Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как убрать царапины на ламинате и как предупредить их появление

Как убрать царапины на ламинате и как предупредить их появление

#Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта #Своими руками

Одним из видов напольного покрытия является ламинат. Производители изготавливают материал из плотно сжатых слоев древесных волокон и смол. Он обладает рядом преимуществ, таких как прочность, износостойкость и привлекательный внешний вид. Однако как и любое другое напольное покрытие, ламинат может повреждаться в процессе эксплуатации, например, на нем могут появляться царапины.

Царапины на ламинате могут испортить внешний вид пола и создать ощущение неряшливости в помещении. В этом случае многие задаются вопросом, как удалить царапины с ламината? Существует несколько способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинатном полу и вернуть ему первоначальный вид.

Общая информация о ламинате

Ламинат сочетает в себе такие качества, как эффектный внешний вид, практичность и доступную цену. Его можно использовать в жилых и коммерческих помещениях для оформления половой поверхности. 

Он имитирует натуральные материалы, такие как дерево, камень, керамика и мрамор. При этом может иметь самые разнообразные цвета и фактуры, позволяющие подобрать подходящий дизайн для любого интерьера.

Ламинат просто укладывать. Монтаж не требует специальных навыков или инструментов. С поверхности ламината легко удаляются все виды загрязнений. Современная продукция изготавливается из натуральных материалов, таких как древесина. В производстве также используются безопасные клеи и красители. Поэтому готовый материал не содержит вредных веществ и является экологически чистым.

Ламинат является более доступным по цене вариантом, чем натуральные напольные покрытия, при этом имеет многие из их преимуществ. При его выборе нужно учитывать такие факторы, как класс прочности, степень влагостойкости, толщина покрытия и другие характеристики, чтобы выбрать подходящий для своих потребностей вариант.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Почему на ламинате появляются царапины и как этого избежать

Ламинат имеет высокую износостойкость и устойчив к царапинам, сколам, пятнам и другим повреждениям. Благодаря этому он может служить долгое время, сохраняя свой внешний вид. Однако при неправильной эксплуатации и уходе на его поверхности могут образовываться царапины.

Этому могут способствовать:

  • механические повреждения – удары, падения тяжелых предметов, большие нагрузки на небольшую площадь, к примеру, при установке мебели;
  • износ - поверхность может истончаться и потерять свой блеск и целостность из-за частого использования и трения по поверхности;
  • длительное воздействие влаги или использование агрессивных химических средств для уборки – размягчается структура поверхности, в результате чего ее можно легко поцарапать даже подвинув стул;
  • чистка ламината абразивными чистящими средствами.

Чтобы предотвратить появления царапин на ламинате, рекомендуется использовать мягкие ножки на мебели, которые будут скользить по поверхности при передвижении. Нужно избегать хождения по ламинату в обуви с выступающими каблуками или подошвами.

Ламинат следует чистить с использованием мягкой тряпки или пылесоса для удаления грязи и пыли. В помещении нужно поддерживать уровень влажности на оптимальной уровне, поскольку пересушенный воздух может привести к трещинам и царапинам.

 

Как устранить царапины на поверхности ламината

Бесследно устранить царапины на ламинате получится, если они не глубокие. Для этого могут пригодиться специальные маркеры. В продаже они доступны в разных оттенках, и поэтому можно выбрать тот цвет продукта, который соответствует тону ламината.

Маркер наносится на царапину, после чего поверхность проглаживается ветошью. После завершения процедуры на ней не остается никаких изъянов.

В магазинах строительных материалов и мебели продается специальные воск и паста, которыми можно пользоваться по тому же принципу, что и маркером. Упростить работу можно, если использовать микрофибровую тряпку. Если же царапина очень глубокая, то вопрос решается заменой поврежденной доски.

Для этого ее нужно аккуратно удалить из конструкции и сменить. Чтобы это не сказалось на внешнем виде полового покрытия, к реализации процедуры следует привлекать специалистов. Важно! При использовании любого методов необходимо устранения царапин с поверхности, нужно следовать инструкциям и тестировать продукты на небольшом участке ламината перед тем, как перейти ко всей площади.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Устраняем царапины на ламинате мебельным маркером

Для ремонта или обновления мебели, а также напольного ламинантного покрытия, часто используется мебельные маркер. Это обычный маркер, который имеет особую формулу краски, которая позволяет ему сцепляться с поверхностью мебели и создавать ровный, стойкий к царапинам слой краски.

Мебельные маркеры бывают разных цветов, чтобы соответствовать различным оттенкам дерева или других материалов, используемых в мебели. Они могут использоваться для заполнения царапин, сколов, трещин или других повреждений на поверхности.

