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Сравниваем ламинат с фаской и без фаски: какой лучше

#Ремонт #Ламинат #Напольные покрытия #Советы эксперта

Ламинат, пожалуй - самое популярное напольное покрытие. Его выбирают за удобство, красоту и ценовую доступность. Но ламинат ламинату рознь.
Есть, например, панели с дополнительными декоративными деталями, которые стоят несколько дороже, чем обычные. Эти декоративные детали – фаски.

О том, что это такое, зачем они нужны ламинату и стоит ли в конце концов за это переплачивать, и пойдёт речь в статье.

Что такое фаска на ламинате, её разновидности

Фаска – это скошенный край. Она может быть не только на ламинате, но и на стекле, на зеркале, на керамической плитке. Наличие фаски повышает декоративность детали. Получают фаску двумя способами: либо с помощью прессования, либо с помощью фрезеровки. 

В зависимости от этого, она может быть нескольких видов:

  • U-образная – ламели пропускаются через валки, которые сдавливают их по краям, не повреждая защитный слой. Вальцованная фаска не нуждается в дополнительной обработке краёв.

  • V-образная – такую делают на фрезерном станке. Края срезаются под углом 45 градусов. Поскольку защитный слой при этом повреждается, то края после этого шлифуются и покрываются новым защитным слоем.

  • С помощью фрезеровки фаске можно придать и неправильную форму, которая наиболее точно имитирует деревянное покрытие.

Фаски делаются с двух сторон, или со всех четырёх, они различаются по глубине. Микрофаски имеют глубину 1 мм, глубокие – до 4-х. Что такое фаска – понятно. А зачем она вообще нужна? Уже упоминалось, что она придаёт дополнительную декоративность. Но дело не только в этом.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Зачем нужна фаска на ламинате

Наличие фаски имеет не только декоративную, но и чисто практическую функцию:

  • Тщательно обработанные края защищают стыки от проникновения влаги. Ламинированная поверхность фаски не пропускает её вниз, в замок и на незащищённую поверхность.

  • Отсутствие острых краёв защищает и от механических повреждений, края не задираются.

  • Срок службы ламелей с фаской увеличивается таким образом в среднем на 5-7 лет.

  • Ламинат с фаской весьма искусно притворяется натуральным деревом. Визуально такое покрытие трудно отличить.

  • Не требуется идеальное выравнивание основного покрытия: фаски благополучно замаскируют небольшие неровности.

  • Срез скрывает движение ламелей от температурных перепадов.

  • Фаска придаёт ламинату лучшие амортизационные свойства: от тяжёлой мебели, от ходьбы покрытие прогибается, на стыке могут образоваться зазоры. Так вот фаска их нивелирует.

  • Фаска зрительно увеличивает объём комнаты: продольная делает её длиннее, поперечная – шире.

Итак, укладка на пол ламината с фаской придаст помещению:

  • Респектабельность. Она позволяет недорогому ламинату выглядеть дорого, как натуральное дерево.

  • Объёмность – пол приобретает рельеф.

  • Замаскирует неровности основного покрытия.

  • Кроме того, ламинат с фаской приобретает антискользящий эффект.

Что же касается до минусов, то это большей частью преувеличения, если не просто мифы. 

Разберём и их:

  • Сложности с уборкой. Якобы в фасках будет скапливаться пыль и грязь. Пыли и грязи в фаски попадает не более, чем на гладкую поверхность. Пылесосом и влажной тряпкой легко убрать.

  • Влагопроницаемость. Якобы в эти углубления проникает вода и она может повредить покрытие. На самом деле фаски обрабатываются водоотталкивающими веществами дополнительно ламинируются. В результате, наоборот, делает стыки менее уязвимыми для влаги.

  • Непрочность. Якобы фаска делает ламинат более хрупким, поскольку забирает у него толщину. Это вовсе не так. Даже самая глубокая фаска в 4 миллиметра вовсе не делает ламинат менее прочным.

  • Сложность укладки. Ничего подобного: принцип монтажа абсолютно такой же, как у обычного ламината. Больше внимания требуют только чисто декоративные элементы. Поскольку ламинат с фаской придаёт полу рельеф, то при укладке его надо правильно расположить по отношению к источнику света.

Остаётся последнее: более высокая стоимость – а вот это уже не миф. Ламинат с фаской стоит дороже, потому что с доской проделывают дополнительные манипуляции, да и сама доска толще.

 

Плюсы и минусы ламината без фаски

Мы ещё вернёмся к ламинату с фаской, а теперь поговорим немного о безфасочном ламинате. Это более бюджетный вариант, на полу выглядит как сплошная гладкая поверхность. 

Кроме более низкой цены, есть и другие достоинства:

  • Более простая укладка. Поскольку получается ровная и гладкая поверхность, на которой стыки не видны даже при дневном освещении, то можно не ломать голову над раскладкой, а укладывать в любом порядке, заботясь только о минимизации отходов.

  • Ламинат без фаски можно уложить в любом помещении, а если он водостойкий, то и в санузлах.

  • В комнатах с высокой проходимостью лучше укладывать ламинат без фаски – он долговечнее.

Минусы у ламината без фаски тоже есть, и на сей раз это не мифы:

  • Требует под собой идеально ровной основы. Максимально допустимый перепад чернового пола – 1-2 мм.

