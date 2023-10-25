Содержание этой статьи будет актуальным для тех, кто хоть однажды столкнулся с ситуацией, когда прочная красивая дверь в комнате, имеющая конструкцию из качественной древесины, потеряла презентабельный вид. Однако, проститься с этим раритетом очень жалко. И, глядя на такой элемент интерьера, задавался популярным в народных массах вопросом: «Что делать?».
Двери для внутренних помещений квартиры или дома, как и любые деревянные поверхности, со временем подвержены рассыханию, сходу лакокрасочного покрытия. И если они изготовлены из массива дерева или панелей МДФ, то вернуть им прежний внешний вид или создать новый образ можно будет без обращения к специалисту.
Реставрировать двери пустых каркасов, обшитых ДВП, профессионалы не советуют. Их проще заменить новыми. Способы восстановления и этапы выполнения работ будут рассмотрены в этой статье.
Этапы реставрационных работ по восстановлению межкомнатных дверей
Все предстоящие работы можно условно разделить на два этапа:
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полная реставрация старой двери с зачисткой, шпаклёвкой и заделкой всех появившихся дефектов;
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так называемая «чистовая отделка», вернее, декорирование отреставрированного дверного полотна межкомнатной двери.
Началом работ будет снятие с петель старой двери. Демонтаж можно выполнить с использованием инструментов. Если дверь прикреплена к косяку намертво, то сначала необходимо открутить все шурупы и саморезы с петель, а затем снять дверное полотно.
Затем необходимо поместить снятое полотно на подставку из подручных средств, например, двух кухонных табуретов, и приступить к первой операции.
1. Зачистка
- наждачной бумагой, закреплённой на деревянном бруске;
- шлифовальной машинкой, создающей неудобство большим количеством пыли;
- использованием химических составов, способных за короткое время размягчить слой краски или лака, которые потом можно снять при помощи шпателя;
- тепловым строительным феном, нагревающим и размягчающим декоративный слой – самым эффективным и быстрым способом;
- газовой горелкой или паяльной лампой, что эффективно, но пожароопасно;
- металлической щёткой, надетой на дрель или болгарку, действовать которой следует с осторожностью, чтобы не повредить мягкие волокна древесины;
- острым металлическим скребком, но он может оставить глубокие царапины и испортить поверхность двери.
2. Укрепление дверного полотна
Первым делом необходимо убрать всю фурнитуру: петли, ручки, замки. Не стоит оставлять их на старом месте даже в том случае, если их замена не планируется. В ходе работ они могут потерять остатки красоты и презентабельности.
Далее начнётся более трудоёмкая работа по очистке полотна двери от старого покрытия из облупившегося лака или повисшей хлопьями краски.
Выбрать можно любой вариант зачистки:
3. Реставрация зоны замка
Работа по преобразованию старой двери может пойти прахом, если не выполнить операции по укреплению полотна. Самым популярным и эстетичным способом является закрепление укрепляющих планок по верхней и нижней кромке дверного полотна после среза в этих местах до 50 мм старой древесины. Тогда обновлённая дверь точно станет в раму на старое место.
Если дверь выполнена в деревенском стиле или в стиле кантри, то укрепляющие планки можно расположить горизонтально поверх дверного щита. Укрепить старую дверь можно при помощи декоративных элементов, если такой приём подойдёт к стилистическому оформлению комнаты. Прикручивать их следует после полного окончания отделки. Стоит отметить, что это скорее дополнительная мера укрепления.
Зачастую это место в двери бывает сильно повреждена. Отреставрировать его можно следующим образом:
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демонтировать старый замок и контурную планку;
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подобрать отрезок доски, подходящей по толщине к полотну двери и по размерам к повреждённому участку;
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вырезать нишу в дверном полотне, вставить в неё подготовленную дощечку, заранее обильно смазанную специальным клеем, и закрепить струбцинами до высыхания;
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вставить новый замок.
После выполнения перечисленных операций можно считать старую дверь подготовленной ко второму этапу реставрационных работ.
Итоговая подготовка к декору межкомнатной двери после реставрационных работ
Под финальной подготовкой подразумевают шпаклёвку и грунтовку двери. Перед этим следует, качественно отшлифовать поверхность сначала крупной наждачной бумагой. Затем зашпаклевать имеющиеся сколы и трещины специальным составом, предварительно их углубив и очистив с помощью пылесоса.
Состав шпаклёвки должен быть предназначен специально для дерева. После высыхания нанесённого состава производится повторное ошкуривание наждачной бумагой с мелкой фракцией зерна. Последним штрихом перед декором будет нанесение грунтовки под окрашивание, которая имеет белый цвет и позволяет в дальнейшем тонировать дверное полотно в любую цветовую гамму.
Декорирование отреставрированной межкомнатной двери
Это тоже можно сделать несколькими способами:
В качестве покрытия можно выбрать краску или лак, нанося их вдоль волокон древесины при помощи кисти или распылителя.
Оформление в этом стиле может быть тематическим. Например, для детской комнаты подойдут обои с изображением героев мультфильмов. Кухонную дверь украсят предметы утвари и фото фирменных блюд хозяйки.
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Окрашивание – способ простой и надёжный, не требующий особых навыков и инструментов.
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Нанесение рисунка на окрашенную поверхность, используя при этом краски любых оттенков.
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Наклейка обоев, ткани или бумаги.
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Пескоструйное или витражное оформление сделают уникальными двери со стеклянными вставками.
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Виниловые наклейки помогут скрыть дефекты, которые не удалось устранить во время реставрации. А в некоторых случаях позволят ограничиться только таким способом изменения внешнего вида старой двери.
Полёт фантазии при декорировании отреставрированной межкомнатной двери может быть ограничен только стилем комнаты, в которой она находится. В комнате, оформленной в классическом стиле, на дверное полотно можно наклеить молдинги. Дверь в стиле эко украсят различные натуральные сыпучие материалы.
С технологиями дизайнерского оформления можно познакомиться в интернете. Эти небольшие усилия и личное творчество хозяина помещения превратят старую межкомнатную дверь в уникальный предмет интерьера, а в некоторых случаях даже в арт-объект. И при этом сделано это будет собственными силами с минимальными финансовыми вложениями.