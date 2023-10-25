Крашеные двери – простой способ подобрать нужный цвет для создаваемого интерьера

Ситуация, когда стилевое оформление квартиры или дома требует гармоничного сочетания всех элементов интерьера в единой цветовой гамме, достаточно распространена. Она возникает не только в процессе работы профессионалов над дизайн-проектами. Владельцы жилплощади тоже с ней сталкиваются при создании комфортной и уютной атмосферы в комнате.

Подобрать подходящие по цвету шпонированные или натуральные двери не всегда возможно. Древесина имеет множество различных оттенков, но они не всегда отвечают необходимым критериям. В этих случаях часто используют крашенные двери. Они позволят выбрать любой цвет окраски.





Крашенная дверь: что это такое



Сформированное в прошлом веке понятие «крашеная дверь» несколько смущает потребителей, которые не подозревают о том, что межкомнатные крашеные двери сейчас на пике популярности.





Производители строительных материалов представили на рынок изделия столь необычные и разнообразные, что стереотип, сложившийся много десятилетий назад полностью развеян. Модные эмалевые покрытия богатой цветовой гаммы привлекли к этому виду дверей внимание и интерес покупателей. И то, что окрашивание изделия производится на производстве, и оно продаётся в уже готовом виде, никого уже не смущает.



Какие виды крашеных дверей предлагают производители

Надо сразу отметить, что предлагаемые на продажу двери не все одинаковые.

Они различаются не только по внешнему виду, но по конструкции, технологии производства и материалу изготовления:

Двери эконом класса, рекомендованные как бюджетные и общедоступные, относятся к группе изделий из МДФ. Брус сосны в дверном полотне вяжут с поперечинами, заполняя пустое пространство различного вида наполнителями.

В самом дешёвом варианте это может быть гофрокартон. Фасад дверного полотна представлен плитами МДФ, которые в дальнейшем окрашивают в нужный цвет. Именно этим и объясняется невысокая стоимость этого вида двери.





Изготовленные полностью из натурального дерева крашеные двери имеют высокую стоимость и относятся к элит классу. Главным отличием этого вида крашеной двери является то, что её полностью изготавливают из дерева. В результате дверь получается цельнодеревянной, прочной, долговечной.





Какое покрытие имеют современные крашеные двери



Самым доступным и вместе с тем качественным материалом для окраски дверных полотен сегодня является эмаль. Использовать обычную строительную краску непрактично. Так как это сложная смесь имеет низкую растекаемость, делающей идеальное покрытие невозможным. Кроме того, на поверхности образуется непрозрачная плотная плёнка с невзрачной структурой.





В отличие от обычной краски, эмаль – краска, в состав которой добавлен лак – даёт возможность получить идеально гладкое, долговечное покрытие с высокой степенью защиты от влаги, перепадов температур и иных внешних воздействий.







К преимуществам крашенных эмалью дверей можно отнести:



способность плотно прилегать к окрашиваемой поверхности, сохраняя при этом пластичность, отличные адгезионные свойства, гибкость;

высокие показатели устойчивости к внешнему природному и климатическому воздействию;

лёгкий уход, гигиеничность, из-за которых такие двери используют в детских и медицинских учреждениях, офисах компаний;

широкая гамма цветов и оттенков эмалевого покрытия, позволяющая решать любые дизайнерские задачи в процессе создания интерьера помещения;

бюджетная стоимость, которая напрямую зависит от материалов, идущих на изготовление изделия;

устойчивость к воздействию специализированными чистящими средствами;

полная безопасность для окружающей среды, здоровья человека и животных – основное отличие от других лакокрасочных материалов;

долгий срок службы, хорошее качество, доступная цена.





Недостатки тоже присутствуют, но их значительно меньше, чем количество преимуществ.



Огорчить может всё та же краска. Некоторые производители используют некачественные лакокрасочные покрытия, что может повлиять на срок службы и внешний вид двери.

