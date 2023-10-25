Стальные входные двери надёжно защищают нас от проникновения непрошенных гостей. Но это не единственная их функция. От входной двери мы ожидаем ещё защиту от холода, шума и грязи с улицы. Справляться с этой задачей входной двери помогает простая, но очень важная деталь. В этой статье мы разберем, что такое контур уплотнения, как он работает и почему так важен.

Да, он нам нужен, и даже необходим. Так как поверхность дверного полотна и коробки не могут прилегать друг к другу идеально. Дело тут не в качестве двери и не в монтажниках. Дверь физически не может плотно прилегать к коробке.

Там, где нет идеального прилегания, есть зазоры. А там где есть зазоры - нет термо- и звукоизоляции. Это означает, что потоки холодного воздуха, сквозняки и облака пыли - частые гости в вашем доме.

Зачем нужен контур уплотнения для входной двери

Уплотнитель защищает жилище от холодного воздуха с улицы или из подъезда. Дело в том, что идеального прилегания двери к дверной коробке физически достичь невозможно. Дело тут не в плохой двери и не в качестве монтажа. Просто между дверью и коробом есть зазоры. Через них-то и проникает сквозняк. Уплотнитель закрывает эти зазоры. Защищает квартиру от проникновения шумов с улицы. И обратный эффект – звуки изнутри квартиры не будут поникать на улицу. Звукоизоляция гарантирована. Уплотнитель не только не пропускает холодный воздух с улицы, но и не выпускает тепло из дома. А в летнее время защищает от зноя. Уплотнитель обеспечивает плавное и бесшумное открывание-закрывание двери, что тоже очень важно: металлическая дверь может производить много шума.

Также в экстремальных случаях он может быть очень полезен: допустим, в случае пожара он воспрепятствует проникновению дыма в помещение с лестницы.

Поверхность дверного полотна и коробки не могут прилегать друг к другу идеально. Дело тут не в качестве двери и не в монтажниках. Дверь физически не может идеально прилегать к коробке.

Их каких материалов делают уплотнители для входных дверей

Как видите, уплотнитель для двери совершенно необходим. Но свои функции он выполнит только в том случае, если его правильно выбрать. Сначала разберёмся, какие они вообще бывают. Уплотнители изготавливают из разных материалов.

Например каучук, поливинилхлорид или силикон. Что общего у всех этих материалов?

Они атмосферостойкие.Не поддаются перепадам температур, не боятся влажности или сухости, успешно противостоят химическим воздействиям. Если уплотнитель не справляется с вышеупомянутыми факторами, будьте уверены, что прослужит он мало.

Все материалы имеют свои сильные и слабые стороны.

Самые дешёвые – поролон и полиуретан

Они легки в монтаже, поскольку снабжены самоклеющейся лентой. Полиуретан имеет неплохие эксплуатационные характеристики, имеет достаточно продолжительный срок службы. Однако при этом он слабо сопротивляется истиранию, поэтому для входной металлической двери – не лучший вариант.

Возьмем уплотнитель из полиуретана. Отличный выбор, который имеет высокую износостойкость и долговечность. Полиуретан устойчив к действию микроорганизмов (грибок на нем точно не заведется), диапазон его рабочих температур от минус семидесяти до плюс ста двадцати градусов по Цельсию. Именно поэтому в противопожарных дверях используется полиуретан: ведь он еще и препятствует попаданию дыма в помещение.

Несмотря на все плюсы, есть и недостатки. Полиуретан не устойчив к нагрузкам на скручивание, а температура, пусть и незначительно, но все же влияет на его эластичность.

Пластик очень герметичен

Внутри часто обладает полой структурой, что создаёт дополнительную тепловую подушку. Они не дорогие, но монтаж такого уплотнителя вызывает определённые сложности. И он обязательно должен монтироваться в паз. Если у двери такого нет, пластиковый утеплитель не подойдёт.

Для металлических дверей лучше выбрать силиконовый или резиновый

Силиконовые абсолютно гипоаллергенны, не выделяют никаких вредных веществ, и такие часто используются в медицинских и детских учреждениях.

Кроме того, они очень эластичны, что позволяет установить такие на двери разной фактуры. А вот недостатком их является некоторая консервативность, как это ни странно. Они плохо поддаются модернизации, которая могла бы продлить срок их службы.

Самые распространённые уплотнители – резиновые, потому что:

имеют длительный срок эксплуатации;

устойчивы к воздействию влаги и перепадов температуры;

не растрескиваются и не рассыпаются от воздействия солнечных лучей;

многие современные резиновые уплотнители не боятся даже агрессивной химии и кислоты;

у резиновых уплотнителей очень доступная цена.

Встречается ещё поролоновый уплотнитель, это самый бюджетный вариант, только для дверей, тем более металлических он не подходит совсем. Под воздействием влаги и скачков температуры быстро собирается в ком и теряет эластичность.

