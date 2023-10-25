Стандартные размеры межкомнатных дверей и проемов

Ремонт своими руками – это сложная задача для простого обывателя. А выбор межкомнатных дверей может доставить дополнительные трудности, ведь необходимо учесть стиль помещения, материал и конструкцию.

Межкомнатная дверь – важная часть внутренней обстановки квартиры. Выбор дверей на рынке огромен. Они различаются по материалу изготовления, по стилю, по цвету, по характеру открывания. Но если речь идёт не о частном доме, а о городской квартире, то есть некая характеристика, продиктованная стандартами – это размеры.

Для того чтобы покупка не стала ошибкой, желательно знать тонкости и основные характеристики полотен. Рекомендации специалистов помогут правильно выбрать межкомнатные двери для санузла и комнат.

Как определяются стандартные размеры межкомнатных дверей

Межкомнатные двери не должны мешать свободному передвижению по квартире, и должны быть рассчитаны так, чтобы через них можно было пронести крупногабаритную мебель. Именно исходя из этого были разработаны стандарты дверных проёмов, а вслед за ними и дверей. ГОСТы сильно облегчают задачу выбора и замера дверей.

ГОСТ – не единственный параметр, по которому следует ориентироваться. Дверь – это конструкция, состоящая из множества деталей.

Это:

полотно двери,

дверная коробка,

наличники,

доборы,

петли,

ручки.

И для самой двери, и для её сопровождающих элементов существуют строительные нормы и правила СНиПы для многоквартирных домов. Всё это максимально оправдано и подтверждено многолетним опытом.

Что же поведают нам ГОСТы и СНиПы для межкомнатных дверей?

Размеры проёма межкомнатной двери

Начинать надо с дверного проёма, ведь именно в него вставляется полотно двери. Строительный дверной проём – это отверстие в стене, куда вставляется дверная коробка. Его ширину измеряют по горизонтали в нескольких точках: внизу, в середине, наверху.

Высоту от верха до пола измеряют с правой и левой стороны. Для подбора дверного блока берутся меньшие значения этих величин.

Необходимо ещё замерить глубину проёма, то есть толщину стен. Измеряем её в двух точках на разных сторонах проёма. Здесь надо опираться на максимальный показатель.

Не забудьте измерить геометрию проёма с помощью строительного уровня или нивелира. Боковые стены должны быть строго вертикальными, а притолока – горизонтальной. Незначительные отклонения при установке двери можно будет компенсировать с помощью монтажных пластин и строительной пены.

А если отклонения серьёзные, то придётся их исправить, иначе дверь не встанет так, как должно, а это значит неудобство пользования, дискомфорт и сокращение срока службы.

Дверные комплекты изготавливаются под строительные проёмы, которые увеличить чаще всего нельзя, а он должен быть гораздо шире дверей, поскольку должно остаться место для коробки с наличниками и обязательно оставаться зазор для свободного открывания. Полотно двери должно быть минимум на 100 миллиметров уже дверного проёма.

ПО ГОСТу ширина дверного полотна вместе с коробкой:

для жилых комнат должна быть в пределах 80 сантиметров,

для кухни достаточно 70,

для санузла – 60.

Двери для гостиной могут быть шире, но не стоит делать их больше 90 сантиметров для одностворчатой двери: слишком большая нагрузка на петли. Для двустворчатых дверей делаются проёмы 130, 150 и даже 190 сантиметров. И это скорее всего будут раздвижные двери – распашные створки займут слишком много места.

Высота дверей диктуется высотой потолка, по ГОСТу это 200 сантиметров в среднем, редко более 230, здесь уже требуются другие размеры и двери по индивидуальному заказу. Глубина проёма не менее 7 сантиметров.

Какие же значения важны для правильного выбора межкомнатной двери:

Стандартные размеры межкомнатных дверей

Размеры дверного полотна (измеряется ширина, толщина и высота).

Размеры дверной коробки – толщина и ширина.

Ширина наличников.

Размеры дверного блока (вместе с петлями).

Ширина монтажного зазора для свободного открывания дверей.

Высота порога, если он нужен.

Всё это необходимо точно рассчитать, чтобы, во-первых, дверь правильно встала в дверной проём, а во-вторых, ширина дверного просвета – свободного пространства после открывания дверного полотна должна быть достаточной для проноса в комнату крупногабаритной мебели.