К тому же такое халатное отношение к качеству продукции может привести к ухудшению самочувствия потребителей. При приобретении крашеных дверей следует отдавать предпочтение изделиям, окрашенным эмалью и лаком, от проверенных производителей.

К недостаткам можно отнести лаконичность в стилевом оформлении. Но демократичная цена сглаживает многие из этих недостатков.

Где можно использовать крашеные двери

Применение в интерьере таких красивых, экологически безопасных и практичных изделий практически не имеет ограничений.

Они помогут поддержать дизайн:

уютной и комфортной спальни, в оформлении которой использованы мягкие пастельные оттенки;

элегантной гостиной в стилях ампир или прованс.





Вполне уместен такой вид дверей в помещениях кухни или ванной комнаты. Эти места в квартире или доме наиболее подвержены температурным воздействиям и страдают от высокого уровня влажности.







Крашеные двери незаменимы в загородных домах и на дачах, где в холодный сезон практически отсутствует отопление. Качественное эмалевое покрытие позволит долгое время содержать в порядке крашеные двери в подсобных зонах: кладовке, гардеробной.



Крашеным дверям отдают предпочтение в торговых и офисных помещениях.

Как правильно подобрать цвет крашеной двери

Так как дверь постоянно находится в поле зрения владельца квартиры, то необходимо правильно подобрать подходящий для общего стиля помещения цвет. Окрашивание по современным технологиям даёт возможность получить интересные эффекты в виде перламутра, металлика. Такие нестандартные цветовые решения гармонично вписываются в различные стили дизайна: классику, хай-тек, модерн.

Если владелец любит тёмные интерьеры, заранее продумал систему естественного и искусственного освещения для избежания атмосферы мрачности, то чёрный цвет межкомнатной крашеной двери будет вполне уместен. В комнату, оформленной в тёплых бежевых тонах, крашеная дверь коричневого цвета добавит домашнего уюта и комфорта.

Серый оттенок позволит скрыть на поверхности крашеной двери в прихожей появившиеся по неосторожности загрязнения и царапины. В комнате в стиле хай-тек серый цвет удачно может подчеркнуть технологичность и современную направленность интерьера.

Бежевое и белое дверное полотно внесёт нотку чистоты, воздушности и свежести, и при этом будет выглядеть уютно и современно. Сложность заключается только в том, что содержать в практической, а не визуальной чистоте такую дверь достаточно трудно.

При выборе цвета крашеной двери следует придерживаться следующих правил:

Учитывать тип помещения, где будет устанавливаться изделие.

Если дверь предназначена для установки во входной группе частного дома, то важно сочетать выбранный тон с ландшафтом, фасадом строения, освещением.

Выдерживать гармонию между оттенком дверей, оформлением стен и цветом мебели.

Для тесных и тёмных помещений лучше выбирать светлые крашеные двери.





Почему стоит выбирать крашеные двери



О преимущества этого вида дверей уже говорилось выше. К ним стоит ещё добавить наличие свободного выбора цвета. Можно самостоятельно без лишних затруднений перекрасить полотно двери в тот цвет, который больше подходит для создаваемого интерьера или просто нравиться владельцу квартиры.

При желании есть возможность воспроизвести на двери своеобразную иллюзию в виде рисунка. Если гармонично сочетать цвета, то можно осуществить комбинированную покраску.





Материалом для крашеной двери служит древесина не очень ценных пород, поэтому, но даже являясь бюджетным, такое изделие отлично выполняет своё функциональное назначение, не теряя эстетичного внешнего вида. Изменить дизайн или произвести небольшой ремонт тоже не составит особого труда. Не нравится цвет – ошкурьте поверхность и перекрасьте. Дверь будет как новая. Понадобилась для обновления интерьера крашеная дверь «с историей», достаточно нанести кракелюрный лак, и после высыхания краска на двери покроется трещинками, создающими эффект винтажности.



Наличие в квартире или доме таких дверей позволит в любой момент без финансовых затрат поменять внешний вид комнаты. Успех и популярность у потребителей, успешная реализация – результат имеющихся у крашеных дверей свойств и преимуществ.