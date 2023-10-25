Довольно часто вход в подвальные и полуподвальные помещения, винные погребки находится на кухне, в коридоре или одной из жилых комнат. Чтобы не терять драгоценную жилую площадь, владельцы используют оптимальный вариант оформления входа – люк в полу. Также такими конструкциями закрывают лазы на холодные чердаки, технические смотровые ниши.

Правильно подобранная модель не нарушает общего интерьерного стиля. Она не препятствует свободному перемещению, так как все ее элементы находятся на одном уровне с напольным покрытием. По закрытой крышке можно свободно ходить и бегать, переносить грузы.

Но чтобы конструкция служила как можно дольше, необходимо правильно подобрать фурнитуру. На петли, амортизаторы, современные устройства «газлифт» или «пантограф» ложится основная нагрузка при открывании и закрывании.

Слишком слабые, ненадежные механизмы быстро выходят из строя, заставляя владельцев нести дополнительные финансовые затраты. Именно поэтому мы сегодня поговорим о петлях для люков в полу.

Каким должен быть люк в полу

Конструкция, закрывающая лаз в подпол, является частью пола. В отличие от дверей, такая крышка несет серьезные дополнительные нагрузки: по ней ходят, переносят мебель, другие тяжести.

К изделиям предъявляются повышенные требования:

Верхняя отделка подбирается под интерьер помещения. Чаще всего, используют материал напольного покрытия – паркетную доску, линолеум, плитку, краску;

Размер должен идеально соответствовать отверстию в полу, без щелей или перепадов высот;

Петли и иные механизмы подбирают с учетом массы дверцы и интенсивного использования. Применение недорогих петель из ломких, неустойчивых к коррозии материалов нецелесообразно;

Минимальный комфортный размер лаза – 75х75 см;

При больших габаритах люка, количество навесов увеличивают, а створки делают двойными;

Конструкция должна быть достаточно прочной, чтобы не прогибаться и не ломаться под весом человека;

При наличии детей в доме обязательно наличие надежного замка;

Механизм должен без труда открывать и закрывать крышку любого веса, без заеданий, перекосов;

Обязательно оставляют открытый доступ к петлям и механизмам для периодического обслуживания;

Так как подвальные и чердачные помещения не отапливаются, требуется качественная теплоизоляция, а также защита от грибков, влаги.

Желательно, чтобы крышка люка по весу не превышала 10 кг. Такие конструкции можно оснащать электроприводом, автоматическими устройствами.

Выбор материала для люка в полу

Традиционная конструкция люка, закрывающего отверстие в полу, предельно проста: щит из досок на петлях. Такие изделия можно изготовить собственными руками, их и сегодня используют на дачах, в деревнях, частных коттеджах.

Используя современные отделочные материалы и прочные основы из сваренных металлических уголков, умельцы создают прочные, недорогие подвальные люки, идеально замаскированные под напольное покрытие. Также, можно приобрести готовую конструкцию из подходящего материала.

Итак, какой материал для люка выбрать:

Древесина или ее аналоги

Паркетная доска, фанера, МДФ. Это оптимальный выбор в деревянном или каркасном доме, при соответствующем напольном покрытии. То есть, люк изготавливают из обрезков досок, ламелей, которые остались от ремонта.

Каркас делают из брусков, листовых материалов, тех же досок или металлических уголков. Чтобы древесина не портилась, ее обязательно пропитывают антисептическими, антигрибковыми составами, после чего лакируют или красят.

Стекло

Крышка из стекла на стальном каркасе смотрится оригинально, прекрасно вписывается в современный интерьер с керамической плиткой или керамогранитом на полу. Используется для мини-погребков на кухне, в гостиной-столовой, в зонах с малой проходимостью.

По такому люку не стоит ходить. Кроме того, он требует регулярной чистки соответствующими средствами для оконных стекол.

Металлические люки

Состоят из каркаса и наваренного на них гладкого или рифленого листа из стали, алюминия, латуни, различных сплавов. Рекомендуемая толщина – от 3 мм. Изнутри рекомендуется проложить утеплитель и зашить фанерой, пластиком, иным материалом.

Сверху крышку отделывают материалом напольного покрытия. Такие конструкции устанавливаются на полах с керамической плиткой или керамогранитом, на бетонные основания.

Также в продаже есть готовые комбинированные люки, модели из металлопластика, ударопрочного пластика, и сэндвич-панелей с утеплителем. Тип изделия выбирают, исходя из потребностей владельцев, финансовых возможностей и характеристик материала.

Основные требования к петлям для люков

Если фурнитура приобретается отдельно или для самодельного люка, стоит учитывать ряд нюансов:

Не стоит экономить на крепежных элементах, петлях и иных механизмах. Именно от них зависит корректная работа люка;

Максимальная нагрузка на одну петлю должна соответствовать ее параметрам, указанным в сопроводительных документах производителем;

Для тяжелых конструкций количество петель увеличивают до 3-4 штук;

Крышку или створки люка нуждаются в тщательной регулировке. Между подвижными элементами оставляют небольшой зазор, чтобы избежать заклинивания.