Маркировка межкомнатных дверных комплектов

Что ещё надо знать, чтобы сделать правильный выбор? Надо уметь читать сопроводительные документы. Производители ставят в сопроводительной документации на свои изделия условные обозначения, в которых необходимо разбираться. К счастью, в случае с дверями это не так сложно, здесь нет трудных для понимания специальных терминов.

Вот условные обозначения, которыми пользуются фирмы-изготовители:

«Г» – означает глухая дверь, то есть сплошное дверное полотно без отверстий и вставок.

«О» – дверное полотно со вставкой из стекла.

«Р» – распашная дверь, «Рл» – распашная левая, «Рп» – распашная правая.

«Р» без маленькой буквы – раздвижная дверь.

«К» — качающаяся, маятниковая дверь.

Продолжаем изучать сопроводительную документацию.

«ДВ» — так обозначается квартирная дверь.

«ДМ» — дверь межкомнатная.

«ДС» — дверь для санузла.

Ширина и высота проёма обозначаются в дециметрах

«В1», «В2» или «В3» — так обозначается класс воздухопроницаемости двери, то есть насколько она пропускает воздух и сохраняет тепло, от этого зависит микроклимат в помещении.

«Мд1», Мд2», «Мд3», «Мд4» — это обозначение прочности. Чем меньше значение, тем прочнее дверь. Самые прочные межкомнатные двери – «Мд1». Маленькая буква «д» обозначает, что двери деревянные.

Выше уже было сказано, из чего состоит полный блок межкомнатной двери. Давайте разберёмся, почему так важно обратить на это внимание при покупке.

Составные части межкомнатного дверного блока

1. Дверное полотно

Это собственно дверь – то, на что мы прежде всего обращаем внимание, часто легкомысленно упуская из виду остальные детали. Но и в дверном полотне для нас важнее всего эстетическая часть, то есть насколько оно красиво.

Это, конечно, важно, но, чтобы вас не постигло быстрое разочарование, не лишне будет обратить внимание и на другие параметры:

Конструкция – глухая она, остеклённая, филенчатая, царговая и так далее.

Способ открывания – распашная, раздвижная, складывающаяся. Для распашных дверей важно ещё правильно определить сторону распахивания – вправо или влево.

Материал изготовления и покрытия двери.

Размер, который вы уже узнали и записали для себя.

2. Дверная коробка

Эта рама для двери, неподвижная конструкция, чаще всего предназначена для распашной двери. Она представляет из себя две вертикальные стойки и одну горизонтальную планку. Иногда горизонтальных планок две, вторая – в виде порога. Коробка устанавливается в строительный проём, к ней крепятся дверные петли, на которые навешивается дверь.

Дверная коробка может быть с уплотнителем и без него. Уплотнитель укладывается по всему периметру коробки, повышает тепло и звукоизоляционные характеристики двери, а также продлевает срок её службы.

Дверной короб может быть:

Торцевой – наиболее распространённый вариант для межкомнатных дверей. Он устанавливается к дверному проёму и затем на него монтируются наличники.

Телескопический – короб Г-образной формы уже укомплектован доборами и наличниками. Это самый универсальный вариант.

Скрытый – если вам нужна потайная дверь. У этого короба нет ни доборов, ни наличников, ни порога. Навешанную дверь декорируют под стену, делая её совершенно незаметной.

Размеры дверных коробок тоже стандартные для типовых квартир. И обычно они по всем габаритам на 3-4 сантиметра меньше строительного проёма. Подбирая дверь к дверной коробке, обязательно оставляйте вверху и по бокам зазоры между ней и полотном в 3-4 миллиметра. Внизу между полотном и полом зазор должен составлять 5-10 миллиметров. Если дверная коробка с порогом, обязательно учитывайте его размер.

3. Наличники

Это обрамление двери, которое позволяет скрыть место крепления дверной коробки к стене. Основное назначение наличников – декоративное. Часто они идут в комплекте с дверями и изготовлены из аналогичного материала, тогда их функция маскирующая. Однако наличник может стать и ярким акцентом интерьера.

Тогда его подбирают отдельно под цвет стен, мебели или пола. Конечно, их изготавливают из разных материалов, и это один из основных критериев классификации. Но различаются они ещё по способу крепления – внешние, внутренние, телескопические, а также по форме – плоские, полукруглые, фигурные, рельефные.

Ширина наличников стандартная, примерно 7-10 сантиметров, этого достаточно чтобы закрыть технические зазоры, толщина от 5 до 17 миллиметров, все прочие размеры зависят от габаритов дверного проёма.

