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Выбираем надёжный замок: цена, виды, особенности

#Входные двери #Фурнитура #Двери #Советы эксперта

Защита жилища от внешних вторжений своими корнями уходит в далёкие ушедшие века.

Первые следы запорных механизмов были найдены в Древнем Египте, но учёные уверены, что существовали они и ранее. Отсутствие подтверждений этой гипотезе, скорее всего, заключается в том, что изначально запоры были из дерева или растительных волокон. 

Металлическими замки стали только после освоения человеком технологии плавления руды. С тех пор эволюция дверных запорных механизмов начала неудержимо развиваться. Но до изобретения англичанина Джозефа Брама назвать их надёжными вряд ли было можно.

Что предлагает современный рынок запорных механизмов

Рынок фурнитуры для входных и межкомнатных дверей предлагает потребителям на выбор широкий ряд замков, имеющих разный уровень надёжности, качества, стоимости и разнообразную форму. Технические характеристики влияют на защиту квартиры, дома или офиса от несанкционного вторжения извне злоумышленников.

Характеристику надёжности запорного механизма следует рассмотреть внимательно. Для этого надо узнать классификацию безопасности, репутация производителя, способ и методика установки в полотне входной двери. Полностью защитить квартиру или дом не всегда удаётся. Технологии взламывания замков тоже не стоят на месте. Но минимизировать такую возможность вполне можно.

Уровень секретности и класс безопасности замков для входной двери

Классификация замков по уровню взломостойкости, или по времени предполагаемого взлома, представлена следующими типами:

  • I класс включает в себя механизмы, которые можно открыть без ключа за несколько минут без особых усилий;

  • II класс замков подвергается взлому минут за десять, но их можно использовать для входной группы, состоящей из двойных дверей;

  • III класс замков не позволит злоумышленнику быстро попасть в квартиру, за время взлома экипаж охранной фирмы вполне может успеть прибыть;

  • IV класс – на сегодняшний день вариант самый надёжный, взлом сложно произвести даже с использованием специальных приспособлений и оборудования.

Нельзя упускать из внимания уровень секретности запорного механизма.

Он характеризуется количеством комбинаций:

  • менее 5 000 комбинаций – низкий, без броненакладок;

  • до 1 000 000 комбинаций – средний, отмычки подобрать уже затруднительно, популярен у потребителей;

  • 4 000 000 комбинаций – высокий, в комплекте идут дополнительные элементы безопасности, вскрыть отмычкой невозможно.

Крепкие и надёжные входные двери с замками высокого уровня безопасности оградят жилище от вторжения злоумышленников.

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
25 194
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
27 543
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
18 044
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
21 372
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
21 500
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
19 780
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
1 387

 

Виды и особенности запорных механизмов

Внешний вид и внутреннее содержание замков различаются. На основе этого выделены следующие виды:

1. Цилиндрические

Наиболее распространённые, но уступающие в надёжности другим видам.

Существуют штифтовые крестообразные, английские и с перфорированными ключами цилиндрические замки, дисковые и евроцилиндр. Плюсом использования такого вида можно считать, как не удивительно, их простоту замены и эксплуатации.

Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
Цилиндровый механизм «Cisa RS3 OL3S1-19.66» (80 мм/30+10+40) Латунь
30 161
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
Цилиндровый механизм под вертушку «Cisa ASTRAL ОА312-23.12» (100 мм/45+10+45) Никель
11 492
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) Cisa RS3 OL3S7-87.66 (90 мм/55+10+25), ЛАТУНЬ
39 105
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F364601RC5» (82 мм/31+10+41) МатНикель
20 358
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
Цилиндровый механизм с вертушкой «C31F414101RTC5» (82 мм/36+10+36) Латунь (PVD)
22 379
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
Цилиндровый механизм под вертушку (дл. шток) «CP4P313101C5» (62 мм/26+10+26) МатНикель
14 226
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
Комплект ключей для кодирования "New Cambio" 06.520.61.1, (5 ключей 00163)
10 080

 

2. Ригельные

Эти замки специалисты советуют использовать совместно с ещё одним более надёжным замковым механизмом, так как они имеют низкую защиту.

