Магнитные дверные защёлки: как выбрать и что учесть

Разрабатывая дизайн-проект помещения, в котором присутствуют межкомнатные двери, внешний вид дверного полотна и используемой фурнитуры стараются выбрать созвучным общему стилистическому оформлению квартиры, дома или офиса. В некоторых случаях требуется, чтобы ручки и запирающие устройства визуально были незаметны.

Например, двери в подсобные помещения, гардеробные. Производители запирающих механизмов предлагают использовать магнитные защёлки для межкомнатных дверей.





Виды фиксирующих магнитных защёлок на двери

Этот удобный для служебных и жилых помещений запирающий механизм представляет собой комплект, состоящий из двух частей: металлической, располагаемой на полотне двери, и магнитной, удерживающей двери закрытыми, что очень удобно для семьи с маленькими детьми.

На изготовление последней идут постоянные магниты из редкоземельного металла неодима. Простые намагниченные стальные пластины можно встретить в конструкциях всё реже. В основном это некачественные, дешёвые модели с низким показателем срока службы. При небольших размерах защёлки высокого качества её фиксирующие свойства очень высокие.





Производители предлагают потребителям две группы таких фиксирующих устройств: со сложной конструкцией и простым устройством механизма. Простые магнитные защёлки могут успешно функционировать в системе межкомнатных дверей квартиры, но чаще всего используются для мебели.

Способ действия сложных защёлок основан на способности непросто совершать фиксацию в момент касания металлической детали и магнита, а на обеспечении втягивания замочного ригеля в магнитную часть механизма.







В свою очередь, множество сложных защёлок представлено разновидностями:



Фалевые

Эти запорные устройства бывают двух модификаций: с фиксатором и без него. Фиксирующую функцию этих механизмов обеспечивают косоугольные язычки. Местом применения служат офисы и квартиры

Роликовые защёлки

Принцип их работы основан на специальном катке или вращающемся ролике, которые легко открывают и закрывают оборудованные ими межкомнатные двери.

Защёлки-задвижки

Удобны в тех помещениях, где нет необходимости использовать запирающую фурнитуру с ключами. В квартире их можно установить на дверях в ванную комнату или туалет.









В продаже можно встретить магнитные защёлки в вариантах:

С рукояткой

Материалом изготовления может быть металл, стекло, дерево или пластмасса. Фактически этот элемент конструкции несёт чисто оформительскую функцию, и подбор нужной модели зависит от общего дизайна в квартире и технической возможности полотна двери.





С фиксатором

Механизм с фиксатором по принципу работы схож с простыми магнитными защёлками, но в конструкции имеется дополнительный элемент, способный ставить на стопор ручку в положении закрытия. При таком положении возможности не санкционировано проникнуть в помещение не существует.





С магнитной картой

Этот вид защитного механизма используют в отелях и в офисах крупных компаний. Открытие двери можно осуществить только с помощью специальной карты, подносимой к считывающему устройству.





Тип магнитных устройств представлен:



встраиваемыми моделями, срабатывающими с помощью деталей, закреплённых с обеих сторон двери;

пассивными или простыми, состоящими из планки и магнита, разъём которых можно совершить без особого труда.

По месту установки магнитные защёлки бывают:

врезными, монтаж которых требует специальных навыков;





накладными, элементы которых просто крепят на полотно и раму межкомнатной двери.





Положительные моменты от установки магнитной дверной защёлки на межкомнатную дверь

Достоинств от использования такого вида запирающих механизмов по сравнению с традиционными механическими замками много:

лёгкость и удобство при эксплуатации: процесс открытия и закрытия произвести под силу даже ребёнку, так как для этого достаточно одного движения руки, и сила притяжения придёт в действие;

безопасность для маленьких членов семьи: практически нет возможности получить травму от выступающих элементов конструкции;

сложностей при монтаже не бывает;

степень износа минимальна, а срок службы продолжительный, так как детали конструкции не трутся друг о друга, дополнительной смазки не требуется;

фиксирующий язычок находится в скрытом состоянии;

если в конструкции присутствует ручка, то нагрузка на неё минимальна, и, следовательно, она гораздо дольше будет служить;

конструкция удобна для левой и правой двери, но в отличие от других видов защёлок, не требуется переставлять язычок;

стабильная работа в любых ситуациях;

устойчивость к перепадам температур;

отсутствие посторонних шумов, способных воздействовать негативно на находящихся в помещении людей;

отлично подходят для жилых помещений;

трендовый вид фурнитуры на рынке строительных товаров.

