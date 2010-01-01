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Граффити-2 Whitey
0,0
7 672

Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Whitey (Эмаль) глухая

Этот товар смотрят 33 человека
ДП K Граффити-2 Whitey 200*90
Изображение может немного отличаться от оригинала.
Арт. 223897
Этот товар смотрят 28 человек

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Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев
За полотно
7 672
За комплект
Состав комплекта:
Межкомнатные двери 7 672 ₽
Коробка 812 ₽ x 3 шт.
Наличник 448 ₽ x 5 шт.
Изменить
12 348
Комплект состоит из коробки, полотна и наличников с двух сторон.
1 279 х 6 месяцев в рассрочку
Хочу скидку
Комплектация:
Артикул
Наименование
Артикул / Наименование / Цена
 Цена
Количество
Кол-во
Стоимость
Стоим.
027-0175 Коробка "Т" К Whitey МДФ 2070*70*32 (у,п)
027-0175 ⋅ 812 ₽
 812
2 436
027-0176 Наличник "Т" К Whitey МДФ Прямоугольный 2130*80*8
027-0176 ⋅ 448 ₽
 448
2 240
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Дверь межкомнатная крашенная «Граффити-2» Whitey (Эмаль) глухая
Размер полотна, см:
200x90
200x60в наличии
200x70в наличии
200x80в наличии
200x90
Как сделать замеры
Цвет: Whitey
ДП K Граффити-2 Whitey 200*90
ДП K Граффити-2 Grace 200*90

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Установка дверей Вызвать замерщика (Бесплатно)

Информация о доставке:

Доставка вовремя
от 690 ₽
Пункты выдачи
бесплатно

С заботой о клиентах

Бесплатный выезд замерщика
Составим лист замеров
Быстрая установка
Установим двери с фурнитурой
Гарантия
Гарантийный срок 18 месяцев

О товаре

  • Размер (ВхШ), см:
    200 x 90
  • Толщина, мм:
    36
  • Страна происхождения:
    Россия
  • Бренд:
    Bravo
  • Коллекция:
    Graffiti

Характеристики

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Возможные типы открывания:

Распашная
Распашная двустворчатая
Рото дверь
Дверь-купе

Вам могут понадобиться

Ручки раздельные
Накладки
Замки для межкомнатных дверей
Петли
Ручки-защелки
Для дверей-купе
Упоры торцевые

Описание

Межкомнатная дверь с отделкой эмалью
Отделка
двухкомпонентная полиуретановая эмаль Renner (Италия)
Материал
брус хвойных пород, МДФ, сотовый наполнитель

Характеристики

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Отзывы и вопросы о товаре

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