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Входные двери МДФ: плюсы и минусы, разновидности

#Входные двери #Двери

Человека судят по одежке, а жилье – по входной двери. Именно она производит первое впечатление на гостей, поэтому должна выглядеть солидно и презентабельно. Да и самому хозяину будет приятно возвращаться в красивую квартиру. Но кроме хорошего внешнего вида, входная дверь должна быть еще и надежной. Все эти качества совмещают в себе двери МДФ, о которых и пойдет речь в нашей статье.

Что такое входные двери МДФ

Такие двери производятся путем облицовки полотна панелями МДФ. Полное название этого материала – мелкая дисперсионная фракция. Она изготавливается из тонкой древесной стружки. В процессе производства она сушится, а затем в стружку добавляется специальный связующий состав, который может быть как натуральным, так и синтетическим. 

После этого масса прессуется. Благодаря такой технике получается прочный материал, который по своим эксплуатационным характеристикам может даже превосходить дерево.

Иногда при производстве используется лигнин. Такие двери – самые натуральные среди МДФ-моделей. Толщина МДФ-плит начинается от 8 мм и заканчивается 16 мм. Поверхность покрывается двухкомпонентным лаком, либо на нее наносится ПВХ-пленка. 

Это обеспечивает устойчивость изделия к механическому и химическому воздействию, повышенной влажности и перепадам температур. К примеру, дверь из натурального дерева в сырых условиях может разбухнуть, а МДФ – нет. Также на панель может наноситься рисунок, имитирующий древесную фактуру. 

Это делается с помощью станков с ЧПУ, и при качественном производстве дверь практически не отличается от натуральных деревянных аналогов, а по цене значительно им уступает.

Дверь входная City Smart PP 6 СSmart/164 СSmart mirror Графит софт/Графит софт
Дверь входная City Smart PP 6 СSmart/164 СSmart (чёрная фурнитура) Графит софт/Графит софт, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 192 Сsmart/192 Оскуро/Белый софт
Дверь входная City Smart PP 192 Сsmart/192 Оскуро/Белый софт, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 173 Сsmart/164 mirror Оскуро/Роял дуб белый
Дверь входная City Smart PP 173 Сsmart/164 Оскуро/Роял дуб белый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Mirox Grey Верде/Бетон серый
Дверь входная City Smart PP 160 Сsmart/Si-4 Верде/Бетон серый, с зеркалом, 2 замка
92 776
Дверь входная City Prime PP 190/164 mirror Бетон серый/Белый матовый (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 190/164 (чёрная фурнитура) Бетон серый/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Smart PP 163/164 Бетон темный/Белый матовый mirror
Дверь входная City Smart PP 163/164 (чёрная фурнитура) Бетон темный/Белый матовый, с зеркалом, 2 замка
99 575
Дверь входная PP ВМ-103 Серый Винорит/Белый софт с терморазрывом
Дверь входная PP ВМ-103 с терморазрывом Серый Винорит/Белый софт, 2 замка, с ночной задвижкой
 
57 320

 

Плюсы и минусы использования МДФ для производства входных дверей

МДФ-панели пользуются большой популярностью. Мы уже отметили некоторые достоинства дверей из этого материала, а теперь рассмотрим их более подробно.

  • Внешний вид

Конечно же, в первую очередь покупателей привлекает натуральный внешний вид. Двери выглядят очень эстетично, а благодаря технологии изготовления на панель можно нанести практически любой древесный рисунок. 

Они могут быть и просто однотонными и ярких расцветок – каждый найдет себе подходящую модель. Широкий выбор позволяет подобрать дверь под любой стиль интерьера, а если в магазине не нашлось нужного варианта, то можно сделать индивидуальный заказ.

  • Прочность и надежность. Накладки МДФ, особенно самые толстые, практически не подвержены механическим повреждениям. К примеру, на них не появляются вмятины и трещины, которые свойственны деревянным дверям. Но с плитами, которые не окрашены порошковым способом, все же стоит обходиться аккуратнее – это самый уязвимый вид МДФ-панелей.

  • Отличная звуко- и теплоизоляция. Вы можете быть уверены, что в жилье не попадут посторонние звуки, а двери не будут продувать. Происходит так потому, что прессованная древесина обладает низкой теплопроводностью, а еще она очень плотная.

  • Долгий срок металлических деталей в конструкции. Фурнитура и каркас защищены от ультрафиолетового воздействия и влаги, из-за чего увеличивается срок службы двери – конструкция не ржавеет.

  • МДФ-двери экологичны не меньше, чем натуральные деревянные модели.

  • Доступная цена. При производстве используются недорогие материалы, что позволяет относить такие двери к среднему ценовому сегменту. За низкую цену покупатель получает качественный и долговечный товар.

Как и любые другие двери, МДФ-изделия имеют некоторые недостатки:

  • Сложный процесс установки. Монтажом дверей МДФ лучше не заниматься самостоятельно – проблемы вызывает дополнительный вес накладки. Такую работу стоит поручить профессионалу.

