Как выбрать двери для ванной комнаты и туалета

Зачастую многие выбирают однотипные межкомнатные двери для жилья. Но на самом деле это не совсем правильно. И это связано не только с габаритами дверного проема. Дело в особых эксплуатационных качествах помещения. Ведь в этих комнатах повышенная влажность и температурный режим, они постоянно активно используются. Поэтому двери для них должны быть практичными, износостойкими, простыми в уходе.

Как выбирать двери в ванную и туалет

Санузел обладает особенностями, по сравнению с другими комнаты жилья. В этом помещении постоянная повышенная влажность, даже при хорошей вентиляции. Поэтому материалы, из которых выполнено дверное полотно, должны быть устойчивы к влаге, высокой температуры.

В такой ситуации дверь будет служить продолжительный срок. Помимо этого важно предусмотреть звуко- и теплоизоляцию дверного полотна для санузла. Ведь этот фактор для такого помещения важен не меньше, чем остальные.

Стандартные габариты межкомнатных дверей

Обычно двери санузла отличаются от других конструкций между комнатами по размеру. Как правило, их габариты составляют 55*190 либо 60*190 см. Большую часть квартир выполняют согласно этим стандартам. Потому дверь для ванной комнаты или туалета шириной 60 см.

Однако до приобретения полотна лучше тщательно замерить проем. Если дверь установлена в проеме, то ее необходимо демонтировать вместе с наличником. Это позволит исключить ошибки при замере. Высоту проема измеряют от пола к перекрытию. Ширина замеряется от стены к стене. Глубина измеряется вместе с плиткой либо облицовкой стены.

Из каких материалов изготавливаются двери для санузлов

Выделяют перечень материалов, которые максимально подходят для дверей в санузел. Каждый из них обладает своими плюсами и минусами.

Стеклянные двери в ванную комнату

Эти двери отличаются повышенной устойчивостью к влаге. Вода не позволит им деформироваться, разрушаться. Стеклянное полотно обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, и задерживают тепло. Помимо этого, этот материал отличается экологичностью и гигиеничностью.

Эти двери прочные, их сложно разбить. Такие качества обеспечиваются специальной технологией изготовления. Кроме того, такие изделия отличаются широким разнообразием дизайнов.

Благодаря этому готовая дверь выглядит стильно и изыскано. Именно поэтому стеклянные дверные полотна пользуются высоким спросом. Поверхность стекла может быть глянцевой, матовой, рельефной либо зеркальной.

Также они могут различаться по уровню прозрачности. В стеклянное полотно включают дизайнерские вставки из металла, пластика, древесины, мозаики. С их помощью создают красивые узоры, изображения.

Двери из стекла оригинально выглядят в интерьере. Они придают помещению легкости, освещенности, расширяя пространство. Однако такие изделия достаточно дорогие. Поэтому за столь изысканные двери придется заплатить высокую цену.

Двери в ванную и туалет из пластика

Двери из пластика разного типа – неплохой вариант для санузла. Этот материал долговечный и не подвергается деформации при воздействии тепла, влаги. Поверхность таких изделий легко очищать. Такое полотно отлично задерживает тепло и шум.

На сегодняшний день для таких изделий существуют разные покрытия. Они позволяют достигнуть визуального эффекта, присущего иным материалами. Это позволит подобрать максимально подходящий декор изделия, подходящий для помещения.

Безусловно, модели из пластика не настолько красивы как стеклянные, деревянные конструкции. Однако ПВХ позволяет изготовить множество форм, оттенков. Зачастую с их помощью производят имитацию моделей из натуральных материалов. Именно по этой причине полотна из этого материала представлены на рынке широким ассортиментом.

Конструкции дверей из ПВХ

Изделия из ПВХ выпускают в четырех видах:

сдвижные;

раздвижные;

распашные;

складные.

Одним из самых распространенных типов дверей из пластика являются распашные. Их основное преимущество в простоте монтажа и эксплуатации. Такие модели не требуют подгонки под проем. Наиболее компактные конструкции – складные. Они позволяют максимально освободить пространство, благодаря механизму складывания.

При этом их ширина с легкостью регулируется. Раздвижные и сдвижные конструкции очень похожи. Они различаются только количеством створок. Такие модели требуют свободного пространства в комнате. В этих ситуациях используют два типа полотна: стандартное и округленное.

Преимущества дверей из ПВХ

пониженный порог возгорания, негорючесть;

стойкость к деформации, которая сохраняется при воздействии влаги и повышенной температуры;

низкая масса;

нейтральность к химическим и минеральным веществам;

неприхотливость к уходу;

большой ассортимент оттенков и фактур.

Однако у этих изделий существуют и минусы. Среди наиболее распространенных недостатков выделяют утрату формы при воздействии нагрузки. Такая вероятность существует, если материал не отличается упругостью. Избежать этой проблемы помогут специальные вкладки, армирующее полотно либо соединение пластика с металлической базой.

Поэтому в момент приобретения двери из ПВХ для санузла, следует поинтересоваться степенью устойчивости к деформации. Изделия такого типа будут стоить дороже, однако они долговечнее. Полотно двери может выпускаться из единого материала, быть филенчатым либо комбинированным. Пластик комбинируют с металлом, стеклом.

Межкомнатные двери из ДСП и МДФ

На сегодняшний день наиболее распространенными моделями являются двери из ДСП и МДФ. Их основное преимущество – доступная стоимость. Помимо этого, их поверхность обрабатывают специализированным ламинатом. Это позволяет сделать их устойчивыми к влаге.

Разработки дизайнеров дают возможность вписывать такие изделия в разные варианты современного интерьера. Конструкция двери из натурального шпона не применяют в санузлах, поскольку они деформируются от влаги.

Двери в ванную комнату из древесины

Из древесины устойчивее всего к воздействию влаги хвойные сорта. До начала использования материалы непременно обрабатывают антисептиком, после чего покрывают тремя слоями специального строительного лака. При выборе изделия из натурального шпона придется его сначала пропитать составом, который повышает устойчивость к влаге.

После чего изделие обрабатывают клеем. После чего конструкции можно использовать для ванной комнаты и туалета. В противном случае полотно очень быстро деформируется и станет непригодным к эксплуатации.

В момент выбора дверей из дерева важно помнить о том, что воздействие влаги способно вызвать деформацию и разрушение древесного массива. Потому применение древесины в санузле предполагает наличие расстояние от ванной до полотна. Если оно небольшое, то влага непременно будет попадать на его поверхность. Подбор двери для ванной комнаты и туалета – сложная процедура.

Помимо эстетических качеств, подходящего оттенка и стиля требуется продумать и другие факторы. Важно учитывать нюансы эксплуатации изделия в помещении, а также помнить про требования к материалу.

Полотно двери должно быть устойчиво к влаге, температуре. Иначе дверь быстро утратит вид, деформируется и начнет разрушаться.