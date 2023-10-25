Впервые появившись на российском рынке в начале XXI века, ламинат быстро завоевал народную любовь. Недорогой материал идеально имитирует фактуру древесины, отличается разнообразием расцветок.

Он устойчив к механическим повреждениям и не требует особого ухода. Именно поэтому ламинат остается одним из самых популярных напольных покрытий на сегодняшний день.

Планируя финишную отделку полов в новостройке или капитальный ремонт, важно определиться с количеством напольного покрытия. Сделанные вовремя расчеты уберегут от проблем с нехваткой материала или ненужных трат на лишний ламинат.

Чтобы посчитать количество пачек или квадратных метров, можно воспользоваться помощью специалиста-замерщика. Или сделать расчеты самостоятельно – это легко, если знать все нюансы.

Почему важно сделать точные расчеты количества ламината

При выборе ламината большинство покупателей сталкиваются с неожиданной проблемой: они не могут точно сказать продавцу, сколько квадратных метров/пачек требуется.

Понадеявшись на сообразительность и профессионализм консультанта, они делают серьезную ошибку. Продавец не может точно знать планировку, площадь помещения, не имеет понятия о выбранном способе укладки.

А ошибки в расчетах, покупка примерного количества «на глаз», могут иметь достаточно серьезные последствия:

Покупка ламината, подложки, плинтусов в большем количестве, чем это необходимо, приводит к дополнительным тратам. С таким подходом отложенные на ремонт деньги исчезают с пугающей скоростью. Кроме того, лишние материалы захламляют квартиру, дом, со временем приходят в негодность;

Без предварительных точных расчетов легко ошибиться, купив меньше панелей, чем нужно. Требуется учесть не только площадь комнаты, но и расходы на обрезку, возможные дефекты в процессе перевозок, распиливания. Надежды на покупку недостающего количества часто не оправдываются. Данной коллекции ламината может уже не быть в продаже или доски из другой партии будут отличаться оттенком.

Да, в магазин можно вернуть невскрытые упаковки ламината в целой, не поврежденной упаковке. Но сроки ограничены – от 10 до 30 дней. Если не успели уложиться в этот период, излишки вернуть или обменять не получится.

Виды и размеры ламината

Современные производители выпускают широчайший ассортимент ламинированных напольных покрытий. Но единой градации по размерам и типам панелей нет. Каждая компания предлагает свою линейку размеров, доски с разной толщиной, коллекции с интересными и необычными дизайнами.

Существует общепринятая классификация по степени износостойкости покрытий:

ламинаты от 21 до 23 классов предназначены для жилых комнат с минимальной проходимостью – спален, гостиных, личных кабинетов;

ламинаты 32 класса и выше используется в коридорах, в часто посещаемых жилых помещениях, а также в коммерческих целях – в офисах, кабинетах, на производстве.

Оптимальные размеры ламелей установлены десятилетиями практики – от 1,18 м до 1,38 м длиной и 16-25 см шириной. Они наиболее удобны для укладки в помещениях небольшой площади.

Самые крупные модели достигают в длину 3 м, в ширину – 35 см. Такие доски приобретают для просторных залов, объединенных гостиных-столовых-холлов.

Предварительный этап расчета ламината: замеры комнаты

Чтобы сделать расчеты количества ламината, необходимо измерить помещение. Для этого комнату освобождают от вещей или отодвигают их от стен. После чего делают замеры рулеткой, лазерным дальномером. В случае сложной планировки, с нишами, эркерами, выступами или многоугольной формы, составляют план-схему.

На ней, соблюдая масштаб, прорисовывают все особенности комнаты с указанием точных размеров. На получившемся плане помещение разбивают на квадраты, прямоугольники, треугольники – фигуры простой формы. Затем находят площадь каждой из них и складывают получившиеся результаты.

Расчет ламината по площади помещения

Если комната имеет простую геометрическую форму, вычислить ее площадь предельно просто. Необходимо измерить длину двух смежных стен и перемножить. Полученная цифра – это необходимые для расчетов квадратные метры площади. Но, на этом вычисления только начинаются. Окончательный результат зависит от выбранного способа укладки.

Как рассчитать необходимое количество для прямой укладки ламината

Самая простая техника монтажа ламината – прямая. Доски укладывают вдоль стен, последовательно, срезая лишнее на концах последних ламелей. При такой методике расход материала меньше, а справиться с задачей может сам владелец недвижимости или начинающий мастер.

Этапы расчетов:

найти площадь помещения, умножив длину двух смежных стен. Например, 4 х 2,8 м. Получается 11,2 м2;

так как часть досок обрезается, может появиться брак в процессе транспортировки или работ, необходимо предусмотреть запас. Для прямой методики мастера рекомендуют добавлять 5%. 11,2 х 5% = 0,56;

к вычисленной площади прибавить запас – 11,2 + 0,56 = 11,76 м2. Именно столько ламината потребуется для обустройства пола в комнате.

