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Как работают раздвижные двери

#Межкомнатные двери #Двери #Советы эксперта

Основной проблемой при проектировании нестандартной расстановки дверных проёмов является наличие самих дверей. До появления раздвижных дверей владельцам квартир приходилось оставлять створ незакрытым или довольствоваться занавеской для создания личного пространства. Механизм с рельсами и направляющими роликами решил эту задачу раз и навсегда.


Преимущества раздвижных дверей

Благодаря уникальности конструкции, раздвижные межкомнатные двери  обладают рядом существенных плюсов:

  • Они никогда не откроются с силой даже при сильном сквозняке. Именно поэтому их очень удобно использовать для проветривания помещений.
  • Для открытия не нужно прилагать усилий, потому что механизм работает очень плавно. Их можно открыть буквально одним пальцем.
  • Раздвижные двери отлично подходят для дизайна в стиле high-tech. Они сами по себе выглядят как высокотехнологичное футуристическое устройство.
  • Полотно не имеет выступающих ручек, поэтому за них нельзя зацепиться одеждой или переносимым предметом.
  • Масса таких дверей невелика, поэтому их разрешено устанавливать на различных типах стен. Основная опорная нагрузка переносится на пол. Поэтому можно установить их даже на гипсокартон.
  • Главное преимущество - они не занимают полезное пространство помещения при открытии створа проёма. Полотно движется вдоль стены по направляющим. Это существенно упрощает расстановку мебели, пользование коврами, декоративными напольными изделиями и т.д.


Механизм раздвижной двери

Основные части этой системы выглядят следующим образом:

1. Верхняя направляющая
 
Крепление к стене осуществляется на специальный уголок, входящий в зацепление с рельсом при помощи крепления зацепов на выступы. Ролики ходят по специальным направляющим, образованным при помощи загнутых краёв П-образного профиля.

2. Нижняя направляющая

Она представляет собой простейший П-образный профиль с рельсами для прохождения роликов внутри. Благодаря такому устройству удаётся избегать зацепления крепежных элементов с подвижными частями.


3. Роликовый блок


В нём имеется отверстие под регулировочный винт, позволяющий точно выставить дверь. Вращение осуществляется на шариковых подшипниках, что гарантирует долговечность. На краю элемента виден язык, входящий в шариковый фиксатор при максимальном открытии створа.


4. Купейные ручки

Они утоплены в полотно, потому что потребность в обычных ручках отпадает.

Верхняя часть системы скрыта полностью посредством декоративного наличника, окрашенного в тон дверному полотну. Все рабочие части изготовлены из высокопрочного алюминиевого сплава.

Возможна также установка дверей с двумя раздвижными полотнами. Такое решение выглядит необычно и хорошо подходит для оформления крупных проёмов для входа в большие залы. Оно хорошо подходит также для кафе, ресторанов и прочих заведений.


Уход за механизмом раздвижной двери

Достаточно придерживаться следующих правил:

  • Если дверь заело, то велика доля вероятности попадания инородного предмета в движущиеся части. Не пытайтесь дёргать с силой, просто посмотрите, в чём дело.
  • Не открывать и не закрывать с силой. Это не те двери, которыми можно хлопать. В результате такого использования может быть нарушена параллельность направляющих. Затем придётся вызывать мастера для исправления.
  • Смазывать ничего не нужно. Трущиеся части работают без смазки.


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