На взлом такого замка много времени не потребуется.

 

3. Сувальдные

К достоинствам этих замков относят:

  • устойчивость к взлому;

  • сложность использования отмычек;

  • сопротивление к физическому воздействию;

  • высокую секретность;

  • долгий срок службы.

Есть и минусы:

  • использование ключа с обеих сторон двери;

  • возможность снять слепок и заказать дубликат;

  • большой размер ключа.

Считается, что достичь качественной защиты можно при использовании замка с не менее шестью сувальдными пластинами.

Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «ANTIPICKING 57.535.48 0.00 HR» (тех. упаковка) Хром
25 194
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «NEW CAMBIO FACILE 57.685.48» (тех. упаковка), ключ 64 мм Хром
27 543
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
Замок врезной сувальдный «57.028.60» (кл. 00100.001) Хром
18 044
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
Замок врезной сувальдный с защёлкой «57.535.48» (тех. упаковка) Хром
21 372
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
Замок врезной сувальдный «52.Y583 B My Key S» левый, кл 60 мм, без накладок Хром
21 500
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
Замок врезной сувальдный 72.110 (толщина 25 мм), без накл.
19 780
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
Ламинат SPC Floorwood Unit 4403 Дуб Фолио 0,5/43 4V
1 387

 

4. Электронные

В продаже имеются биомеханические и электромеханические разновидности этих замков.

Стоимость их высокая, соответственно их защитным качествам. Сложность этого защитного механизма не предполагает стандартного открытия. Процесс происходит с использованием специального «ключа», который может быть в виде магнитной карты, отпечатка пальца, специального пульта.

5. Комбинированные

Наиболее надёжные механизмы, состоящие из двух, работающих независимо и дополняющих друг от друга.

При попытке взлома происходит автоматическая блокировка. Цена таких замков высокая, установка сложная.

Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Медный
47 500
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
Замок электронный автоматический Morgan Secret Automatic Чёрный
7 200
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
Замок электронный автоматический Philips EasyKey Alpha Золотой
54 288
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 603
29 481
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
Замок электронный гостиничный ADEL 1800 MF Нержавеющая сталь
12 000
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
Замок электронный полуавтоматический Philips EasyKey 7300 Чёрный
47 816
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
Замок электронный полуавтоматический Morgan Secret MS X28 Серый
13 662
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
Замок электронный автоматический Philips EasyKey 9300
74 780

 

6. Огнестойкие

Материал такого замка устойчив к любым температурным воздействиям.

Запирающие механизмы этого вида подразделяют на:

Сущность этой функции в специальной ручке, которая не нагревается и позволяет открыть двери нажатием в задымлённом помещении без использования ключа.

  • с функцией «антипаника»;

  • без функции «антипаника».

Каким образом устанавливают замки на входных дверях

Каждый вид замка требует своего способа установки. 

Мастера по монтажу запирающих дверных механизмов используют следующие способы установки:

  1. Врезка в дверное полотно наиболее популярна для стальных дверей. Монтаж замка производится во внутреннее пространство, не изменяя дизайна внешней отделки двери. Без специалиста произвести замену или ремонт врезного замка сделать не получится. Если на поверхности стальной двери при производстве выполнен специальный внешний карман для замка, то можно установить замок накладного вида.

  2. Накладка на внутреннюю поверхность полотна чаще производится на двери из массива или в комбинации с врезкой второго замка. Трудности в ремонте нет, производится замена секретки.

  3. Навесная система из петель, прикрученных к полотну для дужек висячего замка. Используется для дверей подсобных помещений. Особых профессиональных навыков это не требует.

