Человека судят по одежке, а жилье – по входной двери. Именно она производит первое впечатление на гостей, поэтому должна выглядеть солидно и презентабельно. Да и самому хозяину будет приятно возвращаться в красивую квартиру. Но кроме хорошего внешнего вида, входная дверь должна быть еще и надежной. Все эти качества совмещают в себе двери МДФ, о которых и пойдет речь в нашей статье.
Что такое входные двери МДФ
Такие двери производятся путем облицовки полотна панелями МДФ. Полное название этого материала – мелкая дисперсионная фракция. Она изготавливается из тонкой древесной стружки. В процессе производства она сушится, а затем в стружку добавляется специальный связующий состав, который может быть как натуральным, так и синтетическим.
После этого масса прессуется. Благодаря такой технике получается прочный материал, который по своим эксплуатационным характеристикам может даже превосходить дерево.
Иногда при производстве используется лигнин. Такие двери – самые натуральные среди МДФ-моделей. Толщина МДФ-плит начинается от 8 мм и заканчивается 16 мм. Поверхность покрывается двухкомпонентным лаком, либо на нее наносится ПВХ-пленка.
Это обеспечивает устойчивость изделия к механическому и химическому воздействию, повышенной влажности и перепадам температур. К примеру, дверь из натурального дерева в сырых условиях может разбухнуть, а МДФ – нет. Также на панель может наноситься рисунок, имитирующий древесную фактуру.
Это делается с помощью станков с ЧПУ, и при качественном производстве дверь практически не отличается от натуральных деревянных аналогов, а по цене значительно им уступает.
Плюсы и минусы использования МДФ для производства входных дверей
МДФ-панели пользуются большой популярностью. Мы уже отметили некоторые достоинства дверей из этого материала, а теперь рассмотрим их более подробно.
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Внешний вид
Конечно же, в первую очередь покупателей привлекает натуральный внешний вид. Двери выглядят очень эстетично, а благодаря технологии изготовления на панель можно нанести практически любой древесный рисунок.
Они могут быть и просто однотонными и ярких расцветок – каждый найдет себе подходящую модель. Широкий выбор позволяет подобрать дверь под любой стиль интерьера, а если в магазине не нашлось нужного варианта, то можно сделать индивидуальный заказ.
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Прочность и надежность. Накладки МДФ, особенно самые толстые, практически не подвержены механическим повреждениям. К примеру, на них не появляются вмятины и трещины, которые свойственны деревянным дверям. Но с плитами, которые не окрашены порошковым способом, все же стоит обходиться аккуратнее – это самый уязвимый вид МДФ-панелей.
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Отличная звуко- и теплоизоляция. Вы можете быть уверены, что в жилье не попадут посторонние звуки, а двери не будут продувать. Происходит так потому, что прессованная древесина обладает низкой теплопроводностью, а еще она очень плотная.
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Долгий срок металлических деталей в конструкции. Фурнитура и каркас защищены от ультрафиолетового воздействия и влаги, из-за чего увеличивается срок службы двери – конструкция не ржавеет.
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МДФ-двери экологичны не меньше, чем натуральные деревянные модели.
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Доступная цена. При производстве используются недорогие материалы, что позволяет относить такие двери к среднему ценовому сегменту. За низкую цену покупатель получает качественный и долговечный товар.
Как и любые другие двери, МДФ-изделия имеют некоторые недостатки:
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Сложный процесс установки. Монтажом дверей МДФ лучше не заниматься самостоятельно – проблемы вызывает дополнительный вес накладки. Такую работу стоит поручить профессионалу.
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Если происходит обшивка панелями уже установленных дверей, скорее всего, придется заменить всю имеющуюся фурнитуру и даже замок. Это также может быть сложно сделать самостоятельно.
Виды панелей МДФ для производства входных дверей
Существует несколько видов МДФ-панелей.
По декоративному покрытию их разделяют на 4 категории:
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Ламинированные. Сверху такие панели ламинируются специальными пленками, чаще всего ПВХ.
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Антивандальные. Поверхность накладки покрывается антивандальным пластиком, который препятствует климатическим, химическим и механическим воздействиям, ударопрочен, не горит и не стирается.
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Окрашенные. Для окраски панелей используют специальные химически стойкие краски и лаки, которые по прочности превосходят ПВХ-пленки. Сверху поверхность дополнительно покрывается слоями лака.
