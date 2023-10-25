Напольное покрытие подвергается высокой нагрузке, поэтому ключевыми критериями при его выборе должны быть прочность и долговечность. Срок службы ламината не ограничится одним десятилетием, если взять во внимание не только фирму производителя, но и толщину ламелей.

В этой статье собрана информация о видах и особенностях ламината – такие сведения всегда актуальны для тех, кто собирается выполнять отделку пола данным покрытием или просто интересуется темой ремонтных работ.

Основные характеристики ламината

Эстетические качества ламината – цвет, текстура – безусловно, важны, но красивый дизайн не может полностью оправдать ожидания покупателя. Чтобы этого не произошло, необходимо учитывать те характеристики, которые отвечают за его эксплуатационные возможности.

Речь идет о влаго- и износоустойчивости, неподверженности деформации и выгоранию. Зависят эти показатели напрямую от толщины паркетных досок, их структуры и вида подложки.

Не стоит списывать со счетов экологичность напольного покрытия – безответственный подход к выбору и поиск самого дешевого варианта нередко приводят к тому, что ламинат оказывается причиной проблем со здоровьем. Если на упаковке и в сертификате продукции значится класс Е1 – изделие безвредно и может быть куплено даже в детскую комнату.

Описание слоев ламината

Ламинатная доска не так проста, как кажется на первый взгляд: ее образуют 4 слоя, отвечающих за определенные функции покрытия:

Верхний слой – это защитный барьер, предохраняющий от механических повреждений, истирания и выгорания. Представлен он ламинированной пленкой из акриловых и меламиновых смол. Современные технологии позволили данному слою стать еще и декоративным – объемно имитировать шероховатость, присущую древесине. Чуть ниже находится слой специальной фольги или бумаги. Последняя делает ламинат похожим на камень, дерево или плитку, в зависимости от нанесенного рисунка. Основную часть ламината принято называть несущей. Именно она определяет, как покрытие будет пропускать звук и влагу, изолировать тепло и присоединяться к остальным ламелям (на ней располагается замковый элемент). Изготовлена эта часть из древесноволокнистой плиты. Самый нижний слой стабилизирует всю конструкцию. Он обеспечивает доске прочность, стойкость к деформации, защищает от проникновения влаги. Делают его из бумаги, пропитанной смолами.

Перечисленные слои встречаются в классических видах ламината, но некоторые производители оснащают доски и дополнительными, например, отдельным звукоизоляционным слоем.

Классы ламината и их назначение

Ламинат уже давно классифицируют по европейским нормам, которые подразумевают такое разделение:

21-23 классы . Их сфера применения ограничена жилыми помещениями. Сейчас эти классы не производятся ввиду низкого качества и недостаточной прочности;

31-й класс. Подходит для помещений, где проходимость не слишком высока. Стандартный вариант для квартир. Срок службы данного покрытия варьируется в пределах от 3 до 5 лет;

32-й класс. Более жесткий вариант, пригодный для помещений, отведенных под кухню или прихожую. Для офисного пространства тоже используется, но при условии малой проходимости в них. В эксплуатации может находиться около 15 лет;

33-й класс. Способен выдерживать внушительные нагрузки, поэтому, помимо квартир, домов и офисов, применяется в качестве напольного покрытия и на производствах;

34-й класс. Такое ламинированное покрытие устойчиво к интенсивной проходимости, истиранию и деформации. Встречается в местах, которые регулярно посещает большое количество людей (крупные магазины, административные здания). Служит порядка 20 лет.





Класс – важный показатель того, какую нагрузку может выдерживать ламинат, но важно заострять внимание и на конкретном производителе, использованных им технологиях.

Взаимосвязь толщины и класса ламината

Самая «ходовая» толщина ламинатной доски – 8 мм. Существуют и тонкие виниловые варианты (4-5 мм), и китайские ламели с показателями, превышающими 13 мм.

Толщина напрямую связана с классом ламинированного покрытия и образует следующую размерную закономерность:

Класс 31 – 6-8 мм в толщину;

Класс 32 – 7-12 мм в толщину;

Класс 33 – 8-12 мм в толщину;

Класс 34 – 4-12 мм в толщину.

Китайские технологии позволяют делать ламели утолщенными (вплоть до 18 мм). Для бытового использования такая продукция выбирается редко, но на производстве (мастерских, фабриках) бывает незаменимой. Стандартный квартирный ламинат – это класс 31-32, их толщины и прочности хватит как для коридора, так и для спальной комнаты.

Среди минусов, характерных для классов, востребованных в жилых помещениях, сильно выделяется ненадежность и хрупкость замков. Чтобы доски не разъезжались и были прочнее, нужно выбирать качественную подложку, а также исключить вероятность сильных механических ударов, топота, постоянных прыжков и т.п.

Толщина ламината как показатель качества

Данной характеристике напольного покрытия неслучайно уделяется столько внимания, ведь толщина влияет на такие важные свойства ламината, как:

Жесткость и прочность. Взаимосвязь очевидна – чем толщина больше, тем крепче напольное покрытие.

Изолирующая способность. От толщины зависит степень звуко- и теплоизоляции.

Устойчивость к нагрузкам. На ламинат постоянно оказываются разного рода нагрузки: статические в виде тяжести массивных предметов мебели и динамические, подразумевающие ходьбу и перемещение предметов.

Далее поговорим об особенностях ламината, связанных с показателями толщины.