  • От изменения температуры и влажности доски ламината начинают «гулять» - сужаться и расширяться. Чтобы нивелировать это, потребуется сплит-система, которая делала бы микроклимат в комнате более ровным и испаряла бы лишнюю влагу. А это означает лишние траты времени и средств.

  • Безфасковый ламинат более скользкий, чем ламинат с фаской, что тоже не удобно.

Какой ламинат выбрать – с фаской или без неё, зависит от ваших личных предпочтений, от помещения, для которого вы его покупаете и от ваших финансовых возможностей. Вот о нюансах выбора мы дальше и поговорим.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Как правильно выбрать ламинат

Начнём с ламината с фаской. Мы уже выяснили, что она бывает разной.

  • V-образная фаска получается на фрезерном станке. Толщина доски при этом должна быть не менее 8 миллиметров. Скосы обрабатываются и покрываются либо краской, либо акриловым составом, либо ламинируются. При выборе ламината с V-образной фаской обратите внимание на скос. Лучший вариант – ламинированный, он же и самый дорогой. Окрашенный скос может со временем потемнеть.
  • U-образная фаска получается методом давления, или вальцевания. Защитный слой при этом не повреждается, и как уже упоминалось, дополнительной обработки края не требуют. Такой ламинат прослужит максимально долго, но выбирать надо у надёжных проверенных производителей.

Выбирая обычный ламинат, вы, конечно, должны обратить внимание на его класс, в быту можно ограничиться 31-32 и не переплачивать за более дорогие, износостойкость – она обозначается буквами и цифрами АС3-АС6. 

Чем больше цифра, тем выше его устойчивость перед истираниями и царапинами. Толщина ламината – тоже важный показатель. Она колеблется от 6 до 14 миллиметров. Для дома оптимально 8 миллиметров.

Ламинат имеет замковое соединение, и замки бывают двух видов: Click и Lock. 

Click-замок более удобен: приставил обе дощечки друг к другу и защёлкнул. Lock замок требует забивания одной доски в другую с помощью резинового молотка. Кстати, в процессе он может сломаться. Так что обращайте внимание на вид замка при выборе. 

Удобнее и надёжнее замок Click. Все остальные характеристики (цвет, фактура) выбираем в соответствии со своими предпочтениями и выбранным стилем.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Нюансы укладки ламинита с фаской и без

Выбрали ламинат – что дальше? А дальше – надо его уложить, и можно это сделать самостоятельно. Рассказываем, как, и начнём с ламината без фаски.

Сначала надо подготовить всё необходимое.

  1. Поскольку нам придётся выравнивать пол, значит, нужна выравнивающая смесь.

  2. Полиэтиленовая плёнка для гидроизоляции.

  3. Подложка – чтобы скрыть мелкие неровности, а также для дополнительной защиты и шумоизоляции.

Из инструментов нам понадобятся:

  • Электрический лобзик – им мы будем распиливать ламинат, чтобы подогнать его под размер комнаты.

  • Резиновый молоток и киянка – обеспечат прочное сцепление между ламелями

  • Рулетка.

  • Строительный уровень

  • Маркер или карандаш для нанесения разметки

  • Клинья

Всё готово? Тогда приступаем. Подготовка основания – очень важный и длительный процесс, заслуживает отдельного разговора, а здесь мы на нём подробно останавливаться не будем. Допустим, у вас идеально ровный пол, тщательно очищенный от пыли, грязи и остатков раствора. 

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

Купленный ламинат должен в горизонтальном положении отлежаться пару суток прежде чем вы начнёте стелить его на пол. Тем временем вы пока можете продумать технологию укладки, её рисунок.

  • Укладка может быть прямая – панели кладутся вдоль длинной стены помещения. Это самый распространённый вариант. Однако, он не подходит для комнат с нестандартной геометрией. Перпендикулярная укладка – доски выкладываются параллельно окну. Для узких помещений это лучший выбор – они кажутся шире.
  • Шахматная – панели располагаются в шахматном порядке, причём выкладка может быть как параллельной, так и перпендикулярной.
  • Мозаичная – доски вроде бы располагаются хаотично, но складываются в определённый рисунок смотрится такая выкладка очень эффектно.
  • Ёлочка – такая выкладка даёт большой простор для фантазии. Чередование разных оттенков ламелей формирует очень характерный рисунок.
  • Диагональная – ламели укладываются под углом 45 градусов к стене. Получается очень красиво, комната кажется больше и приобретает особое настроение. Когда панели акклиматизировались в помещении при температуре от 15 до 30 градусов, можно начинать выкладку, предварительно положив гидроизоляцию и подложку. 

 

Соблюдайте зазор между стеной и панелями 8-10 мм. На это существуют колышки. Процесс укладки не сложен – знай себе щёлкай замочками. Что касается узора, то тут надо предварительно всё тщательно рассчитать и подрезать панели на основании этих расчётов.

Что касается ламината с фаской, то здесь есть некоторые нюансы. Если вы хотите создать иллюзию натурального деревянного пола, то рекомендована только параллельная, палубная выкладка. Также важно ламинат с двусторонней фаской сориентировать по окнам, чтобы правильно падал свет. 

Для ламината с четырёхсторонней фаской это уже не принципиально. Так что же всё-таки лучше – ламинат с фаской или без неё? А вот нет однозначного ответа. Зависит это от внешних условий помещения: микроклимат, проходимость; от размеров помещения; от выбранного стиля и от вашего бюджета.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

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