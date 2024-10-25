Ламинат обладает рядом преимуществ перед другими современными видами покрытия. Легкость в укладке, доступная стоимость, вариативность выбора и максимальная приближенность к натуральным материалам делают его идеальным вариантом для бюджетного ремонта.

Поэтому его так часто можно увидеть в столовых, гостиных, спальнях и детских комнатах. Однако немногие знают, что выбор ламината не ограничивается подбором нужного цвета и рисунка. К примеру, различают покрытие с фаской и без фаски. Разница заключается в обработке краев.





Что такое фаска на ламинате

Современные специалисты под фаской подразумевают скошенную кромку ламеля. Благодаря ей образовываются углубления в стыках. Это подчеркивает наборную структуру покрытия. Таким образом создается иллюзия натурального дощатого пола. При этом, в зависимости от типа скоса и количества обработанных краев, принято различать несколько видов фасок.





V-образная или ровный срез под углом 45°. В этом случае на кромку, как правило, наносят дополнительный защитный состав против влаги.

U-образная или округленная. Такая обработка не оголяет кромку, что позволяет защитному и декоративному слоям полностью покрывать всю лицевую часть панели. Это – один из редких видов фаски, который встречается у единичных производителей.

Двухсторонняя со скосом с двух сторон. Ламинат с подобной фаской более всего походит на цельную доску и выглядит дорого.

Четырёхсторонняя с обработкой по всему периметру доски. Такие ламели визуально выделяют каждую отдельную доску.

Преимущества ламината с фаской

Помимо того, что фаска позволяет добиться эффекта «настоящего деревянного покрытия», она способна улучшить эксплуатационные свойства.

Скошенная кромка ламеля обладает преимуществами:

Данная обработка позволяет скрыть щели, которые могут возникать при износе замков. То есть ламинат с фаской будет дольше сохранять первоначальный вид.

Фаска удачно маскирует перепады высот между ламелями, возникающие при деформации досок и укладкой ламината на неровной поверхности.

Выполняя роль амортизатора, фаска помогает перераспределить нагрузку на доски. Это также увеличивает срок эксплуатации покрытия.

Дополнительная обработка визуально корректирует пространство. В зависимости от направления укладки ламината выраженные линии удлиняют и расширяют комнату.





Недостатки ламината с фаской

Несмотря на очевидные преимущества, ламинат с фаской пугает многих. Всему виной – обилие мифов вокруг подобного вида обработки краев ламели. Однако далеко не каждое утверждение отвечает истине.

Например, в углубления между ламелями, по мнению интернет-пользователей, часто забивается грязь. На деле уборка покрытия с фаской вовсе не требует много сил и времени. Пылесос или мягкая швабра легко устраняют грязь.





Еще один распространенный миф заключается в том, что ламинат с фаской в большей степени подвержен влиянию влаги. В действительности любой ламинат покрывают влагостойким покрытием. Поэтому независимо от площади соприкосновения с водой, доска всегда закрыта защитным слоем.

Единственная угроза – некачественные замки, поскольку в этом случае влага может попасть под покрытие. Однако проблема не имеет отношения к наличию фаски.





Мнение о недостаточной прочности ламината с фаской распространилось в связи с тем, что скошенные края чувствительны к нагрузкам. Однако толщина доски колеблется от 8 мм до 12 мм. Это и придает ламинату с обработанными краями нужную прочность, увеличивая износостойкость.



Ламинат с фаской в гостиной

Ламинат с фаской – не единственный вариант покрытия. Однако бывают случаи, когда это действительно наилучший выбор. К примеру, если вы хотели бы воссоздать имитацию паркета, без обработки ламеля не обойтись.

Несмотря на то, что не весь паркет имеет скошенные края, именно эта деталь делает ламинат визуально похожим на дерево. Фаска создает иллюзию наборной структуры. Такое покрытие отлично впишется в классический интерьер. Также оно выигрышно будет смотреться в пространстве в колониальном и средиземноморском стиле.





Если вы заинтересованы в том, чтобы сделать пол акцентной частью интерьера, ламинат с фаской станет незаменимым решением. Такое покрытие подчеркнет рисунок укладки и придаст необходимой элегантности. Решение подходит для стиля кантри, рустик или прованс. Подобный пол можно встретить в загородных домах или на дачах.







Четкие линии фаски способны скорректировать геометрию помещения. Обработанные края ламината скроют недостатки комнаты, расширят или удлинят пространство и придадут ему более правильные очертания. Этот прием можно встретить в пространстве любого стиля.









Особенности укладки ламината с фаской

Прежде чем решаться на укладку ламината с фаской необходимо изучить все особенности работы с данным напольным покрытием.

