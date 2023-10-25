Многие домовладельцы предпочитают оформлять пространство в стиле контемпорари. Дизайнерское направление состоит из множества нюансов, заимствованных из разных жанров, например минимализма, скандинавского стиля, хай-тек и других. В целом современной отделке помещений свойственна некая эклектичность, предрасположенность к накоплению разнофактурных декоративных элементов, объединяемых единством цветовой гаммы.

Таким образом, интерьер выглядит довольно лаконично и строго. Тем не менее, за счет умеренного количества акцентных деталей различных форм и оттенков интерьер в современном стиле дает хозяевам больше пространства для самовыражения, чем комната в минималистском оформлении.

Стоит отметить, что стиль контемпорари также предполагает воплощение новейших дизайнерских идей и приемов, что позволяет жильцам идти в ногу со временем, умело сочетая достижения технического прогресса с модными мебельными новинками.

А для того, чтобы дизайн не терял актуальности долгое время, необходимо очень щепетильно отнестись к выбору отделочных материалов и мебельного ансамбля, а также грамотно подобрать подходящую дверь.

Какие типы дверей органично впишутся в современный интерьер

Производители дверей и фурнитуры регулярно пополняют коллекции новыми конструктивными моделями. В связи с этим покупателю бывает трудно остановиться на каком-нибудь одном варианте оформления дверного проема.

Однако не спешите преждевременно отчаиваться, ведь наши эксперты подготовили для вас несколько советов, которые помогут, если не выбрать то самое заветное изделие, то хотя бы значительно сузить круг поиска.

Итак, начнем, пожалуй, от обратного. Какие полотна выбирать точно не стоит?

Специалисты сходятся во мнении, что классические двери из массива точно не подойдут для отделки интерьера в современном стиле.

Во-первых, такие модели зачастую перегружены декором, например стеклянными вставками с узорами, филенками или художественной резьбой, а как известно, современный стиль тяготеет к простоте.

Во-вторых, за счет материала дверь выглядит увесистой и громоздкой, в то время как для направления контемпорари характерны легкие ненавязчивые текстуры.

Тем не менее, если вам все же хочется приобрести деревянную дверь, постарайтесь подобрать максимально лаконичную форму. Идеальный вариант – шпонированная дверь. Каркасной основой изделия зачастую является крепкий сосновый массив, благодаря которому дверь способна выдерживать высокие повседневные нагрузки.

Покрытие из шпона – пленки из переработанной древесины – обеспечивает дополнительную износостойкость конструкции. Облицовка устойчива к повышенной влажности, воздействию ультрафиолетовых солнечных лучей, обладает хорошими противопожарными, звуко- и теплоизоляционными свойствами.

Стилистика шпонированных дверей подразумевает различные виды декора, от сдержанных к вычурным, с фьюзингами из стекла и металла.

Двери из экошпона имеют дополнительные преимущества, связанные с их экологической безопасностью.

Благодаря уникальной технологии производства облицовочный материал обладает высокими адгезивными характеристиками, которые позволяют отказаться от использования клеящих составов во время нанесения покрытия на полотно. Таким образом, хозяева квартиры не подвержены риску отравления токсическими испарениями клея.

Более того, двери из экошпона отличаются современным дизайном. Например, модели с матовыми стеклянными вставками отлично подойдут как для модерного, так и для минималистического интерьеров. Дверной блок имеет длительный срок эксплуатации и демократичную стоимость.

Бюджетный вариант – двери ПВХ, которые практически не уступают предыдущим моделям в износостойкости. Тем не менее, производители еще только начинают разрабатывать дизайнерские решения для их отделки, и вы можете столкнуться с отсутствием необходимого цвета или художественного оформления.

Какой дизайн должна иметь дверь в современном стиле

Как мы уже выяснили, направление контемпорари тяготеет к комбинированию декоративных элементов, позаимствованных из разных стилей. Главное правило – сохранять единство концепции, воплощать авторский замысел в деталях. Поэтому, выбирая ту или иную дверь, следите за тем, чтобы она гармонично влилась в общий ансамбль.

Например, если отделка стен и напольного покрытия выполнены в единой цветовой гамме, дверной блок не должен выбиваться более, чем на несколько тонов. Универсальные варианты – белые или черные двери, которые подойдут под любой дизайн.

Если же вам хочется привнести в интерьер помещения больше красок, можно выбрать ярко окрашенную дверь, но только в том случае, если ее цвет перекликается с оттенком другой мебели или декоративных элементов, например, диванных подушек.

Когда в дизайне помещения преобладают пастельные или нюдовые тона, можно выбрать дверь в спокойной приглушенной гамме или с покрытием, имитирующем натуральную древесину. В последнем случае цвет облицовки должен совпадать с тоном ламината или паркетной доски.

Таким образом, дизайн двери должен стать продолжением стилистики помещения, сочетаться с другими деталями, не перегружать декор.

Соблюдая эти рекомендации, вы надолго сохраните актуальность дверного блока в современном интерьере, а его замена не потребуется даже если в направлении появятся новые веяния.