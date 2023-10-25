Каталог
Войти
Сравнение
Избранное
Корзина
  1. Главная
  2. О магазине
  3. Статьи
  4. Как выбрать двери для ванной комнаты и туалета

Как выбрать двери для ванной комнаты и туалета

#Межкомнатные двери #Двери #Для ванной #Советы эксперта

Зачастую многие выбирают однотипные межкомнатные двери для жилья. Но на самом деле это не совсем правильно. И это связано не только с габаритами дверного проема. Дело в особых эксплуатационных качествах помещения. Ведь в этих комнатах повышенная влажность и температурный режим, они постоянно активно используются. Поэтому двери для них должны быть практичными, износостойкими, простыми в уходе.

Как выбирать двери в ванную и туалет

Санузел обладает особенностями, по сравнению с другими комнаты жилья. В этом помещении постоянная повышенная влажность, даже при хорошей вентиляции. Поэтому материалы, из которых выполнено дверное полотно, должны быть устойчивы к влаге, высокой температуры.

В такой ситуации дверь будет служить продолжительный срок. Помимо этого важно предусмотреть звуко- и теплоизоляцию дверного полотна для санузла. Ведь этот фактор для такого помещения важен не меньше, чем остальные.

Стандартные габариты межкомнатных дверей

Обычно двери санузла отличаются от других конструкций между комнатами по размеру. Как правило, их габариты составляют 55*190 либо 60*190 см. Большую часть квартир выполняют согласно этим стандартам. Потому дверь для ванной комнаты или туалета шириной 60 см. 

Однако до приобретения полотна лучше тщательно замерить проем. Если дверь установлена в проеме, то ее необходимо демонтировать вместе с наличником. Это позволит исключить ошибки при замере. Высоту проема измеряют от пола к перекрытию. Ширина замеряется от стены к стене. Глубина измеряется вместе с плиткой либо облицовкой стены.

Из каких материалов изготавливаются двери для санузлов

Выделяют перечень материалов, которые максимально подходят для дверей в санузел. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил П-23 (Белый), остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Дверь межкомнатная Браво-0 Винил Super White, глухая, кромка abs, каркасно-щитовая
 
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Дверь межкомнатная Лотос-1 Винил Casablanca, глухая, кромка abs, филенчатая
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Дверь межкомнатная Скинни-33 Винил Fresco, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Дверь межкомнатная Скинни-13 Винил Dark Barnwood, остекленная/скиновая, сатинат белый художественный, кромка abs, филенчатая
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Дверь межкомнатная Браво-9 Винил Super White, остекленная, magic fog, кромка abs, каркасно-щитовая
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Дверь межкомнатная Вираж-2 Винил Dark Barnwood, остекленная, art glass, кромка abs, филенчатая
 
8 092

 

Стеклянные двери в ванную комнату

Эти двери отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Вода не позволит им деформироваться, разрушаться. Стеклянное полотно обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, и задерживают тепло. Помимо этого, этот материал отличается экологичностью и гигиеничностью.

Эти двери прочные, их сложно разбить. Такие качества обеспечиваются специальной технологией изготовления. Кроме того, такие изделия отличаются широким разнообразием дизайнов.

Благодаря этому готовая дверь выглядит стильно и изыскано. Именно поэтому стеклянные дверные полотна пользуются высоким спросом. Поверхность стекла может быть глянцевой, матовой, рельефной либо зеркальной.

Также они могут различаться по уровню прозрачности. В стеклянное полотно включают дизайнерские вставки из металла, пластика, древесины, мозаики. С их помощью создают красивые узоры, изображения.

Двери из стекла оригинально выглядят в интерьере. Они придают помещению легкости, освещенности, расширяя пространство. Однако такие изделия достаточно дорогие. Поэтому за столь изысканные двери придется заплатить высокую цену.

 

Двери в ванную и туалет из пластика

Двери из пластика разного типа – неплохой вариант для санузла. Этот материал долговечный и не подвергается деформации при воздействии тепла, влаги. Поверхность таких изделий легко очищать. Такое полотно отлично задерживает тепло и шум. 

На сегодняшний день для таких изделий существуют разные покрытия. Они позволяют достигнуть визуального эффекта, присущего иным материалами. Это позволит подобрать максимально подходящий декор изделия, подходящий для помещения.

Безусловно, модели из пластика не настолько красивы как стеклянные, деревянные конструкции. Однако ПВХ позволяет изготовить множество форм, оттенков. Зачастую с их помощью производят имитацию моделей из натуральных материалов. Именно по этой причине полотна из этого материала представлены на рынке широким ассортиментом.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Дверь межкомнатная Купе Лайт Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Дверь межкомнатная Диана Стеклянные Белое сатинато, остекленная, сатинат белый, царговая
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Дверь межкомнатная Лайт Стеклянные Бронза сатинато, остекленная, закалённое стекло, царговая
 
11 886

 

Конструкции дверей из ПВХ

Изделия из ПВХ выпускают в четырех видах:

  • сдвижные;
  • раздвижные;
  • распашные;
  • складные.

Одним из самых распространенных типов дверей из пластика являются распашные. Их основное преимущество в простоте монтажа и эксплуатации. Такие модели не требуют подгонки под проем. Наиболее компактные конструкции – складные. Они позволяют максимально освободить пространство, благодаря механизму складывания. 

При этом их ширина с легкостью регулируется. Раздвижные и сдвижные конструкции очень похожи. Они различаются только количеством створок. Такие модели требуют свободного пространства в комнате. В этих ситуациях используют два типа полотна: стандартное и округленное.

 

Преимущества дверей из ПВХ

  • пониженный порог возгорания, негорючесть;
  • стойкость к деформации, которая сохраняется при воздействии влаги и повышенной температуры;
  • низкая масса;
  • нейтральность к химическим и минеральным веществам;
  • неприхотливость к уходу;
  • большой ассортимент оттенков и фактур.