  • Если происходит обшивка панелями уже установленных дверей, скорее всего, придется заменить всю имеющуюся фурнитуру и даже замок. Это также может быть сложно сделать самостоятельно.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P П50.П50 (AB-4)» Dark Concrete/Angel
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Dark Concrete/Angel, 2 замка, с ночной задвижкой
48 762
Дверь входная металлическая «Porta M-3P П50/50 (AB-4)» Tobacco Greatwood/Silky Way
Дверь входная Porta M-3 П50/50 (AB-4) Tobacco Greatwood/Silky Way, 2 замка, с ночной задвижкой
41 504 55 339 ₽ -25%
Дверь входная City Prime PP City Prime PP 1/164 mirror Верде/Эмаль белоснежная (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 1/164 (чёрная фурнитура) Верде/Эмаль белоснежная, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
62 445
Дверь входная City Prime PP 183/183 Гриджио/Гриджио (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 183/183 (чёрная фурнитура) Гриджио/Гриджио, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Дверь входная металлическая «Porta M-3P К18/K18» Rocky Road/Silk Road
Дверь входная Porta M-3 К18/K18 Silk Road/Rocky Road, 2 замка, с ночной задвижкой
55 578
Дверь входная металлическая «Porta M-3P 8.П50» Snow Art/Snow Art
Дверь входная Porta M-3 8.П50 Snow Art/Snow Art, 2 замка, с ночной задвижкой
48 089
Дверь входная City Prime PP 183/183 Авакадо/Эмаль светло-серая (Фурнитура чёрная)
Дверь входная City Prime PP 183/183 (чёрная фурнитура) Авакадо/Эмаль светло-серая, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный
Дверь входная City Prime PP 2/140 Дуб коньяк/Дуб выбеленный, 2 замка, с ночной задвижкой
56 500

 

Виды панелей МДФ для производства входных дверей

Существует несколько видов МДФ-панелей. 

По декоративному покрытию их разделяют на 4 категории:

  • Ламинированные. Сверху такие панели ламинируются специальными пленками, чаще всего ПВХ.

  • Антивандальные. Поверхность накладки покрывается антивандальным пластиком, который препятствует климатическим, химическим и механическим воздействиям, ударопрочен, не горит и не стирается.

  • Окрашенные. Для окраски панелей используют специальные химически стойкие краски и лаки, которые по прочности превосходят ПВХ-пленки. Сверху поверхность дополнительно покрывается слоями лака. 

Самый предпочтительный способ окрашивания – порошковый. Окрашенные панели отличаются более высокой стоимостью по сравнению с другими накладками, зато надежнее и устойчивее к ультрафиолету. Однако такие двери сильнее подвержены механическим повреждениям.

  • Шпонированные. Такой вариант – самый дорогой, но вместе с тем он выглядит солиднее и красивее вышеперечисленных. Для их производства используют тонкие слои натурального дерева, которые называются шпон. Они приклеиваются на панель и делают дверь прочнее и надежнее.

 

Шпонированные входные двери МДФ

Технология шпонирования позволяет воплощать в жизнь самые разнообразные дизайнерские решения, в результате чего получается презентабельное и качественное дверное полотно. Такие панели повторяют древесную фактуру и могут иметь множество оттенков. 

Чаще всего они используются для производства входных металлических дверей премиального класса, поэтому изделия выглядят дорого.

Очевидные плюсы шпонированных панелей:

  • экологичные материалы и компоненты;

  • дверь выглядит так, будто изготовлена из натурального дерева;

  • материал устойчив к сырости, низким и высоким температурам, гниению и плесени.

К минусам можно отнести:

  • Низкую устойчивость покрытия к химическому и механическому воздействию. По этой причине для ухода за дверными полотнами следует использовать специальные средства без содержания абразивов.

  • Хоть МДФ-двери устойчивы к сырости сильнее, чем деревянные, их не стоит устанавливать в комнатах с повышенной влажностью.

  • Лаковое покрытие со временем портится царапинами и сколами. Его требуется периодически обновлять, и делать это нужно аккуратно. Если вы не уверены, что справитесь самостоятельно, дверь придется отнести к мастеру.

  • Шпонированные двери плохо переносят длительное воздействие солнечного света. Желательно не устанавливать их как входные двери в частном доме.

