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Как самостоятельно отреставрировать межкомнатную дверь: советы профессионалов с фото

#Межкомнатные двери #Ремонт #Двери #Советы эксперта #Своими руками

Содержание этой статьи будет актуальным для тех, кто хоть однажды столкнулся с ситуацией, когда прочная красивая дверь в комнате, имеющая конструкцию из качественной древесины, потеряла презентабельный вид. Однако, проститься с этим раритетом очень жалко. И, глядя на такой элемент интерьера, задавался популярным в народных массах вопросом: «Что делать?».

Двери для внутренних помещений квартиры или дома, как и любые деревянные поверхности, со временем подвержены рассыханию, сходу лакокрасочного покрытия. И если они изготовлены из массива дерева или панелей МДФ, то вернуть им прежний внешний вид или создать новый образ можно будет без обращения к специалисту.

Реставрировать двери пустых каркасов, обшитых ДВП, профессионалы не советуют. Их проще заменить новыми. Способы восстановления и этапы выполнения работ будут рассмотрены в этой статье.

Этапы реставрационных работ по восстановлению межкомнатных дверей

Все предстоящие работы можно условно разделить на два этапа:

  • полная реставрация старой двери с зачисткой, шпаклёвкой и заделкой всех появившихся дефектов;

  • так называемая «чистовая отделка», вернее, декорирование отреставрированного дверного полотна межкомнатной двери.

Началом работ будет снятие с петель старой двери. Демонтаж можно выполнить с использованием инструментов. Если дверь прикреплена к косяку намертво, то сначала необходимо открутить все шурупы и саморезы с петель, а затем снять дверное полотно.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М7» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М7 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат белый, царговая
10 332
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Классико-13» остекление Сатинато белое художественное
Дверь межкомнатная Классико-13 Массив Под покраску, остекленная, декор багет, сатинат белый художественный, царговая
 
9 212
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М5» сатинато бронзовое художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Под покраску, остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
10 329 12 152 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М2» Светлый Лак остекление Белое матовое
Дверь межкомнатная М2 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат белый, царговая
 
12 852
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-05 (Светлый Лак), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

 

Затем необходимо поместить снятое полотно на подставку из подручных средств, например, двух кухонных табуретов, и приступить к первой операции.

1. Зачистка

  • наждачной бумагой, закреплённой на деревянном бруске;
  • шлифовальной машинкой, создающей неудобство большим количеством пыли;
  • использованием химических составов, способных за короткое время размягчить слой краски или лака, которые потом можно снять при помощи шпателя;
  • тепловым строительным феном, нагревающим и размягчающим декоративный слой – самым эффективным и быстрым способом;
  • газовой горелкой или паяльной лампой, что эффективно, но пожароопасно;
  • металлической щёткой, надетой на дрель или болгарку, действовать которой следует с осторожностью, чтобы не повредить мягкие волокна древесины;
  • острым металлическим скребком, но он может оставить глубокие царапины и испортить поверхность двери.

2. Укрепление дверного полотна

Первым делом необходимо убрать всю фурнитуру: петли, ручки, замки. Не стоит оставлять их на старом месте даже в том случае, если их замена не планируется. В ходе работ они могут потерять остатки красоты и презентабельности.

Далее начнётся более трудоёмкая работа по очистке полотна двери от старого покрытия из облупившегося лака или повисшей хлопьями краски.

Выбрать можно любой вариант зачистки:

3. Реставрация зоны замка

Работа по преобразованию старой двери может пойти прахом, если не выполнить операции по укреплению полотна. Самым популярным и эстетичным способом является закрепление укрепляющих планок по верхней и нижней кромке дверного полотна после среза в этих местах до 50 мм старой древесины. Тогда обновлённая дверь точно станет в раму на старое место.

Если дверь выполнена в деревенском стиле или в стиле кантри, то укрепляющие планки можно расположить горизонтально поверх дверного щита. Укрепить старую дверь можно при помощи декоративных элементов, если такой приём подойдёт к стилистическому оформлению комнаты. Прикручивать их следует после полного окончания отделки. Стоит отметить, что это скорее дополнительная мера укрепления.

