Дизайнерские тренды сегодня практически вытеснили дверь на кухне с ее законного места. Все во благо дополнительного пространства, света и ощущения единства с другими комнатами. Нужна ли дверь на кухне? Этот вопрос касается не только личных предпочтений и особенностей интерьера. Прежде, чем принимать решение, ознакомьтесь со всеми доводами в пользу отсутствия двери и за ее наличие.

Нужна ли дверь на кухню: что говорит закон

Владельцам квартир и домов с электрическими плитами можно смело снимать дверь с проема на кухне, не задумываясь о законности действий. Но если у вас газовая плита или колонка, то наличие двери является одним из основных требований к пожарной безопасности.

Естественно, регулярно следить за тем, есть ли у вас дверь на кухне или вы все же от нее отказались, никто не будет. Но при желании продать квартиру или дом, обязательно возникнут проблемы. Дверь придется ставить и приглашать инспекции для принятия объекта и подписания акта о соответствии пожарной безопасности.

Для такого трепетного отношения пожарной инспекции к наличию двери на кухне есть основание: дверь предотвращает распространение газа в случае утечки. Утверждение спорное, особенно учитывая, что тот же регламент требует зазор или отверстия на двери в комнату с газовым оборудованием.

Минусы отсутствия двери на кухне

Наличие двери на кухне – это советская привычка, которая появилась далеко не без основательно.

Причины сохранить дверь на кухню:

Дверь задерживает ароматы с кухни и не дает им распространяться по всей квартире. Речь идет не только о приятных запах вкусной еды, но и о неудачных последствиях кулинарных экспериментов, например гарь и задымление;

Расширения площади, за счет отсутствия двери может повлечь за собой необходимость менять радиаторы на более мощные. А это дополнительные финансовые и временные затраты;

Изолированная с помощью дверей кухня позволяет уединиться любителям ночных перекусов, домохозяйки без проблем могут заниматься домашними делами в любое время суток, не боясь потревожить шумом с кухни домочадцев;

В отсутствии двери многократно усилится звуковой эффект от санузла и ванны, которые очень часто по планировке располагаются как раз по соседству с кухней;

В однокомнатной квартире желание убрать границы может лишить единственного изолированного помещения, где можно спокойно, закрывшись от остальных членов семьи провести время;

В домах, где живут питомцы, дверь на кухню обеспечивает надежный барьер, например, от котов- любителей полазить по столу. Так как кухня зона готовки и трапез, наличие шерсти в этом помещении лучше свести к минимуму;

Нельзя откладывать уборку на потом. Даже небольшая дверная арка или портал открывают достаточный обзор в кухню, поэтому даже легкий беспорядок будет выставлен на всеобщее обозрение.

Оставлять дверь на кухне или нет – вопрос индивидуальный. Решение стоит принимать, отталкиваясь от множества факторов. Учитывайте мнение всех членов семьи, общую площадь помещения, потребность в изолированном тихом месте. И с дверью и без нее можно создать невероятный интерьер.

Преимущества отсутствия двери на кухне

Сегодня даже в новостройках кухни выполнены по принципу экономного режима. Поэтому владельцам приходится самостоятельно искать способы визуально увеличить площадь. Снос перегородки довольно затратный, трудоемкий и сложный в плане законодательства процесс. Самый простой вариант – избавиться от двери в кухне.

Дизайнеры в один голос рекомендуют убирать дверь и на это есть масса причин:

Зрительное увеличение площади кухни. Несмотря на то, что по факту квадратных метров не прибавляется, визуально площадь, кажется просторнее. За счет отсутствия границ и продолжения кухни соседним помещением, комната уже не выгляди такой замкнутой и ограниченной;

Свобода коммуникаций. Многие хозяйки на кухне проводят значительную часть времени, изолированно от других членов семьи. Отсутствие двери дает возможность общаться и участвовать в семейной жизни, не отвлекаясь от ежедневных дел;

Больше света. Чаще всего на кухне присутствует только одно окно. Если убрать дверь появляется возможность впустить больше света в помещение. Также свободный проем не ограничивает в установке искусственных источников освещения;

Появляется возможность выполнить интерьер в едином стиле. При закрытой двери не настолько очевидно стилистическое направление и дизайнерская мысль. Комнаты не выглядят единым целым. Без дверей появляется возможность объединить несколько соседних помещений в одно интерьерное направление;

Распашная дверь требует место для своего функционала. При ее отсутствии появляется возможность поставить небольшой шкаф или сделать полочки. Дополнительное место для хранения на кухне никогда не помешает.

