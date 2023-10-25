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Как крепить ламинат на стену: горизонтальный и вертикальный монтаж ламината своими руками

#Монтаж #Ремонт #Ламинат #Настенная #Советы эксперта #Своими руками

Обычно ламинат рассматривается исключительно как отличный вариант напольного покрытия. Но дело в том, что его «возможности» не ограничиваются только таким использованием. В последнее время стали популярны дизайны, где этот материал используется для отделки стен. 

Как крепить ламинат на стену, его плюсы и минусы, а также варианты монтажа, рассмотрим в статье. Можно однозначно сказать, что этот материал настолько универсален, что его использовать можно практически в любом помещении. Используя ламинат можно визуально расширить или сузить помещение.

Почему ламинат на стене выглядит интересно

Этот строительный материал пользуется большой популярностью. Он относится к категории бюджетных материалов, к тому же для монтажа ламината не требуется каких-либо профессиональных навыков. Для крепления ламината на стену чаще всего используется клей. 

Однако есть одно условие. Чтобы с монтажом не возникло никаких сложностей, требуется предварительная подготовка поверхности стены. Если имеется кривизна или неровности, то их нужно исправить.

В том случае, если не получится сделать идеальную ровную стену, как крепить ламинат на стену с помощью каркаса. 

Для такого монтажа используется замковое крепление. Если для монтажа приходится сооружать каркас, то под каркасом укладывается утеплитель, или звукоизоляция. К недостаткам каркаса относится то, что он «съедает» часть полезной площади. Это нужно учитывать до того, как принять такое решение.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Достоинства отделки стен ламинатом

К очевидным достоинствам данного материала можно отнести:

  • Устойчивость ламината к повреждениям механического характера. Этот материал используется в качестве напольного покрытия, поэтому в его прочности можно не сомневаться;

  • Можно выбрать подходящий под интерьер помещения оттенок. Ламинат отличается большой цветовой палитрой. Поэтому подобрать подходящий цвет не составит сложности. За счет того, что пленка на ламинате имеет структуру очень похожую на натуральную древесину, ламинат можно вписать в любой интерьер.

  • Не повреждается плесенью. При правильном использовании ламинат будет служить очень долгое время. Для отделки разных помещений требуется разный материал. Поэтому его выбирают в зависимости от назначения помещения.

  • Можно использовать даже в детской комнате. Материал считается экологичным, поэтому он не приносит никакого вреда здоровью.

  • Простой в уходе. Очень просто поддерживать чистоту стены. Достаточно просто пройтись влажной тряпочкой. Очень важно использовать мягкую ткань, чтобы не поцарапать поверхность.

  • Можно добиться более качественной звукоизоляции. Ламинат помогает в решении еще одной проблемы. Используя его для отделки стен, можно улучшить звукоизоляцию в помещении.

  • Выполняет функцию утеплителя. В том случае, если для монтажа ламината используется каркас, то между материалом и стеной образуется воздушная прослойка. Поэтому в таком помещении будет лучше сохраняться тепло.

По сравнению с другими строительными материалами ламинат имеет более выгодную стоимость. А учитывая его ассортимент можно выбрать подходящую отделку для любого бюджета.

Минусы использования ламината на стене

Недостатки у данного материала также имеются:

  • Не подходит для отделки помещений с резкими перепадами температур. Существует большая вероятность деформации. Если очень хочется использовать ламинат на кухне, то стоит выбирать влагоустойчивые панели. Либо установить качественную вентиляцию. 

Это особенно важно, если планируется использовать данную отделку в ванной комнате.

  • Поверхность стены в случае с ламинатом имеет первостепенное значение. Если имеется кривизна, и ее устранить никак не получается, то требуется устанавливать решетку. Это уменьшает помещение на 10-15 %. Поэтому если планируется монтаж ламината в небольшом помещении, то стоит очень хорошо об этом подумать.

  • Укладка во всем помещении ламината нецелесообразна. Его очень удобно использовать в качестве акцента. Например, выбрать часть стены, или применять его для зонирования помещения. При этом важно «не промахнуться» с цветовой гаммой. Она должна сочетаться с интерьером.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Варианты укладки ламината на стену: горизонтальные и вертикальные

Как и в случае с напольным покрытием, ламинат на стене может укладываться разным рисунком.

Выбирая тот или иной рисунок, следует учитывать:

  • Если низкие потолки. В этом случае ламели укладывают вертикально.

  • Просторное помещение. При укладке лучше выбирать диагональное направление. Это позволит сделать помещение интереснее.

  • В небольшом помещении. Стоит использовать горизонтальную укладку. Это позволит визуально расширить помещении. При этом следует учитывать и высоту потолка. Такая укладка сделать визуально такие потолки еще ниже.

Самой сложной считается укладка елочкой. Самостоятельно ее сделать сложно, поскольку она требует навыков мастерства.

Способы крепления ламината к стене

Существует несколько способов крепления ламината на стене. Выбирая ламинат следует обращать внимание на особенности соединения. В зависимости от этого будет использоваться и способ крепления. Замковое соединение не влияет на расположение ламелей. Направление самих ламелей может быть разным.

