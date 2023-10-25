Ламинат входит в лидеры покрытий, с помощью которых выполняют отделку пола, а в последнее время – еще и стен. Новичку нередко бывает сложно разобраться в классах ламината, следовательно, и оценить все плюсы и минусы каждого – задача непростая.

В этой статье специалистами освещена самая актуальная информация о видах ламинатных досок и собраны советы, облегчающие даже крайне неопытным покупателям выбор между вариантами данного покрытия.

Как лучше выбирать ламинат

Ламинированное покрытие неслучайно разбито на классы, они учитывают особенности помещения и перечень условий, в которых будет проходить эксплуатация ламината.

Профессионалы выделяют ряд следующих параметров для выбора:

Класс (учитывается в первую очередь, т.к. от него зависит сфера применения ламината: бытовая или общественная).

Тип замкового соединения.

Толщина ламелей.

Размеры ламелей (длина и ширина).

Устойчивость к влаге.

Ситуация, когда для разных комнат на одной квартирной площади закупается ламинат нескольких классов, совершенно нормальна. Это делается, чтобы нагрузка на доски распределялась правильно в соответствии с интенсивностью движения и наличием тяжелой мебели в определенных помещениях.

Структура ламинатной доски

Перед расшифровкой классности ламината стоит упомянуть о том, из чего состоит его отдельная планка и за что отвечает каждый названный слой. Современные производители часто заявляют о внушительном количестве слоев, но всегда присутствует минимум 4 стандартных, описываемых далее.

Слой 1

Внизу доски находится бумажный или произведенный из крафт-картона слой. В качестве связующей пропитки для этой части используется набор синтетических смол.

Этот слой предохраняет напольное покрытие от пагубного воздействия влаги: разбухания и «вздыбливания» планок. Другое его название – стабилизирующий, он также отвечает за поддержание правильной геометрии ламинатной доски.

Слой 2

Именно данный слой и составляет практически всю толщину ламината. Выполнен он из высокопрочной древесноволокнистой плиты (HDF), если речь идет о более дорогой продукции. Для бюджетных вариантов ламината используется знакомая многим МДФ (она имеет среднюю плотность).

Покупая ламинированное напольное покрытие, подробно ознакомьтесь с материалом и толщиной основы, потому что эти показатели отвечают за его прочность и долговечность. Для помещений, где происходят активные перемещения людей, оптимальный материал основного слоя, конечно, HDF, а в квартирах и частных домах вполне уместна и мелкодисперсная древесная фракция (МДФ).

Существует также водостойкий ламинат, для которого характерна композитная пластиковая основа. Он подойдет для таких помещений, как ванная и кухня.

Слой 3

Этот слой отвечает за декоративность ламината: на подготовленную бумагу или пленку с помощью специальной печати переносят желаемый рисунок, имитирующий благородные материалы (древесину, камень, керамическую плитку).

Для жесткости и прочности внутри слоя располагается крафт-бумага, но добавляют ее не все производители ламинированного покрытия.

Слой 4

Наверху доски находится защитный слой, представленный пленкой из твердых меламиновых смол, в некоторых случаях к нему добавляют и оксид алюминия, повышающий устойчивость покрытия к износу (сколам, царапинам, истиранию).

Пленка бывает двух разновидностей:

Гладкая. Поверхность ровная, в зависимости от модели и расцветки, глянцевая или матовая.

Структурная. Покрытие рельефное, часто повторяющее фактурные особенности древесины или натурального камня.

Технологии изготовления ламинированного напольного покрытия

Цена и качество ламината складываются не только из использованных материалов, но и методов, технологических процессов, применяемых на производстве. Как и основных слоев ламинатной доски, так и способов изготовления ламината насчитывают 4 штуки.

Разберем их по порядку:

DPL или прямое прессование – самая распространенная технология на современных предприятиях. Она заключается в соединении все перечисленных выше слоев ламината – защитная пленка, бумага, древесноволокнистая плита, крафт-картон – с помощью высокой температуры и давления под прессом.

Слои склеиваются между собой за счет размягчения смол, которыми их пропитывают. Через минуту солянка из слоев превращается в монолитную панель, которую потом разрезают на отдельные доски.

HPL или «ламинат высокого давления», если прибегать к расшифровке и переводу. Слои при этом методе соединяются между собой клеевыми составами и фиксируются посредством прессования (давление на материалы составляет около 200-250 МПа).

Для прочности на производстве к обязательным слоям добавляют еще и крафт-бумажные, достигая тем самым невероятной прочности и жесткости ламината, он становится более неприхотливым к условиям эксплуатации.

CPL – это модифицированный вариант технологии HPL. Основные слои, как и в предыдущем случае, дополняются крафт-бумагой для устойчивости покрытия и продления его срока службы, а далее отправляются под специальный конвейерный пресс высокой температуры.

Технология DPR. Если описанные ранее технологии в целом похожи, то данный способ изготовления ламината имеет важную отличительную черту – отсутствие декорированного слоя.

Пропитанную особыми составами плиту нагревают и декорируют. Данная технология позволяет воплощать любые идеи и даже индивидуальные дизайны.

Ламинат – сложное для производства напольное покрытие, но технологический процесс позволяет улучшать его качество с каждым годом.

Всё о классах ламината

Ламинированное покрытие может эксплуатироваться в помещениях различного назначения, определенных зонах домов и квартир. Зависит это от класса ламината, который присваивается ему, исходя из норм, стандартов и специально предусмотренных испытаний.