Говоря о плюсах, нельзя выпускать из внимания минусы.

В отношении магнитных дверных защёлок можно сказать следующее:

пощёлкивание при работе всё же присутствует, но оно настолько незначительное, что бесшумность стоит оставить в плюсах;

требует точности при монтаже, в противном случае плавность работы конструкции и плотность закрытия дверей будут нарушены;

не подходят для эксплуатации в офисных помещениях из-за существенной превышении допустимой нагрузки;

на сегодняшний день – высокая стоимость моделей сложной конструкции.

Справедливости ради стоит отметить, что использование сложных магнитных запорных устройств, оснащённых плавающими магнитами, и конструкций с открытием при помощи нажима, при котором магнит, сдвигаясь в сторону, отпускает створку двери и позволяет её открыть, встречается в квартирах гораздо реже.

Кроме того, специалисты считают, что со временем будет наблюдаться тенденция к её понижению, и эти механизмы станут более доступны. Так что любители стиля хай-тек и других современных стилей смогут приобретать эти механизмы без особых материальных затрат.

Важные критерии выбора магнитной дверной защёлки

Для того, чтобы правильно выбрать подходящий тип магнитной защёлки, надо уточнить, какой вес будет иметь межкомнатная дверь, для которой приобретается механизм.

Этот показатель специалисты называют максимальной нагрузкой.

Для дверей, изготовленных из разных материалов, она различна:

до 150 кг – лёгкие межкомнатные двери;

до 350 кг – тяжёлые двери из натурального дерева;

до 1000 кг – металлические двери.

Для двух последних категорий магнитную защёлку можно усилить доводчиком.

Наличие защитного покрытия является показателем качества магнитного механизма. Наилучшим вариантом будет никелированные и цинковые покрытия, а вот специальная плёнка слабо сопротивляется всем видам воздействия. При сомнениях в возможности самостоятельного монтажа защёлки на дверь лучше обратиться к специалистам.





Следующий пункт – выбор конструкции. Здесь тоже присутствуют нюансы.

Чтобы магнитный запор служил долго и при этом не вызывал чувство дискомфорта, следует учесть:



подходящий дизайн под общее стилевое оформление квартиры, гармонично смотрящийся с межкомнатной дверью;

способ крепления запорного устройства: накладной, врезной, полуврезной;

соответствие механизма весу дверного полотна и усилию, прилагаемому для открытия двери, что позволит комфортно её закрывать и открывать;

необходимость приобретения доводчика при внушительном весе двери;

наличие, качество и тип покрытия магнитной защёлки.

Нелишним будет обратить внимание на репутацию производителя на рынке строительных материалов. Продукция от надёжного производителя всегда пользуется повышенным спросом, и при приобретении долгое время служит потребителям. Покупатели отмечают, что модели с работой, основанной на использовании ферритовых магнитов, многие годы сохраняют отличные свойства эксплуатации, что нельзя сказать о механических деталях.

Если в конструкции они присутствуют, то со временем потребуется их заменить. Поэтому при монтаже, учитывая эту возможную необходимость, стоит предусмотреть свободный доступ к внутренним элементам конструкции.

Габариты модели механизма также требуют внимания. Если в дверях имеются вставки, то длину защёлки выбирать надо с учётом этого. Ширина должна соответствовать толщине полотна двери. Размеры язычка тоже важны.

Вся информация, изложенная в этой статье, несомненно, будет полезна потребителям и отразиться на покупательском спросе именно такого вида запирающих механизмов. И это будет справедливо. На сегодняшний день он является самым комфортным и удобным в том случае, если не требуется более надёжного способа защиты помещения.