Если напольное покрытие продается не квадратными метрами, а в пачках, полученную площадь необходимо разделить на указанный метраж на упаковке.

Количество ламината для диагональной укладки

Данный способ монтажа намного сложнее. Ламели укладываются наискосок комнаты, от дальнего угла к ближнему. При такой технике доски срезаются под углом, а отходов получается больше.

Способ расчета:

вычислить площадь помещения умножением длины на ширину. 4 х 2,8 м = 11,2 м2;

для обрезки, непредвиденных случайностей, мастера советуют брать в запас 15%. 11,2 х 15% = 1,68 м2;

суммировать площадь и запасные квадратные метры – 11,2 + 1,68 = 12,88 м2.

Если ламинат планируется класть в «елочку», разнообразными узорами или комбинируя разные способы, расход материала увеличивается многократно. Для фигурных укладок рекомендуется покупать в запас не менее 30% от нужного количества.

Необходимый для ремонта размер подложки под ламинат вычисляют по площади комнаты, без дополнительного запаса. Количество пачек находят с помощью простых расчетов, исходя из размера и числа листов или указанных на упаковке м2. Рулонные материалы продаются погонными метрами.

Расчет ламината для комнат сложной конфигурации

Если помещение, в котором планируется производить ремонт, имеет сложную конфигурацию – форму многоугольника, колонны, ниши и выступы, эркеры, расчет по площади будет крайне неточным.

Также, это могут быть перепланированные комнаты с зонированием пространства, подиумами, встроенными перегородками. В этом случае применяют другой метод – подсчеты по количеству ламинированных панелей.

Что для этого нужно:

Сделать замеры в комнате, с учетом всех ее особенностей.

Вычислить площадь основного пространства в форме стандартного прямоугольника или квадрата, умножив длину на ширину.

Найти площадь всех выступов в комнате, участков с другим типом покрытия, подиумов, вычесть из полученного результата.

Измерить и вычислить площадь ниш, выступов, суммировать с результатом.

К полученному значению добавить проценты, соответствующие дополнительным расходам для выбранного способа укладки.

Также, вычисления можно сделать по количеству ламинированных панелей в пачке. Так как ламинат может иметь разную длину и ширину, необходимо узнать у продавца точные размеры выбранного напольного покрытия.

После этого:

разделить длину комнаты на длину одной доски. Пример: 5 м : 1,38 м = 3,62. Получается, в длину войдет 3,62 панели;

разделить ширину комнаты на ширину одной доски. Пример: 420 см : 25 см = 16,8. В ширину можно уложить 16,8 панелей;

умножить количество панелей вдоль и по ширине комнаты – 60,82.

То есть, для комнаты 5х4,2 метра требуется 61 доска. Если в упаковке 6 штук, значит требуется 11 упаковок. Если 8 панелей, то 8 пачек.

Таблица необходимого количества ламината для комнат типовой планировки

Площадь помещения, м2 Кол-во при прямой укладке, м2 Кол-во при диагональной укладке, м2 10 10,65 12,78 12 12,78 14,91 15 17,04 19,17 18 19,17 21,3 20 21,3 23,43 25 25,56 29,82

Расчеты даны для ламелей длиной 1,38 м, шириной 19,3 см. Ламинат может продаваться квадратными метрами или упаковками, по 8 панелей в каждой.

Расчеты длины плинтуса под ламинат

Ламинированное напольное покрытие укладывается с обязательными компенсационными швами вдоль стен, шириной в 1-1,5 см. Поэтому, без напольного плинтуса не обойтись.

Он маскирует некрасивые щели, служит в качестве кабель-канала для проводов, телевизионных и телефонных кабелей. Правильно подобранный плинтус подчеркивает и дополняет оттенки стен и ламината, является завершающим штрихом при монтаже пола.

Как рассчитать количество плинтусов на комнату:

Измерить длину всех стен в помещении, включая выступы, ниши. Суммировать все данные.

Измерить ширину дверных проемов. Вычесть из полученной суммы.

Добавить 5-7% на возможный брак.

Результат вычислений поделить на длину одного плинтуса из выбранной коллекции. Получается количество плинтусов в штуках.

Важно не забыть о стыках для плинтусов из ПВХ. Для каждого угла и выступа в комнате необходимо купить внутренние или внешние углы. А концы у дверных проемов – закрыть заглушками.

Расчеты количества ламината можно производить самостоятельно или воспользоваться специальным калькулятором на сайте. Но, следует учитывать, что программа не предназначена для вычисления площади комнат сложной планировки. Небольшое количество потраченного времени окупается сполна.

Не приходится переплачивать за лишний, ненужный материал, или метаться по городу в поисках ламината нужного размера и дизайна. Если все замеры и подсчеты сделаны верно, любой продавец без труда подберет по ним необходимое число упаковок.