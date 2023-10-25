Человека судят по одежке, а жилье – по входной двери. Именно она производит первое впечатление на гостей, поэтому должна выглядеть солидно и презентабельно. Да и самому хозяину будет приятно возвращаться в красивую квартиру. Но кроме хорошего внешнего вида, входная дверь должна быть еще и надежной. Все эти качества совмещают в себе двери МДФ, о которых и пойдет речь в нашей статье.

Что такое входные двери МДФ

Такие двери производятся путем облицовки полотна панелями МДФ. Полное название этого материала – мелкая дисперсионная фракция. Она изготавливается из тонкой древесной стружки. В процессе производства она сушится, а затем в стружку добавляется специальный связующий состав, который может быть как натуральным, так и синтетическим.

После этого масса прессуется. Благодаря такой технике получается прочный материал, который по своим эксплуатационным характеристикам может даже превосходить дерево.

Иногда при производстве используется лигнин. Такие двери – самые натуральные среди МДФ-моделей. Толщина МДФ-плит начинается от 8 мм и заканчивается 16 мм. Поверхность покрывается двухкомпонентным лаком, либо на нее наносится ПВХ-пленка.

Это обеспечивает устойчивость изделия к механическому и химическому воздействию, повышенной влажности и перепадам температур. К примеру, дверь из натурального дерева в сырых условиях может разбухнуть, а МДФ – нет. Также на панель может наноситься рисунок, имитирующий древесную фактуру.

Это делается с помощью станков с ЧПУ, и при качественном производстве дверь практически не отличается от натуральных деревянных аналогов, а по цене значительно им уступает.

Плюсы и минусы использования МДФ для производства входных дверей

МДФ-панели пользуются большой популярностью. Мы уже отметили некоторые достоинства дверей из этого материала, а теперь рассмотрим их более подробно.

Внешний вид

Конечно же, в первую очередь покупателей привлекает натуральный внешний вид. Двери выглядят очень эстетично, а благодаря технологии изготовления на панель можно нанести практически любой древесный рисунок.

Они могут быть и просто однотонными и ярких расцветок – каждый найдет себе подходящую модель. Широкий выбор позволяет подобрать дверь под любой стиль интерьера, а если в магазине не нашлось нужного варианта, то можно сделать индивидуальный заказ.

Прочность и надежность. Накладки МДФ, особенно самые толстые, практически не подвержены механическим повреждениям. К примеру, на них не появляются вмятины и трещины, которые свойственны деревянным дверям. Но с плитами, которые не окрашены порошковым способом, все же стоит обходиться аккуратнее – это самый уязвимый вид МДФ-панелей.

Отличная звуко- и теплоизоляция. Вы можете быть уверены, что в жилье не попадут посторонние звуки, а двери не будут продувать. Происходит так потому, что прессованная древесина обладает низкой теплопроводностью, а еще она очень плотная.

Долгий срок металлических деталей в конструкции. Фурнитура и каркас защищены от ультрафиолетового воздействия и влаги, из-за чего увеличивается срок службы двери – конструкция не ржавеет.

МДФ-двери экологичны не меньше, чем натуральные деревянные модели.

Доступная цена. При производстве используются недорогие материалы, что позволяет относить такие двери к среднему ценовому сегменту. За низкую цену покупатель получает качественный и долговечный товар.

Как и любые другие двери, МДФ-изделия имеют некоторые недостатки:

Сложный процесс установки. Монтажом дверей МДФ лучше не заниматься самостоятельно – проблемы вызывает дополнительный вес накладки. Такую работу стоит поручить профессионалу.

Если происходит обшивка панелями уже установленных дверей, скорее всего, придется заменить всю имеющуюся фурнитуру и даже замок. Это также может быть сложно сделать самостоятельно.

Виды панелей МДФ для производства входных дверей

Существует несколько видов МДФ-панелей.

По декоративному покрытию их разделяют на 4 категории:

Ламинированные . Сверху такие панели ламинируются специальными пленками, чаще всего ПВХ.

Антивандальные. Поверхность накладки покрывается антивандальным пластиком, который препятствует климатическим, химическим и механическим воздействиям, ударопрочен, не горит и не стирается.

Окрашенные. Для окраски панелей используют специальные химически стойкие краски и лаки, которые по прочности превосходят ПВХ-пленки. Сверху поверхность дополнительно покрывается слоями лака.