Используйте уплотнители, предназначенные именно для входной двери. Их изготавливают из специальных материалов, стойких к физическим и химическим воздействиям. Если на входную дверь вы установите уплотнитель для двери холодильника, то желаемого эффекта вы не добьетесь, а сам уплотнитель быстро придет в негодность.

Помимо материала уплотнители различаются ещё по способу монтажа.

Виды уплотнителей для входных дверей по способу монтажа

Они бывают:

Самоклеющимися – такой заменить не составит особого труда.

Магнитными – этим новшеством изготовители металлических дверей укомплектовывают их сразу. Такой уплотнитель изготавливается из термоэластопласта и работает благодаря специальной магнитной вставке, расположенной внутри.

Такое изделие очень износоустойчиво, выдерживает широкий диапазон температур, от минус 60 до плюс 90 градусов. Главное, когда вы устанавливаете дверь с таким уплотнителем – отрегулируйте степень её прижимания, чтобы открывать без усилий.

С элементами для прижимания. Здесь требуется монтаж планки, которая предохранит уплотнитель от деформации и истирания.

Почему двойной контур уплотнения входной двери лучше

Уплотнитель на входной двери заполняет зазоры по периметру, формируя тем самым уплотнительный контур. Но один хорошо, а два лучше. Это про то, что двери с двойным контуром имеют заметно более высокие характеристики шумо- и теплоизоляции.

По периметру дверного полотна располагается один контур, а по периметру дверной коробки - другой, получается герметизация изнутри и снаружи. Как результат: получаем двойную изоляцию от пыли, шума и холода. А бонусом плавное, мягкое и беззвучное закрывание двери.

Используйте уплотнители, предназначенные именно для входной двери. Их изготавливают из специальных материалов, стойких к физическим и химическим воздействиям.

Как проверить качество уплотнительного контура входной двери

Проверить качество уплотнителя можно следующим образом:

Между дверным коробом и полотном помещаем бумажный лист и закрываем дверь. Сохраняем бдительность, чтобы не прищемить себе пальцы.

Если уплотнительные контуры работают как надо, то вам не удастся вытянуть листок. Но может случится так, что листок без проблем вытянется. Это говорит о том, что с уплотнителем что-то явно не так.

Снова откройте двери и удостоверьтесь, что он вообще есть.

Уплотнитель можно легко заменить, у него долгий срок службы и бюджетная цена. Поэтому, если уплотнитель по какой-то причине, пришел в негодность, вы можете без проблем заменить его.

При покупке двери обратите внимание на то, есть ли специальные пазы для него. Чтобы в будущем вы смогли без проблем осуществить его замену. Приклеивать уплотнитель на плоскую основу можно, но установка уплотнителя в паз дает лучший результат, чем просто приклеивание его на поверхность.

Ответственные производители входных дверей заботятся о своих клиентах и предусматривают специальный профиль, в который сразу вставляют уплотнитель. Если по каким-то причинам потребуется замена, это не вызовет у вас проблем.

Как выбрать уплотнитель для входной двери

Прежде всего имейте ввиду, что нужен уплотнитель именно для входной двери. Их изготавливают из специальных материалов. Так как же правильно выбрать уплотнитель?

Прежде всего, определитесь с его размерами.

Уплотнитель продаётся в рулонах. Одного рулона 6 метров для стандартной двери достаточно, но если вы будете ставить двойной контур, а это очень желательно, то одного рулона вам будет мало. Форму и толщину ленты надо подбирать под дверь и существующие в ней зазоры.

Определить это можно с помощью пластилина:

Оберните его плёнкой и вставьте в щель между дверью и коробкой.

Закройте дверь. В результате вы получите нужную толщину уплотнителя.

При выборе размера и формы уплотнителя вам помогут следующие рекомендации.

Если дверь тонкая (до 3-х миллиметров), то ей вполне подойдёт уплотнитель с квадратным сечением из поливинилхлорида или пенополиэтилена.

Такие тонкие входные двери встречаются редко, поэтому покупаем резиновые уплотнители, профили которых имеют разную градацию. Маркируются они латинскими буквами. При маленьком зазоре между дверью и полотном, размером 3 миллиметра, вам нужен уплотнитель с профилем С, Е, К; если зазор величиной 3-5 миллиметров, то нужен уплотнитель с маркировкой V и P; наконец, для больших зазоров применяются профили D и О. С толщиной уплотнителя важно не промахнуться: слишком толстый затруднит открывание и закрывание двери, слишком тонкий будет попускать холод, то есть не справится со своей функцией.

Бывают ещё уплотнители из поролона, но это абсолютно не наш вариант, как уже упоминалось. На железной двери он быстро выйдет из строя.

Производители, которые заботятся о своих покупателях, делают в двери специальные пазы для уплотнителя. Они сильно облегчают задачу с выбором, установкой и заменой этой важной детали.

Для каждой двери уплотнитель подбирается индивидуально, чтобы полностью исключить зазоры. Если потребовалась замена, то обращайтесь в салон, где вы приобретали дверь. Консультанты помогут подобрать уплотнитель, подходящий для вашей модели двери.

