По каким критериям выбирают элитные входные двери

Первое, что видит человек при входе в дом или квартиру – это входные двери. Являясь самой заметной, завершающей частью фасада здания или интерьера подъезда, они оказывают сильнейшее влияние эстетическое восприятие. Своеобразная «визитная карточка» формирует первое впечатление гостей, а также мнение окружающих.

Не удивительно, что многие владельцы недвижимости предпочитают подать «парадное лицо» дома в самом выгодном свете. Оптимальным, наиболее впечатляющим, вариантом становится выбор элитной входной двери.

Входные двери премиум-класса создаются по современным технологиям, с жестким контролем качества на всех этапах производства. Дизайн и конструкция таких изделий разрабатываются коллективами ведущих специалистов заводов-изготовителей России и Европы.





Их прекрасные эксплуатационные качества, взломостойкость и долговечность оправдывают довольно высокие цены. А великолепный, стильный дизайн радует глаз, становясь подлинным украшением. Как правильно выбрать элитную дверь, и на какие параметры обратить внимание, мы расскажем в этой статье.

Каковы отличия и особенности элитных входных дверей

Компании-производители регулярно обновляют ассортимент, разрабатывают новинки, предлагая потребителям все более инновационные, удобные в использовании и надежные, модели. Высший класс изделий отличается не только более продуманной конструкцией, но и изящным, эстетически привлекательным внешним видом.





Ведь в критерии их выбора входят следующие параметры:

обеспечение максимальной безопасности для жильцов;

создание внутри дома, квартиры комфортного микроклимата, спокойной обстановки, несмотря на внешние факторы;

оригинальный, необычный дизайн, который идеально дополняет и подчеркивает окружающий стиль, соответствует вкусам и жизненным ценностям владельцев.

Только гармоничное сочетание всех трех условий дает входным металлическим дверям право называться «элитным». Устанавливают их не только на входе в коттеджи или квартиры, студии. Подходящие по стилю и размеру модели используют в общественных и коммерческих учреждениях, заведениях, а также внутри помещений.

Конструкционные особенности входных элитных дверей

При всей своей красоте и элегантности, парадные двери должны надежно защищать от злоумышленников и неблагоприятных погодных условий. На вход рекомендуется устанавливать двери IV класса защиты и выше, с крепкой рамой, толстыми листами холоднокатаной стали и противовзломными механизмами и устройствами.

Основные характеристики:

Толщина полотна должна быть не менее 80 мм. Более тонкие модели не обеспечивают нужной степени защиты и комфорта.

Сварная рама из профиля квадратного или прямоугольного сечения, к которой крепятся внешний и внутренний стальные листы толщиной от 1,5-2 мм. Внутренний иногда заменяют отделкой из дерева, увеличивая толщину внешней металлической пластины. Стальные полотна обязательно имеют поперечные и продольные ребра жесткости, числом от 3 и более штук.

Внутреннее наполнение изделия зависит от производителя, класса тепло- и шумоизоляции, места установки. Для наружных дверей в регионах с сильными морозами и ветрами рекомендуют модели с терморазрывом, который обеспечивает максимально возможную изоляцию от внешнего холода. Для внутренних помещений и теплых подъездов достаточно простой утепленной двери. Как правило, между внешними слоями прокладывают прессованную минеральную плиту, фольгированную теплоизоляцию, пароизоляцию, пробковый лист.

Для декоративной отделки снаружи и изнутри используют только натуральную древесину или металл, в отличие от более дешевых вариантов с МДФ или пластиком. Идеально гладкие, просушенные дубовые пластины обладают отличными тепло- и звукоизолирующими свойствами. Плотную, крепкую поверхность очень трудно повредить. На фрезеровочных станках пластины украшают рельефными узорами, после чего покрывают несколькими слоями лака.





Вставки из закаленного, высокопрочного стекла толщиной от 8 мм или цветных витражей, существенно улучшают внешний вид изделий, делают его более легким, изящным, а также служат для дополнительного освещения прихожей, холла.

