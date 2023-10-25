Более 30 лет назад произошла революция в материалах для напольного покрытия. На смену дорогому и прихотливому в уходе паркету пришел ламинат. Такие качества, как стильный дизайн, износостойкость, приемлемая цена и долговечность потребители оценили быстро.

Класс ламината – важная составляющая в оценке и выборе напольного отделочного материала. Стандарт покрытия определен Европейской Ассоциацией производителей. Существующая классификация помогает покупателю определиться с выбором по его износоустойчивости, сроку службы и другим особенностям.

Из чего состоит ламинат

Как правило, плиты ламината состоят из четырех базовых слоев. Также изготовитель может изначально наклеивать подложку на покрытие.

Но в основном выделяют следующие слои материала:

Верхний либо защитный слой. Его выполняют из меламиновых смол и добавок. Это прозрачное покрытие, которое призвано оберегать плиту от потери цвета, загрязнений, механических повреждений и воздействия химических составов. Дорогостоящий ламинат обрабатывают твердым минеральным составом, который призван отталкивать частицы пыли.

Декоративный слой. Это покрытие, которое придает цвет и рисунок плит. Изображения бывают разные. Они могут повторять узор древесины, имитировать камень, мрамор либо металл. Этот слой из специальной бумаги, которая пропитана смолами.

Базовая прослойка. Это наиболее толстый слой, составляющий около 80% объема ламината. Именно он определяет базовые качества плит: устойчивость к внешним воздействиям, влагоустойчивость и звукоизоляцию.

Слой изготавливают из ДВП (древесноволокнистой плиты) либо ДСП (древесно-стружечной плиты), которая обрабатывается смолой, воском, которые повышают устойчивость к воде и другим составам. Дорогостоящий ламинат выполняют из плит повышенной прочности (HDF), а материал средней ценовой категории (MDF). Фактически высокая плотность материала определяет его прочность и продолжительность службы.

Стабилизирующий слой. Нижняя прослойка призвана защищать ламинат от воздействия воды, испарений, грибка либо плесени. Его выполняют из картона, который пропитывают парафином, пластика либо меламиновой пленки. В отдельных ситуациях стабилизирующий и базовый слой разделяют дополнительной пленкой, которая призвана усилить влагоустойчивость.

Подложка. Отдельные виды ламината реализуют уже с подклееной подложкой. Этот слой находится между ламинатом и полом и обеспечивает звуко- и теплоизоляцию. Подложка способствует выравниванию поверхности и компенсации некоторых неровностей пола. Такую разновидность покрытия легче укладывать. Однако чаще всего подложку необходимо приобретать отдельно.

Для каких помещений подходит ламинат

Ламинат можно уложить в любом помещении с пониженной влажностью: в спальной комнате, коридоре, офисе. Он подходит даже для кухни. Но только не для ванной. Покрытие может выдержать упавшую кружку либо нож, передвижение на каблуках. Однако воздействие воды может стать фатальным.

Влагоустойчивый ламинат можно определить по аббревиатуре, которая указана на упаковке. Это может быть слово «aqua» или пиктограмма капли. Такое покрытие может переносить воздействие влаги более продолжительный период. Но и такое покрытие не стоит выбирать для ванной комнаты.

Это связано с тем, что в базовом покрытии плит ламината используется древесноволокнистый материал. Она впитывает влагу и расширяется.

Именно по этой причине ламинат очищают влажной, хорошо отжатой тканью. На роботе-пылесосе важно настроить подачу воды на минимальном уровне. Для уборки стоит выбирать специализированные средства. Они практически не пенятся, поэтому смывать их легко.

Базовые характеристики ламината

На момент выбора ламината специалисты рекомендуют обращать внимание на следующие параметры:

толщина плит;

класс изделий;

наличие воскового покрытия;

соединение замком;

наличие фаски;

оттенок и фактурность.

Варианты толщин ламината

Наиболее распространенная толщина плит 7, 8 и 12 мм. Этот показатель говорит о толщине базового слоя.

Повышенная толщина ламината обеспечивает прочность, но продолжительный срок службы зависит от иных факторов.

К примеру, от качества выполнения базового слоя:

Толщина 7 мм и меньше подходит для комнат, которые эксплуатируются редко и где нагрузка на покрытие пониженная. Такой ламинат подойдет для гардеробных. Его можно положить на теплые полы, при наличии соответствующей маркировки на упаковке покрытия.