Мебельные маркеры легко использовать, и их можно найти в большинстве магазинов, которые продают товары для дома и ремонта. Они являются одним из наиболее доступных и простых способов восстановить внешний вид старой или поврежденной мебели.

Чтобы убрать царапины при помощи мебельного маркера, нужно очистить поврежденную область. Перед тем, как приступить к работе, важно убедиться, что поверхность ламината чистая и сухая. Мебельный маркер нужно выбирать того же цвета, что и ламинат. Если не получается точно подобрать соответствующий цвет, выберите маркер, который наиболее близок к оттенку ламината.

Краска наносится на царапину из мебельного маркера. Его нужно держать под углом 45 градусов и наносить краску вдоль повреждения. После удаления излишек состава салфеткой, смоченной в воде, нужно дать краске высохнуть сутки.

После высыхания поверхность будет выглядеть гладкой и ровной, и царапина станет менее заметной. Это самый быстрый и простой способ убрать царапины на ламинате.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Удаляем царапины на ламинате с помощью растительного масла

Для удаления царапин с ламината при помощи растительных масел нужно очистить поврежденную область от пыли и грязи с помощью мягкой тряпки или влажной губки, после чего нанести небольшое количество растительного масла (например, оливкового масла) на царапину.

Масло нужно оставить на поверхности ламината на несколько минут, чтобы оно успело впитаться. Его остатки удаляются мягкой тряпкой. Процесс может быть реализован повторно, если видно, что он помогает, но нужно немного откорректировать состояние поверхности. После того, как царапина будет удалена, протрите поверхность ламината чистой и сухой тряпкой.

Важно! Растительные масла могут оставлять на поверхности следы, поэтому важно удалить оставшееся масло полностью после каждого шага. Также нужно учесть, что этот метод не поможет при глубоких царапинах, в которых поврежден слой ламината.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
286 336 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
588

Восковый мелок для удаления царапин с ламината

Чтобы удалить царапины с ламината при помощи воскового мелка, нужно очистить поверхность от пыли и грязи, используя мягкую тряпку и обычный бытовой очиститель. Восковой мелок нужно подобрать таким образом, чтобы он соответствовал цвету поверхности.

Его нужно наносить его на царапину, заполняя ее полностью. Для удаления избытков средства используют плоский инструмента, такой как пластиковая карточка.

Воск высыхает несколько минут, по истечению которых обработанную область нужно протереть сухой и мягкой тряпкой, чтобы удалить оставшийся избыток воска и придать поверхности ламината блеск. Если царапина глубокая, может потребоваться повторное нанесение воска для полного заполнения.

Этот метод может не работать для очень глубоких царапин или повреждений, которые повлияли на структуру ламината. В таком случае, возможно, потребуется замена поврежденной доски ламината.

Как удалить глубокую царапину с ламината

Если царапина глубокая, можно попробовать использовать ремонтный комплект для ламината, который включает в себя цветной воск. Он должен соответветствовать цвету ламината. Также понадобятся инструменты для его нанесения и отделки.

Еще один способ устранения серьезных изъянов с поверхности - использование растворителя для лака или ацетона. Нужно нанести небольшое количество растворителя на мягкую ткань и аккуратно протереть царапину. Следует учесть, что этот состав может повредить ламинат, если он используется неправильно.

Если ни один способ не помогает привести в порядок поверхность ламината, можно попробовать заменить поврежденную доску ламината. Для этого нужно будет купить запасные ламинатные доски.

Как установить новую доску ламината взамен поцарапанной

Чтобы заменить доску нужно удалить старый фрагмент с использованием лобзика и молотков. Новая доска вырезается по получившимся размерам и устанавливается на подготовленное место. Для удобства можно использовать подушки и резиновый молоток для подгона.

Чтобы закрепить новую доску, ее нужно установить вплотную к соседним элементам, а затем использовать клипсы или крепления для ламината, чтобы произвести фиксирование фрагмента.

Удаление царапин с ламината может быть выполнено несколькими способами. Чтобы устранить изъяны на поверхности используют воск для ламината, ремонтный комплект, растворитель для лака или ацетон. Альтернативный вариант решения вопроса - замена поврежденной доски ламината.

Перед тем как начать процедуру, нужно прочитать инструкцию по уходу за конкретным видом ламинатом и убедиться, что выбранный метод не повредит его. Выбор способа зависит от степени повреждения ламината и доступности необходимых инструментов.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Вас может заинтересовать
Укладка ламината на деревянный пол своими руками: пошаговая инструкция с фото
25.10.2023
1519
Как крепить ламинат на стену: горизонтальный и вертикальный монтаж ламината своими руками
25.10.2023
3788
Как разобрать ламинат своими руками, не повредив его
25.10.2023
1041
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85