Основной проблемой при проектировании нестандартной расстановки дверных проёмов является наличие самих дверей. До появления раздвижных дверей владельцам квартир приходилось оставлять створ незакрытым или довольствоваться занавеской для создания личного пространства. Механизм с рельсами и направляющими роликами решил эту задачу раз и навсегда.
Преимущества раздвижных дверей
Благодаря уникальности конструкции, раздвижные межкомнатные двери обладают рядом существенных плюсов:
- Они никогда не откроются с силой даже при сильном сквозняке. Именно поэтому их очень удобно использовать для проветривания помещений.
- Для открытия не нужно прилагать усилий, потому что механизм работает очень плавно. Их можно открыть буквально одним пальцем.
- Раздвижные двери отлично подходят для дизайна в стиле high-tech. Они сами по себе выглядят как высокотехнологичное футуристическое устройство.
- Полотно не имеет выступающих ручек, поэтому за них нельзя зацепиться одеждой или переносимым предметом.
- Масса таких дверей невелика, поэтому их разрешено устанавливать на различных типах стен. Основная опорная нагрузка переносится на пол. Поэтому можно установить их даже на гипсокартон.
- Главное преимущество - они не занимают полезное пространство помещения при открытии створа проёма. Полотно движется вдоль стены по направляющим. Это существенно упрощает расстановку мебели, пользование коврами, декоративными напольными изделиями и т.д.
Механизм раздвижной двери
Основные части этой системы выглядят следующим образом:
1. Верхняя направляющая
Крепление к стене осуществляется на специальный уголок, входящий в зацепление с рельсом при помощи крепления зацепов на выступы. Ролики ходят по специальным направляющим, образованным при помощи загнутых краёв П-образного профиля.
2. Нижняя направляющая
Она представляет собой простейший П-образный профиль с рельсами для прохождения роликов внутри. Благодаря такому устройству удаётся избегать зацепления крепежных элементов с подвижными частями.
3. Роликовый блок
В нём имеется отверстие под регулировочный винт, позволяющий точно выставить дверь. Вращение осуществляется на шариковых подшипниках, что гарантирует долговечность. На краю элемента виден язык, входящий в шариковый фиксатор при максимальном открытии створа.
4. Купейные ручки
Они утоплены в полотно, потому что потребность в обычных ручках отпадает.
Верхняя часть системы скрыта полностью посредством декоративного наличника, окрашенного в тон дверному полотну. Все рабочие части изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава.
Возможна также установка дверей с двумя раздвижными полотнами. Такое решение выглядит необычно и хорошо подходит для оформления крупных проёмов для входа в большие залы. Оно хорошо подходит также для кафе, ресторанов и прочих заведений.
Уход за механизмом раздвижной двери
Достаточно придерживаться следующих правил:
- Если дверь заело, то велика доля вероятности попадания инородного предмета в движущиеся части. Не пытайтесь дёргать с силой, просто посмотрите, в чём дело.
- Не открывать и не закрывать с силой. Это не те двери, которыми можно хлопать. В результате такого использования может быть нарушена параллельность направляющих. Затем придётся вызывать мастера для исправления.
- Смазывать ничего не нужно. Трущиеся части работают без смазки.
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