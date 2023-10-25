Ламинат, пожалуй - самое популярное напольное покрытие. Его выбирают за удобство, красоту и ценовую доступность. Но ламинат ламинату рознь.

Есть, например, панели с дополнительными декоративными деталями, которые стоят несколько дороже, чем обычные. Эти декоративные детали – фаски.

О том, что это такое, зачем они нужны ламинату и стоит ли в конце концов за это переплачивать, и пойдёт речь в статье.

Что такое фаска на ламинате, её разновидности

Фаска – это скошенный край. Она может быть не только на ламинате, но и на стекле, на зеркале, на керамической плитке. Наличие фаски повышает декоративность детали. Получают фаску двумя способами: либо с помощью прессования, либо с помощью фрезеровки.

В зависимости от этого, она может быть нескольких видов:

U-образная – ламели пропускаются через валки, которые сдавливают их по краям, не повреждая защитный слой. Вальцованная фаска не нуждается в дополнительной обработке краёв.

V-образная – такую делают на фрезерном станке. Края срезаются под углом 45 градусов. Поскольку защитный слой при этом повреждается, то края после этого шлифуются и покрываются новым защитным слоем.

С помощью фрезеровки фаске можно придать и неправильную форму, которая наиболее точно имитирует деревянное покрытие.

Фаски делаются с двух сторон, или со всех четырёх, они различаются по глубине. Микрофаски имеют глубину 1 мм, глубокие – до 4-х. Что такое фаска – понятно. А зачем она вообще нужна? Уже упоминалось, что она придаёт дополнительную декоративность. Но дело не только в этом.

Зачем нужна фаска на ламинате

Наличие фаски имеет не только декоративную, но и чисто практическую функцию:

Тщательно обработанные края защищают стыки от проникновения влаги. Ламинированная поверхность фаски не пропускает её вниз, в замок и на незащищённую поверхность.

Отсутствие острых краёв защищает и от механических повреждений, края не задираются.

Срок службы ламелей с фаской увеличивается таким образом в среднем на 5-7 лет.

Ламинат с фаской весьма искусно притворяется натуральным деревом. Визуально такое покрытие трудно отличить.

Не требуется идеальное выравнивание основного покрытия: фаски благополучно замаскируют небольшие неровности.

Срез скрывает движение ламелей от температурных перепадов.

Фаска придаёт ламинату лучшие амортизационные свойства: от тяжёлой мебели, от ходьбы покрытие прогибается, на стыке могут образоваться зазоры. Так вот фаска их нивелирует.

Фаска зрительно увеличивает объём комнаты: продольная делает её длиннее, поперечная – шире.

Итак, укладка на пол ламината с фаской придаст помещению:

Респектабельность. Она позволяет недорогому ламинату выглядеть дорого, как натуральное дерево.

Объёмность – пол приобретает рельеф.

Замаскирует неровности основного покрытия.

Кроме того, ламинат с фаской приобретает антискользящий эффект.

Что же касается до минусов, то это большей частью преувеличения, если не просто мифы.

Разберём и их:

Сложности с уборкой. Якобы в фасках будет скапливаться пыль и грязь. Пыли и грязи в фаски попадает не более, чем на гладкую поверхность. Пылесосом и влажной тряпкой легко убрать.

Влагопроницаемость. Якобы в эти углубления проникает вода и она может повредить покрытие. На самом деле фаски обрабатываются водоотталкивающими веществами дополнительно ламинируются. В результате, наоборот, делает стыки менее уязвимыми для влаги.

Непрочность. Якобы фаска делает ламинат более хрупким, поскольку забирает у него толщину. Это вовсе не так. Даже самая глубокая фаска в 4 миллиметра вовсе не делает ламинат менее прочным.

Якобы фаска делает ламинат более хрупким, поскольку забирает у него толщину. Это вовсе не так. Даже самая глубокая фаска в 4 миллиметра вовсе не делает ламинат менее прочным. Сложность укладки. Ничего подобного: принцип монтажа абсолютно такой же, как у обычного ламината. Больше внимания требуют только чисто декоративные элементы. Поскольку ламинат с фаской придаёт полу рельеф, то при укладке его надо правильно расположить по отношению к источнику света.

Остаётся последнее: более высокая стоимость – а вот это уже не миф. Ламинат с фаской стоит дороже, потому что с доской проделывают дополнительные манипуляции, да и сама доска толще.

Плюсы и минусы ламината без фаски

Мы ещё вернёмся к ламинату с фаской, а теперь поговорим немного о безфасочном ламинате. Это более бюджетный вариант, на полу выглядит как сплошная гладкая поверхность.

Кроме более низкой цены, есть и другие достоинства:

Более простая укладка. Поскольку получается ровная и гладкая поверхность, на которой стыки не видны даже при дневном освещении, то можно не ломать голову над раскладкой, а укладывать в любом порядке, заботясь только о минимизации отходов.

Ламинат без фаски можно уложить в любом помещении, а если он водостойкий, то и в санузлах.

В комнатах с высокой проходимостью лучше укладывать ламинат без фаски – он долговечнее.

Минусы у ламината без фаски тоже есть, и на сей раз это не мифы:

Требует под собой идеально ровной основы. Максимально допустимый перепад чернового пола – 1-2 мм.

От изменения температуры и влажности доски ламината начинают «гулять» - сужаться и расширяться. Чтобы нивелировать это, потребуется сплит-система, которая делала бы микроклимат в комнате более ровным и испаряла бы лишнюю влагу. А это означает лишние траты времени и средств.

