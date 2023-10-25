Внешнее оформление здания должно быть красивым, долговечным и практичным. Уличный дизайн строения не только придает презентабельность, но и комплексно защищает конструкцию от агрессивных воздействий. Одной из самых популярных технологий является вентилируемый фасад из керамогранита.

Современный, с высокими показателями прочности материал отлично зарекомендовал себя. Керамогранит защищает здание от температурных перепадов, сырости и обеспечивает надежное предохранение утеплителя.

Вентфасады – способ крепления отделки к поверхности здания. С внешней стороны дома собирают основание (каркас), на которое фиксируют декоративные плиты. Между стенами и облицовкой остается воздушный промежуток. Кислород циркулирует в свободном пространстве, снижая тепловую отдачу и влажность строения.







Строение вентилируемых фасадов с керамогранитом

Вентилируемый фасад функционирует по принципу разности температур. В холодное время года теплый кислород перемещается от теплых к холодным участкам. Утеплитель дополнительно прогревается за счет движения воздушных масс. В жару происходит обратный процесс, сохраняющий комфортную прохладную температуру.

Вентилируемый фасад – разновидность «строительного пирога».

Сложная конструкция состоит из следующих слоев:

Каркас. Основание для монтажа внешней облицовки. Сооружение из стального или алюминиевого профиля крепится непосредственно к стене. Теплоизолирующая прослойка. В качестве утеплителя используют материалы с низкими параметрами теплопроводности (минеральная вата, пенополистирол). Металлические профили, которые могут быть Г- или П-образного типа; Слой утеплителя; Ветро-, гидроизоляция. Защищают утеплитель от сырости. Монтируют поверх теплоизолирующего сырья. Зазор вентиляционный. Свободная полость расположена между облицовкой и изолирующими материалами. Улучшает циркуляцию воздуха. Внешняя отделка. Оформление украшает и защищает «строительный пирог» от внешних воздействий.





Важно: пространство между стеной и вентилируемой системой должно быть минимальным, чтобы при попадании ветра потери тепла были незначительными.

Плюсы и минусы технологии вентилируемых фасадов

Вентилируемые фасады надежно защищают стены здания от агрессивных внешних воздействий.

Высокая влажность и перепады градусов, ультрафиолет и ветер негативно влияют на долговечность строения. Вентфасады сквозь стены выводят сырость, поэтому сохраняется благоприятный микроклимат.

За счет термоизолирующей прослойки сокращается расход тепла и улучшается звукоизоляция.

Дома с декоративной отделкой смотрятся более респектабельно, чем при оформлении штукатуркой или краской.

В готовых конструкциях легко заменить поломанную плитку или полностью изменить дизайн.

Вентилируемый фасад важно правильно установить и соблюдать нормативные требования. Малейшие ошибки в расчетах и монтаже снижают эксплуатационные параметры сооружения.

Процедуру лучше доверить профессионалам, у которых есть опыт работы с подобной технологией. При нарушениях нормативных требований обустройства вентилируемых фасадов существует риск возгорания.

Сложность возникает при использовании пожароопасного утеплителя и облицовки. Чтобы минимизировать проблему, достаточно применять керамогранит и минвату.

Особенности производства керамогранита для облицовки вентилируемых фасадов зданий

Керамогранит производится исключительно из натуральных компонентов. Искусственный материал визуально и на ощупь напоминает натуральный камень.

Сырье состоит из глины, кварцевого песка и полевого шпата. Массу формируют, потом под высокими температурой и давлением спрессовывают. В итоге получают прочную, износоустойчивую плиту для внешней отделки зданий.





На выходе получается прочная, долговечная, износостойкая плитка, которая отлично подходит для внешней облицовки зданий. Краситель добавляется в смесь еще на этапе производства, за счет чего выбор материала по цвету представлен широким ассортиментом.

Фасад здания из керамогранита выглядит привлекательно с эстетической стороны. Срок службы материала может достигать 50 лет, и это при условии эксплуатации на улице, где материал ежедневно сталкивается с внешними воздействиями окружающей среды.





Цена на подобный вариант облицовки довольно высокая, но она себя оправдывает безукоризненным сроком эксплуатации без потери первоначальных внешних характеристик.

