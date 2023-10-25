Ламинат пользуется заслуженной популярностью как экономичная и долговечная альтернатива традиционным деревянным полам. Это инженерное напольное покрытие, состоящее из нескольких слоев материалов, сплавленных вместе под высоким давлением и температурой.
В результате получается очень прочный и привлекательный вариант напольного покрытия, который может имитировать внешний вид натуральной твердой древесины, плитки или камня.
Что из себя представляет ламинат
Ламинат — это тип материала, состоящий из нескольких слоев различных материалов, которые соединяются вместе с помощью клея или тепла. Слои обычно выбираются по их уникальным свойствам и объединяются для формирования единого материала, обладающего желаемыми характеристиками.
Ламинаты широко используются в различных отраслях промышленности, включая строительство, производство мебели, автомобилестроение и аэрокосмическую промышленность.
Слои, из которых состоит ламинат, часто делятся на две основные группы: сердцевина, поверхностные слои. Основной слой обычно состоит из прочного и долговечного материала, такого как фанера или ДСП, а поверхностные слои состоят из материалов, которые обеспечивают желаемый внешний вид и защиту.
Поверхностные слои можно разделить на два типа:
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Декоративный слой
Обеспечивает внешний вид ламината. Этот слой может быть изготовлен из различных материалов, включая бумагу, ткань или винил, и может быть напечатан с различными узорами или рисунками.
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Защитный слой
Гарантирует устойчивость к износу, влаге и другим факторам окружающей среды. Этот слой может быть изготовлен из таких материалов, как меламин, фенол или акрил, которые известны своей долговечностью и устойчивостью к царапинам, пятнам и ударам.
В некоторых случаях к ламинату могут быть добавлены дополнительные слои для придания дополнительных функций или свойств. Тщательно выбирая и комбинируя различные материалы, можно создавать ламинаты, обладающие определенными характеристиками, такими как прочность, долговечность, термостойкость или декоративный внешний вид.
Разновидности ламината
Ламинат доступен в различных типах, каждый со своими уникальными характеристиками и сроком службы:
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Ламинат высокого давления
Производится из нескольких слоев бумаги, которые пропитываются смолой, а затем соединяются вместе под воздействием высокой температуры и давления. Верхний слой обычно представляет собой прозрачный защитный слой, защищающий от истирания и других видов повреждений.
Он чрезвычайно прочен, а срок службы может составлять от 10 до 30 лет в зависимости от толщины и качества материала. Подходит как для жилых, так и для коммерческих помещений, включая зоны с интенсивным движением, такие как офисы, розничные магазины и медицинские учреждения.
Устойчив к пятнам, ударам и царапинам, что делает его идеальным для мест с интенсивным пешеходным движением.
- Ламинат низкого давления
Изготавливается с меньшим количеством слоев бумаги и смолы. Верхний слой обычно представляет собой декоративный принт. Отличный выбор для жилых помещений, в том числе спален, гостиных с низкой проходимостью. Период эксплуатации обычно составляет от 5 до 10 лет.
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Ламинат прямого прессования
Однослойный вариант, изготовленный методом прямого пресса. Поверхностный слой представляет собой высококачественную печать, которая приклеивается непосредственно к основному материалу под воздействием высокой температуры и давления.
Более доступен, но менее долговечен. Его длительность применения варьируется от 3 до 5 лет. Превосходен для использования в жилище с низкой и умеренной пешеходной нагрузкой.
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Мягкий ламинат
Это тип ламината, разработанный для обеспечения дополнительного комфорта под ногами. Он имеет слой пены, который приклеен к нижней стороне материала, обеспечивая амортизирующий эффект. Амортизация снижает усталость и повышает комфорт.
Идеален для использования в помещениях, где люди проводят много времени на ногах, включая кухни, прачечные и мастерские. В зависимости от типа помещения можно подобрать подходящую модель, которая прослужит долгое время.
Преимущества ламината
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Одним из самых больших преимуществ ламината является его доступность. Ламинированные полы намного дешевле, чем другие виды напольных покрытий, такие как паркет, плитка и ковролин.
Это делает его привлекательным вариантом для домовладельцев с ограниченным бюджетом, которым все же заинтересованы в создании стильного интерьера.
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Очень прочен и устойчив к царапинам, пятнам и износу. Он состоит из износостойкого верхнего слоя, который предназначен для того, чтобы выдерживать интенсивное пешеходное движение и сохранять свой внешний вид с течением времени.