Толщина плит 8 мм является наиболее распространенной для ламината. Такие плиты подойдут для квартиры и офиса. Его можно уложить на теплые полы.

Материал толщиной 12 мм сделает полы теплее и обеспечит высокую звукоизоляцию.

Эксплуатационные классы ламината C 31-34

Классификация ламината создана в соответствии с удельным весом плит HDF, из которых выполнено покрытие.

Повышенная плотность древесноволокнистого покрытия призвана обеспечить высокую устойчивость к физическо-механическому воздействию:

изделия класса 31 предназначены для жилых комнат низкой проходимости (спальня);

покрытие класса 32 стоит выбирать для жилых комнат с повышенным уровнем эксплуатации либо для коммерческих помещений с пониженной проходимостью (гостиной, прихожей, кухней, офисных кабинетов на верхних этажах);

ламинат 33 класса подходит для использования в общественных учреждениях с повышенной нагрузкой;

изделия класса 34 используются в промышленных и спортивных организациях.

Можно подумать, что приобретение ламината класса 34 для отделки позволит на продолжительный срок забыть про ремонт. Однако это не совсем так. Нюанс заключается в том, что в Европе ламинат такого класса не имеет регистрации. Но на территории России реализуют покрытие 34, 35, 36, 43 класса только из Китая.

Но 43 класс продают исключительно в формате кварц-виниловых плит. А это несколько иной продукт, который не имеет к ламинату никакого отношения и схож с ним только замочным соединением.

Восковое покрытие

Плиты ламината, покрытые воском, обеспечивают устойчивость к ударам, что позволяет применять такое покрытие для кухни. Поскольку на него может упасть столовые приборы, посуда и прочее.

Большая часть изготовителей ламината предпочитают покрывать плиты воском. Поэтому найти такой материал не сложно. Восковое покрытие может быть даже на недорогом покрытии.

Замковое соединение ламината

Существует две разновидности замка - Click и Lock.

Первый вариант Click

Относится к более современной схеме закрепления плит. Такое соединение предполагает размещение досок под углом 45 градусов. После чего необходимо легко нажать на плитки и защелкнуть замок.

Покрытие с замком такого типа можно уложить своими силами. Для этого процесса не потребуется применение грубой силы либо специальных навыков. Но существует один нюанс, между такими плитками могут появиться зазоры. Однако производители покрытия систематически разрабатывают новые способы улучшить конструкцию защелки, для уменьшения швов.

Замок Lock

Предполагает, что на одной плитке ламината имеются шипы, а на другой есть пазы. Такое соединение требует забивания плитки киянкой в другую. Этот замок гарантирует герметичность. Однако такое покрытие требует работы мастера. Снимать такой ламинат также сложно. По этой причине изделия с замком Lock редко встречаются.

Не стоит беспокоиться о швах между плитками ламината, если производитель покрытия владеет патентом на замок. Соединение может быть пластиковым либо пропитанным водоотталкивающим составом. Определить наличие патента можно по особому наименованию системы крепления TC-Lock, Twin Clic, Uniclic, Just Clic, Megaloc, UniFit.

Что такое ламинат с фаской

Фаской именуют скошенный край доски, который создает углубление при соединении плит. Такой элемент является декоративным и не оказывает влияние на качество покрытия и его устойчивость к внешнему воздействию. При этом внешне отделанный пол похож на паркет.

Цвета и фактуры ламината

Как правило, ламинат выглядит как имитация паркета. Однако есть изделия, которые внешне похожи на древесный пол, керамическую плитку или же покрытие из керамогранита. Однако выбор изделия зависит от дизайнерской идеи и пожеланий собственника. Каких-либо норм при этом не существует. Напольное покрытие подбирают под плинтуса, двери, мебель или отделку стен.

Как подбирать ламинат для конкретных помещений

При выборе ламината для жилья специалисты рекомендуют обратить внимание на следующие советы:

При выборе ламината для гостиной важно понимать, что проходимость этого помещения не высокая. Существует лишь точечное воздействие ножек мебели. Однако комнату применяют для совместного отдыха, когда нагрузка приходится на ламинат. Поэтому все для гостиной советуют выбирать покрытие 32 класса.