Дверь входная металлическая «Porta M-3P 4.П23\4» Almon 28/Wenge Veralinga BS
Дверь входная Porta M-3 4.П23\4 Almon 28/Wenge Veralinga/Black Star, 2 замка, с ночной задвижкой
31 558 42 077 ₽ -25%
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109 Белый софт/Белый софт 9S-164 mirror
Дверь входная Trust Mass PP 9S-109/9S-164 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
38 883
Дверь входная металлическая «Лайнер-3» Total Black/Off-white
Дверь входная Лайнер-3 (33/Г5) Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
44 352
Дверь входная металлическая «Матрикс-3» Total Black/Off-white
Дверь входная Матрикс-3 Total Black/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
 
39 732
Дверь входная Mega Standart PP X-108/X-108 Дуб коньяк/Дуб коньяк
Дверь входная Mega Standart PP X-108/X-108 Дуб коньяк/Дуб коньяк, 2 замка, с ночной задвижкой
47 925
Дверь входная City Prime PP 0-CSmart/100 Авокадо/Белый матовый (Фурнитура хром)
Дверь входная City Prime PP 0-CSmart/100 (чёрная фурнитура) Авокадо/Белый матовый, 2 замка, с ночной задвижкой
51 489
Дверь входная Family Mass РР M-100/M-140 Белый софт/Белый софт mirror
Дверь входная Family Mass РР M-100/M-140 Белый софт/Белый софт, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
41 805

 

Ламинированные входные двери МДФ

Такие накладки покрываются ПВХ-пленкой, которая в большинстве случаев создает имитацию натурального дерева. Часто создается подобие дорогих пород, поэтому, если хотите получить качественную дверь с респектабельным внешним видом – выбирайте МДФ. Интересно смотрится имитация мраморных и даже малахитовых поверхностей.

Ламинированные панели обладают следующим рядом преимуществ:

  • Богатый выбор расцветок и дизайнерских оформлений – такие панели самые разнообразные. При индивидуальном изготовлении можно заказать любой рисунок и сделать межкомнатные двери изюминкой интерьера.

  • Хороший уровень звукоизоляции.

  • Отличная износостойкость. Полотна не выцветают и не пузырятся на солнце, а при резких перепадах температур не трескаются и не рассыхаются. Они прекрасно переносят влажные условия, поэтому ламинированные двери можно устанавливать в ванной комнате. Также они огнестойки и способны некоторое время удерживать пламя.

  • Легкость в уходе. В отличие от шпонированных панелей, ламинированные можно мыть при помощи бытовой химии.

Отрицательные стороны дверей из ПВХ:

  • В производстве используется пленка из поливинилхлорида, а ее точно нельзя отнести к экологически чистым материалам. Это отталкивает некоторых приверженцев натуральной мебели. Но при этом цена на ламинированные двери ниже, чем на их аналоги.

  • Створка таких дверей довольно плохо удерживает звук, однако все равно закрывается герметично.

Входные двери МДФ с антивандальным покрытием

При изготовлении этого типа МДФ-панелей применяется слоистый композитный пластик. Это самый прочный вид накладок, выдерживающий сильные механические нагрузки. Подобные двери можно встретить в школах, детских садах, поликлиниках, больницах, магазинах и прочих общественных местах, где большой поток людей. 

Также антивандальным пластиком покрываются входные двери в частных домах и коттеджах.

Кроме высокой прочности, к плюсам относится:

  • Большой диапазон допустимых температур. Двери выдерживают от -90 до +300 градусов и используются даже в противопожарных конструкциях.

  • Довольно низкая стоимость.

  • Разнообразие цветовых решений.

Такие двери требуют бережного отношения – поскольку пластик наклеивается на МДФ-плиту, он может отслоиться при частых и сильных хлопках дверью.

Многие считают, что самые лучшие модели обязательно должны быть деревянными. Однако это совсем не так – МДФ-варианты обладают большим количеством достоинств, при этом цена на них всегда остается доступной. Они станут лучшим выбором, если вы хотите приобрести качественную дверь и не тратить на нее слишком много, а при правильном уходе можно даже продлить срок службы изделия.

Дверь входная металлическая «Флэт Kale» Almon 28/Off-white
Дверь входная Флэт Kale Almon 28/Off-white, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
33 432
Дверь входная металлическая «Форм Kale» Almon 28/Cappuccino Veralinga
Дверь входная Форм Kale Almon 28/Cappuccino Veralinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
28 893 33 992 ₽ -15%
Дверь входная металлическая «Граффити-32/32» Total Black/Super White
Дверь входная Граффити-32/32 Total Black/Super White, 2 замка, с ночной задвижкой
30 352
Дверь входная металлическая «Прайд» Total Black/Snow Melinga
Дверь входная Прайд Total Black/Snow Melinga, 2 замка, с ночной задвижкой
30 912
Дверь входная Family Eco PP Шоколад букле/МДФ Бетон серый E-102 МДФ Шоколад ларче E-100 Задвижка
Дверь входная Family Eco PP E-102/E-100 Бетон серый/Шоколад ларче, 2 замка, с ночной задвижкой
37 098
Дверь входная металлическая «Джет-3» (RBE) Total Black/Snow Melinga
Дверь входная Джет-3 (RBE) Total Black/Snow Melinga, с зеркалом, 2 замка, с ночной задвижкой
32 032
Дверь входная Family Mass PP Шоколад букле/МДФ Карамель MD-4 МДФ Карамель MD-4
Дверь входная Family Mass PP MD-4/MD-4 Карамель/Карамель, 2 замка
38 054

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