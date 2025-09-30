Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль, Whitey, глухая, каркасно-щитовая 200x80

Каталог
  Главная
  Межкомнатные двери
  Двери Эмаль
  Серия Graffiti
  Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль, Whitey, глухая, каркасно-щитовая
4,9
6 390 8 520 -25%

4,9
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Код товара: 223896
4,9
С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
6 390
8 520
-25%
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 6 390 ₽
Коробка 990 ₽ x 3 шт.
Наличник 585 ₽ x 3 шт.
Изменить
11 115
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с одной стороны.
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 990 ₽
 990
2 970
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 585 ₽
 585
1 755
Показать ещё
Размер полотна (ВхШ), см:
200×60 200×70
200×80
200×90
Как сделать замеры
Цвет: Whitey
Дверь межкомнатная Граффити-2 Эмаль, Grace, глухая, каркасно-щитовая

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 80
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Материал:
    Эмаль

Характеристики

  • Артикул:
    013-0423
  • Тип:
    Межкомнатные двери
  • Высота, см:
    200
  • Ширина, см:
    80
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti
  • Стиль:
    Модерн
  • Тип двери:
    Глухая
  • Система открывания:
    Классическая, Раздвижная
  • Конструкция двери:
    Каркасно-щитовая
  • Цвет:
    Whitey
  • Общий цвет:
    Белый
  • Вес, кг:
    21.92
  • Кромка:
    Нет
  • Поверхность:
    Гладкая, матовая
  • Уровень шумоизоляции:
    Средний ( 26-31 дБ)
  • Объём, м. куб.:
    0.06
  • Подходит под двухстворчатый проём:
    Да
  • Гарантия (лет):
    1.6
  • Материал:
    брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель
Дополнительно:

  • В наличии:
    29 товаров

Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Описание

Межкомнатная дверь с отделкой эмалью
Отделка
Двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner. Италия.
Особенности
RAL 9016 - Транспортный белый (англ. Traffic white, нем. Verkehrsweiß).

Отзывы и вопросы о товаре

23
4.9 / 5 На основе 3 оценок
По умолчанию
  • По умолчанию
  • Сначала полезные
  • Сначала новые
  • Сначала с высокой оценкой
  • Сначала с низкой оценкой
П
П Покупатель
30 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
30 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
П
П Покупатель
27 сентября 2025
5
Вам помог этот отзыв?
4.9 / 5 (На основе 23 оценок)
5 звезд
20
4 звезды
3
3 звезды
0
2 звезды
0
1 звезда
0

