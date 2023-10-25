Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как правильно рассчитать количество ламината на комнату

Как правильно рассчитать количество ламината на комнату

#Ламинат #Напольные покрытия #Ремонт #Советы эксперта

Впервые появившись на российском рынке в начале XXI века, ламинат быстро завоевал народную любовь. Недорогой материал идеально имитирует фактуру древесины, отличается разнообразием расцветок. 

Он устойчив к механическим повреждениям и не требует особого ухода. Именно поэтому ламинат остается одним из самых популярных напольных покрытий на сегодняшний день.

Планируя финишную отделку полов в новостройке или капитальный ремонт, важно определиться с количеством напольного покрытия. Сделанные вовремя расчеты уберегут от проблем с нехваткой материала или ненужных трат на лишний ламинат. 

Чтобы посчитать количество пачек или квадратных метров, можно воспользоваться помощью специалиста-замерщика. Или сделать расчеты самостоятельно – это легко, если знать все нюансы.

Почему важно сделать точные расчеты количества ламината

При выборе ламината большинство покупателей сталкиваются с неожиданной проблемой: они не могут точно сказать продавцу, сколько квадратных метров/пачек требуется. 

Понадеявшись на сообразительность и профессионализм консультанта, они делают серьезную ошибку. Продавец не может точно знать планировку, площадь помещения, не имеет понятия о выбранном способе укладки. 

А ошибки в расчетах, покупка примерного количества «на глаз», могут иметь достаточно серьезные последствия:

  • Покупка ламината, подложки, плинтусов в большем количестве, чем это необходимо, приводит к дополнительным тратам. С таким подходом отложенные на ремонт деньги исчезают с пугающей скоростью. Кроме того, лишние материалы захламляют квартиру, дом, со временем приходят в негодность;

  • Без предварительных точных расчетов легко ошибиться, купив меньше панелей, чем нужно. Требуется учесть не только площадь комнаты, но и расходы на обрезку, возможные дефекты в процессе перевозок, распиливания. Надежды на покупку недостающего количества часто не оправдываются. Данной коллекции ламината может уже не быть в продаже или доски из другой партии будут отличаться оттенком.

Да, в магазин можно вернуть невскрытые упаковки ламината в целой, не поврежденной упаковке. Но сроки ограничены – от 10 до 30 дней. Если не успели уложиться в этот период, излишки вернуть или обменять не получится.

Ламинат Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect 56886 Дуб белый
Ламинат 33 класс 4V Classen Sensa 1033 WR Aqua Protect толщина 10 мм 56886 Дуб белый
4 384
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 177 Морозный дуб AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 177 Морозный дуб
 
4 203
Ламинат Vitality Style Aqua Protect 176 Дуб темный AC4/32 V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Style Aqua Protect толщина 8 мм 176 Дуб темный
 
4 203
Ламинат Vitality Jumbo Aqua Protect Дуб снежный AC4/32 4V
Ламинат AC4/32 класс 4V Balterio Jumbo Aqua Protect толщина 8 мм Дуб снежный
4 919
Ламинат Classen Sensa Lifestyle 56162 Monti
Ламинат 32 класс 4V Classen Sensa Lifestyle толщина 8 мм 56162 Monti
4 285

Виды и размеры ламината

Современные производители выпускают широчайший ассортимент ламинированных напольных покрытий. Но единой градации по размерам и типам панелей нет. Каждая компания предлагает свою линейку размеров, доски с разной толщиной, коллекции с интересными и необычными дизайнами.

Существует общепринятая классификация по степени износостойкости покрытий:

  • ламинаты от 21 до 23 классов предназначены для жилых комнат с минимальной проходимостью – спален, гостиных, личных кабинетов;

  • ламинаты 32 класса и выше используется в коридорах, в часто посещаемых жилых помещениях, а также в коммерческих целях – в офисах, кабинетах, на производстве.

Оптимальные размеры ламелей установлены десятилетиями практики – от 1,18 м до 1,38 м длиной и 16-25 см шириной. Они наиболее удобны для укладки в помещениях небольшой площади. 

Самые крупные модели достигают в длину 3 м, в ширину – 35 см. Такие доски приобретают для просторных залов, объединенных гостиных-столовых-холлов.

Ламинат Floorwood Epica D1824 Дуб Грюйер АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс Floorwood толщина 8 мм D1824 Дуб Грюйер
 
1 892
Ламинат Floorwood Estet 6677 Дуб Ривер
Ламинат 33 класс 4V Floorwood Estet толщина 12 мм 6677 Дуб Ривер
1 616
Ламинат Classen Sensa SkyLine Aqua Protect 56175 Catalina
Ламинат 33 класс 4V Classen SkyLine Aqua Protect толщина 8 мм 56175 Catalina
4 440
Ламинат SymBio 3168 Дуб Пино Леванте АС 5/33 V4
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar SymBio толщина 8 мм 3168 Дуб Пино Леванте
 
1 892
Ламинат DE FACTO 1817 Дуб Независимость АС 5/33
Ламинат AC5/33 класс 4V Kronostar De Facto толщина 12 мм 1817 Дуб Независимость
 
2 116

Предварительный этап расчета ламината: замеры комнаты

Чтобы сделать расчеты количества ламината, необходимо измерить помещение. Для этого комнату освобождают от вещей или отодвигают их от стен. После чего делают замеры рулеткой, лазерным дальномером. В случае сложной планировки, с нишами, эркерами, выступами или многоугольной формы, составляют план-схему. 