4. Доборы

Это доска, которая крепится на дверную коробку, если она меньше толщины стены. Она закрывает не красивый промежуток. К доборам крепятся наличники. Ставят доборную доску со стороны, противоположной открыванию двери.

Длина доборных досок фиксирована, обычно это 230-250 сантиметров, а вот толщина и ширина бывают разными. Чтобы определить ширину добора, надо установить дверную коробку в проём, с помощью рулетки измеряем толщину оставшейся стены в шести местах и берём самое большое значение. Длина также меряется по проёму от пола до начала паза установленной дверной коробки. Отрезаем доборы по нужным размерам.

5. Петли

Важнейшая фурнитура распашных, складных, маятниковых дверей – это петли. Именно от них зависит работоспособность, а часто и долговечность двери. Дверные петли – то, на чём висят двери, они удерживают их в проёме. Есть несколько разновидностей дверных петель, на которых мы здесь останавливаться не будем. Мы лишь обратим ваше внимание на параметры выбора дверных петель.

Учитывая особенности вашего дверного полотна и дверного проёма при выборе петель учитывайте следующие детали:

Ширину вашего дверного полотна, его максимальный вес.

Есть у двери притвор или нет.

Часто ли будете пользоваться этой дверью.

Направление открывания дверных створок – вправо или влево.

Нужен ли двери повышенный уровень защиты.

Фаворитом нашей статьи является размер. Именно этому параметру уделяется повышенное внимание. Для петель это тоже важно.

Для лёгкой двери – до 25 килограмм, длина петель не превышает 7-8 сантиметров.

Для более тяжёлого дверного полотна – до 40 килограммов и петли должны быть подлиннее – 10 сантиметров в длину.

А если двери из цельного массива, то для таких понадобятся петли 12-13 сантиметров. При монтаже петель необходимо иметь ввиду не только вес дверного полотна, но и его высоту.

Стандартные двери до 200 сантиметров удержатся на двух петлях, а вот если высота больше, то нужно уже не менее 3-х петель.

6. Дверные ручки

Отвечают за функциональность и комфорт пользования дверями. Поскольку этот элемент постоянно на виду, то помимо функциональности играет роль и внешний вид.

По конструкции они могут быть:

Нажимные – дверь открывается при нажатии на рукоятку Г-образной формы, а в закрытом положении дверь фиксируется с помощью фалевой защёлки.

Кнопочные – рукоятка у них имеет форму шара. Чтобы открыть дверь, надо повернуть шар. В центре ручки обычно находится замочная скважина. В закрытом положении дверь также фиксируется с помощью защёлка.

Стационарные – эти не имеют ни замков, ни защёлок, предназначены только для открывания дверного полотна.

Ручки имеют множество разновидностей, и выбор её зависит не от размера двери, а от её стиля и ваших предпочтений.

7. Замок

Ещё один важный элемент дверной фурнитуры – замок. Их тоже великое множество. Прежде, чем решать вопрос с межкомнатными замками, определитесь, нужны ли они вам вообще, а если нужны, то с какой целью и для какой двери.

Межкомнатные замки могут быть с ключом, с защёлкой, с фиксатором, магнитные. Для межкомнатных дверей самый востребованный вариант – замки-защёлки. Они просты по конструкции, доступны по цене, а их задача ограничивается тем, чтобы не допустить самопроизвольное открывание двери.

Здесь можно дать несколько советов, какие замки для какой двери подойдут лучше всего. Для дверей в санузел, например лучше выбирать замок, который хорошо и легко запирается изнутри, а снаружи имеет замочную скважину для ключа.

Для детской и спальни выбирайте бесшумные варианты, чтобы громко не щёлкали. Для двери в кабинет можно выбрать замок понадёжнее, чтобы вас никто не тревожил. Весь дверной комплект обеспечивает плотное прилегание и долгий срок службы двери.

Стандартные размеры межкомнатных дверей и конструкция дверного блока

Производители в магазинах этот тип изделий представляют в разных комплектациях, поэтому, если купить вариант дешевле – это значит, что придётся приобретать доборные элементы. Стандартный размер проёмов составляет: высота 2 метра, а ширина 60-90 см с градацией 10 см.

Межкомнатные двери 60-70 см чаще устанавливаются в санузлах, более широкие - в комнаты. Если размер проёмов в квартире или доме не укладывается в эти параметры, то придётся делать конструкцию на заказ.