Форма сечения уплотнителей для входных дверей

Форма сечения уплотнителя напрямую зависит от величины зазоров между дверной коробкой и полотном. Уплотнители с разной формой сечения маркируются латинскими буквами.

Профили уплотнителя схожи по внешнему виду, поэтому для того, чтобы не ошибиться при выборе, обращайте внимание на маркировку.

Если зазор имеет величину меньшую или равную 3 миллиметрам то применяются С-,Е-,К- профили.

Если зазор имеет величину от 3 до 5 миллиметров, то применяются V- и P- профили.

Если зазор имеет величину 5 и более миллиметров, то применяются D- и O- профили.

При покупке двери обратите внимание на то, есть ли специальные пазы для него. Чтобы в будущем вы смогли без проблем осуществить его замену.

На что ещё обратить внимание при выборе уплотнителя для входной двери

На маркировку. В данном случае имеется ввиду не только толщина профиля, но и на материал и время изготовления, а также на срок годности материала.

На упругость и герметичность. Это можно выяснить, если нажать на него. Он должен быть умеренно жёстким и быстро восстанавливать первоначальную форму.

На срок годности клея на самоклеющейся ленте, если таковая присутствует.

На цвет уплотнителя, подойдёт ли он к дизайну вашей двери.

Если на уплотнителе нет самоклеющейся ленты, значит следует сразу купить к нему силиконовый клей.

Как монтировать уплотнительный контур на входную дверь

Вы купили уплотнитель – надо его прикрепить к двери. Как это сделать? Вполне можно самостоятельно справиться с этой задачей:

Сначала подготавливаем поверхность: очищаем от пыли и обезжириваем с помощью спирта, ацетона или других растворителей. Монтируем уплотнитель в два слоя: сначала – с внутренней стороны дверного полотна, затем на коробку двери. Если дверь выходит на улицу, то лучше сделать три слоя уплотнителя. Третий приклеивается с внешней стороны дверной коробки. Понятно, что этот третий будет испытывать самые большие нагрузки и должен выдержать влияние любых факторов: температуры, влаги, света. Резиновый уплотнитель приклеивают силиконовым клеем, который наносят на ленту, а не на дверь. Наносите клей довольно плотным слоем и как следует прижмите к поверхности. У самоклеющегося уплотнителя защитную плёнку снимаем постепенно, фиксируя ленту по всему периметру. Если дверь была окрашена, то приступать к монтажу уплотнителя можно не раньше, чем через 20 суток после процедуры.

Конечно, самое сложное в монтаже уплотнителя – это углы. Чтобы уплотнительная лента в этом мете не морщилась и не отходила, слегка оттяните её при наклеивании. Когда уплотнитель приклеят полностью, всё лишнее можно будет срезать ножом. Заметим, что хорошие двери премиум класса выпускаются уже с уплотнителем.

Как понять, что пора менять контур уплотнения на входной двери

Даже самый хороший уплотнитель со временем приходится заменять.

Проверить, не пора ли менять уплотнитель, можно с помощью простой зажигалки:

Включите её и обведите по периметру закрытой двери.

Если пламя в определённых местах будет отклоняться в сторону – уплотнитель пора менять.

Ещё одним сигналом будет появление инея с внутренней стороны.

Как самостоятельно поменять уплотнитель на входной двери

Разбираемся, как самостоятельно поменять уплотнитель:

Полностью удаляем остатки старого. Делается это с помощью ножа или шпателя. В районе петель старый уплотнитель можно оставить.

Очищаем и обезжириваем поверхность.

Новый уплотнитель начинаем приклеивать со стороны замка.

Контуры ровно обрезаем, наверху обрезаем внахлёст под углом 45 градусов.

Наносим на боковую часть каркаса с петлями.

Если вы всё сделали правильно, то сквозняки вас беспокоить не будут.

Важные итоги по выбору уплотнителя для входной двери

Уплотнитель нам решительно необходим. Это обеспечит защиту нашего жилища от пыли, холода и шума.

Нет однозначного ответа на вопрос, какой материал для уплотнителя лучше. Самое главное: приобретайте уплотнитель, предназначенный именно для входной двери.

Конструкцию двери, конечно, можно доработать путем установки уплотнителя, но старайтесь выбирать двери, на которых он установлен сразу. Производитель, который заботится о качестве своей продукции, должен понимать, что это необходимый элемент дверной конструкции. Задумайтесь, если на двери изначально не было уплотнителя: возможно, это не единственное упущение.

Одного уплотнительного контура не достаточно, выбирайте модели дверей с двумя контурами, для максимально эффективной защиты от пыли, шума и холода.

Возможно, для конкретной модели подходит определенный тип уплотнителя. Для покупки нового и замены обратитесь в салон, где вы приобретали дверь.

Обращайте внимание на маркировку уплотнителей, потому что они похожи внешне, но имеют отличающуюся форму профиля и толщину.