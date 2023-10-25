Выбирая межкомнатные двери, нужно обращать внимание не только на их привлекательный внешний вид. Конечно, они должны гармонично вписываться в интерьер, но, кроме этого, двери еще могут помочь максимально эффективно использовать пространство или устранить недостатки планировки. С этим отлично справляются двери-книжка, обо всех плюсах и минусах которых расскажем в этой статье.

Как выбрать дверь-книжку

Для начала разберемся, чем же хороши складные двери. В первую очередь стоит отметить их способность экономить место в комнате. К примеру, чтобы установить распашные двери, рядом с ними придется убрать всю мебель, иначе они просто не будут открываться.

Двери-книжки этого не требуют – в открытом состоянии они выступают из дверного проема всего на 1 ширину секции, что очень мало. Именно поэтому такие модели полюбились хозяевам современных маленьких квартир.

Если конструкция установлена правильно, она будет двигаться абсолютно беззвучно, а еще и безопасна для маленьких детей. К достоинствам относится и легкость монтажа дверей – с их установкой справится любой человек. Когда же дверь понадобится заменить, демонтаж не вызовет проблем. Также дверное полотно не царапает напольное покрытие и стены.

Множество оформлений подобных дверей дает простор дизайнерской фантазии. Для деревенского прованса можно выбрать деревянные лаконичные модели, для лофта – металлические, а перегородку в стиле хай-тек украсить интересной фурнитурой. Благодаря универсальности таких дверей их можно устанавливать во всех комнатах, начиная от ванной и закачивания детской.

Недостатков у дверей-книжек два. Первый – наличие щелей между секциями, поэтому этого двери не способны обеспечить хороший уровень звуко- и теплоизоляции. А второй – низкая прочность.

Из-за сложности конструкции книжки уступают по долговечности классическим распашным дверям, и они не подойдут для комнат с большой проходимостью или в качестве входных дверей.

Существует несколько видов складных дверей, которые отличаются по количеству секций.

Виды дверей-книжек

Двери-книжка

Это двухсекционная конструкция, которая складывается подобно книге. Собственно, отсюда и пошло название. Их большое преимущество – надежность и прочность, что обеспечено маленьким количеством креплений.

Двери-гармошка

Такие модели содержат уже намного больше секций, чем книжки. Из-за этого они выглядят как жалюзи. Благодаря компактным размерам установка таких дверей возможна даже в очень узких дверных проемах.

Очень удобно использовать их в качестве перегородок в жилых комнатах, разделяя пространство на несколько зон.

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1. По конструкции

Также существует деление дверей на несколько категорий в зависимости от их конструкции:

односторонние;

двухсторонние;

симметричные;

асимметричные.

Последние пользуются особой популярностью – ими с легкостью можно заменить простую распашную межкомнатную дверь. В таких конструкциях створки не одинаковы по размерам – это их главное отличие от симметричных моделей. Часто асимметричные двери устанавливают в ванных комнатах, совмещенных с санузлом, чтобы зонировать помещение.

Черно-белая дверь-гармошка в дизайне кухни

2. По материалу изготовления

Двери-книжки производятся из множества материалов, поэтому подобрать подходящую модель не составит труда. Их разделяют на те, которые изготавливаются только из одного материала, и на комбинированные.

Дверь может быть выполнена исключительно из металла, дерева, стекла или пластика, либо же иметь, к примеру, металлический каркас, деревянные полотна и стеклянные вставки.

3. По декоративному покрытию

Еще один способ разделения таких дверей на категории – способ их покрытия.

Они могут быть:

Окрашенными.

Ламинированными. Обычно для этого применяется ПВХ-пленка, которая придает дверному полотну эстетичный внешний вид. Она может быть с рисунком, имитировать фактуру дерева или просто придавать красивый блеск двери. Кроме того, она продлевает срок службы изделия, защищает его от ультрафиолетового излучения и перепадов температур.

Тонированными. Для этого используют специальные лаки, которые имеют разный уровень прозрачности.

Шпонированными. Они состоят из основы, которая может быть древесной или МДФ, и шпона – тонкого слоя натуральной древесины толщиной от 0.5 до 1 см.

Размеры складных дверей-книжек

Как и все другие виды дверей, книжки могут быть стандартных и нестандартных размеров.

Стандартными считаются модели, ширина которых начинается от 600 мм и заканчивается 1800 мм, а высота около 2100 мм. Как правило, в магазинах представлены именно такие варианты – этих параметров придерживаются почти все производители.

