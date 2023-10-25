Обилие современных материалов в изделиях часто вводит покупателей в заблуждение. А если идёт речь о замене межкомнатных дверей – это вдвойне сложно, ведь нужно выбрать не только прочное и безопасное полотно, но и сочетать его с общей стилистикой всего дома.

При рассмотрении двух покрытий, ПВХ и экошпон, стоит учитывать все преимущества и недостатки, чтобы не ошибиться в покупке и поставить в квартире качественное изделие.

Основные характеристики межкомнатных дверей ПВХ

Изделия с полимерным покрытием пользуются большой популярностью, они доказали свою долговечность и нетребовательность к уходу. При рассмотрении возможности такой покупки не стоит путать пластиковые двери и модели с ПВХ-плёнкой – это разные вещи.

Полотна с полимерным покрытием изготавливаются из каркаса, который может быть из любой древесно-стружечной плиты. Основу полностью покрывают тонкой плёнкой толщиной 0,2-0,5 мм, которая может имитировать любую фактуру в разной цветовой палитре.

При покупке межкомнатной двери ПВХ стоит учитывать, что чем толще покрытие, тем оно более долговечно и менее подвержено царапинам.

Популярность таких изделий в том, что на поверхности можно создать не только имитацию фактуры дерева или камня, но и нанести рисунок или фотопечать. Плёнка – это прочный материал, который обладает рядом положительных характеристик, но она также и не лишена недостатков.

Преимущества межкомнатных дверей ПВХ

Полотна практичны и долговечны, ведь плёнка не реагирует на воздействие высокой влажности и моющие средства. Межкомнатные двери с ПВХ-покрытием могут быть установлены в любой комнате, включая кухню и санузлы.

Благодаря полимерной плёнке, которая защищает каркас со всех сторон, такие изделия не разбухают и не подвержены деформации. Двери сохраняют свою геометрию весь срок эксплуатации, а покрытие не отклеивается.

Производители изготавливают свои изделия в широком цветовом диапазоне, поэтому выбрать их под стиль интерьера не составит труда. Межкомнатные двери ПВХ могут быть глухими или со стеклянными вставками, а также имеют широкий размерный ряд.

Если сравнивать показатель цена-качество, то изделия находятся на высшем уровне, ведь современные производители добились отличных прочностных и эксплуатационных характеристик и при этом они недорого стоят.

Недостатки межкомнатных дверей ПВХ

Рассмотрев все преимущества, стоит отметить и минусы, которые тоже есть.

Главным недостатком полотен ПВХ считается низкая механическая прочность покрытия, его легко поцарапать, поэтому специалисты не рекомендуют устанавливать такие двери в комнатах с высокой проходимостью. Если покрытие получит повреждение, то удалить его невозможно, поэтому рано или поздно покрытие начнёт отслаиваться от каркаса, что будет выглядеть не эстетично.

Полимерная плёнка с фактурой дерева выглядит неестественно, поэтому в апартаментах с классическим или античным стилем будет смотреться неуместно, а вот современную квартиру способна украсить необычным дизайном или фотопечатью.

Если сравнивать все плюсы и минусы, то можно сделать вывод: межкомнатная дверь ПВХ отлично проявит себя при условии аккуратного обращения. Но специалисты не рекомендуют устанавливать такие изделия в детскую комнату, где высока вероятность царапин и рисунков на поверхности. Такую дверь можно поставить в санузлах и на кухне, а также в спальне.

Особенности межкомнатных дверей из экошпона

Изделия из этого материала востребованы, благодаря практически неотличимой имитации натурального дерева на поверхности. При этом экошпон производится из полимеров и отходов деревообрабатывающей промышленности, но безопасен и не выделяет вредных веществ под воздействием ультрафиолета.

По прочности и долговечности межкомнатные двери из экошпона мало уступают полотнам из натурального дерева. Покрытие наносится на каркас под воздействием прессования и высоких температур, что даёт надёжность массива. По потребительским свойствам изделия из экошпона превосходят модели ПВХ.

Преимущества межкомнатных дверей из экошпона

Изделия имеют прочностные характеристики на высшем уровне, поверхность практически невозможно поцарапать. Часто экошпоном облицовывают входные двери. При этом изделия имеют малый вес, что допустимо для установки на тонких перегородках.

Поверхность межкомнатных дверей из этого материала не выгорает под ультрафиолетом, легко моется любыми составами. Полотно не подвержено деформации в процессе эксплуатации и под воздействием влаги, поэтому их можно устанавливать в любые комнаты.

Межкомнатные двери из экошпона имеют реалистичный внешний вид, что позволит подобрать модель к любому интерьеру, где допустимо дерево в дизайне. Поверхность может имитировать любой вид древесины в разных цветах и тонах.

Изделия имеют относительно невысокую стоимость, учитывая, что выглядят они достаточно эффектно и эстетично. Двери изготавливаются в разных модификациях – это могут быть глухие полотна со всевозможными вставками и рельефами, поэтому выбрать свой вариант получится быстро.

Недостатки дверей из экошпона

Учитывая все плюсы изделий из этого материала, нужно знать и минусы. Межкомнатные двери из экошпона обладают низкой шумоизоляцией, поэтому полностью изолировать комнату не получится. Материал прочен к истиранию и стоек к царапинам, но не выдерживает точечный удар. При повреждении поверхности восстановить уже не получится.

При сравнительном анализе преимуществ и недостатков можно сделать вывод, что межкомнатные двери из экошпона сохранят свой внешний вид весь период эксплуатации, если не бить по поверхности острыми и твёрдыми предметами. Такие изделия можно устанавливать в любых комнатах, но они не могут полностью изолировать помещение от посторонних шумов, что может быть неудобно в спальне.

Выводы: какая межкомнатная дверь лучше - с ПВХ или экошпоном

Если вы не можете определиться с выбором после рассмотрения всех достоинств и недостатков обоих изделий, то стоит прислушаться к мнению специалистов.

Если рассматривать покрытие на предмет прочности, то выигрышные позиции занимает межкомнатная дверь из экошпона, которая не подвержена царапинам и также легко переносит все негативные факторы в виде повышенной влажности и перепадов температур.

Пластиковое покрытие плохо имитирует деревянную фактуру и будет выглядеть неестественно в квартире с натуральным паркетом или ламинатом на полу, а также шикарных интерьерах. Но такая дверь будет вполне уместна в домах с современной отделкой, особенно, если на поверхности нанесены рисунки и фотопечать.

Поверхности обоих дверей легко моются и легко переносят влажность, поэтому могут быть установлены как в комнатах, так и в санузлах, и на кухне, где необходима постоянная уборка.

Но поверхность экошпона значительно превосходит ПВХ по стойкости к царапинам и механическим повреждениям, поэтому, если дверь выбирается в детскую, то стоит отдать предпочтение более прочному покрытию.

Стоимость у обоих типов изделий практически одинакова, если учитывать, что полотно с ПВХ-покрытием выполнено из качественного материала и по правильной технологии.

Разница между двумя типами изделий заключается в более презентабельном внешнем виде экошпона, который имитирует дерево ценных пород. Если вы не хотите модель с древесной фактурой, то пластиковое покрытие вполне себя оправдывает, а также такие изделия обладают повышенной шумоизоляцией и теплоизоляцией, что необходимо в некоторых комнатах.

Из вышесказанного можно сделать вывод: если перед вами стоит задача приобрести недорогие двери с презентабельным внешним видом – это экошпон. Если необходимо поставить ультрасовременное, яркое и необычное полотно – это ПВХ. Оба изделия роднит то, что они сделаны из синтетического сырья, но безопасного для здоровья, а выбор за вами.