Однако у этих изделий существуют и минусы. Среди наиболее распространенных недостатков выделяют утрату формы при воздействии нагрузки. Такая вероятность существует, если материал не отличается упругостью. Избежать этой проблемы помогут специальные вкладки, армирующее полотно либо соединение пластика с металлической базой. 

Поэтому в момент приобретения двери из ПВХ для санузла, следует поинтересоваться степенью устойчивости к деформации. Изделия такого типа будут стоить дороже, однако они долговечнее. Полотно двери может выпускаться из единого материала, быть филенчатым либо комбинированным. Пластик комбинируют с металлом, стеклом.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Межкомнатные двери из ДСП и МДФ

На сегодняшний день наиболее распространенными моделями являются двери из ДСП и МДФ. Их основное преимущество – доступная стоимость. Помимо этого, их поверхность обрабатывают специализированным ламинатом. Это позволяет сделать их устойчивыми к влаге.

Разработки дизайнеров дают возможность вписывать такие изделия в разные варианты современного интерьера. Конструкция двери из натурального шпона не применяют в санузлах, поскольку они деформируются от влаги.

 

Двери в ванную комнату из древесины

Из древесины устойчивее всего к воздействию влаги хвойные сорта. До начала использования материалы непременно обрабатывают антисептиком, после чего покрывают тремя слоями специального строительного лака. При выборе изделия из натурального шпона придется его сначала пропитать составом, который повышает устойчивость к влаге. 

После чего изделие обрабатывают клеем. После чего конструкции можно использовать для ванной комнаты и туалета. В противном случае полотно очень быстро деформируется и станет непригодным к эксплуатации.

В момент выбора дверей из дерева важно помнить о том, что воздействие влаги способно вызвать деформацию и разрушение древесного массива. Потому применение древесины в санузле предполагает наличие расстояние от ванной до полотна. Если оно небольшое, то влага непременно будет попадать на его поверхность. Подбор двери для ванной комнаты и туалета – сложная процедура. 

Помимо эстетических качеств, подходящего оттенка и стиля требуется продумать и другие факторы. Важно учитывать нюансы эксплуатации изделия в помещении, а также помнить про требования к материалу. 

Полотно двери должно быть устойчиво к влаге, температуре. Иначе дверь быстро утратит вид, деформируется и начнет разрушаться.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

Вас может заинтересовать
Раздвижные двери для ванной комнаты и туалета: виды, правила выбора и ухода
Межкомнатные двери
Раздвижные двери для ванной комнаты и туалета: виды, правила выбора и ухода
25.10.2023
7995
Стеклянные двери для ванной комнаты: варианты, установка
25.10.2023
1168
Как установить двери в ванную комнату и туалет своими руками не хуже профи
25.10.2023
5412
Лучшее за месяц
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
24.09.2024
0
Межкомнатные двери из полипропилена: стиль, надёжность и доступность
Инновационное покрытие ПЭТ
02.09.2024
0
Инновационное покрытие ПЭТ

Товары интернет-магазина

Подборки
Выбираем дверь
Выбираем дверь
128 статей
Топ-5 популярных межкомнатных дверей Дверные доборы: что это и зачем они нужны Какую дверь лучше поставить в ванную комнату Как выбрать межкомнатные двери: какие межкомнатные двери лучше Способы открывания межкомнатных дверей (с фото-примерами)
Eще 123
Все о фурнитуре
Все о фурнитуре
41 статья
Лучшая фурнитура для дверей: как выбрать правильно Магнитные замки: особенности и принцип работы Как выбрать доводчик для входной двери: советы от профессионалов Как выбрать петли для межкомнатных дверей Меняем замок на входной двери
Eще 36
Из какого материала
Из какого материала
44 статьи
Чем отличается шпон натуральный от шпона файн-лайн Что такое покрытие ПВХ Найди 5 различий: чем отличаются двери пвх от ламинированных Двери из массива или шпона: какие лучше выбрать Современные материалы межкомнатных дверей, виды межкомнатных дверей по материалу изготовления
Eще 39
Ремонтируем дверь
Ремонтируем дверь
38 статей
Межкомнатные двери: правила ухода Как реставрировать дверь в домашних условиях Чем мыть эмалевые двери Уход за стеклянными дверями Как заменить личинку замка самостоятельно
Eще 33
Монтаж своими руками
Монтаж своими руками
87 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей Как установить межкомнатную дверь самостоятельно: советы профессионала Стоит ли экономить на установке дверей Установка межкомнатных дверей своими руками: правила монтажа, инструкция и полезные советы Как установить металлические двери в квартире
Eще 82
Сочетания цветов
Сочетания цветов
53 статьи
Декорируем межкомнатные двери в стиле винтаж своими руками (с оригинальными фото-идеями) 8 советов для выбора цвета межкомнатных дверей Как подобрать дверь к интерьеру квартиры Белые двери: как гармонично вписать их в интерьер 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото
Eще 48
Все о напольном покрытии
Все о напольном покрытии
55 статей
Плюсы и минусы ламината: как выбрать качественное напольное покрытие Отделка пола: топ-20 вариантов напольных покрытий Арт-винил как тип напольного покрытия Бетонный пол: виды конструкций и технология заливки Как выбрать напольное покрытие: плюсы и минусы всех вариантов на современном рынке
Eще 50
Ремонт в квартире
Ремонт в квартире
90 статей
Зачем вызывать замерщика для установки дверей 25 советов по оформлению дверного проема без двери + 50 фото Как оформить дверной проем без двери Вырезаем дверной проем в различных материалах стены Кладовка в квартире
Eще 85