Зачастую это место в двери бывает сильно повреждена. Отреставрировать его можно следующим образом:

  • демонтировать старый замок и контурную планку;

  • подобрать отрезок доски, подходящей по толщине к полотну двери и по размерам к повреждённому участку;

  • вырезать нишу в дверном полотне, вставить в неё подготовленную дощечку, заранее обильно смазанную специальным клеем, и закрепить струбцинами до высыхания;

  • вставить новый замок.

После выполнения перечисленных операций можно считать старую дверь подготовленной ко второму этапу реставрационных работ.

 

Итоговая подготовка к декору межкомнатной двери после реставрационных работ

Под финальной подготовкой подразумевают шпаклёвку и грунтовку двери. Перед этим следует, качественно отшлифовать поверхность сначала крупной наждачной бумагой. Затем зашпаклевать имеющиеся сколы и трещины специальным составом, предварительно их углубив и очистив с помощью пылесоса.

Состав шпаклёвки должен быть предназначен специально для дерева. После высыхания нанесённого состава производится повторное ошкуривание наждачной бумагой с мелкой фракцией зерна. Последним штрихом перед декором будет нанесение грунтовки под окрашивание, которая имеет белый цвет и позволяет в дальнейшем тонировать дверное полотно в любую цветовую гамму.

Дверь межкомнатная шпонированная "Муар" Орех натуральный-2 Стекло фотопечать, тонное
Дверь межкомнатная Муар Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
16 439
Дверь межкомнатная шпонированная "Арес" Орех натуральный-2 стекло фотопечать белое, рисунок золото
Дверь межкомнатная Арес Шпонированные Орех натуральный-2, остекленная, декор 3d фрезеровка патина, сатинат белый с фотопечатью, каркасно-щитовая
21 371
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" RAL 9001 Крем стекло Сатинато с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Крем, остекленная, сатинат белый художественный, каркасно-щитовая
14 742
Дверь межкомнатная шпонированная "Сити-5" Тон Орех-2 стекло Сатинато бронза с рисунком
Дверь межкомнатная Сити-5 Шпонированные Тон Орех-2, остекленная, сатинат бронза художественный, каркасно-щитовая
9 729 14 968 ₽ -35%

 

Декорирование отреставрированной межкомнатной двери

Это тоже можно сделать несколькими способами:

В качестве покрытия можно выбрать краску или лак, нанося их вдоль волокон древесины при помощи кисти или распылителя.

Оформление в этом стиле может быть тематическим. Например, для детской комнаты подойдут обои с изображением героев мультфильмов. Кухонную дверь украсят предметы утвари и фото фирменных блюд хозяйки.

  1. Окрашивание – способ простой и надёжный, не требующий особых навыков и инструментов.

  2. Нанесение рисунка на окрашенную поверхность, используя при этом краски любых оттенков.

  3. Наклейка обоев, ткани или бумаги.

  4. Пескоструйное или витражное оформление сделают уникальными двери со стеклянными вставками.

  5. Виниловые наклейки помогут скрыть дефекты, которые не удалось устранить во время реставрации. А в некоторых случаях позволят ограничиться только таким способом изменения внешнего вида старой двери.

Полёт фантазии при декорировании отреставрированной межкомнатной двери может быть ограничен только стилем комнаты, в которой она находится. В комнате, оформленной в классическом стиле, на дверное полотно можно наклеить молдинги. Дверь в стиле эко украсят различные натуральные сыпучие материалы. 

С технологиями дизайнерского оформления можно познакомиться в интернете. Эти небольшие усилия и личное творчество хозяина помещения превратят старую межкомнатную дверь в уникальный предмет интерьера, а в некоторых случаях даже в арт-объект. И при этом сделано это будет собственными силами с минимальными финансовыми вложениями.

Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «М7» глухая
Дверь межкомнатная М7 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
6 997 8 232 ₽ -15%
Дверь межкомнатная из Массива сосны без отделки «Порта-21» глухая
Дверь межкомнатная Порта-21 Массив Под покраску, глухая, царговая
 
5 703 6 132 ₽ -7%
Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Т-04 (Медовый) остекление художественное
Дверь межкомнатная М5 Массив Т-04 (Медовый), остекленная, сатинат бронза художественный, царговая
13 412

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