Из чего состоит стандартная межкомнатная дверь:

коробка;

наличники;

доборы;

полотно;

фурнитура;

уплотнитель.

Если дверь в магазине не комплектована каким-то элементом, необходимо его сразу купить. Например, чтобы потом не искать наличники в одном цвете с полотном. Специалисты рекомендуют сразу приобретать полный комплект, включая фурнитуру и доводчики, при необходимости.

Стоит ли выбирать межкомнатную дверь с порогом

Данный элемент межкомнатной двери давно потерял актуальность. Конструкция с порогом рациональна только в комнатах, которые необходимо полностью изолировать от общего пространства дома. В остальных случаях это элемент может доставить массу неудобств.

Красивая паркетная доска или ламинат будут выглядеть не настолько эффектно, если взгляд будет останавливаться на пороге. Также он может затруднить пронос крупной бытовой техники и мебели, а члены семьи будут постоянно спотыкаться об это препятствие.

Оптимальные межкомнатные двери для разных комнат

В данном случае выбор будет зависеть не только от назначения и площади помещения, но также от типа открывания полотна и материала изготовления. Например, в туалет и ванную не рекомендуется устанавливать межкомнатные двери из натурального дерева, которое подвержено разбуханию от излишней влаги.

Для санузлов отлично подойдёт изделия из МДФ: они более стойкие к негативным факторам, а широкий выбор фактур и цветов позволит сочетать их с другими полотнами в доме.

Размеры дверей для разных комнат

Стандарты для дверей в разные комнаты отличаются, это обусловлено их функционалом. Поэтому покупаем и измеряем не «дверь вообще», а дверь в конкретное помещение. И начнём с кухни.

Стандартные размеры кухонных дверей

Стандартная дверь для кухни имеют ширину 700 миллиметров, высоту 2000 миллиметров. Чтобы понять, подойдёт ли вам стандартная дверь, надо измерить дверной проём.

А чтобы сделать это правильно, надо знать толщину коробки. К ширине дверного проёма надо добавить две толщины коробки и по 2 зазора между коробкой и полотном (примерно 2-3 миллиметра). И ещё необходимо оставить зазор между коробкой и стеной для монтажной пены. Здесь нужно минимум 10 миллиметров с каждой стороны.

То есть надо сложить две толщины коробки, 4 зазора и вычесть это всё из ширины проёма – вы получите ширину дверного полотна. При расчёте высоты к этим измерениям надо прибавить зазор между полотном и полом. Это минимум 10 миллиметров. Если дверь на кухню с порогом, надо обязательно учесть его высоту. Зазор между порогом и полотном – не менее 5 миллиметров.

Проёмы далеко не всегда идеально ровные, а дверь имеет чёткую геометрию, поэтому, измеряя проёмы, ориентируемся на самые узкие места.

Что ещё надо знать про дверной проём? Он всегда должен быть немного шире дверной коробки, примерно на 10 сантиметров. Сузить дверной проём при необходимости можно, а вот расширить – вряд ли. Дверной проём не должен вплотную прилегать к смежной стене. Минимальное расстояние – 100 миллиметров. Двери в проём устанавливаются в последнюю очередь.

Стандартные размеры межкомнатных дверей для ванной и туалета

Измерения дверей для санузла и жилых комнат производятся по тому же принципу. Стандартные размеры для ванной и туалета: ширина 60 сантиметров, высота 190 сантиметров, для комнаты – ширина 80 сантиметров. Специалисты советуют выбирать минимальную ширину 60 см.

Узкая межкомнатная дверь не сильно затруднит движение домочадцев по коридору при открытии. Такой проём оптимален, чтобы дать возможность занести стиральную машину в ванну или заменить унитаз в туалете. Межкомнатная дверь шириной 60 см в стандартных санузлах даёт возможность оптимально поместить всё необходимое оборудование на маленьком пространстве.

Желательно, чтобы коробка в данном случае имела порог. В ванной такая конструкция исключит проникание воды в коридор, а в туалете домочадцы будут чувствовать себя более комфортно.

Стандартные размеры дверей для жилых комнат

Проёмы в спальне и детской требуют большего размаха. Через дверь придётся заносить габаритную мебель, и узкий проход будет затруднять движение. Оптимальным размером считается 80 см, но если не позволяет проём, можно обойтись шириной межкомнатной двери 70 см. Этих параметров будет достаточно, чтобы беспрепятственно максимально открывать полотно.

