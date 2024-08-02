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Скинни-13 Whitey
4,6
8 932

Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Whitey (Эмаль) остекление художественное

4,6
Этот товар смотрят 27 человек
Дверь К Скинни-13 Whitey White Сrystal 200*80
Доставим завтра
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 46559
Этот товар смотрят 22 человека

Фотографии покупателей

4,6
3 отзыва

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
8 932
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 8 932 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
13 608
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 489 х 6 месяцев в рассрочку
Доставим завтра
Этот товар купили 540 раз
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Скинни-13» Whitey (Эмаль) остекление художественное
Размер полотна, см:
200x80
200x60в наличии
200x70
200x80в наличии
200x90в наличии
Как сделать замеры
Цвет: Whitey
Дверь К Скинни-13 Grace White Crystal 200*80
Дверь К Скинни-13 Whitey White Сrystal 200*80

Закажите услугу:

Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Толщина, мм:
    39
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Skinny

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Whitey
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    20.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073
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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь серии Skinny с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Whitey
  • Общий цвет:
    Белый
  • Стекло:
    Сатинат белый художественный
  • Вес, кг:
    20.5
  • Кромка:
    Изготовлена по бескромочной технологии
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.073
Обрамление межкомнатного проема (портал). Схема монтажа..pdf

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Отзывы и вопросы о товаре

5
4.6 / 5 На основе 3 оценок
Сначала полезные
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
М
02 августа 2024
5
Комментарий
Заказывала двери на вашем сайте дважды и оба раза осталась довольна результатом. По качеству продукции вопросов нет, также как и по качеству обслуживания: все сроки, указанные в договоре были соблюдены.
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И
14 июля 2024
4
Комментарий
Недавно приобрел межкомнатные двери у вас на сайте. В целом, покупкой доволен. Двери выглядят отлично. Материалы качественные, ничего не скрипит. Установка прошла без проблем, все элементы подошли идеально. Единственный минус — доставка задержалась на день, но это не критично. В остальном все отлично: хорошие двери по адекватной цене. Могу рекомендовать этот товар всем, кто ищет качественные межкомнатные двери.
Вам помог этот отзыв?
А
13 июня 2024
4
Комментарий
Новые двери отлично смотрятся в нашем интерьере. Мы очень довольны результатом! Это именно то, что мы и хотели. Был нюанс по одному наличнику, но все быстро решили и сделали замену бракованного на новый.
Вам помог этот отзыв?
4.6 / 5 (На основе 5 оценок)
5 звезд
1
4 звезды
2
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

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