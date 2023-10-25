Одним из видов напольного покрытия является ламинат. Производители изготавливают материал из плотно сжатых слоев древесных волокон и смол. Он обладает рядом преимуществ, таких как прочность, износостойкость и привлекательный внешний вид. Однако как и любое другое напольное покрытие, ламинат может повреждаться в процессе эксплуатации, например, на нем могут появляться царапины.

Царапины на ламинате могут испортить внешний вид пола и создать ощущение неряшливости в помещении. В этом случае многие задаются вопросом, как удалить царапины с ламината? Существует несколько способов, которые помогут избавиться от царапин на ламинатном полу и вернуть ему первоначальный вид.

Общая информация о ламинате

Ламинат сочетает в себе такие качества, как эффектный внешний вид, практичность и доступную цену. Его можно использовать в жилых и коммерческих помещениях для оформления половой поверхности.

Он имитирует натуральные материалы, такие как дерево, камень, керамика и мрамор. При этом может иметь самые разнообразные цвета и фактуры, позволяющие подобрать подходящий дизайн для любого интерьера.

Ламинат просто укладывать. Монтаж не требует специальных навыков или инструментов. С поверхности ламината легко удаляются все виды загрязнений. Современная продукция изготавливается из натуральных материалов, таких как древесина. В производстве также используются безопасные клеи и красители. Поэтому готовый материал не содержит вредных веществ и является экологически чистым.

Ламинат является более доступным по цене вариантом, чем натуральные напольные покрытия, при этом имеет многие из их преимуществ. При его выборе нужно учитывать такие факторы, как класс прочности, степень влагостойкости, толщина покрытия и другие характеристики, чтобы выбрать подходящий для своих потребностей вариант.

Почему на ламинате появляются царапины и как этого избежать

Ламинат имеет высокую износостойкость и устойчив к царапинам, сколам, пятнам и другим повреждениям. Благодаря этому он может служить долгое время, сохраняя свой внешний вид. Однако при неправильной эксплуатации и уходе на его поверхности могут образовываться царапины.

Этому могут способствовать:

механические повреждения – удары, падения тяжелых предметов, большие нагрузки на небольшую площадь, к примеру, при установке мебели;

износ - поверхность может истончаться и потерять свой блеск и целостность из-за частого использования и трения по поверхности;

длительное воздействие влаги или использование агрессивных химических средств для уборки – размягчается структура поверхности, в результате чего ее можно легко поцарапать даже подвинув стул;

чистка ламината абразивными чистящими средствами.

Чтобы предотвратить появления царапин на ламинате, рекомендуется использовать мягкие ножки на мебели, которые будут скользить по поверхности при передвижении. Нужно избегать хождения по ламинату в обуви с выступающими каблуками или подошвами.

Ламинат следует чистить с использованием мягкой тряпки или пылесоса для удаления грязи и пыли. В помещении нужно поддерживать уровень влажности на оптимальной уровне, поскольку пересушенный воздух может привести к трещинам и царапинам.

Как устранить царапины на поверхности ламината

Бесследно устранить царапины на ламинате получится, если они не глубокие. Для этого могут пригодиться специальные маркеры. В продаже они доступны в разных оттенках, и поэтому можно выбрать тот цвет продукта, который соответствует тону ламината.

Маркер наносится на царапину, после чего поверхность проглаживается ветошью. После завершения процедуры на ней не остается никаких изъянов.

В магазинах строительных материалов и мебели продается специальные воск и паста, которыми можно пользоваться по тому же принципу, что и маркером. Упростить работу можно, если использовать микрофибровую тряпку. Если же царапина очень глубокая, то вопрос решается заменой поврежденной доски.

Для этого ее нужно аккуратно удалить из конструкции и сменить. Чтобы это не сказалось на внешнем виде полового покрытия, к реализации процедуры следует привлекать специалистов. Важно! При использовании любого методов необходимо устранения царапин с поверхности, нужно следовать инструкциям и тестировать продукты на небольшом участке ламината перед тем, как перейти ко всей площади.

Устраняем царапины на ламинате мебельным маркером

Для ремонта или обновления мебели, а также напольного ламинантного покрытия, часто используется мебельные маркер. Это обычный маркер, который имеет особую формулу краски, которая позволяет ему сцепляться с поверхностью мебели и создавать ровный, стойкий к царапинам слой краски.

Мебельные маркеры бывают разных цветов, чтобы соответствовать различным оттенкам дерева или других материалов, используемых в мебели. Они могут использоваться для заполнения царапин, сколов, трещин или других повреждений на поверхности.

