерьер. Чтобы воспользоваться всеми опциями в программе, в большинстве их видов придется произвести оплату. Бесплатно доступны базовые возможности, однако и их может оказаться достаточно, чтобы понять, как правильно сделать раскладку.

Перед укладкой плитки в ванной нужно спланировать ее расположение. Владея основными принципами работы с пространством в сфере дизайна, можно решить вопрос самостоятельно. Альтернативным вариантом является раскладка при помощи специализированных онлайн программ.