Фабричные модели продаются в комплекте с навесами, которые полностью соответствуют требованиям, фактической нагрузке. Все поворотные и подвижные механизмы смазывают машинным маслом или литолом минимум раз в год. При интенсивной эксплуатации обслуживание проводится раз в 3-6 месяцев.

Виды петель для люка в полу

На рынке представлено множество разновидностей петель для люков в подпол, на чердак, для техобслуживания коммуникаций. Покупателям остается выбрать наиболее комфортный и доступный для них вариант.

Накладные петли

Популярный вариант для самодельных люков. Легкие конструкции можно навесить на 2 стандартных механизма, более тяжелые требуют навесов толщиной в 3 мм. Их монтируют на саморезы, а огромный выбор дизайнов и расцветок позволяет подобрать модели под окружающую обстановку. Минус – такие петли всегда на виду.

Петли с газлифтом

Традиционное решение для кроватей или диванов с бельевыми ящиками. В последнее время они широко применяются при производстве люков. Такой механизм превосходно компенсирует вес конструкции, ее можно поднимать и опускать одной рукой.

А также фиксирует крышку в верхнем положении, что снимает риск травм. Механизм подбирают по весу дверцы – на 1 кг массы нужна сила в 10 Ньютон.

Потайные, или скрытые петли

Удобны для люков-невидимок. Так как механизм спрятан внизу, крышка, отделанная под напольное покрытие, абсолютно незаметна.

Амортизирующий доводчик

Позволяет опускать крышку без особых усилий и шума. Снижает опасность травм от случайного падения дверцы.

Пантограф

Еще одно популярное устройство для открывания люков в полу. С их помощью люк поднимается вверх и полностью сдвигается в сторону. Как и скрытые петли, пантографы снаружи не видны, все элементы механизма спрятаны под дверцей.

Современные люки часто оснащают электроприводом. Он снимает с владельцев необходимость прилагать физические усилия при открывании и закрывании тяжелых створок. Позволяет свободно пользоваться механизмом хрупким женщинам, пожилым людям, лицам с травмами рук, ограниченными возможностями.

Материалы петель для люка

Современные производители производят петли из различных материалов, включая пластик. Для крепления люков чаще всего используют наиболее прочные металлические изделия.

Сталь

Стальные петли – самый востребованный вариант для обустройства люков в полу. В зависимости от размеров и толщины, они способны выдерживать большие нагрузки. Срок службы изделий исчисляется десятилетиями. Чтобы навесы не ржавели, исправно выполняли свои функции, их регулярно смазывают, окрашивают стойкими эмалями.

Алюминий

Для изготовления качественных петель используется алюминий с добавлением стали. Такие навесы не ржавеют, отличаются прочностью и долговечностью. Часто применяются для подполов с большим содержанием влаги в воздухе.

ЕСКП

Сплав из силумина и алюминия не отличается прочностью и устойчивостью к механическим нагрузкам, рывкам. Максимально допустимая нагрузка на такие петли не превышает 5 кг. То есть, крепить их можно только на легкие лючки или временные конструкции.

Монтаж петель на люк в полу

Люки, ведущие в подпол, технические помещения или к коммуникациям, устанавливают только после укладки напольного покрытия. Петли на люк можно навесить своими руками. Для этого достаточно следовать простой инструкции.

Определить, в какую сторону будет открываться люк или створки конструкции. Разметить места крепления петель к люку и плите/балкам перекрытия.

Выбранный механизм проверить на работоспособность, отсутствие дефектов.

К деревянным поверхностям пластины петель прикручивают саморезами.

Стальные конструкции, железобетонные перекрытия требуют более серьезной подготовки – сверления по разметке с помощью сверла по металлу, бетону, приобретения створок с готовыми отверстиями под крепежи.

Люк поставить на торец, подложить под него прочную планку из любого материала. Ее толщина должна соответствовать зазору между напольным покрытием и дверцей люка.

Петли раскрыть на 90 0 , приложить к отмеченным местам и прикрутить на саморезы, шурупы или болты (в зависимости от выбранной конструкции). В бетонное основание предварительно монтирую дюбели, чтобы крепеж не разбалтывался.

Люк несколько раз открыть и закрыть, отмечая возможные перекосы, места трения. С помощью специальных шурупов в петлях отрегулировать положение дверцы.

Если регулировка не дала результата, процесс придется повторить или вызвать опытного мастера на дом.

Люк в подвал будет служить дольше, если петли регулярно смазывать. Деревянные конструкции обязательно обрабатываются антигрибковыми составами, а металл покрывают антикоррозийной краской.

Мощные, долговечные петли можно сделать самостоятельно, с помощью стальных труб, болгарки и сварочного аппарата. Или приобрести комплект, в который входят люк, подобранные под его вес и материал петли с амортизатором и крепежные кронштейны.

Такие изделия быстро и без проблем монтируются, отличаются надежностью, удобством при эксплуатации и долговечностью.