Использование керамогранита для вентфасадов

Керамогранит выглядит роскошно. Материал идеально подходит для облицовки фасадов при любых климатических условиях.

Сырье устойчиво к температурным перепадам и не выгорает под солнцем.

Искусственный камень не поглощает воду.

Во внутренних полостях отделки нет замерзающей жидкости, поэтому не разрушается в морозы. В среднем, выдерживает минимум 200 циклов оледенения-разморозки, что идеально подходит для вентфасадов. При правильной установке материал прослужит 40-50 лет.

У плит высокая прочность на изгиб и на удар.

Керамогранит устойчив к воздействию агрессивной химии. Поверхность из искусственного камня легко очищать.

Под облицовкой нет благоприятных условий для развития грибков и плесени.

Материал весит намного больше, чем обычный кафель. Плиты увеличивают нагрузку на несущие стены и фасад здания. Каркас вентфасада должен быть прочным, надежным и должен удерживать большую часть массы облицовки.

При выборе модели отдают предпочтение фасадным плиткам, вес которых ниже.

Виды используемого для облицовки фасадов керамогранита

Отделочный материал из искусственного камня выпускают в разных дизайнах.

При покупке сырья ориентируются на фактуру, которая бывает 5 типов:

Полированная – наиболее распространенный вариант. Толщина плит незначительно отличается, но на конечном результате это никак не сказывается.

Красивую глянцевую (зеркальную) поверхность получают после тщательной обработки. Блестящая отделка с высоким показателем отражения.



Неполированная . Частичная полировка, из-за чего отражаемость не превышает 20%.

Матовая . Гладкая необработанная плитка с высокой твердостью.

Шлифованная . Облицовку шлифуют грубыми абразивными средствами.

Рустикальная. Материал под старину.

Ректификационная – толщина и геометрия плит подогнаны идеально. Второй по популярности вариант. Стоимость несколько дороже.





Каждый из вариантов обеспечивает качественную и привлекательную облицовку. При условии правильного монтажа, покрытие служит долгие годы.











Размеры и кромка керамогранитных плит для облицовки вентфасадов

Керамогранит для вентилируемых фасадов выпускают в разных размерах.

Если нужно создать эффект монолитной стены, то идеально подойдут варианты 60*60 см. Их сложно укладывать, но результат стоит приложенных усилий.

На одноэтажных зданиях выигрышней смотрятся модели 30*30 и 45*45 см.

Керамогранит для вентфасадов различают по особенностям кромки.

Если надо создать эффект монолитной стены без единой щели, то используют ректификационные плиты. У материала идеально подогнаны толщина и геометрия, поэтому модели стоят дорого.

Если не нужно добиваться идеально ровной поверхности, то можно брать обычные (стандартные) виды. У них небольшие перепады по параметрам, которые не влияют на эксплуатационные характеристики.

Преимущества и особенности керамогранита для устройства вентилируемых фасадов

Материал начали использовать для отделки наружной части зданий сравнительно недавно. Но за это время он стремительно набрал популярность и зарекомендовал себя с наилучшей стороны.





Все благодаря массе положительных характеристик:

Длительный срок эксплуатации;

Устойчивость к механическим воздействиям;

Гигиеническая безопасность, ни на самих плитах, ни в пространстве между ними не разводится плесень и прочие болезнетворные грибки;

Огнеупорство. Керамогранит не горит и не поддерживает горение;

Низкая степень водопоглощения, не более 0,05%

Морозоустойчивость, не менее 200 циклов без образования внешних повреждений;

Не выгорает даже при длительном воздействии прямых солнечных лучей;

Может использоваться в регионах с различными климатическими особенностями;

Не накапливает статическое электричество;

Легко очищается от загрязнений. Благодаря низкой степени пористости, грязь и пыль не забиваются и не накапливаются в материале.

Важно: для облицовки фасадов зданий рекомендовано использовать полированный керамогранит. Он легко очищается под воздействием естественных осадков.