Спальная комната отличается пониженной проходимостью. Как правило, в этом помещении используется ковровое покрытие, уменьшающее воздействие, поэтому подходит 31 класс.

Детская комната, в отличие от спальной комнаты взрослых членов семьи, используется активно. Однако помещение требует постоянной уборки и чистки. При этом ламинату придется выдерживать пятна и прочие загрязнения. Поэтому стоит отдать предпочтение изделиям 32 класса.

Прихожая, как правило, предполагает наличие грязи, песка, воды. При этом давление на покрытие пониженное. Поэтому рекомендуется отдавать предпочтение ламинату 32 класса.

Кухня и ванная активно используются, при этом в помещении постоянно присутствует вода, испарения и повышенная температура. Поэтому если выбирать ламинат для таких комнат стоит влагоустойчивый. При этом маркировка ламината для ванной комнаты должна означать водоустойчивость покрытия. Обычно это полимерная доска.

При подборе ламината для помещения важно оценить степень проходимости и вероятность воздействия на полы. В зависимости от этих факторов происходит подбор покрытия. Так для прихожей подойдет одна разновидность ламината, для ванной же нужно влагоустойчивое и прочное покрытие.

ТОП-10 лучших по качеству ламинатов по мнению профессионалов

Сегодня производством и продажей ламината занимается множество компаний. Чтобы знать, какой ламинат лучше, нужно подробно ознакомиться с предложениями каждого бренда, его характеристиками, достоинствами и недостатками.

Ламинат Pergo (Перго) (Швеция)

Первое производство ламината начала компания Перго. Заводы расположены в России и Бельгии. Компания и на сегодняшний день не теряет своих лидерских позиций. Ассортимент представлен 13 коллекциями от 32 до 34 класса.

Компания строго следит за каждым этапом производства и использует материалы только высшего качества. В коллекции присутствует влагоустойчивый ламинат, которому не страшны брызги, повышенная влажность и даже длительный контакт с водой.

Достоинства ламината Pergо:

Повышенную прочность и защиту верхнего слоя обеспечивает покрытие TitanX Advanced. Это уникальная разработка, которая в несколько раз повышает устойчивость напольного покрытия к механическим воздействиям, выгоранию, образованию пятен и износу;

Замковая система PerfectFold обеспечивает легкую укладку и возможен повторный монтаж. Элементы соединения также разработаны компанией Перго;

Широкий выбор по цветовому исполнению. Возможна имитация под любой материал – камень, дерево, металл и др.;

Широкий размерный ряд: длина 1200-2050 мм, ширина 123-205 мм;

Простота ухода. Ламинат не накапливает статическое электричество за счет специальной обработки. Верхний слой покрыт тонкой пленкой ионов серба, которые обеспечивают надежную защиту от бактерий. Это уникальные свойства, которые имеет только ламинат бренда Перго;

Экологическая безопасность. Ламинату присвоена категория А+, что говорит о минимальном, допустимом по нормативам и безопасном для здоровья и окружающей среды, выделении токсичных веществ;

Эксплуатационный срок до 25 лет без потери внешних и качественных характеристик. На замковую систему производитель дает пожизненную гарантию.

Вполне логично, что при наличии таких достоинств и уникальных качеств, ламинат Перго имеет довольно высокую стоимость. Но она полностью оправдана его техническими характеристиками.

Ламинат Haro (Германия)

Немецкий бренд Haro выпускает ламинат уже более 30 лет. За эти годы компания зарекомендовала себя с наилучшей стороны. Она не только с высокой степенью ответственности подходит ко всем этапам производства, но и регулярно радует потребителей новыми уникальными разработками.

Самые популярные и востребованные разработки – permaDur, bioTec, шумоизолирующая подложка Silent Pro и средства защиты aquaShield. У конкурентов нет аналогов этим системам. Имитация натурального рисунка дерева у компании Haro считается одной из лучших. При этом ламинат отличается прочностью и долговечностью.

Достоинства ламината Haro:

Уникальная система шумоизоляции TRITTY Silent CT, которая поглощает звуки настолько, что соседям, живущим этажом ниже, не будет слышно даже как двигают диван в 12 часов ночи;

Плотные замковые соединения, которые обеспечивают монолитность стыков. Компания выпускает ламинат с двумя типами замка – Top Connect (планки соединяются сдвигом или под углом, где для прочности соединения используется пластиковая вставка) и Lock Connect plus (классический способ соединения ламинированной доски);

Простота в уходе. Для удаления видимого загрязнения достаточно пройтись по поверхности сухой мягкой тряпкой или пылесосом. После влажной уборки не остается разводов;

Длительный срок эксплуатации. В зависимости от класса от 15 до 30 лет.