Перед отправкой ламелей в магазины и на склады осуществляется проверка по таким пунктам:

устойчивость к сильным ударам;

устойчивость к влаге;

степень подверженности истиранию, вдавливанию, царапанию;

реакция на воздействие агрессивных жидкостей;

устойчивость к возгораниям.

Когда испытания завершаются, ламинату присваивается класс применения и истирания на основании полученных результатов.

Чтобы понять, в какую категорию определить ламинированное покрытие, исходя из сопротивляемости истиранию, на поверхность воздействуют шлифовальным диском.

Количество его оборотов, требуемых для полного вывода изделия из эксплуатации, и выявит класс по этому параметру:

АС1. Пределы: 900 – 1500 оборотов диска;

АС2. Пределы: 1500 – 2000;

АС3. Пределы: 2000 – 4000;

АС4. Пределы: 4000 – 6000;

АС5. Пределы: 6000 – 8500;

АС6. Пределы: 8500 и больше.

Раньше ламинат было принято разделять по месту эксплуатации: для жилых помещений и общественных. В настоящее время ламинированное покрытие 21,22 и 23 классов, предназначавшееся для использования в быту, на рынке не встретишь. Его вытеснили другие модели, которые теперь разбиты на несколько привычных классов ламината.

Класс ламината 31

В спальнях, рабочих кабинетах и других комнатах, где концентрация движения минимальна, 31-й класс ламината прослужит около 10-15 лет. В коммерческих помещениях такое напольное покрытие придет в негодность уже через 2 года, поэтому от отделки им маленьких офисов и магазинчиков стоит отказаться. Кроме того, он плохо переносит попадание влаги и относится к классу истирания АС3. Толщина ламелей варьируется от 6 до 8 мм.

Под такие ламели рекомендуется покупать подложку, она повысит шумоизоляцию и показатели прочности.

Ряд преимуществ:

выдерживает агрессивное воздействие химических веществ;

множество дизайнов;

легкость установки и замены досок.

Класс ламината 32

Этот ламинат уже можно укладывать на кухню: на небольшие брызги и лужицы он отреагирует нормально. Механические повреждения данное покрытие тоже переносит в разы лучше ламината 31-го класса. Выдерживает среднюю частоту перемещений и пригоден для прихожих, детских или гостиных. В толщину обычно достигает до 12 мм.

Замковое соединение с большой вероятностью пострадает, если туда попадет много жидкости – это существенный минус, предупреждающий об осторожной эксплуатации ламината.

Плюсами 32-го класса являются:

долгий срок службы (до 15 лет);

приятная цена;

звукоизоляция и повышенная стойкость к истиранию;

простота ухода;

многообразие рисунков и фактур.

Класс ламината 33

Этот вариант ламината приживется в местах с активным движением, например, в больницах, школах, крупных офисах. Если говорить о квартирах и коттеджах, то класс 33 идеален для отделки кухонь и коридоров. Толщина ламинатной доски составляет 8-12 мм, а сопротивляемость истиранию, царапинам и ударам находится на высоком уровне.

Может находиться в эксплуатации от 20 до 30 лет. Среди недостатков опять фигурирует боязнь обильного количества влаги, хоть древесноволокнистая плита у ламинированного покрытия этого класса и обладает достаточной толщиной, чтобы впитать жидкость без особенных рисков, стыки по-прежнему остаются уязвимы и могут нарушить геометрию досок.

Достоинства ламината 33-го класса:

долговечность и прочность;

надежные замковые элементы;

несложный демонтаж планок;

безопасен (не содержит хим.веществ и не скользит);

качественный рисунок на поверхности (часто рельефный), придающий напольному покрытию сходство с натуральными материалами.

Класс ламината 34

Ламинат этого класса известен своей повышенной плотностью, жесткостью и лучшим эксплуатационным характеристикам по сравнению с другими. Пол в аэропортах, залах ожидания если и выстлан ламинатом, то именно 34 класса.

Срок его службы при внушительных и постоянных нагрузках колеблется в районе 30 лет, в жилых же помещениях он и вовсе не ограничен. Влажность такому ламинату не страшна, он пропитан специальными составами, которые отталкивают воду.

Единственный и очень неприятный недостаток – дороговизна такого ламинированного покрытия.

Перечисляя достоинства 34-го класса ламината, можно потратить много времени, но выделить точно стоит следующие:

максимальная ударо- и износостойкость;

продолжительное использование в ванных, бассейнах и т.д.;

возможность идеальной имитации всех пород дерева и пород камня;

специальные крепежи, обеспечивающие прочность полу;

отсутствие необходимости в ремонтных работах.

Все описанные классы ламината находят своего потребителя, нужно только правильно обозначить свои потребности и проанализировать помещение, в котором будет укладываться ламинированное покрытие.

Уход за ламинатом различных классов

Совершив долгожданную покупку напольного покрытия и разобравший во всех тонкостях выбора, необходимо изучить вопрос об уходе за ламинатом.

Рекомендации специалистов:

Не злоупотребляйте влажной уборкой. Попадание влаги очень нежелательно для ламината без специальной водоотталкивающей пропитки, а такую предусматривает далеко не каждый производитель. Влажная уборка противопоказана покрытиям до 32 класса. Подстригайте домашним питомцам когти. Животные, перемещаясь из комнаты в комнату, могут оставлять царапины на ламинате, поэтому не забывайте проводить им процедуру стрижки когтей. Если вы «посадили» пятно на ламинат, сразу же удалите его средством для чистки, иначе оно впитается в материал и оставит некрасивый след.