Замок врезной электромеханический «NEW CAMBIO FACILE 17.685.28» (инд. упаковка) Хром
Замок врезной электромеханический «NEW CAMBIO FACILE 17.685.28» (инд. упаковка) Хром
54 976
Замок врезной двухсистемный 57.786.48 Хром (тех. упаковка)
Замок врезной двухсистемный 57.786.48 Хром (тех. упаковка)
36 313
Замок врезной электромеханический «12.011.60» Хром
Замок врезной электромеханический «12.011.60» Хром
 
29 635
Замок врезной двухсистемный 54.J919M-S MyKey (левый), перекод. с торца, кл. 60 мм, без накл.
Замок врезной двухсистемный 54.J919M-S MyKey (левый), перекод. с торца, кл. 60 мм, без накл.
 
26 880
Замок врезной сувальдный 52.J525M-D MyKey (правый), ключ 40 мм, без накл.
Замок врезной сувальдный 52.J525M-D MyKey (правый), ключ 40 мм, без накл.
31 216
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый) (без накладок), ключ 60 мм Хром
Замок врезной двухсистемный «54.797-S» (левый) (без накладок), ключ 60 мм Хром
 
17 640
Замок врезной двухсистемный 54.797-S (левый), ключ 40 мм, без накл.
Замок врезной двухсистемный 54.797-S (левый), ключ 40 мм, без накл.
 
25 055
Секретная накладка на сувальдный замок «02.716.61.1.18» Хром
Секретная накладка на сувальдный замок «02.716.61.1.18» Хром
39 733

 

Какой замок лучше выбрать и сколько это будет стоить

Выбор замка для входной двери надо осуществлять по определённым правилам. Сначала определить для себя, какую степень защищённости помещения хотите получить. Если уровень притязаний высок, то не следует экономить на стоимости защитного механизма. Замок, не обладающий должной степенью защиты может стать источником более значительных финансовых потерь.

При этом надо понимать, что даже самый продвинутый и защищённый от взлома замок не поможет, если дверь, элементом которой он станет, будет хлипкой и поддающейся силовому воздействию.

Стоимость работы мастера по установке замков зависит от способа установки, вида запирающего устройства:

  № п\п  

   Вид устанавливаемого запирающего механизма   

Цена, руб.   

   1.

   Стандартные замки   

   от 1000   

   2.

   Замки с броненакладкой   

   от 1500 - 2000   

   3.

   Взломостойкие устройства   

   от 2500   

Выбор и приобретение замка для входной двери зависит от финансовых возможностей потребителей. Не каждый человек имеет возможность установить в доме или квартире усиленную стальную дверь с современнейшей системой защиты от взлома.

Если выбор пал на бюджетный металлический запирающий механизм, то специалисты советуют выбирать его из тех, что не так популярны у большинства покупателей. Но при этом следует обратить внимание на качество изделия и репутацию производителя.

B01102.50.93.567 Защелка врезная WC (черный) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
B01102.50.93.567 Защелка врезная WC (черный) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
2 232
B06102.50.FM.567 Защелка врезная WC (белый) с отв. пл. B02402.05.91 MEDIANA POLARIS
B06102.50.FM.567 Защелка врезная WC (белый) с отв. пл. B02402.05.91 MEDIANA POLARIS
2 808
Замок цилиндровый с в комплекте с ручкой LOCKSET.9011 (SET F9011) AB бронза
Замок цилиндровый с в комплекте с ручкой LOCKSET.9011 (SET F9011) AB бронза
4 845
Замок врезной цилиндровый с защёлкой в комплекте с ручкой «ЗВ-7 (ЗВ4-6)» 4 кл. Антик Медь
Замок врезной цилиндровый с защёлкой в комплекте с ручкой «ЗВ-7 (ЗВ4-6)» 4 кл. Антик Медь
2 122
Корпус врезного замка под цилиндр CENTRO B01025.50.12 ригель+защёлка (античная бронза)
Корпус врезного замка под цилиндр CENTRO B01025.50.12 ригель+защёлка (античная бронза)
2 268
B01101.50.06.579 Корпус врезного замка под ключ (никель) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.40.06)
B01101.50.06.579 Корпус врезного замка под ключ (никель) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.40.06)
1 711
B01102.50.03.567 Защелка врезная WC (латунь) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
B01102.50.03.567 Защелка врезная WC (латунь) MEDIANA EV. (инд.упак+B01000.13)
1 575

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