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Реставрируем двери со шпоном

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Со временем любая вещь начинает терять свой первоначальный привлекательный вид. Двери не являются исключением из правил. В зависимости от расположения и частоты использования процесс естественного старения будет проходить быстрее или медленнее.  Когда царапины сколы и потертости все чаще начинают бросаться в глаза, то создается ощущения, что дверь начинает вносить в интерьер диссонанс. Возникает вопрос, что сделать для того, чтобы дверь снова смотрелась как новая.

Шпонированные двери выглядят изящно и дорого, и не всегда есть возможность просто заменить, потрепанную временем дверь на новую. Таким образом мы вплотную подошли к теме реставрации шпонированных дверей.        

Рассматривать мы будем способы реставрации, к которым можно прибегнуть в домашних условиях без привлечения специалистов, но сразу оговоримся, что не все повреждения удастся устранить бесследно.

 

Подготовка к реставрации шпонированной двери

Для начала необходимо вдумчиво, без спешки изучить дверь и оценить масштабы предстоящей работы. От типа и характера повреждений будет зависеть то, какие инструменты и материалы вам потребуются для того, чтобы процесс реставрации прошел успешно.

У многих людей, которых не устраивает вид шпонированной двери, нет достаточной теоретической базы для выполнения реставрационных работ.

Человек видит повреждение, но не знает, что его можно легко исправить, или не знает с чего начать и в какой последовательности выполнять работы. Так, например, для того чтобы произвести покраску двери качественно, придется использовать шпатлевку для дерева, которой нужно предварительно выровнять поверхность. 

Если краску наносить без использования шпатлевки, вряд ли удастся добиться хорошего результата.

Вздутия на поверхности двери со шпоном

Вздутие один из наиболее распространенных дефектов поверхности шпонированной двери. Причина - нарушение технологии наложения шпона производителем. Возможно шпон был неправильно расположен или плохо проклеен. Ремонт вздутий не доставит вам особых проблем.

Если вы обнаружили вздувшийся участок:

  • Вооружитесь обычным медицинским шприцом с иголкой.

  • Внутрь шприца помещаете клеевой состав для шпона.

  • Протыкаете иголкой место вздутия и вводите клей под поверхность шпона.

Для того, чтобы достигнуть лучшего результата, место куда вводился клей дополнительно растирают пальцем, равномерно распределяя клеящий состав под поверхностью материала. Описанный способ позволяет избавиться от вздутия за несколько минут.

Если шприца и клеящего состава под рукой нет, а желание исправить вздутие есть, используйте утюг. Возьмите влажную тряпку и протрите вздутую поверхность, для того, чтобы материал стал более эластичным. Нагретым утюгом, аккуратно разотрите место вздутия. 

Вполне вероятно, что этих манипуляций будет достаточно для того, чтобы решить проблему. Если же нет, то иголка, шприц и клей станут вашим вторым шансом избавиться от воздушного пузыря под поверхностью шпона.

 

Царапины и потертости на поверхности шпонированной двери

Мелкие царапины и сколы легко удаляются с поверхности при помощи нанесения воска.

Для начала потребуется зачистить мелкие дефекты. Выполнять зачистку нужно очень аккуратно, чтобы еще больше не повредить материал. Используйте мелкую наждачку, но не увлекайтесь, потому что если вы будете давить слишком сильно, то повредите лаковое покрытие вокруг поврежденного участка, и тогда одним дефектом станет больше.

После зачистки полотно следует максимально очистить от грязи и пыли, а также провести обезжиривание для того чтобы воск лег ровным слоем.

Воск не получится просто втереть в царапину, его нужно предварительно нагреть, и только потом наносить его не поврежденный участок. Нагретый воск максимально глубоко проникнет вглубь повреждения и может держаться внутри годами.

Если вы сделали все правильно и аккуратно, то сможете раз и навсегда забыть про существование царапины, которая так долго портила вид вашей безупречной двери.  

      

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
Дверь межкомнатная S-26 Экошпон Серый матовый, остекленная, лакобель чёрный, царговая
14 292
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-21 Экошпон Stormy Wood, глухая, царговая
3 784 4 452 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Дверь межкомнатная Браво-1.55 Экошпон Original Oak, остекленная, mirox grey, кромка abs, каркасно-щитовая
6 368 7 672 ₽ -17%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Неоклассик-35 Экошпон White Wood, остекленная, white сrystal, филенчатая
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Экошпон Stormy Wood, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
3 308 3 892 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Дверь межкомнатная Граффити-1.Д Экошпон Snow Art, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
Дверь межкомнатная К-2 TOPPAN ALU Экошпон Дуб серый, глухая, декор лакобель чёрный, кромка abs, каркасно-щитовая
16 852

 

Восковой карандаш для реставрации двери с отделкой шпоном

Восковой карандаш подойдет для устранения совсем незначительных, еле заметных царапин. Для устранения более явных дефектов лучше сразу использовать воск.

Карандаш необходимо погреть в руке до тех пор пока его стержень не приобретет более вязкую консистенцию, которая позволит обработать поврежденный участок. Проведите карандашом по поверхности царапины, а затем вотрите воск пальцем. Излишки можно убрать с помощью тряпки.

 

 

Серьезные повреждения шпонированной двери

Серьезные повреждения не получится устранить быстро. Потребуется установка специальных заплаток.

Для начала визуально определите поврежденный участок, обведите его карандашом и продолжайте дальнейший осмотр двери. После того, как вы обнаружили все аналогичные повреждения, вам надо будет их вырезать. Скальпель или бритва позволят вам провести операцию максимально аккуратно.

Возьмите кусок шпона из которого вы собираетесь вырезать заплатки. Прикладывая его к поврежденным участкам, определите как будете вырезать заплатки для того, чтобы не нарушить общий узор. При вырезании старайтесь производить надрезы поперек текстуры шпона.

Вырезанные заплатки с помощью клея фиксирует в тех местах, где находились поврежденные участки. Дождитесь пока клей высохнет и обработайте всю поверхность двери лаком.

 

Красим шпонированную дверь

Покраска - самая простая из всех возможных операций. Вам не потребуется специальных знаний или навыков для того, чтобы покрасить шпонированную дверь. Все что от вас требуется - выбрать понравившейся цвет краски. Главное, чтобы она была предназначена именно для шпона.

Для нанесения краски используйте небольшой валик для более быстрого высыхания и предотвращения подтеков.

Бывает так, что после высыхания, краска становится как бы шершавой. Это может происходить потому что в процессе окрашивания на поверхность попадает пыль.

Решение проблемы - аккуратно пройтись по шершавым участкам при помощи наждачной бумаги мелкой фракции Р600. После того, как дефекты устранены, всю поверхность двери можно будет обработать воском, чтобы придать дополнительные защитные свойства.

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