Безфасковый ламинат более скользкий, чем ламинат с фаской, что тоже не удобно.

Какой ламинат выбрать – с фаской или без неё, зависит от ваших личных предпочтений, от помещения, для которого вы его покупаете и от ваших финансовых возможностей. Вот о нюансах выбора мы дальше и поговорим.

Как правильно выбрать ламинат

Начнём с ламината с фаской. Мы уже выяснили, что она бывает разной.

V-образная фаска получается на фрезерном станке. Толщина доски при этом должна быть не менее 8 миллиметров. Скосы обрабатываются и покрываются либо краской, либо акриловым составом, либо ламинируются. При выборе ламината с V-образной фаской обратите внимание на скос. Лучший вариант – ламинированный, он же и самый дорогой. Окрашенный скос может со временем потемнеть.

получается на фрезерном станке. Толщина доски при этом должна быть не менее 8 миллиметров. Скосы обрабатываются и покрываются либо краской, либо акриловым составом, либо ламинируются. При выборе ламината с V-образной фаской обратите внимание на скос. Лучший вариант – ламинированный, он же и самый дорогой. Окрашенный скос может со временем потемнеть. U-образная фаска получается методом давления, или вальцевания. Защитный слой при этом не повреждается, и как уже упоминалось, дополнительной обработки края не требуют. Такой ламинат прослужит максимально долго, но выбирать надо у надёжных проверенных производителей.

Выбирая обычный ламинат, вы, конечно, должны обратить внимание на его класс, в быту можно ограничиться 31-32 и не переплачивать за более дорогие, износостойкость – она обозначается буквами и цифрами АС3-АС6.

Чем больше цифра, тем выше его устойчивость перед истираниями и царапинами. Толщина ламината – тоже важный показатель. Она колеблется от 6 до 14 миллиметров. Для дома оптимально 8 миллиметров.

Ламинат имеет замковое соединение, и замки бывают двух видов: Click и Lock.

Click-замок более удобен: приставил обе дощечки друг к другу и защёлкнул. Lock замок требует забивания одной доски в другую с помощью резинового молотка. Кстати, в процессе он может сломаться. Так что обращайте внимание на вид замка при выборе.

Удобнее и надёжнее замок Click. Все остальные характеристики (цвет, фактура) выбираем в соответствии со своими предпочтениями и выбранным стилем.

Нюансы укладки ламинита с фаской и без

Выбрали ламинат – что дальше? А дальше – надо его уложить, и можно это сделать самостоятельно. Рассказываем, как, и начнём с ламината без фаски.

Сначала надо подготовить всё необходимое.

Поскольку нам придётся выравнивать пол, значит, нужна выравнивающая смесь. Полиэтиленовая плёнка для гидроизоляции. Подложка – чтобы скрыть мелкие неровности, а также для дополнительной защиты и шумоизоляции.

Из инструментов нам понадобятся:

Электрический лобзик – им мы будем распиливать ламинат, чтобы подогнать его под размер комнаты.

Резиновый молоток и киянка – обеспечат прочное сцепление между ламелями

Рулетка.

Строительный уровень

Маркер или карандаш для нанесения разметки

Клинья

Всё готово? Тогда приступаем. Подготовка основания – очень важный и длительный процесс, заслуживает отдельного разговора, а здесь мы на нём подробно останавливаться не будем. Допустим, у вас идеально ровный пол, тщательно очищенный от пыли, грязи и остатков раствора.

Купленный ламинат должен в горизонтальном положении отлежаться пару суток прежде чем вы начнёте стелить его на пол. Тем временем вы пока можете продумать технологию укладки, её рисунок.

Укладка может быть прямая – панели кладутся вдоль длинной стены помещения. Это самый распространённый вариант. Однако, он не подходит для комнат с нестандартной геометрией. Перпендикулярная укладка – доски выкладываются параллельно окну. Для узких помещений это лучший выбор – они кажутся шире.

Шахматная – панели располагаются в шахматном порядке, причём выкладка может быть как параллельной, так и перпендикулярной.

Мозаичная – доски вроде бы располагаются хаотично, но складываются в определённый рисунок смотрится такая выкладка очень эффектно.

Ёлочка – такая выкладка даёт большой простор для фантазии. Чередование разных оттенков ламелей формирует очень характерный рисунок.

Диагональная – ламели укладываются под углом 45 градусов к стене. Получается очень красиво, комната кажется больше и приобретает особое настроение. Когда панели акклиматизировались в помещении при температуре от 15 до 30 градусов, можно начинать выкладку, предварительно положив гидроизоляцию и подложку.

Соблюдайте зазор между стеной и панелями 8-10 мм. На это существуют колышки. Процесс укладки не сложен – знай себе щёлкай замочками. Что касается узора, то тут надо предварительно всё тщательно рассчитать и подрезать панели на основании этих расчётов.

Что касается ламината с фаской, то здесь есть некоторые нюансы. Если вы хотите создать иллюзию натурального деревянного пола, то рекомендована только параллельная, палубная выкладка. Также важно ламинат с двусторонней фаской сориентировать по окнам, чтобы правильно падал свет.

Для ламината с четырёхсторонней фаской это уже не принципиально. Так что же всё-таки лучше – ламинат с фаской или без неё? А вот нет однозначного ответа. Зависит это от внешних условий помещения: микроклимат, проходимость; от размеров помещения; от выбранного стиля и от вашего бюджета.