Сегодня существует несколько вариантов работы:

Прямая укладка - способ, для которого не нужна специальная подготовка. Такое напольное покрытие впишется в любой интерьер и пространство. Как правило, оно монтируется со смещением, это позволяет равномерно распределить нагрузку на швы.

Прямая укладка легко демонстрируется в шахматную или палубную в зависимости от шага смещения. Его выполняют на одну вторую или на одну треть.

Диагональная укладка – одна из самых оригинальных. Она оптически увеличивает помещение и создает оригинальный рисунок. Поскольку способ достаточно сложен в расчётах, лучше всего доверить его профессионалам.





К недостаткам укладки стоит отнести непредвиденные расходы – после расположения досок может остаться много неиспользованных обрезков.

Ёлочка - излюбленный способ укладки паркета. Это сложный вариант укладки, которые требует повышенного профессионализма. Однако подобное напольное покрытие выглядит наиболее благородно.





Если вы можете себе позволить потратить чуть больше средств и времени на укладку пола, стоит попробовать именно такой вариант. Выигрышнее всего елочка смотрится в просторных помещениях без ковров, ведь в этом случае легко просматривается рисунок покрытия.

Подготовительный этап укладки ламината с фаской

Любой из описанных способов начинается с подготовки основания к укладке.

Его можно свести к нескольким шагам:

Определение ровности пола с помощью нивелира. В стандартном варианте высота напольного покрытия не должна превышать 2 мм на 2 квадратных метра. На этом этапе важно понять, потребуется ли дополнительное выравнивание пола.

Следующий шаг – заливание бетонного основания самовыравнивающейся смесью. Полное высыхание может занимать от недели до 28 дней в зависимости от выбранного состава. Как только процесс будет завершен, можно приступать к укладке пола.

Укладка начинается с выравнивания с помощью тонкой фанеры. Она крепится на саморезы к основанию пола.

Промежуточную поверхность следует очистить от строительной пыли и грязи.

Прежде чем укладывать покрытие, необходимо провести предварительную укладку. Также на этом этапе подпиливается дверная коробка под входящие в проем панели. Важно помнить о том, что размер подпила должен включать в себя компенсационный зазо от 5 до 7 мм и высоту подложки от 2 до 3 мм.

Укладка подложки для ламината с фаской

После подготовительных работ необходимо выбрать материал подложки. Вариантов может быть несколько.





Пробка – экологичный материал с хорошим теплообменом и звукоизоляционными свойствами. Недостаток подобной подложки в том, что материал боится воды.

Листовая хвоя обладает всеми преимуществами пробки. Кроме того, не боится влаги. Однако при повышенной влажности на такой подложке быстро образуется плесень.

Полистирол наименее чувствителен к воде, при этом обладает основными физическими преимуществами и выдерживает большие нагрузки. Материал не является экологичным.

Полиэтилен хорошо сохраняет тепло и защищает от влаги. Подобная подложка отличается низкой ценой. Также обладает наименьшей прочностью.

Выбранный материал следует расстелить гладкой стороной вверх. Рулоны раскатываются, а листовые подложки выкладываются по одной. Фрагменты не должны быть подогнуты и состыкованы, однако недопустимо, чтобы они перекрывали друг друга. Затем материал следует аккуратно подрезать по периметру комнаты. Стыки фиксируются строительным скотчем.









Особенности укладки ламината с фаской

Финальный этап создания напольного покрытия – укладка ламината.

Стоит учитывать несколько моментов:

Какой бы способ укладки вы не выбрали, вам гарантированно потребуется электролобзик, дрель с коронкой по дереву, распорные клинья, киянку.

Перед скреплением следует разложить ламинат и оценить количество рядов. Часть ламелей при необходимости подрезается. Уже на этом этапе важно учитывать компенсационный зазор.

В случае сомнений о достаточности защитного слоя на фаске, края следует обработать маслом или воском для дерева.

Укладку ламината следует начинать от угла или центра комнаты. Необходимо защёлкнуть замки и собрать ряды. Соединения подбиваются киянкой или молотком через специальный брусок или обрезок ламината.

Для создания одинаковых промежутков по периметру следует выставить клинья.

Завершающие ламели необходимо подрезать электролобзиком. Отверстия под коммуникационные трубы выполняются с помощью дрели и коронки по дереву.

Ламинат – универсальное покрытие, которое отлично будет смотреться в интерьере любого стиля. Он хорошо сочетается с мягкой мебелью, деревянной мебелью и натуральным текстилем. К преимуществам можно отнести бюджетность и простоту в укладке.