Какие способа монтажа могут использоваться:

  • Без использования крепления. Для такого монтажа потребуется специальный клей. Суть монтажа заключается в скреплении боковых швов. Существует еще один вид крепления. Используя такой способ, можно приклеить планки со шпунтами. Поэтому если планируется крепление на клей, то наличие замка не имеет значения.

  • Крепление «шип-паз». При использовании пазо-гребневой системы можно добиться максимально плотного крепления. Подобный способ требует профессиональных навыков.

  • Кликовый способ монтажа. Подобный способ монтажа считается наиболее сложным. Его используют в том случае, если ламинат крепится на планки из металла. Это позволяет получить качественную стыковку. Для монтажа используются кляймеры.

Важно! Способ крепления никак не влияет на направление и последовательность при укладке ламелей. В том случае, если ламинат используется еще и на полу, то нужно подбирать правильно оттенки. Чтобы не получился однотипный интерьер.

 

Как крепить ламинат на стену с использованием клея

В зависимости от выбранного способа, сам монтаж будет отличаться.

Этот способ подходит для новичков или для тех, кому просто не хочется связываться со сложными вариантами. Однако монтаж будет простым только в том случае, если сама стена была идеально подготовлена. В противном случае ламели на стене держаться не будут.

Следует учитывать особенности основания:

  • Старая краска и штукатурка. Перед монтажом все это необходимо снимать.

  • Кирпичное основание. Требует предварительной штукатурки.

  • Брусовая или бревенчатая стена. Чтобы выровнять такую стену ее предварительно закрывают с помощью листового материала. Это может быть ДВП, ДСП, фанера.

  • Панели из бетона. Стыки между ними обрабатываются с помощью штукатурки.

Перед использованием клея, следует внимательно изучить инструкцию по его применению. Дело в том, что у разных фирм могут быть свои рекомендации. Непосредственно для поклейки ламелей используется клей, специальная пена, герметики или «жидкие гвозди».

Важно! Если ламинат приобретался в холодную погоду, то его требуется выдержать его при комнатной температуре. Приступать к монтажу можно не ранее двух суток. Это важный момент, поскольку если его упустить из вида, то есть вероятность того, что ламинат деформируется после завершения монтажа.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Монтируем ламинат с помощью обрешетки

Лучше всего использовать обрешетку из дерева.

Это позволит получить плюсы:

  • Сэкономить свой бюджет. По сравнению с планками из металла, древесина отличается более выгодной стоимостей.

  • Можно уложить необходимые коммуникации. В таком случае можно использовать пространство между стеной и ламинатом для прокладки коммуникаций.

  • Деревянная обрешетка позволяет выровнять поверхность стены без штукатурки;

  • Обеспечивает качественную теплоизоляцию и звукоизоляцию;

  • Для крепежа используются гвозди и саморезы.

Недостатки у такого типа обрешетки также имеются:

  • очень важно подобрать древесину;

  • древесина требует обработки от грызунов, грибов, насекомых.

Крепление ламината к стене с помощью кляймеров

Можно закрепить ламинат на стене с помощью специальных кляймеров. Они представляют собой скобы, которые используются для монтажа досок. Для установки приспособления на основание применяются саморезы, скобки, гвозди. Основанием может быть практически любая поверхность. Например, каркас из металла или дерева.

Важно! У кляймера имеется посадочная часть. Она должна подходить размерам гребенки панели ламината. Это необходимо для того, чтобы получить максимально плотную стыковку. При использовании такого способа крепления иногда требуется убрать замок.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Системы для монтажа ламината

Можно приобрести полностью готовую систему для монтажа ламината. Это во многом облегчит работу по монтажу.

К достоинствам такой системы относятся:

  • Можно сразу приобрести весь комплект. В него входит сам ламинат, необходимый каркас, и все, что требуется для крепежа.

  • Существенно экономится время и силы.

  • Можно сэкономить на штукатурке и других материалах для выравнивания стен. В этом случае выравнивать стены не требуется.

  • Нет сложностей с монтажом. Обычно к такому набору прикладывается подробная инструкция по установке. Чтобы получить нужный результат, достаточно просто ей следовать.

У такой системы есть один недостаток. Такой набор отличается достаточно высокой ценой. Но если оценивать собственное время, которое придется потратить на поиски всего необходимого для монтажа, то такой вариант окажется достаточно выгодным.

Ламинат SPC Floorwood Unit 5506 Дуб Эриус 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 5506 Дуб Эриус
3 182 2 013 ₽ -40%
Ламинат SPC Floorwood Unit 56M3 Ноэль 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 56M3 Ноэль
5 418
Ламинат SPC Floorwood Unit 57M4 Лаверон 0,5/43
SPC 43 класс Floorwood Unit толщина 4 мм 57M4 Лаверон
5 418
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV02 Дуб Артас
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV02 Дуб Артас
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MC07 Дуб Корвус
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MC07 Дуб Корвус
 
5 447

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