Устанавливать ширину 90 см в стандартной квартире неразумно, вес двери увеличивается, что создаёт дополнительную нагрузку на петли. При такой установке придётся чаще менять фурнитуру, а это влечёт финансовые затраты и сложности с монтажом.

Наличие порога в спальне допустимо, а вот в детской нежелательно – это может быть опасно падением для ребёнка.

Стандартные размеры межкомнатных дверей для гостиной

Если комната нежилая и в ней только проводят торжества и праздничные мероприятия, то лучше максимально расширить проёмы, так будет легче накрывать на стол и принимать гостей.

Для залов отлично подойдёт ширина 90 см межкомнатной двери с открытием внутрь комнаты, которая не будет занимать коридор в распахнутом состоянии.

Двери в гостиную часто бывают шире, и их рассчитывают несколько иначе. Если проём двери шире 80 сантиметров, то рекомендуется ставить двустворчатые двери. Створки в этом случае могут быть как одинаковой ширины, так и различной. Здесь нет универсальных размеров, высота, ширина и глубина проёмов в разных гостиных могут отличаться.

Помочь может следующая таблица.

1. При одинаковой ширине дверных полотен:

Размер дверного проёма Размер дверной коробки Размер полотна 1290Х2070 миллиметров 1250х2050 миллиметров 600+600х2000 миллиметров 1490х2070 миллиметров 1450х2050 миллиметров 700+700х2000 миллиметров

2. При разной ширине полотен (допустим, 60 и 80 сантиметров):

Размер дверного проёма Размер дверной коробки Размер полотна двери 1190х2070 миллиметров 1150х2050 миллиметров 800+300х2000 миллиметров 1290х2070 миллиметров 1250х2050 миллиметров 900+300х2000 миллиметров.

ГОСТы сильно облегчают ремонтные работы:

Приобретение стандартных дверей обходится дешевле, чем по заказу. Любое отклонение от нормы требует перезапуска производства, а это сильно удорожает конечный продукт.

Измерив проём и коробки, можно заказывать двери для всех комнат сразу, оптом, указав все значения.

Не возникает никаких проблем при замене дверей, если она соответствует стандарту.

Это существенно ускоряет процесс ремонта.

Больший размер специалисты приобретать не рекомендуют, а при необходимости проёма более 90 см стоит рассмотреть вариант двухстворчатой и раздвижной конструкции. Такие межкомнатные двери очень красивы, изготавливаются из разных материалов, поэтому совместить их по фактуре и цвету с остальными полотнами в доме не составит труда.

В гостиной от порогов лучше отказаться: выглядеть такой элемент будет не эстетично.

Нестандартные размеры межкомнатных дверей

С типовыми и стандартными дверями, надеемся, всё ясно. А что делать с нестандартными?

Нестандартные дверные проёмы часто встречаются в домах индивидуальной застройки. Как подогнать дверь к такому проёму? Для начала измеряется ширина. Если она достигает или даже превышает 150 сантиметров, то рекомендуется устанавливать раздвижные конструкции. Если высота двери превышает 2400 сантиметров, то такую дверь тоже можно сделать только на заказ.

Заказывая нестандартную дверь, обращайте внимание на:

Материал короба.

Толщину дверного полотна – чем она больше, тем больше вероятности, что дверь не начнёт со временем прогибаться.

На качество фурнитуры.

Предлагаем несколько вариантов решения дверей для нестандартных проёмов:

1. Двустворчатые распашные двери – просты и надёжны, равномерно распределяют нагрузку на короб, при наличии уплотнителя, обеспечивают хорошую звукоизоляцию. Однако, если проём широкий, а комната не большая, то этот вариант при распахивании отберёт слишком много свободного места.

2. Складная дверь-«гармошка» складываются при открывании в стопку и занимают минимум места. Такими дверями можно перекрыть проём до 3-х метров. Однако, герметичность у такой двери низкая, пропускает запахи и звуки.

3. Раздвижная дверь – полотна двигаются либо вдоль стены, либо убираются в стену (в пенал). Последний вариант вообще универсальный. Места совсем не занимает и оставляет свободной стену возле двери, где можно поставить мебель. Но у такой конструкции достаточно сложный монтаж. Такую дверь надо устанавливать ещё на стадии черновых работ.

На что стоит обращать внимание при выборе межкомнатной двери, кроме размера

Производители предлагают огромное количество вариантов, которые способны удовлетворить даже самого требовательного покупателя, поэтому можно растеряться при выборе.