К минусам продукции Haro можно отнести высокую стоимость и отсутствие в коллекции ярких расцветок. Немецкий бред придерживается консервативных взглядов, и вся продукция соответствует сдержанному, аристократическому стилю.

Ламинат бренда Kaindl (Австрия)

Предприятие полного цикла, которое занимается разработкой формул по улучшению качественных показателей напольного покрытия, производством и реализацией готовой продукции. В 2009 году бренд получил приз и звание лучшего производителя ламината в Европе.

Достоинства ламината Kaindl:

Самая плотная среди всех представленных на рынке конкурентов, несущая плита. Ламинат производится из альпийских пород деревьев;

Ассортимент представлен широкой палитрой. Можно подобрать напольное покрытие под любой интерьер, от классики до дерзкого хай-тека или модерна. Есть коллекции с экстравагантными рисунками под граттаж или граффити;

Уникальная замковая система, собственной разработки, которая обеспечивает повышенную плотность при соединении элементов;

Большой выбор сопутствующих товаров, например, плинтусов для пола, средств по уходу или для ремонта покрытия;

Товар сертифицирован;

Гарантийный срок службы до 30 лет.

Недостаток все тот же, свойственный всем напольным покрытиям с отличными техническими характеристиками – высокая стоимость.

Ламинат Kronotex (Германия)

Четвертое месте в ТОПе лучших ламинатов занимает немецкий бренд Kronotex. Уникальность производства заключается в том, что Кронотекс контролирует все этапы производства – от выращивания деревьев определенных пород до поставки готового изделия потребителю.

Kronotex единственный производитель, который не влияет на естественный рисунок ламелий. Поэтому в своем большинстве ламинат от этого бренда представлен в однотонных цветах. Завод является одним из крупнейших среди производителей напольных покрытий премиум класса и экспортирует товар в более чем 80 стран мира.

Достоинства ламината Kronotex:

Широкий ассортиментный ряд. Можно подобрать напольное покрытие под любой вкус и интерьер;

Продукт маркируется лейблом «производство Германии», что говорит о высоких качественных характеристиках;

Экологический безопасный продукт, который не выделяет в окружающую среду токсичных веществ. Каждая упаковка ламината имеет соответствующую отметку;

Надежная и проверенная защелкивающаяся замковая система;

Антистатическое покрытие;

Длительный эксплуатационный срок от 18 до 30 лет.

Цена за удовольствие ходить по ламинату от Kronotex стоит не дешево. Тень сомнения на производителя может бросить подделка, купленная под брендом Kronotex, поэтому важно приобретать отделочные материалы в проверенных магазинах.

Ламинат бренда Berry Alloc (Бельгия-Норвегия)

Транснациональная компания серьезно подошла к вопросу производства ламината. Помимо рабочих цехов, на заводе имеется исследовательская группа, задача которой находить возможности для улучшения качественных характеристик напольного покрытия.

Berry Alloc первый и единственный бренд, который выпускает ламинат произведенный по уникальной технологии – HPL. Отличие ламината высокого давления заключается в том, что в первую очередь прессуется верхний слой.

В итоге получается изделие, значительно превосходящее по показателям прочности привычный всем DPL – ламинат прямого давления.

Достоинства ламината Berry Alloc:

Berry Alloc - это бренд, который один из немногих может похвастаться разнообразной, крупной коллекцией. Всевозможные декоры от классического рисунка дерева до арт-нуво. Не существует такого направления в интерьере, под который нельзя было бы подобрать ламинат от Berry Alloc;

Разнообразие форм ламината и размеров – узкие ламели под укладку «елочкой», широкие, длинные, классические. Проблем с выбором точно не возникнет;

Ламинат от Berry Alloc на сегодняшний день является лидером по показателям износостойкости. Производитель дает 10 лет гарантии на коммерческие покрытия и 30 на ламинат для жилых помещений.