Если же вам нужно приобрести дверь нестандартного размера, это можно сделать только по индивидуальному заказу. Такое часто практикуется для дверей, которые планируется установить в нишу для зонирования гардеробной комнаты.

Может понадобиться и слишком длинная конструкция – для офиса и подобных помещений. При заказе учитывайте не только размер двери, но и ширину дверного проема.

Материалы изготовления дверей-книжек

Как мы уже отметили, выбор материалов изготовления огромен. Самые популярные, конечно же, дерево, пластик и стекло. Для межкомнатных дверей предпочтительно выбирать качественные и прочные материалы, а вот для небольших перегородок вполне подойдут мягкие изделия.

Рассмотрим подробнее характеристики каждого вида конструкций:

Дерево

Самый популярный материал изготовления – дерево. Это вечная классика, заслужившая такое доверие не зря – она имеет множество достоинств. Во-первых, дерево – экологически чистый материал. Этим он привлекает людей, заботящихся об окружающей среде. Ни один интерьер в экостиле не обходится без деревянных дверей и такой же мебели.

Во-вторых, разнообразие дизайнерских решений позволяет подобрать двери под абсолютно любой стиль интерьера, будь то классика или же современный хай-тек. А еще деревянная фактура имеет интересный и уникальный рисунок, который придает обстановке домашней теплоты и уюта.

Нельзя не отметить и широкий ценовой диапазон. Деревянные двери можно подобрать под любой бюджет, при этом качественные модели можно найти и среди недорогих.

Пластик

Пластиковые двери – самый бюджетный вид дверей-книжек. Из-за доступности они пользуются большим спросом, но кроме низкой цены покупателей привлекают и эксплуатационные характеристики материала. За пластиком легко ухаживать, он прекрасно себя чувствует в условиях повышенной влажности. По этой причине такие двери часто устанавливаются в ванной комнате.

Но пластиковые двери не могут похвастаться долгим сроком службы и прочностью. Их лучше использовать в качестве перегородок для зонирования – есть вероятность, что межкомнатные пластиковые двери быстро испортятся.

МДФ

Это материал, который по своим характеристикам может конкурировать даже с традиционным деревом. МДФ двери обходят деревянные по прочности, не теряя при этом привлекательного внешнего вида. Если они изготовлены качественно, то полотно практически неотличимо от натуральной древесины.

Они выглядят солиднее пластиковых аналогов, а вместе с тем недорого стоят. Поэтому, если вы задумались о покупке бюджетных и качественных дверей – МДФ изделия для вас. Кроме этого, они подойдут для любой комнаты, даже для ванной – материал устойчив к воздействию влаги и перепадам температур.

Стекло

Может показаться, что стеклянные двери непрактичны. С одной стороны, это действительно так – если в семье есть маленькие дети, от такого варианта лучше отказаться. Двери могут разбиться, но это не обычное стекло – осколки имеют тупые края, которыми нельзя порезаться.

Существует также триплекс – многослойное стекло, способное удерживать осколки при ударе. Поэтому за безопасность подобных дверей можно не волноваться.

Большим достоинством стеклянных дверей является разнообразие моделей. Они могут быть матовыми, зеркальными, прозрачными, иметь гравировку или рисунки. Интересно смотрятся однотонные цветные варианты или с мозаикой.

Стеклянные двери – прекрасный выбор для зонирования комнаты. Они не сделают комнату тесной благодаря своей прозрачности, а если хочется больше приватности – выбирайте зеркальные варианты. Дизайнеры используют зеркала, чтобы расширить помещение.

В большинстве случаев при производстве дверей стекло сочетают с металлом или деревом, делая в полотне стеклянные декоративные вставки. Цена подобных изделий довольно высока, но оправдана их достоинствами.

Металл

Металлические двери одни из самых прочных и долговечных, но встречаются в современных интерьерах реже других. Из-за их нестандартного внешнего вида такие двери гармонично смотрятся в лофт студиях, а там как никогда нужны перегородки. К минусам можно отнести высокую стоимость – все же за качественный и прочный материал придется хорошо заплатить.

Двери-книжки обладают массой достоинств. Они могут выступать как в роли межкомнатных дверей, так и служить перегородками. Изделие можно выбрать на любой вкус и кошелек, но главное – помнить, что каждый материал имеет свои особенности.

Учитывайте назначение комнаты, куда устанавливаются двери, и обращайтесь с ними аккуратно, тогда они точно прослужат вам долгие годы.