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Легко чистить и поддерживать в чистоте. Его можно протирать влажной салфеткой, и он не требует каких-либо специальных чистящих средств или обработки. Это делает его отличным вариантом для занятых домохозяек или домов с домашними животными и детьми.
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Представлен в самых разных стилях и цветах, поэтому владельцы могут выбрать пол, который соответствует их декору и личному стилю. Он также может имитировать внешний вид других напольных материалов, таких как твердая древесина или плитка, давая домовладельцам тот вид, который они хотят, без дополнительных затрат.
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Относительно прост в установке, и многие собственники помещений смогут установить его самостоятельно, используя всего несколько основных инструментов. Это может сэкономить деньги на расходах на монтаж и сделать его отличным вариантом для энтузиастов, которые любят делать что-то своими руками.
Многие ошибочно обвиняют покрытие в его неэкологичности. Однако материал не выделяет в окружающую среду никаких токсичных веществ. Не требует клея или других агрессивных химикатов при монтаже.
Критерии выбора ламината
Выбор правильного ламината может оказаться сложной задачей, так как необходимо учитывать несколько факторов:
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Эстетическая привлекательность покрытия
Является существенным фактором, который следует учитывать при его выборе. Дизайн ламината должен дополнять существующий декор комнаты.
Ламинат бывает разных цветов, рисунков и текстур, что позволяет сделать выбор в соответствии с общим направлением в стиле интерьера.
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Износостойкость
Является мерой того, насколько хорошо ламинат может выдерживать пешеходное движение и общий износ. Материал подразделяется на разные классы износа в зависимости от его долговечности, от 21 до 34. Чем выше класс, тем дольше способно прослужить покрытие.
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Для помещений с низкой проходимостью, таких как спальни или кабинеты, идеально подходят ламинаты класса 21 или 22.
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Для комнат с интенсивным движением, таких как коридоры и гостиные, рекомендуется использовать покрытие класса 23–31.
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Для коммерческого применения превосходны ламинаты классов 32 и 33, поскольку они способны выдерживать интенсивное движение и обладают высокой прочностью.
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Ламинат класса 34 используется в торговых центрах, аэропортах и поликлиниках.
- Толщина покрытия обусловлена помещением, в котором запланирована установка. Для спален и кабинетов достаточно от 6 до 8 мм. В прихожую, гостиную или кухню лучше постелить покрытие толщиной от 8 до 10 мм.
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Если планируется укладывать ламинат в местах, подверженных разливам воды или повышенной влажности, то необходимо выбирать водостойкие модели. Для них характерен непроницаемый слой, не позволяющий воде просачиваться сквозь пол. Это особенно важно для ванной, кухни или прачечной.
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Некоторый ламинат обладает еще и влагостойкостью - способен выдерживать повышенную влажность в атмосфере.
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Стоит учесть способ укладки. Ламинат можно укладывать двумя способами: плавающим и приклеивающим.
Плавающая укладка является наиболее распространенным методом и представляет собой расположение покрытия на подложку без клея. Укладка на клей предполагает приклеивание ламината непосредственно к черновому полу.
Плавающая установка проще и требует меньше времени, но установка на клей обеспечивает более стабильна и долговечна.
Для первого способа применяются замковые системы. Они представляют собой механизм блокировки, используемый для соединения отдельных досок ламината вместе.
Производители предлагают широкий ассортимент таких механизмов, каждый из которых обладает уникальными особенностями и преимуществами перед остальными моделями:
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Шип-паз – самый часто встречающийся тип запирающих систем ламината. Он состоит из шпунта на одной доске и паза на другой, которые соединяются друг с другом, образуя плотное и надежное соединение.
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Системы Click-lock предназначены для защелкивания без использования клея или застежек. Оснащены запирающим механизмом, который защелкивается на месте, обеспечивая надежное соединение между досками.
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Системы блокировки угол-угол требуют, чтобы доски были наклонены, а затем зафиксированы на месте. Обычно используется в коммерческих помещениях с высокой степенью нагрузки.
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Drop-and-lock оснащены механизмом блокировки, который позволяет опустить одну доску на место, а затем зафиксировать ее.
В целом, замковые системы для ламината — отличный выбор для тех, кто ищет простой в установке, прочный и привлекательный вариант напольного покрытия. С такими механизмами несложно сделать монтаж самостоятельно.