Большинство из нас обращают внимание только на внешний вид и материал изготовления межкомнатных дверей, что может разочаровать в первый месяц использования конструкции. Когда при совершении покупки определено со стилем полотна, то стоит обратить внимание на основные важные факторы выбора.

Наличники

Современные производители изготавливают элементы, которые устанавливаются под прямым углом по отношению к стене. Это наиболее правильный вариант, чем угол 45 градусов. Такой наличник более стоек к деформации при подвижках стен в период усадки здания.

Ручки

Функциональность двери во многом зависит, насколько она будет легко открываться и закрываться. При покупке желательно выбирать ручки из металла. Производители предлагают огромное количество вариантов цвета, поэтому на дизайне полотна это никак не отразиться.

Петли

Важный элемент, который напрямую влияет на работоспособность межкомнатной двери. Скрытые петли чаще используются на полотнах современных стилей, а выраженные на классических. Но главное, чтобы они не затрудняли движение полотна в коробке, поэтому фурнитура должна быть выполнена из прочного нержавеющего сплава.

Замки

Выбор зависит от назначения комнаты, куда устанавливается межкомнатная дверь. Для санузлов желательно выбирать замки, которые легко запираются из нутрии элементами в виде язычков или кнопок, но и имеют замочную скважину снаружи. В спальню, гостиную или детскую лучше выбирать самые бесшумные варианты, а кабинет потребует более надёжной конструкции.

Советы по установке межкомнатных дверей

Прежде чем производить монтаж самостоятельно, специалисты рекомендуют просчитать все риски. Если установить коробку неправильно, то работоспособной такую дверь не назовёшь, малейший перекос конструкции быстро деформирует фурнитуру и придётся менять её 2-3 раза в год. Рано или поздно коробка или полотно сломаются, поэтому, если нет уверенности в собственных силах, стоит обратиться к услугам мастеров.

Подведём итог. При самостоятельной установке дверей необходимо произвести все измерения, как было рассказано выше. Если вы не уверены в своих возможностях – лучше пригласите замерщика – ошибки могут обойтись очень дорого. Услуги замерщика той фирмы, где вы приобретаете двери, обойдутся бесплатно. При определении высоты дверной коробки обязательно учитывайте толщину напольного покрытия.

Пороги внутри квартиры у межкомнатных дверей дробят пространство и могут стать источниками травм. Не злоупотребляйте ими. Они оправданы только на двери в санузел.

Смещайте коробку в сторону открытия при установке двери. Тогда она сможет раскрыться максимально широко.

Тонкости, которые нужно знать по установке дверей самостоятельно:

По высоте коробка приобретается с учётом толщины напольного покрытия. Если вы только что начали ремонт, то стоит дождаться его окончания. Не нужно покупать межкомнатную дверь с порогом в конструкции без необходимости. Напольное покрытие будет выглядеть более целостно, если исключить этот элемент. А также это снизит к минимуму риск падений, особенно если в доме живут дети и пожилые родственники. Расчёт ширины дверей напрямую зависит от проёма, если он имеет параметр 90 см, то коробку с полотном нужно покупать на 20 см меньше. По 10 см с двух сторон необходимо оставлять на зазоры для установки и 5 см монтажные швы. При установке межкомнатной двери профессионалы рекомендуют немного смещать коробку в сторону открытия, что позволит максимально открывать полотно, и оно не будет биться о косяк. Если покупка фурнитуры производится отдельно, то стоит позаботиться о двойном запасе прочности, иначе через несколько лет замена будет неизбежна. Демонтаж и установка двери заново – это трудоёмкий процесс.

Некоторые нюансы монтажа скрытых дверей

Монтаж скрытых дверей имеет свои особенности. Они устанавливаются до окончания ремонтных работ, поскольку короб устанавливается в стену без наличников.

Они тоже имеют стандартные размеры:

Длина – от 2000 до 2500 миллиметров;

Ширина – от 600 до 1000 миллиметров;

Толщина полотна от 40 до 42 миллиметров.

Они также могут быть распашными, раздвижными, маятниковыми.

Короб для скрытых дверей может быть либо алюминиевым, либо деревянным.

Учитывая все тонкости выбора, стоит со всей ответственностью подойти к покупке. Межкомнатная дверь, при правильной установке может исправно работать десятилетия и за это время вам не придётся приобретать фурнитуру, если коробка монтируется профессионалами.