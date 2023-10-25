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Как заделать щели в ламинате: 3 способа устранения щелей между ламинатом

#Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта

Ламинат — это популярное напольное покрытие, которое используется в домах и офисах по всему миру. Оно является относительно дешевым и легко устанавливаемым материалом, который имитирует вид натурального дерева или камня. Однако даже с тщательно уложенными плитами ламината с течением времени могут возникать проблемы, связанные с образованием щелей между элементами конструкции. 

Они формируются из-за неправильной укладки материала, его износа, изменения влажности в помещении или просто из-за естественного процесса расширения и сжатия, происходящего с плитками.

Щели в ламинате могут привести к тому, что пол выглядит неровным и неаккуратным. Они будут способствовать скоплению грязи и пыли. Поэтому, если у вас появились щели в ламинате, важно принять меры для их устранения и предотвращения появления новых.

Почему появляются щели на ламинате

Щели в ламинате могут появляться по разным причинам.

Они могут быть связаны:

  • с неправильной укладкой,

  • с несоответствующими требованиям условиям эксплуатации покрытия,

  • а также с повышенной влажностью в помещении.

Если ламинат не был правильно уложен в единую конструкцию, то между его панелями скоро появятся щели.

  • Причина проблемы может заключаться в укладке панелей с недостаточным зазором или слишком плотно прижатыми друг к другу. Такое расположение может привести к тому, что элементы начнут расширяться или сокращаться из-за изменения температуры и влажности в помещении, что приведет к увеличению расстояния между ними.

Изменение влажности в помещении может также привести к тому, что ламинат начнет меняться в размерах и смещаться с места укладки. Пи неправильной укладке отделочного материала любое воздействие на него может привести к изменению внешнего вила. К примеру, при падении на пол тяжелого предмета, его панели могут повредиться, а если этого не произойдет, они будут смещены с места с образованием щелей.

Если у стен не был оставлен достаточный зазор при укладке ламината, то при изменении влажности в помещении, ламинат может сдвинуться и начать расширяться, что станет причиной появления отверстий. При износе напольного покрытия панели начинают менее плотно прилегать друг к другу.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Каковы последствия от появления щелей между ламинатом

  • Щели в ламинатном полу выглядят неприятно и портят общий внешний вид пола, ухудшая его эстетическую сторону.

  • Поврежденный ламинат имеет неровную поверхность и острые края, которые могут стать причиной травм для людей, особенно для детей и пожилых людей.

  • Он менее прочный и устойчивый к механическим воздействиям.

  • Установленная на его поверхности мебель может быть также повреждена по причине падения или сдвига с места.

  • Если в трещинах и зазорах находится пыль или вода, это может стать причиной появления грибка и плесени, что может быть опасно для здоровья людей.

  • Поврежденный ламинат может уменьшить изоляцию от звука и тепла, что может привести к увеличению затрат на отопление и кондиционирование воздуха. Поэтому, если на поверхности ламината появились трещины, то рекомендуется срочно предпринимать меры для их ремонта, чтобы избежать проблем, связанных с дальнейшим использованием напольного покрытия.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Как предотвратить появление щелей на ламинате

Чтобы избежать появления щелей в ламинате, рекомендуется его корректно укладывать, оставлять достаточный зазор у стен, избегать неправильного использования ламината и поддерживать нормальный уровень влажности в помещении. Также необходимо следить за состоянием ламината и при необходимости заменять поврежденные панели.

Чтобы предотвратить появление щелей в ламинате, нужно предпринимать следующие меры:

  1. Правильно уложить ламинат с достаточным зазором между панелями. При укладке следует использовать специальные кляймеры, чтобы ровно расположить панели.

  1. Оставить достаточный зазор у стен шириной около 10 мм у стен и других препятствий. Это позволит ламинату расширяться и сокращаться без образования щелей.

  2. Использовать качественный ламинат, который не будет быстро подвержен износу или повреждениям при нормальном использовании.

  1. Поддерживать нормальный уровень влажности в помещении. Ламинат может реагировать на изменение этого показателя, поэтому следует пользоваться увлажнителями или кондиционерами воздуха.

  2. Избегать неправильного использования – падения тяжелых предметов на пол, ходьбы в обуви с высокими каблуками или шипами, перегрузки ламината, к примеру такой, как установка тяжелой мебели без специальных прокладок.

Соблюдение этих мер поможет предотвратить появление щелей в ламинате и продлит срок его службы.

 

Как правильно устранить щели между ламинатом

Если ламинат уже потерял свой первоначальный вид и между стыками панелей появились щели, то нужно выявить причину проблемы. В зависимости от нее определяется способ ее устранения.