На ней, соблюдая масштаб, прорисовывают все особенности комнаты с указанием точных размеров. На получившемся плане помещение разбивают на квадраты, прямоугольники, треугольники – фигуры простой формы. Затем находят площадь каждой из них и складывают получившиеся результаты.

Расчет ламината по площади помещения

Если комната имеет простую геометрическую форму, вычислить ее площадь предельно просто. Необходимо измерить длину двух смежных стен и перемножить. Полученная цифра – это необходимые для расчетов квадратные метры площади. Но, на этом вычисления только начинаются. Окончательный результат зависит от выбранного способа укладки.

 

Как рассчитать необходимое количество для прямой укладки ламината

Самая простая техника монтажа ламината – прямая. Доски укладывают вдоль стен, последовательно, срезая лишнее на концах последних ламелей. При такой методике расход материала меньше, а справиться с задачей может сам владелец недвижимости или начинающий мастер.

Этапы расчетов:

  • найти площадь помещения, умножив длину двух смежных стен. Например, 4 х 2,8 м. Получается 11,2 м2;

  • так как часть досок обрезается, может появиться брак в процессе транспортировки или работ, необходимо предусмотреть запас. Для прямой методики мастера рекомендуют добавлять 5%. 11,2 х 5% = 0,56;

  • к вычисленной площади прибавить запас – 11,2 + 0,56 = 11,76 м2. Именно столько ламината потребуется для обустройства пола в комнате.

Если напольное покрытие продается не квадратными метрами, а в пачках, полученную площадь необходимо разделить на указанный метраж на упаковке.

Ламинат Floorwood Phantom Wax 8068 Дуб Лэйдж AC6/34 4U
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Phantom Wax толщина 8 мм 8068 Дуб Лэйдж 
2 717
Ламинат Floorwood Megapolis 833 Дуб Дейли АС6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Megapolis толщина 12 мм 833 Дуб Дейли
2 620
Ламинат Floorwood Palazzo 2101 Фьюмичино L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Palazzo толщина 8 мм 2101 Фьюмичино
 
3 904
Ламинат Floorwood Maxima Wax 75036 Дуб Остин L2C AC 6/34 КЛАСС
Ламинат AC6/34 класс 4U Floorwood Maxima толщина 12 мм 75036 Дуб Остин
 
2 851
Ламинат Floorwood Expert 8835 Дуб Кеннет L2C AC 6/34
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Expert толщина 8 мм 8835 Дуб Кеннет
 
1 971
Ламинат Floorwood Serious Smart CD230 Дуб Феникс L2C
Ламинат AC6/34 класс 4V Floorwood Serious толщина 12 мм Дуб Феникс
1 909

Количество ламината для диагональной укладки

Данный способ монтажа намного сложнее. Ламели укладываются наискосок комнаты, от дальнего угла к ближнему. При такой технике доски срезаются под углом, а отходов получается больше.

Способ расчета:

  • вычислить площадь помещения умножением длины на ширину. 4 х 2,8 м = 11,2 м2;

  • для обрезки, непредвиденных случайностей, мастера советуют брать в запас 15%. 11,2 х 15% = 1,68 м2;

  • суммировать площадь и запасные квадратные метры – 11,2 + 1,68 = 12,88 м2.

Если ламинат планируется класть в «елочку», разнообразными узорами или комбинируя разные способы, расход материала увеличивается многократно. Для фигурных укладок рекомендуется покупать в запас не менее 30% от нужного количества.

Необходимый для ремонта размер подложки под ламинат вычисляют по площади комнаты, без дополнительного запаса. Количество пачек находят с помощью простых расчетов, исходя из размера и числа листов или указанных на упаковке м2. Рулонные материалы продаются погонными метрами.

Расчет ламината для комнат сложной конфигурации

Если помещение, в котором планируется производить ремонт, имеет сложную конфигурацию – форму многоугольника, колонны, ниши и выступы, эркеры, расчет по площади будет крайне неточным. 

Также, это могут быть перепланированные комнаты с зонированием пространства, подиумами, встроенными перегородками. В этом случае применяют другой метод – подсчеты по количеству ламинированных панелей.

Что для этого нужно:

  • Сделать замеры в комнате, с учетом всех ее особенностей.

  • Вычислить площадь основного пространства в форме стандартного прямоугольника или квадрата, умножив длину на ширину.

  • Найти площадь всех выступов в комнате, участков с другим типом покрытия, подиумов, вычесть из полученного результата.

  • Измерить и вычислить площадь ниш, выступов, суммировать с результатом.

К полученному значению добавить проценты, соответствующие дополнительным расходам для выбранного способа укладки.

