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Что такое ламинат: его разновидности, преимущества, дизайн и фото

#Напольные покрытия #Ламинат #Советы эксперта

Ламинат пользуется заслуженной популярностью как экономичная и долговечная альтернатива традиционным деревянным полам. Это инженерное напольное покрытие, состоящее из нескольких слоев материалов, сплавленных вместе под высоким давлением и температурой. 

В результате получается очень прочный и привлекательный вариант напольного покрытия, который может имитировать внешний вид натуральной твердой древесины, плитки или камня.

Что из себя представляет ламинат

Ламинат — это тип материала, состоящий из нескольких слоев различных материалов, которые соединяются вместе с помощью клея или тепла. Слои обычно выбираются по их уникальным свойствам и объединяются для формирования единого материала, обладающего желаемыми характеристиками. 

Ламинаты широко используются в различных отраслях промышленности, включая строительство, производство мебели, автомобилестроение и аэрокосмическую промышленность.

Слои, из которых состоит ламинат, часто делятся на две основные группы: сердцевина, поверхностные слои. Основной слой обычно состоит из прочного и долговечного материала, такого как фанера или ДСП, а поверхностные слои состоят из материалов, которые обеспечивают желаемый внешний вид и защиту.

Поверхностные слои можно разделить на два типа:

  1. Декоративный слой 

Обеспечивает внешний вид ламината. Этот слой может быть изготовлен из различных материалов, включая бумагу, ткань или винил, и может быть напечатан с различными узорами или рисунками.

  1. Защитный слой

Гарантирует устойчивость к износу, влаге и другим факторам окружающей среды. Этот слой может быть изготовлен из таких материалов, как меламин, фенол или акрил, которые известны своей долговечностью и устойчивостью к царапинам, пятнам и ударам.

В некоторых случаях к ламинату могут быть добавлены дополнительные слои для придания дополнительных функций или свойств. Тщательно выбирая и комбинируя различные материалы, можно создавать ламинаты, обладающие определенными характеристиками, такими как прочность, долговечность, термостойкость или декоративный внешний вид.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Разновидности ламината

Ламинат доступен в различных типах, каждый со своими уникальными характеристиками и сроком службы:

  • Ламинат высокого давления

Производится из нескольких слоев бумаги, которые пропитываются смолой, а затем соединяются вместе под воздействием высокой температуры и давления. Верхний слой обычно представляет собой прозрачный защитный слой, защищающий от истирания и других видов повреждений.

Он чрезвычайно прочен, а срок службы может составлять от 10 до 30 лет в зависимости от толщины и качества материала. Подходит как для жилых, так и для коммерческих помещений, включая зоны с интенсивным движением, такие как офисы, розничные магазины и медицинские учреждения. 

Устойчив к пятнам, ударам и царапинам, что делает его идеальным для мест с интенсивным пешеходным движением.

  • Ламинат низкого давления

Изготавливается с меньшим количеством слоев бумаги и смолы. Верхний слой обычно представляет собой декоративный принт. Отличный выбор для жилых помещений, в том числе спален, гостиных с низкой проходимостью. Период эксплуатации обычно составляет от 5 до 10 лет.

  • Ламинат прямого прессования

Однослойный вариант, изготовленный методом прямого пресса. Поверхностный слой представляет собой высококачественную печать, которая приклеивается непосредственно к основному материалу под воздействием высокой температуры и давления.

Более доступен, но менее долговечен. Его длительность применения варьируется от 3 до 5 лет. Превосходен для использования в жилище с низкой и умеренной пешеходной нагрузкой.

  • Мягкий ламинат

Это тип ламината, разработанный для обеспечения дополнительного комфорта под ногами. Он имеет слой пены, который приклеен к нижней стороне материала, обеспечивая амортизирующий эффект. Амортизация снижает усталость и повышает комфорт.

Идеален для использования в помещениях, где люди проводят много времени на ногах, включая кухни, прачечные и мастерские. В зависимости от типа помещения можно подобрать подходящую модель, которая прослужит долгое время.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Преимущества ламината

  1. Одним из самых больших преимуществ ламината является его доступность. Ламинированные полы намного дешевле, чем другие виды напольных покрытий, такие как паркет, плитка и ковролин. 

Это делает его привлекательным вариантом для домовладельцев с ограниченным бюджетом, которым все же заинтересованы в создании стильного интерьера.

  1. Очень прочен и устойчив к царапинам, пятнам и износу. Он состоит из износостойкого верхнего слоя, который предназначен для того, чтобы выдерживать интенсивное пешеходное движение и сохранять свой внешний вид с течением времени.