Если решили убирать дверь с кухни, следует заранее продумать оформление дверного проема. Существует много вариантов, каждый имеет свои особенности.

Варианты оформления кухонного дверного проема и возможные сложности

Самый важный нюанс при оформлении дверного проема – это ее расположение, относительно несущей стены. Если проем не прилегает к стене, то оформление пройдет без проблем. В другом случае, придется повозиться. Убирая дверной проем, прилегающий к несущей стене, первое, с чем придется столкнуться – это «кусок» стены, которую нельзя срезать или убрать.

Закрыть подобный выступ можно только аркой или колонной.

Когда сложностей со стеной нет, оформление проема опирается только на фантазию владельцев. Можно оставить как, прямоугольный вход, а можно обыграть как-нибудь поинтереснее, превратив прилегающую комнату и кухню в единое целое.

Как сгладить разницу в отделке дверного проема, стен и пола кухни

Если снос двери проводится на этапе капитального ремонта в квартире или доме – это удобно. Сразу можно предусмотреть материалы, которые создадут эффект плавного перехода. Если облицовочные работы уже завершены, сглаживать границу придется уже в готовом интерьере. Чтобы не менять напольное покрытие, обыграйте переход цветом.

Дверной проем оформите в цветовой гамме прилегающей комнаты. Если это коридор или гостиная, где в облицовке присутствует камень или стекло, эти материалы можно задействовать в отделке проема.

Когда полы прилегающей с кухней комнаты, очевидно отличаются по фактуре и цвету, остается только один прием – симпатичный стильный коврик, по цвету объединяющий два помещения.

Топ-6 советов профессионалов по отделке дверного проема на кухне

Вопрос по поводу дверей на кухне лучше продумать еще на стадии капитального ремонта. Чтобы предельно визуально объединить пространство, напольное покрытие лучше подбирать одинаковое.

Такая возможность есть не всегда, так помещения довольно разные по функционалу. На кухне актуальная напольная плитка, в прилегающей комнате – линолеум, паркет, ламинат. В качестве связующего элемента можно использовать цветовой фон или рисунок облицовочного материала.

Объединить пространства можно с помощью освещения. Свет из одной комнаты должен плавно переходить в другую. Можно использовать одинаковые точечные светильники или провести общую линию в виде декоративных световых элементов.

Если решили отказаться от дверей, то экономить на вытяжке категорически нельзя. Мощная дорогая вытяжка позволит свести к минимуму распространение ароматов от готовки по всей квартире.

Даже такой незначительный вопрос, как снятие дверей с кухни и последующее оформление помещений, лучше доверить профессионалам. Особенно если такое решение принимается, когда ремонт во всех комнатах уже завершен.

Если визуально не объединить пространство, такой прием будет выглядеть нелепо, и сама идея потеряет всякий смысл.

Не загромождайте пространство около проема. При отсутствии дверей появляется соблазн использовать освободившуюся площадь по максимуму. Небольшие полочки или шкаф пенал стеллажного типа можно использовать, но громоздкий гарнитур сюда ставить не стоит.

Прежде, чем убрать дверь, продумайте последующее оформление проема до мелочей. Обязательно отразите все идеи в проекте. Оформить чертеж можно самостоятельно или обратиться к профессионалам.

В любом случае набросок наглядно покажет, как будет выглядеть проем, варианты его оформления и площади, прилегающей к выходу.

Сегодня существует масса вариантов обустроить дверной проем. Если принято решение оставить дверь, то для кухни целесообразнее подбирать раздвижные модели. Они не требуют дополнительного места для эксплуатации и просты в использовании.

Нужна дверь на кухню или нет, каждый владелец квартиры или частного дома решает самостоятельно. Главное учитывать регламенты, на которые ссылается закон, чтобы избежать неприятных последствий.

Реконструкцию можно сделать в любой момент в обратном порядке, если вы готовы к временным и финансовым затратам.