Простота в уходе. Для уборки и ухода не требуется специальных средств и действий. Достаточно протирать ламинат влажной мягкой тряпкой или убирать пыль при помощи пылесоса;

Наивысший класс по пожаробезопасности, антискольжению, антистатичности.

Продукция бренда Berry Alloc стоит дорого, но цена полностью оправдана качеством. С таким ламинатом можно не переживать о замене напольного покрытия на протяжении 20 лет минимум.

Ламинат бренда Tarkett (Россия)

Один из самых известных Российских брендов. Фишкой бренда Tarkett является тщательная пропечатка рисунка с доскональной имитацией текстуры натурального дерева.

Достоинства ламината Tarkett:

высокие показатели износостойкости благодаря техническим характеристикам;

устойчивость перед влажной средой, так как каждый слой дополнительно пропитывается влагоотталкивающими растворами;

экологически безопасный, так как при производстве не используются токсичные материалы;

гарантийный срок до 20 лет.

К минусам относится высокая стоимость, сравнительно Российских производителей. Но она полностью оправдана качественными показателями.

Ламинат Kastamonu (Россия-Турция)

Первая пробная партия относительно недорого напольного покрытия была выпущена в 2014 году. С тех пор производство налажено, так как продукт востребован потребителем. Бренд представлен преимущественно гладкими поверхностями в 7 коллекциях, выполненных в пастельных тонах. Размерный ряд стандартный.

Достоинства ламината Kastamonu:

Простая и надежная замковая система. Ламинат не вызывает трудностей при монтаже, при этом ламели ложатся плотно друг к другу, создавая единое полотно;

Доступный ценовой сегмент;

Гарантийный срок до 15 лет.

К недостаткам или особенностям коллекции можно отнести ограниченность в цветовой гамме.

Ламинат бренда Ritter (Россия)

Уникальный по текстуре ламинат представил потребителю Российский бренд Ritter более 9 лет назад. Изначально, идея был в создании не скользкого ламината, отличающего по текстуре от уже представленных вариантов. Так миру было представлено напольное покрытие с теснением под натуральную кожу.

Продукт стал востребованным, и линейка со временем значительно расширилась. Сегодня Ritter – это 9 непревзойденных, экстравагантных и ярких коллекций. Потребитель может выбрать между текстурой под кожу рептилий или эффектом струганного рубанком массива.

Достоинства ламината Ritter:

Широкий ассортимент по цвету и тиснению. Покупателю представлены варианты от привычной классики до уникальных калибровок. Ламинат Ritter можно подобрать под любое стилистическое направление;

Надежность замковых соединений;

Быстрая и интуитивно понятная сборка;

Дополнительная восковая пропитка соединительных элементов значительно повышает влагостойкость напольного покрытия;

Соответствует ГОСТ Р, что подтверждено сертификатами;

Гарантийный срок до 30 лет.

К минусам бренда можно отнести отсутствие коллекций с гладкой поверхностью. Среди отзывов потребителей есть жалобы на то, что иногда встречается брак. Но это единичные случаи, которые не всегда зависят от производителя.

Ламинат Balterio (Бельгия)

Компания занимается не просто производством и продажей напольного покрытия, но и выращивает древесину. Таким образом, весь цикл создания ламината полностью контролируется. Фишкой бренда является производство модного ламината, необычного по тиснению и расцветкам.

Помимо высоких оценок декоративной составляющей, ламинат бренда Balterio имеет высокие показатели по качественным характеристикам. Это один из надежных и долговечных продуктов, представленных на рынке напольных покрытий сегодня.

Достоинства ламината Balterio:

Широкий размерный ряд по длине от 1192 до 2039 мм, по ширине от 134 до 392,5 мм. Благодаря такому ассортименту потребитель всегда может подобрать ламинат под любое помещение, независимо от назначения и площади;

Отличные технические характеристики – напольное покрытие прочное, долговечное, устойчиво перед механическими воздействиями, не подвержено истиранию;

Различные варианты замковых соединений для монтажа любой сложности;

Товар сертифицирован;

Гарантийный срок до 30 лет.

Ламинат Balterio имеет высокую стоимость, которая обусловлена качественными характеристиками. Поэтому бренд часто подделывают, что, несомненно, влияет на репутацию производителя.

При покупке нужно убедиться, что перед вами действительно продукция компании Balterio и запросить соответствующие документы и сертификаты.