Самый предпочтительный способ окрашивания – порошковый. Окрашенные панели отличаются более высокой стоимостью по сравнению с другими накладками, зато надежнее и устойчивее к ультрафиолету. Однако такие двери сильнее подвержены механическим повреждениям.
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Шпонированные. Такой вариант – самый дорогой, но вместе с тем он выглядит солиднее и красивее вышеперечисленных. Для их производства используют тонкие слои натурального дерева, которые называются шпон. Они приклеиваются на панель и делают дверь прочнее и надежнее.
Шпонированные входные двери МДФ
Технология шпонирования позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские решения, в результате чего получается презентабельное и качественное дверное полотно. Такие панели повторяют древесную фактуру и могут иметь множество оттенков.
Чаще всего они используются для производства входных металлических дверей премиального класса, поэтому изделия выглядят дорого.
Очевидные плюсы шпонированных панелей:
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экологичные материалы и компоненты;
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дверь выглядит так, будто изготовлена из натурального дерева;
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материал устойчив к сырости, низким и высоким температурам, гниению и плесени.
К минусам можно отнести:
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Низкую устойчивость покрытия к химическому и механическому воздействию. По этой причине для ухода за дверными полотнами следует использовать специальные средства без содержания абразивов.
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Хоть МДФ-двери устойчивы к сырости сильнее, чем деревянные, их не стоит устанавливать в комнатах с повышенной влажностью.
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Лаковое покрытие со временем портится царапинами и сколами. Его требуется периодически обновлять, и делать это нужно аккуратно. Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, дверь придется отнести к мастеру.
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Шпонированные двери плохо переносят длительное воздействие солнечного света. Желательно не устанавливать их как входные двери в частном доме.
Ламинированные входные двери МДФ
Такие накладки покрываются ПВХ-пленкой, которая в большинстве случаев создает имитацию натурального дерева. Часто создается подобие дорогих пород, поэтому, если хотите получить качественную дверь с респектабельным внешним видом – выбирайте МДФ. Интересно смотрится имитация мраморных и даже малахитовых поверхностей.
Ламинированные панели обладают следующим рядом преимуществ:
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Богатый выбор расцветок и дизайнерских оформлений – такие панели самые разнообразные. При индивидуальном изготовлении можно заказать любой рисунок и сделать межкомнатные двери изюминкой интерьера.
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Хороший уровень звукоизоляции.
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Отличная износостойкость. Полотна не выцветают и не пузырятся на солнце, а при резких перепадах температур не трескаются и не рассыхаются. Они прекрасно переносят влажные условия, поэтому ламинированные двери можно устанавливать в ванной комнате. Также они огнестойки и способны некоторое время удерживать пламя.
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Легкость в уходе. В отличие от шпонированных панелей, ламинированные можно мыть при помощи бытовой химии.
Отрицательные стороны дверей из ПВХ:
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В производстве используется пленка из поливинилхлорида, а ее точно нельзя отнести к экологически чистым материалам. Это отталкивает некоторых приверженцев натуральной мебели. Но при этом цена на ламинированные двери ниже, чем на их аналоги.
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Створка таких дверей довольно плохо удерживает звук, однако все равно закрывается герметично.
Входные двери МДФ с антивандальным покрытием
При изготовлении этого типа МДФ-панелей применяется слоистый композитный пластик. Это самый прочный вид накладок, выдерживающий сильные механические нагрузки. Подобные двери можно встретить в школах, детских садах, поликлиниках, больницах, магазинах и прочих общественных местах, где большой поток людей.
Также антивандальным пластиком покрываются входные двери в частных домах и коттеджах.
Кроме высокой прочности, к плюсам относится:
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Большой диапазон допустимых температур. Двери выдерживают от -90 до +300 градусов и используются даже в противопожарных конструкциях.
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Довольно низкая стоимость.
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Разнообразие цветовых решений.
Такие двери требуют бережного отношения – поскольку пластик наклеивается на МДФ-плиту, он может отслоиться при частых и сильных хлопках дверью.
Многие считают, что самые лучшие модели обязательно должны быть деревянными. Однако это совсем не так – МДФ-варианты обладают большим количеством достоинств, при этом цена на них всегда остается доступной. Они станут лучшим выбором, если вы хотите приобрести качественную дверь и не тратить на нее слишком много, а при правильном уходе можно даже продлить срок службы изделия.