Ламинатная доска небольшой толщины

Такая толщина ламината обладает весомым для многих достоинством – она бюджетная (при производстве ламелей 6-7 мм материала берется значительно меньше). Приобретая этот ламинат, следует учитывать и сроки его эксплуатации, которые не отличаются продолжительностью и при неудачном стечении обстоятельств износятся уже через 3 года.

Специалисты предупреждают и о том, что замковые элементы на тонком ламинированном покрытии часто ломаются при установке или впоследствии между неплотно прижатыми досками могут образоваться зазоры. Предотвращение подобных неурядиц реально осуществить – пол перед укладкой досок выравнивают и стелют подложку – но это займет определенное время.

Ламинат с небольшой толщиной подойдет для спален, зоны отдыха, он хорошо проводит тепло, поэтому пригоден для пола с подогревом. Если планируется устанавливать деревянный мебельный гарнитур или другие громоздкие предметы с тяжелым весом, то использование тончайших ламелей ламината будет несообразно.









Ламинат со средней толщиной

С ламинированным покрытием правило золотой середины работает так же хорошо. Толщина досок, колеблющаяся от 8 до 10 мм, идеальна для бытового применения. Этим ламинатом можно отделать пол в прихожей, кухне, детской комнате. Цена на подобные модели, конечно, возрастает, как и качество самих ламинатных досок.

В укладке подобного покрытия появляются некоторые нюансы:

Тщательно проведите расчеты. Дело в том, что ламинат автоматически поднимает уровень пола, и есть риск регулярного царапания и задевания досок в районе дверного проема.

Составьте план расположения предметов. Нагрузка должна распределяться равномерно, чтобы ламинат пробыл в эксплуатации как можно дольше и не испортился в первое же время после укладки.

Ламинат с высокими показателями толщины

Утолщенные модели ламинатных досок – хорошее решение для офисов и других мест, где происходят активные перемещения. Они устанавливаются и в отдельные зоны квартир, например, прихожие, кухни.

За ламели толщиной 10 мм и выше придется заплатить дороже, но это оправданное вложение, так как эксплуатационные характеристики у напольного покрытия будут выше (к ним относятся прочность, влагостойкость, срок службы в 20 лет и т.д.). Есть и еще один плюс: при укладке толстого ламината не придется заморачиваться с долгим выравниванием полов, что существенно сэкономит время и силы.

Подложка под ламинат любой толщины

Планируя укладку ламината, не стоит забывать и о часто сопутствующей ей проблеме неровности чернового пола. Здесь ситуацию спасает специальная подложка толщиной 2-5 мм, она не только минимизирует изгиб досок, но и обеспечивает шумоизоляцию и сохранение тепла.

Существуют такие виды данного дополнительного покрытия:

Спрессованная стружка пробкового дерева. Она экологичная и безопасная для здоровья предотвращает возникновение грибка и плесени, изолирует звуки. Не рекомендуется использовать эту подложку, если в помещении планируется установка тяжеловесной мебели, она не перенесет таких нагрузок и образуются проседания.

Фольгированная подложка. Чтобы изолировать тепло используют фольгу, она лучше всего подходит для такой задачи из-за своих отражающих свойств. Единственный минус – большая стоимость материала.

Пенополиэтиленовая и полистироловая подложка. Еще один недорогой вариант, который обладает многими хорошими качествами: не пропускает влагу, не выделяет вредных испарений, легкость в монтаже. При больших нагрузках подложка скорее всего просядет, поэтому для комнат с высокой проходимостью нужно выбрать другой вариант.

С помощью подложки также можно корректировать высоту напольного покрытия, поднимая его до нужного уровня.









Советы по выбору толщины ламинатной доски

Прежде чем закупать ламинат, специалисты рекомендуют ответить на ряд вопросов, чтобы понять, какое покрытие подойдет вам с наибольшей вероятностью:

Пол в помещении ровный или имеет заметные перепады высот? Даже если перепады некритичны, тонкие ламели – не самое оптимальное решение. Таблица, содержащая показатели, при которых можно укладывать ламинат, обычно имеется на упаковке.

Будет ли устанавливаться теплый пол? Здесь от толщины ламината зависит то, с какой интенсивностью будет проводиться тепло. Ламинатные доски 10 мм и более не сгодятся, потому что не пропустят теплый воздух. Тонкие модели в этой ситуации, наоборот, будут эффективны.

Какая разница высот у полов и дверного проема? Получившийся после расчетов результат будет определять толщину ламелей, а при надобности – и подложки.

Какая деятельность будет осуществляться в помещении? Если зона непроходная (спальня, рабочий кабинет), то хватит и стандартной толщины ламината около 6-8 мм. На кухню и в помещения, где активность и нагрузка на ламинат возрастают, рассматривайте более утолщенные и прочные варианты напольного покрытия.

С ней необходимо сверяться, чтобы не допустить проседаний и щелей. Когда перепады высоки, не поможет и ламинированное покрытие средней толщины. В этом случае необходимо заняться выравниванием пола.

Нужно сказать, что выбор нужной толщины только представляется сложным процессом, на самом деле достаточно сделать необходимые замеры и проанализировать назначение помещения. Для квартир и загородных домов зачастую покупают ламинат 32-го класса, он выдерживает средние нагрузки, служит более 10 лет.

Если финансы позволяют, то предпочтительнее выбирать надежные покрытия толщиной, превышающей 10 мм (особенно это актуально при наличии тяжелых предметов мебели и большой динамической нагрузке на будущее покрытие).