Ламинат Goodway (Китай-Россия)

Совместное производство ламината Россия-Китай быстро набрало обороты за счет клиентоориентированности. Компания предложила совершенно новое видение привычного ламината – коллекции в стилистическом оформлении разных стран.

Интересная задумка быстра нашла своего потребителя, но обороты продаж не достигали нужного уровня. Тогда, чтобы снизить стоимость итоговой продукции, производство ламината под брендом Goodway полностью перенесли на территорию России.

Достоинства ламината Goodway:

уникальные расцветки и тиснения в стилях, соответствующих конкретным странам;

замковая система по типу соединительной сборки;

дополнительная обработка воском для повышения влагоустойчивых свойств;

возможность демонтажа покрытия и повторной сборки без нарушения целостности замковых соединений и внешнего вида;

продукт прошел сертификацию по ГОСТ Р;

гарантийный срок до 30 лет.

К минусам можно отнести только заводской брак, который согласно отзывам потребителей иногда встречается. По остальным параметрам ламинат только выигрывает. При наличии таких технических показателей, приемлемая стоимость и разнообразие ассортимента, делают напольное покрытие от бренда Goodway одним из самых востребованных в мире.

Как выбрать ламинат

Лучший ламинат определяется не рейтингом, а конкретными требованиями и обстоятельствами каждого потребителя.

Такие составляющие, как бюджет, назначение помещения, проходимость, интенсивность нагрузок на напольное покрытие, черновое основание пола и дизайнерские предпочтения влияют на итоговый выбор ламината.

Ламинат в жилое помещение

Подбирая напольное покрытие для жилого помещения в первую очередь необходимо учитывать уровень его безопасности. Многие покрытия содержат формальдегид, который опасен для здоровья. Для жилого помещения подойдет покрытие с маркировкой А+.

Проверить самостоятельно ламинат на токсичность невозможно, поэтому честность и репутация производителя тоже играют важную роль. Нужно быть готовыми, что ламинат с высокими показателями безопасности и экологичности будет стоить недешево.

Коммерческое помещение

Выбирая лучший ламинат в помещение коммерческого назначения важно учитывать качество соединительных элементов, так как на полы будет оказываться интенсивное воздействие. Также не стоит забывать о пожарной безопасности. Ламинат должен соответствовать классу КМ2.

Как правильно ухаживать за ламинатом

Сохранить первоначальные внешние характеристики напольного покрытия поможет правильный уход.

Плюс ламината в том, что особого ухода он не требует, но это не значит, что он обладает способностью самоочищения.

Удалять пыль с ламината нужно каждый день или через день. Особенно с темных поверхностей. Для этого прекрасно подойдет обычная мягкая влажная тряпка из микрофибы или хлопка.

Пылесосить ламинат можно только с мягкой насадкой, чтобы не оставить царапин.

Если требуется обработать поверхность с использованием моющих средств, для ламината лучше всего использовать раствор воды и детского шампуня или жидкого мыла в пропорции 1:20.

При каждой влажной уборке важно следить, чтобы на ламинат попадало как можно меньше влаги, и тем более она нигде не оставалась надолго, чтобы защитить поверхность от набухания.

Убрать свежую краску с ламинированной поверхности можно если потереть проблемное место ацетоном. Но, сделать это нужно как можно быстрее и не особо усердствую с втиранием. На высохшую краску это совет не распространяется.

Удалить с ламината пластилин или жвачку можно с помощью льда и скребка. Для этого поднесите лед к проблемному месту на несколько секунд и потом соскребите жвачку или пластилин. После резкого охлаждения проблема удаляется быстро и бесследно.

Уберечь ламинат от механических воздействий помогу элементарные меры – под дверь коврик, на ножки мягкой мебели резиновые накладки.

Чтобы ламинат со временем не выгорел, источник естественного света лучше закрыть жалюзи или шторами.

Чтобы внешний вид ламината под воздействием времени менялся равномерно, периодически необходимо делать перестановку в комнате.

Каждый бренд ламината может похвастаться своей уникальной технологией, которую он внес в какой-либо из этапов производства. Выбрать «идеальное» напольное покрытие можно только ориентируясь на собственные предпочтения и финансовые возможности. В любом случае ламинат прекрасно сморится в интерьере, наполняет атмосферу теплом и уютом, свойственным натуральным материалам.