Мебельные маркеры легко использовать, и их можно найти в большинстве магазинов, которые продают товары для дома и ремонта. Они являются одним из наиболее доступных и простых способов восстановить внешний вид старой или поврежденной мебели.

Чтобы убрать царапины при помощи мебельного маркера, нужно очистить поврежденную область. Перед тем, как приступить к работе, важно убедиться, что поверхность ламината чистая и сухая. Мебельный маркер нужно выбирать того же цвета, что и ламинат. Если не получается точно подобрать соответствующий цвет, выберите маркер, который наиболее близок к оттенку ламината.

Краска наносится на царапину из мебельного маркера. Его нужно держать под углом 45 градусов и наносить краску вдоль повреждения. После удаления излишек состава салфеткой, смоченной в воде, нужно дать краске высохнуть сутки.

После высыхания поверхность будет выглядеть гладкой и ровной, и царапина станет менее заметной. Это самый быстрый и простой способ убрать царапины на ламинате.

Удаляем царапины на ламинате с помощью растительного масла

Для удаления царапин с ламината при помощи растительных масел нужно очистить поврежденную область от пыли и грязи с помощью мягкой тряпки или влажной губки, после чего нанести небольшое количество растительного масла (например, оливкового масла) на царапину.

Масло нужно оставить на поверхности ламината на несколько минут, чтобы оно успело впитаться. Его остатки удаляются мягкой тряпкой. Процесс может быть реализован повторно, если видно, что он помогает, но нужно немного откорректировать состояние поверхности. После того, как царапина будет удалена, протрите поверхность ламината чистой и сухой тряпкой.

Важно! Растительные масла могут оставлять на поверхности следы, поэтому важно удалить оставшееся масло полностью после каждого шага. Также нужно учесть, что этот метод не поможет при глубоких царапинах, в которых поврежден слой ламината.

Восковый мелок для удаления царапин с ламината

Чтобы удалить царапины с ламината при помощи воскового мелка, нужно очистить поверхность от пыли и грязи, используя мягкую тряпку и обычный бытовой очиститель. Восковой мелок нужно подобрать таким образом, чтобы он соответствовал цвету поверхности.

Его нужно наносить его на царапину, заполняя ее полностью. Для удаления избытков средства используют плоский инструмента, такой как пластиковая карточка.

Воск высыхает несколько минут, по истечению которых обработанную область нужно протереть сухой и мягкой тряпкой, чтобы удалить оставшийся избыток воска и придать поверхности ламината блеск. Если царапина глубокая, может потребоваться повторное нанесение воска для полного заполнения.

Этот метод может не работать для очень глубоких царапин или повреждений, которые повлияли на структуру ламината. В таком случае, возможно, потребуется замена поврежденной доски ламината.

Как удалить глубокую царапину с ламината

Если царапина глубокая, можно попробовать использовать ремонтный комплект для ламината, который включает в себя цветной воск. Он должен соответветствовать цвету ламината. Также понадобятся инструменты для его нанесения и отделки.

Еще один способ устранения серьезных изъянов с поверхности - использование растворителя для лака или ацетона. Нужно нанести небольшое количество растворителя на мягкую ткань и аккуратно протереть царапину. Следует учесть, что этот состав может повредить ламинат, если он используется неправильно.

Если ни один способ не помогает привести в порядок поверхность ламината, можно попробовать заменить поврежденную доску ламината. Для этого нужно будет купить запасные ламинатные доски.

Как установить новую доску ламината взамен поцарапанной

Чтобы заменить доску нужно удалить старый фрагмент с использованием лобзика и молотков. Новая доска вырезается по получившимся размерам и устанавливается на подготовленное место. Для удобства можно использовать подушки и резиновый молоток для подгона.

Чтобы закрепить новую доску, ее нужно установить вплотную к соседним элементам, а затем использовать клипсы или крепления для ламината, чтобы произвести фиксирование фрагмента.

Удаление царапин с ламината может быть выполнено несколькими способами. Чтобы устранить изъяны на поверхности используют воск для ламината, ремонтный комплект, растворитель для лака или ацетон. Альтернативный вариант решения вопроса - замена поврежденной доски ламината.

Перед тем как начать процедуру, нужно прочитать инструкцию по уходу за конкретным видом ламинатом и убедиться, что выбранный метод не повредит его. Выбор способа зависит от степени повреждения ламината и доступности необходимых инструментов.