Также, вычисления можно сделать по количеству ламинированных панелей в пачке. Так как ламинат может иметь разную длину и ширину, необходимо узнать у продавца точные размеры выбранного напольного покрытия. 

После этого:

  • разделить длину комнаты на длину одной доски. Пример: 5 м : 1,38 м = 3,62. Получается, в длину войдет 3,62 панели;

  • разделить ширину комнаты на ширину одной доски. Пример: 420 см : 25 см = 16,8. В ширину можно уложить 16,8 панелей;

  • умножить количество панелей вдоль и по ширине комнаты – 60,82.

То есть, для комнаты 5х4,2 метра требуется 61 доска. Если в упаковке 6 штук, значит требуется 11 упаковок. Если 8 панелей, то 8 пачек.

Подложка Россия (1100х2 мм) 1рулон = 55,00 кв.м
Подложка Пенолин Подложка рулон толщина 2 мм
2 500
Подложка из полистирола Matrix (1000х500x3 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 3 мм
280
Подложка Basic (1х20 м) 1рулон = 20 кв.м.
Подложка толщина 2 мм
3 660
Подложка из полистирола Floorwood (1000х500x5 мм) 1уп = 5 кв.м
Подложка XPE Подложка XPE толщина 5 мм
450

Таблица необходимого количества ламината для комнат типовой планировки

Площадь помещения, м2

Кол-во при прямой укладке, м2

Кол-во при диагональной укладке, м2

10

10,65

12,78

12

12,78

14,91

15

17,04

19,17

18

19,17

21,3

20

21,3

23,43

25

25,56

29,82

 

Расчеты даны для ламелей длиной 1,38 м, шириной 19,3 см. Ламинат может продаваться квадратными метрами или упаковками, по 8 панелей в каждой.

Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
Плинтус напольный Тип-0 Riviera Ice
321 378 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
Плинтус напольный Тип-0 М Wenge Melinga
286 336 ₽ -15%
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
Плинтус напольный Тип-0 Organic Oak
588

Расчеты длины плинтуса под ламинат

Ламинированное напольное покрытие укладывается с обязательными компенсационными швами вдоль стен, шириной в 1-1,5 см. Поэтому, без напольного плинтуса не обойтись. 

Он маскирует некрасивые щели, служит в качестве кабель-канала для проводов, телевизионных и телефонных кабелей. Правильно подобранный плинтус подчеркивает и дополняет оттенки стен и ламината, является завершающим штрихом при монтаже пола.

Как рассчитать количество плинтусов на комнату:

  • Измерить длину всех стен в помещении, включая выступы, ниши. Суммировать все данные.

  • Измерить ширину дверных проемов. Вычесть из полученной суммы.

  • Добавить 5-7% на возможный брак.

  • Результат вычислений поделить на длину одного плинтуса из выбранной коллекции. Получается количество плинтусов в штуках.

Важно не забыть о стыках для плинтусов из ПВХ. Для каждого угла и выступа в комнате необходимо купить внутренние или внешние углы. А концы у дверных проемов – закрыть заглушками.

Расчеты количества ламината можно производить самостоятельно или воспользоваться специальным калькулятором на сайте. Но, следует учитывать, что программа не предназначена для вычисления площади комнат сложной планировки. Небольшое количество потраченного времени окупается сполна. 

Не приходится переплачивать за лишний, ненужный материал, или метаться по городу в поисках ламината нужного размера и дизайна. Если все замеры и подсчеты сделаны верно, любой продавец без труда подберет по ним необходимое число упаковок.

Ламинат SPC Floorwood Unit 4017 Дуб Фолибер 0,5/43 4V
SPC 43 класс 4V Floorwood Unit толщина 4 мм 4017 Дуб Фолибер
5 429
Ламинат SPC Alta Step Arriba 9902 Мрамор серый
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Arriba толщина 5 мм 9902 Мрамор серый
5 418
Ламинат SPC Floorwood Authentic 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
SPC 43 класс 4V Floorwood Authentic толщина 4 мм 1537 Cassiopea celeste / Небесная Кассиопея
2 811
Ламинат SPC Alta Step Excelente 6606 Дуб кантри
SPC 43 класс Микрофаска Alta Step Excelente толщина 5 мм 6606 Дуб кантри
5 183
Ламинат SPC Alta Step Perfecto 8801 Дуб серый
SPC 34 класс Микрофаска Alta Step Perfecto толщина 5 мм 8801 Дуб серый
4 841
Ламинат SPC Floorwood Genesis MA09 Дуб Рочес
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MA09 Дуб Рочес
 
5 447
Ламинат SPC Floorwood Genesis MV05 Дуб Риневар
SPC 43 класс 4U Floorwood Genesis толщина 5 мм MV05 Дуб Риневар
 
3 167 2 161 ₽ -40%

Вас может заинтересовать
Какой класс ламината лучше выбрать: подробное описание ламината по классам
25.10.2023
233
Какой класс ламината лучше по качеству: выбираем ламинат для квартиры и дома
25.10.2023
2930
Пошаговая инструкция по укладке ламината своими руками
25.10.2023
17477
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85