Принцип работы вентилируемых фасадов зданий

Функционирование вентилируемого фасада основано на разности температур здания и окружающей среды. В холодное время года теплый воздух, исходящий от здания, перемещается от теплых участков к более холодным. За счет движения теплых масс, утеплитель дополнительно прогревается.







В летнее время года происходит обратный процесс. Разогретый воздух проходит через материалы и выходит через утеплитель. Таким образом, в теплое время года в здании поддерживается комфортная прохладная температура. Зимой напротив, сохраняется тепло.





Важно: при облицовке здания керамогранитом нужно учитывать тип и конструктивные особенности кронштейнов. Потеря тепла через них может достигать 50%. С учетом этих особенностей подбирается утеплитель.

Этапы монтажа вентилируемого фасада из керамогранита

Крепятся кронштейны на каркас, которые впоследствии возьмут на себя всю нагрузку, оказываемую вентилируемым фасадом;

До установки каркаса, монтируется теплоизоляционный слой и покрывается мембраной;

Монтируется каркас. Для керамогранита лучше выбрать алюминиевый, так как деревянное основание может не справиться с оказываемой нагрузкой;

На готовый каркас устанавливаются плиты керамогранита.





Перед покупкой материалов нужно сделать предварительный чертеж, где будут указаны все размерные характеристики, учтены вертикальные и горизонтальные отклонения стен здания от уровня, состояние фундамента и самих стен.

Как выбрать керамогранит для облицовки вентилируемого фасада

Крупные плиты материала, размером 60х60 мм, позволяют уменьшить количество соединительных швов. Визуально здание выглядит больше, а фасад монолитным. Стоит учитывать, крупные листы тяжелее, поэтому каркас должен быть основательным. Керамогранит размером 30х30 мм или 40х40 мм более прост в монтаже и меньше весит. Но соединительных швов будет больше. Количество облицовочного материала нужно брать с запасом, как минимум на 10% больше от рассчитанного числа. Красиво и необычно смотрится комбинирование лисов керамогранита разного по размерам, форме и цвету в одной облицовке.





Особенности крепления керамогранита на фасаде



Плиты керамогранита крепятся двумя способами:

Открытый – способ визуально заметный. В качестве крепежных элементов используются саморезы, специальные заклепки, кляммеры. Закрытый – плиты керамогранита устанавливаются на клеевую основу. Данный тип монтажа сложнее и выше по стоимости. Визуально элементы крепления не видны.





Чтобы сделать красиво и при этом немного сэкономить, облицовку фасада на уровне глаз можно оформить по типу скрытого монтажа, а все что выше с видимыми элементами крепления.







Практические советы при монтаже вентилируемого фасада из керамогранита

Приобретайте материал с запасом. Если потребуется точечный ремонт фасада, может возникнуть проблема, что данной плитки уже нет в производстве. Даже если она еще есть, разные партии могут отличаться по цвету, что будет очевидно на общем фоне. Не приобретайте толстые большие плиты, они окажут значительную нагрузку на несущие стены здания. Матовые и с рифлением керамогранитовые плиты притягивают больше грязи и пыли. Для облицовки рекомендовано использовать гладкие варианты. Монтажные работы по облицовке фасада лучше проводить в хорошую не ветреную погоду и при температуре не ниже 0 градусов. При укладке утеплителя в несколько слоев швы не должны совпадать. В противном случае появятся отверстия для ветра, и потери тепла будет значительно выше. Монтаж кляммеров нельзя делать вплотную или слишком близко друг к другу. При нагревании под прямыми солнечными лучами плита может потрескаться, и эстетический вид здания будет испорчен.





Керамогранитная плитка для установки вентилируемых фасадов зданий – отличный вариант. Обладая высокими показателями прочности и износостойкости, внешний вид здания не потеряет своей привлекательности на протяжении длительного времени.





Кроме того, за счет особенностей конструкции, появляется возможность регулировки теплообмена здания с окружающей средой.

Вентилируемый фасад можно и нужно делать из керамогранита. Технология обеспечивает естественное проветривание внешних стен здания, подходит для любого климата. Искусственный камень не боится внешних воздействий, а при правильном монтаже прослужит десятки лет. Роскошная облицовка сделает оформление строения респектабельным.