  • Если образование щелей связано с неправильной укладкой, то необходимо снять планки и перестелить ламинат, соблюдая технологию укладки.

  • В ситуации, когда расстояния между плитами появились из-за износа материала, можно использовать специальный состав для заполнения щелей, который подходит для ремонта ламината. Он состоит из смеси древесных волокон и клея, и может быть закрашен в цвет ламината.

  • Если причина появления щелей – изменения влажности в помещении, то необходимо регулировать уровень влажности воздуха в комнате. Для этого можно использовать увлажнители воздуха или кондиционеры.

  • Некоторые щели в ламинате могут быть вызваны естественным расширением и сжатием материала, особенно в периоды сезонных изменений температуры и влажности. В этом случае, простой способ предотвратить проблему – поддержание стабильных условий окружающей среды и избегание резких перепадов температуры и влажности.

Итак, щели в ламинате не являются серьезной проблемой и могут быть легко устранены с помощью правильного подхода и инструментов. Важно заботиться о напольном покрытии и следить за его состоянием, чтобы обеспечить его долговечность и сохранить эстетический вид вашего помещения.

Корректировка причины образования щели может помочь предотвратить повторное появление щелей. Вариантов, что делать, если они уже есть несколько.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

При обнаружении проблемы владельцу жилища необходимо:

  1. Заполнить щели. Для этого используют специальные средства, такие как специальные мастики, силиконы или паркетный шпатлевочный состав. Эти средства могут заполнить щели и предотвратить их расширение.

  2. Заменить поврежденные панели: если щели слишком широкие или поврежденные панели невозможно восстановить, то их следует заменить. Нужно выбрать новые панели, которые соответствуют цвету и текстуре старых, чтобы сохранить единый вид напольного покрытия.

  1. Обратиться к профессионалам: если появление щелей связано с серьезными проблемами с ламинатом, такими как повреждение подложки, скрытые дефекты ламината или проблемы с укладкой, то без специалистов не обойтись.

В любом случае, рекомендуется действовать как можно быстрее, чтобы предотвратить расширение щелей и сохранить внешний вид напольного покрытия.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Как правильно укладывать ламинат, чтобы потом не образовывались щели

Правильная укладка ламината по технологии поможет предотвратить образование щелей в будущем. Вот несколько рекомендаций, которые помогут сделать это корректно:

  1. Подготовьте поверхность, на которую будет укладываться напольное покрытие. Она должна быть ровная, чистая и сухая. При необходимости исправьте неровности и залейте самовыравнивающуюся смесь.

  2. Используйте подложку, которая поможет смягчить удары, снизить уровень шума и обеспечить теплоизоляцию. Убедитесь, что выбрана подходящая подложка, которая соответствует типу и классу ламината.

  1. Следуйте инструкциям производителя ламината по его укладке. Учитывайте, что панели могут расширяться и несколько уменьшаться под воздействием факторов окружающей среды.

  2. Оставляйте зазоры между ламинатом и стенами или другими препятствиями 10-15 мм. Это позволит ламинату расширяться и сокращаться без образования щелей.

  3. Используйте кляймеры: Использование кляймеров поможет сохранить равномерный зазор между панелями. Они также помогут убедиться, что панели выровнены и не съезжают во время укладки.

  1. Не перегружайте ламинат: не ставьте тяжелую мебель или другие предметы на ламинат без специальных прокладок. Избегайте падения тяжелых предметов на пол.

  2. Убедитесь в правильном замыкании панелей между собой. В случае необходимости использовать молоток и кусачки для устранения зазоров.

Следуя этим рекомендациям, можно правильно уложить ламинат и предотвратить появление щелей в будущем.

Если щели в ламинате уже появились, то их можно заделать. Для этого можно использовать специальный состав для заполнения зазоров или крашеную краску для ламината. Перед началом процедуры следует очистить поверхность от пыли и грязи.

Затем нанести состав или краску на щели с помощью шпателя или кисти. Нужно убедиться, что заполнитель полностью заполнил щель и выровнялся с поверхностью ламината. После высыхания состава или краски можно замыкать соединения панелей ламината, чтобы убедиться, что заделка произведена правильно и не оставила за собой никаких следов.

Если расстояние между панелями появились из-за неправильной укладки или проблем с качеством напольного покрытия, то перед заделкой щелей необходимо устранить причину и принять меры, чтобы проблема не повторилась в будущем. 

В целом, заделка щелей в ламинате – это довольно простой процесс, который может помочь восстановить внешний вид напольного покрытия и продлить его срок эксплуатации.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

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