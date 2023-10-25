Защита жилища от внешних вторжений своими корнями уходит в далёкие ушедшие века.

Первые следы запорных механизмов были найдены в Древнем Египте, но учёные уверены, что существовали они и ранее. Отсутствие подтверждений этой гипотезе, скорее всего, заключается в том, что изначально запоры были из дерева или растительных волокон.

Металлическими замки стали только после освоения человеком технологии плавления руды. С тех пор эволюция дверных запорных механизмов начала неудержимо развиваться. Но до изобретения англичанина Джозефа Брама назвать их надёжными вряд ли было можно.

Что предлагает современный рынок запорных механизмов

Рынок фурнитуры для входных и межкомнатных дверей предлагает потребителям на выбор широкий ряд замков, имеющих разный уровень надёжности, качества, стоимости и разнообразную форму. Технические характеристики влияют на защиту квартиры, дома или офиса от несанкционного вторжения извне злоумышленников.

Характеристику надёжности запорного механизма следует рассмотреть внимательно. Для этого надо узнать классификацию безопасности, репутация производителя, способ и методика установки в полотне входной двери. Полностью защитить квартиру или дом не всегда удаётся. Технологии взламывания замков тоже не стоят на месте. Но минимизировать такую возможность вполне можно.

Уровень секретности и класс безопасности замков для входной двери

Классификация замков по уровню взломостойкости, или по времени предполагаемого взлома, представлена следующими типами:

I класс включает в себя механизмы, которые можно открыть без ключа за несколько минут без особых усилий;

II класс замков подвергается взлому минут за десять, но их можно использовать для входной группы, состоящей из двойных дверей;

III класс замков не позволит злоумышленнику быстро попасть в квартиру, за время взлома экипаж охранной фирмы вполне может успеть прибыть;

замков не позволит злоумышленнику быстро попасть в квартиру, за время взлома экипаж охранной фирмы вполне может успеть прибыть; IV класс – на сегодняшний день вариант самый надёжный, взлом сложно произвести даже с использованием специальных приспособлений и оборудования.

Нельзя упускать из внимания уровень секретности запорного механизма.

Он характеризуется количеством комбинаций:

менее 5 000 комбинаций – низкий, без броненакладок;

до 1 000 000 комбинаций – средний, отмычки подобрать уже затруднительно, популярен у потребителей;

4 000 000 комбинаций – высокий, в комплекте идут дополнительные элементы безопасности, вскрыть отмычкой невозможно.

Крепкие и надёжные входные двери с замками высокого уровня безопасности оградят жилище от вторжения злоумышленников.

Виды и особенности запорных механизмов

Внешний вид и внутреннее содержание замков различаются. На основе этого выделены следующие виды:

1. Цилиндрические

Наиболее распространённые, но уступающие в надёжности другим видам.

Существуют штифтовые крестообразные, английские и с перфорированными ключами цилиндрические замки, дисковые и евроцилиндр. Плюсом использования такого вида можно считать, как не удивительно, их простоту замены и эксплуатации.

2. Ригельные

Эти замки специалисты советуют использовать совместно с ещё одним более надёжным замковым механизмом, так как они имеют низкую защиту.

На взлом такого замка много времени не потребуется.

3. Сувальдные

К достоинствам этих замков относят:

устойчивость к взлому;

сложность использования отмычек;

сопротивление к физическому воздействию;

высокую секретность;

долгий срок службы.

Есть и минусы:

использование ключа с обеих сторон двери;

возможность снять слепок и заказать дубликат;

большой размер ключа.

Считается, что достичь качественной защиты можно при использовании замка с не менее шестью сувальдными пластинами.

4. Электронные

В продаже имеются биомеханические и электромеханические разновидности этих замков.

Стоимость их высокая, соответственно их защитным качествам. Сложность этого защитного механизма не предполагает стандартного открытия. Процесс происходит с использованием специального «ключа», который может быть в виде магнитной карты, отпечатка пальца, специального пульта.

5. Комбинированные

Наиболее надёжные механизмы, состоящие из двух, работающих независимо и дополняющих друг от друга.

При попытке взлома происходит автоматическая блокировка. Цена таких замков высокая, установка сложная.

6. Огнестойкие

Материал такого замка устойчив к любым температурным воздействиям.

Запирающие механизмы этого вида подразделяют на:

Сущность этой функции в специальной ручке, которая не нагревается и позволяет открыть двери нажатием в задымлённом помещении без использования ключа.

с функцией «антипаника»;

без функции «антипаника».

Каким образом устанавливают замки на входных дверях

Каждый вид замка требует своего способа установки.

Мастера по монтажу запирающих дверных механизмов используют следующие способы установки:

Врезка в дверное полотно наиболее популярна для стальных дверей. Монтаж замка производится во внутреннее пространство, не изменяя дизайна внешней отделки двери. Без специалиста произвести замену или ремонт врезного замка сделать не получится. Если на поверхности стальной двери при производстве выполнен специальный внешний карман для замка, то можно установить замок накладного вида. Накладка на внутреннюю поверхность полотна чаще производится на двери из массива или в комбинации с врезкой второго замка. Трудности в ремонте нет, производится замена секретки. Навесная система из петель, прикрученных к полотну для дужек висячего замка. Используется для дверей подсобных помещений. Особых профессиональных навыков это не требует.

Какой замок лучше выбрать и сколько это будет стоить

Выбор замка для входной двери надо осуществлять по определённым правилам. Сначала определить для себя, какую степень защищённости помещения хотите получить. Если уровень притязаний высок, то не следует экономить на стоимости защитного механизма. Замок, не обладающий должной степенью защиты может стать источником более значительных финансовых потерь.

При этом надо понимать, что даже самый продвинутый и защищённый от взлома замок не поможет, если дверь, элементом которой он станет, будет хлипкой и поддающейся силовому воздействию.

Стоимость работы мастера по установке замков зависит от способа установки, вида запирающего устройства:

№ п\п Вид устанавливаемого запирающего механизма Цена, руб. 1. Стандартные замки от 1000 2. Замки с броненакладкой от 1500 - 2000 3. Взломостойкие устройства от 2500

Выбор и приобретение замка для входной двери зависит от финансовых возможностей потребителей. Не каждый человек имеет возможность установить в доме или квартире усиленную стальную дверь с современнейшей системой защиты от взлома.

Если выбор пал на бюджетный металлический запирающий механизм, то специалисты советуют выбирать его из тех, что не так популярны у большинства покупателей. Но при этом следует обратить внимание на качество изделия и репутацию производителя.