  1. Легко чистить и поддерживать в чистоте. Его можно протирать влажной салфеткой, и он не требует каких-либо специальных чистящих средств или обработки. Это делает его отличным вариантом для занятых домохозяек или домов с домашними животными и детьми.

  1. Представлен в самых разных стилях и цветах, поэтому владельцы могут выбрать пол, который соответствует их декору и личному стилю. Он также может имитировать внешний вид других напольных материалов, таких как твердая древесина или плитка, давая домовладельцам тот вид, который они хотят, без дополнительных затрат.

  1. Относительно прост в установке, и многие собственники помещений смогут установить его самостоятельно, используя всего несколько основных инструментов. Это может сэкономить деньги на расходах на монтаж и сделать его отличным вариантом для энтузиастов, которые любят делать что-то своими руками.

Многие ошибочно обвиняют покрытие в его неэкологичности. Однако материал не выделяет в окружающую среду никаких токсичных веществ. Не требует клея или других агрессивных химикатов при монтаже.

 

Критерии выбора ламината

Выбор правильного ламината может оказаться сложной задачей, так как необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Эстетическая привлекательность покрытия

Является существенным фактором, который следует учитывать при его выборе. Дизайн ламината должен дополнять существующий декор комнаты. 

Ламинат бывает разных цветов, рисунков и текстур, что позволяет сделать выбор в соответствии с общим направлением в стиле интерьера.

  1. Износостойкость

Является мерой того, насколько хорошо ламинат может выдерживать пешеходное движение и общий износ. Материал подразделяется на разные классы износа в зависимости от его долговечности, от 21 до 34. Чем выше класс, тем дольше способно прослужить покрытие.

  • Для помещений с низкой проходимостью, таких как спальни или кабинеты, идеально подходят ламинаты класса 21 или 22. 

  • Для комнат с интенсивным движением, таких как коридоры и гостиные, рекомендуется использовать покрытие класса 23–31. 

  • Для коммерческого применения превосходны ламинаты классов 32 и 33, поскольку они способны выдерживать интенсивное движение и обладают высокой прочностью.

  • Ламинат класса 34 используется в  торговых центрах, аэропортах и поликлиниках.

  1. Толщина покрытия обусловлена помещением, в котором запланирована установка. Для спален и кабинетов достаточно от 6 до 8 мм. В прихожую, гостиную или кухню лучше постелить покрытие толщиной от 8 до 10 мм.

  2. Если планируется укладывать ламинат в местах, подверженных разливам воды или повышенной влажности, то необходимо выбирать водостойкие модели. Для них характерен непроницаемый слой, не позволяющий воде просачиваться сквозь пол. Это особенно важно для ванной, кухни или прачечной.

  1. Некоторый ламинат обладает еще и влагостойкостью - способен выдерживать повышенную влажность в атмосфере.

  2. Стоит учесть способ укладки. Ламинат можно укладывать двумя способами: плавающим и приклеивающим.

Плавающая укладка является наиболее распространенным методом и представляет собой расположение покрытия на подложку без клея.  Укладка на клей предполагает приклеивание ламината непосредственно к черновому полу. 

Плавающая установка проще и требует меньше времени, но установка на клей обеспечивает более стабильна и долговечна.

Для первого способа применяются замковые системы. Они представляют собой механизм блокировки, используемый для соединения отдельных досок ламината вместе.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Производители предлагают широкий ассортимент таких механизмов, каждый из которых обладает уникальными особенностями и преимуществами перед остальными моделями:

  1. Шип-паз – самый часто встречающийся тип запирающих систем ламината. Он состоит из шпунта на одной доске и паза на другой, которые соединяются друг с другом, образуя плотное и надежное соединение.

  2. Системы Click-lock предназначены для защелкивания без использования клея или застежек. Оснащены запирающим механизмом, который защелкивается на месте, обеспечивая надежное соединение между досками.

  3. Системы блокировки угол-угол требуют, чтобы доски были наклонены, а затем зафиксированы на месте. Обычно используется в коммерческих помещениях с высокой степенью нагрузки.

  4. Drop-and-lock оснащены механизмом блокировки, который позволяет опустить одну доску на место, а затем зафиксировать ее.

В целом, замковые системы для ламината — отличный выбор для тех, кто ищет простой в установке, прочный и привлекательный вариант напольного покрытия. С такими механизмами несложно сделать монтаж самостоятельно.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

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