Самый предпочтительный способ окрашивания – порошковый. Окрашенные панели отличаются более высокой стоимостью по сравнению с другими накладками, зато надежнее и устойчивее к ультрафиолету. Однако такие двери сильнее подвержены механическим повреждениям.

Шпонированные. Такой вариант – самый дорогой, но вместе с тем он выглядит солиднее и красивее вышеперечисленных. Для их производства используют тонкие слои натурального дерева, которые называются шпон. Они приклеиваются на панель и делают дверь прочнее и надежнее.

Шпонированные входные двери МДФ

Технология шпонирования позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские решения, в результате чего получается презентабельное и качественное дверное полотно. Такие панели повторяют древесную фактуру и могут иметь множество оттенков.

Чаще всего они используются для производства входных металлических дверей премиального класса, поэтому изделия выглядят дорого.

Очевидные плюсы шпонированных панелей:

экологичные материалы и компоненты;

дверь выглядит так, будто изготовлена из натурального дерева;

материал устойчив к сырости, низким и высоким температурам, гниению и плесени.

К минусам можно отнести:

Низкую устойчивость покрытия к химическому и механическому воздействию. По этой причине для ухода за дверными полотнами следует использовать специальные средства без содержания абразивов.

Хоть МДФ-двери устойчивы к сырости сильнее, чем деревянные, их не стоит устанавливать в комнатах с повышенной влажностью.

Лаковое покрытие со временем портится царапинами и сколами. Его требуется периодически обновлять, и делать это нужно аккуратно. Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, дверь придется отнести к мастеру.

Шпонированные двери плохо переносят длительное воздействие солнечного света. Желательно не устанавливать их как входные двери в частном доме.

Ламинированные входные двери МДФ

Такие накладки покрываются ПВХ-пленкой, которая в большинстве случаев создает имитацию натурального дерева. Часто создается подобие дорогих пород, поэтому, если хотите получить качественную дверь с респектабельным внешним видом – выбирайте МДФ. Интересно смотрится имитация мраморных и даже малахитовых поверхностей.

Ламинированные панели обладают следующим рядом преимуществ:

Богатый выбор расцветок и дизайнерских оформлений – такие панели самые разнообразные. При индивидуальном изготовлении можно заказать любой рисунок и сделать межкомнатные двери изюминкой интерьера.

Хороший уровень звукоизоляции.

Отличная износостойкость. Полотна не выцветают и не пузырятся на солнце, а при резких перепадах температур не трескаются и не рассыхаются. Они прекрасно переносят влажные условия, поэтому ламинированные двери можно устанавливать в ванной комнате. Также они огнестойки и способны некоторое время удерживать пламя.

Легкость в уходе. В отличие от шпонированных панелей, ламинированные можно мыть при помощи бытовой химии.

Отрицательные стороны дверей из ПВХ:

В производстве используется пленка из поливинилхлорида, а ее точно нельзя отнести к экологически чистым материалам. Это отталкивает некоторых приверженцев натуральной мебели. Но при этом цена на ламинированные двери ниже, чем на их аналоги.

Створка таких дверей довольно плохо удерживает звук, однако все равно закрывается герметично.

Входные двери МДФ с антивандальным покрытием

При изготовлении этого типа МДФ-панелей применяется слоистый композитный пластик. Это самый прочный вид накладок, выдерживающий сильные механические нагрузки. Подобные двери можно встретить в школах, детских садах, поликлиниках, больницах, магазинах и прочих общественных местах, где большой поток людей.

Также антивандальным пластиком покрываются входные двери в частных домах и коттеджах.

Кроме высокой прочности, к плюсам относится:

Большой диапазон допустимых температур. Двери выдерживают от -90 до +300 градусов и используются даже в противопожарных конструкциях.

Довольно низкая стоимость.

Разнообразие цветовых решений.

Такие двери требуют бережного отношения – поскольку пластик наклеивается на МДФ-плиту, он может отслоиться при частых и сильных хлопках дверью.

Многие считают, что самые лучшие модели обязательно должны быть деревянными. Однако это совсем не так – МДФ-варианты обладают большим количеством достоинств, при этом цена на них всегда остается доступной. Они станут лучшим выбором, если вы хотите приобрести качественную дверь и не тратить на нее слишком много, а при правильном уходе можно даже продлить срок службы изделия.