Однако следует понимать, что стекло по защитным, тепло- и звукоизоляционным свойствам уступает многослойной конструкции из стали, утеплителя и дерева.





Часто в качестве украшения и дополнительной защиты устанавливают кованые фигурные решетки, окрашенные в разные цвета. Данный дизайнерский прием особенно интересно смотрится со стеклянными вставками и витражами.





Так как вес металлической усиленной конструкции довольно значителен, изделия снабжают мощными дверными петлями.

По контуру дверной коробки прокладывают уплотнитель в виде полимерных гибких трубок. Чтобы обеспечить изоляцию, достаточно 3 контуров и дверного полотна с притвором.

Для обеспечения безопасности производители устанавливают не менее двух замков, при этом один из них – цилиндровый, IV класса взломостойкости. Второй – сувальдный. Чтобы их было невозможно снять снаружи или высверлить, устанавливают бронированные пластины и противосъемные накладки.





Чтобы дверь невозможно было снять с петель или выбить, в закрытом положении полотно фиксируется стальными штырями-ригелями в виде цилиндров или конусов. Они располагаются по периметру коробки, в количестве 6-8 штук.

Двери со сплошным полотном, без стеклянных вставок, обязательно снабжают смотровыми глазками. Для продукции элитного класса применяют высококачественные изделия со стеклянными линзами и большим углом обзора. Также, доступны продвинутые варианты с видеоглазками, которые транслируют изображение на экран монитора. Для таких систем не нужны сквозные отверстия в полотне, которые нарушают его целостность, а значит – защитные свойства.





Внутренняя отделка полотна и фурнитуры может быть любой, на вкус заказчика. Возможно все, от позолоченных или инкрустированных драгоценностями ручек, до декоративного покрытия из экзотических пород древесины.

Установка элитных входных дверей

Чтобы обеспечить функциональность и долговечность парадной двери, их вставляют по специальной технологии двойного короба.

В расширенном дверном проеме закрепляется усиленная рама.

В раму монтируют дверной короб, который регулируется по глубине, ширине и высоте. В результате полотно прилегает плотнее, усиливая тепло- и шумоизоляцию, полностью избавляя владельцев от уличного шума и проникновения в дом холода.





От качества установки и тщательного соблюдения инструкций зависит длительное, безупречное функционирование дорогостоящего изделия. Поэтому эксперты советуют обращаться за помощью к профессионалам. Они правильно снимут мерки, определят габариты дверного полотна с учетом особенностей конструкции, установят с гарантией качества.

Особые виды элитных входных дверей

У каждого владельца недвижимости собственные представления о безопасности и комфорте. Соответственно, заводы-изготовители стараются удовлетворить самые экзотические запросы.

Для тех, кто опасается возникновения пожара, есть специальное предложение – противопожарные двери. Они способны изолировать помещение от стены пламени на 15-120 минут, в зависимости от конструкции. Особенности их изготовления являются коммерческой тайной разработчиков. К таким изделиям прилагаются специальные противопожарные замки, в которых просто нет легкоплавких и горючих элементов.

Все более популярными становятся модели с биометрическими замками. Для такой системы не нужны ключи, так как ее открывают с помощью отпечатка пальца. В базе данных замка сохраняют оттиски всех домочадцев и доверенных друзей семьи, обеспечивая свободный доступ в дом или квартиру. Плюсы данной технологии неоспоримы: отпечаток пальца, в отличие от ключа, очень сложно подделать и невозможно потерять.

Еще пара действенных вариантов обеспечения безопасности с помощью современных технологий – кодовые и магнитные замки, с которыми злоумышленники и вандалы предпочитают не связываться. А также замки-невидимки, работающие от пульта дистанционного управления.

По желанию клиентов устанавливают пуленепробиваемые дверные глазки, способные сопротивляться значительным механическим и ударным воздействиям, а также – потайные петли.





Изнутри двери снабжают дополнительными ночными засовами-щеколдами, металлические ограничители, которые не дают посетителю распахнуть дверь и ворваться внутрь вопреки воле хозяев.