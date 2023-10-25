При установке плинтуса своими руками многие сталкиваются с проблемой, как правильно отрезать и соединять отдельные фрагменты, чтобы не повредить материал. Главная трудность заключается в состыковке углов. Но если набраться терпения и ознакомиться с тонкостями процесса, резка плинтуса не вызовет сложностей.

Зачем нужен плинтус

Декоративный элемент, с функциональной нагрузкой, плинтус является неотъемлемой частью любого помещения.

Назначение плинтуса:

скрыть зазоры между стеной и напольным покрытием;

спрятать провода;

создать гармоничный цветовой переход пол-стена.

Плинтус придает комнате завершенный вид. С его помощью можно «связать» узоры на стене и на полу или напротив, внести контрастный, яркий ни с чем не связанный акцент.

Какие бывают плинтусы

Ранее плинтуса были представленными исключительно деревянными изделиями.

Сегодня ассортимент значительно расширился и можно встретить варианты из разных материалов:

1. Дерево – натуральное изделие, изготовленное из массива. Деревянному плинтусу свойственны все достоинства и недостатки натурального дерева. В интерьере такой плинтус выглядит достойно, особенно если общее направление оформления придерживается эко стиля. Отлично сочетается с межкомнатными дверями или элементами мебели из массива.

2. Шпон – по внешнему виду не отличается от моделей из натурального дерева, так как лицевая сторона выполнена из тонкого слоя натуральной древесины.





3. ПВХ – стоимость плинтусов из пластика значительно ниже аналогов из других материалов. Изделия просты в монтаже, не боятся воздействия влажной среды и имеют длительный эксплуатационный срок.

Классификация пластиковых плинтусов в зависимости от жесткости

1. Жесткий

По внешнему виду жесткий плинтус напоминает деревянный. Выполнен из поливинилхлорида и обладает повышенной прочностью и жесткостью. Доступна имитация любой расцветки и фактуры. Однако при значительном механическом воздействии может треснуть или сломаться.

2. Мягкий

Изготавливается из ПВХ и по внешнему виду напоминает гибкую ленту. Достоинством мягких плинтусов является простота монтажа и отсутствие необходимости резать материал. Крепление к стене происходит посредством клея. Могут использоваться на неровных поверхностях.

Как правильно обрезать плинтус под угол

Монтаж плинтусов неизбежно связан с необходимостью обрезки, чтобы оформить красивый и аккуратный стык в углу помещения. От качества процедуры напрямую зависит финишный результат всего ремонта и общий эстетичный вид комнаты.

Инструменты для резки плинтуса

Для резки плинтуса можно применить ручные или электрические инструменты. Каждый из вариантов имеет свои особенности и требует определенных навыков.

Какие инструменты можно использовать:

ножовка по металлу с мелкими зубчиками – используется для прочных, достаточно толстых изделий;

ножницы по металлу – удобный и полезный инструмент, если есть практика по его использованию, так как при интенсивном надавливании плинтус может деформироваться;

острый нож – подручное средство, доступное в любой ситуации. Желательно провести несколько тренировочных отрезаний на старом плинтусе, чтобы не повредить новое изделие;

болгарка – электроинструмент, с помощью которого можно сделать ровный срез за короткий промежуток времени. Место среза потребуется обработать шлифовочной бумагой;

торцовочная пила – делает качественный срез, без необходимости в дополнительной обработке;

электролобзик – удобный инструмент, который позволяет выполнить срез под любым углом.

Перед работой нужно провести тщательные расчеты и примерку, чтобы сделать срез правильно.

Варианты резки пластиковых плинтусов

Придать форму пластиковому плинтусу можно несколькими способами. Каждый из вариантов имеет свои особенности и подходит не для всех ситуаций.

1. По трафарету

Нестандартные углы встречаются довольно часто. Они значительно усложняют монтаж плинтуса. Чтобы придать изделию нужную форму, можно подготовить трафарет. Для этого потребуется плотная бумага или картон.

Этапы работы:

подготовленный элемент прикладывается к стене;

канцелярским ножом отрезаются излишки материала (нож должен двигаться перпендикулярно линии пересечения стен);

по готовому шаблону обрезается профиль;

осуществляется монтаж плинтуса.

На заметку: готовый шаблон нужно примерить к остальным углам помещения. Не факт, что он универсален для всех. Может понадобиться подготовить несколько шаблонов.

2. С помощью стусла

Стуслом называется специальное приспособление, которое используется для резки различных материалов. Стусло имеет П-образную форму и готовые прорези, расположенные под разными углами.

Этапы работы:

плинтус прикладывается к стуслу черновой стороной (важно не перепутать стороны, так как при другом варианте установке риск повредить профиль резко повышается);

определив нужный угол отрезать плинтус, погружая режущее устройство в направляющие.

Если габариты стусла значительно превышают размер плинтуса, важно обеспечить надежную фиксацию профиля, плотно прижав его с одной стороны.

На заметку: чтобы при помощи стусла отрезать красивый угол, первый отрезок режется под определенным углом, а второй в зеркальном отображении.

3. С помощью линейки и карандаша

Если так сложилось, что под рукой нет ни стусла ни картонки для создания шаблона, обычные линейка и карандаш придут на помощь.

Этапы работы:

в углу стены проводятся соответствующие замеры;

карандашом наносятся отметки на стене;

размеры переносятся на профиль, и проводится отрезка материала по выполненным замерам.

Важно: в помещениях со сложной планировкой замеры необходимо проводить предельно внимательно, чтобы не испортить плинтус при обрезке.

4. Приложив плинтус к стене

При отсутствии инструментов, способных помочь правильно отрезать плинтус, можно пойти на крайние меры и провести замеры, приложив его стене.

Этапы работы:

плотно прижимает профиль к основанию;

рисуем или царапаем подручными средствами линию среза;

резким движением режим материал.

Важно: уклон режущего инструмента должен быть 45 градусов по отношению к центру угла профиля.

Как правильно отрезать углы плинтуса

Последовательность действий и направление среза зависит от вида угла и пространственного расположения.

1. Внутренний

Этапы работ:

профиль устанавливается в стусло;

отрезается левая сторона (это важно, начать процедуру именно с левой стороны);

вторая часть устанавливается в устройство в соответствии со своим расположением относительно основания;

отрезается лишняя часть;

проводится примерка деталей. Важно учесть правильность и плотность соединения элементов.

Если внутренний угол формируется для потолочного профиля, последовательность действий остается та же, с одним отличием – изделие прикладывается к внутренней стороне, в то время как нижняя часть остается сверху.

2. Внешний

Этапы работ:

профиль устанавливается в стусле, в положении, соответствующем расположению на напольном покрытии;

срезается левая часть;

вторая деталь располагается в инструменте в рабочем положении, лицевой стороной наверх;

делается срез под углом 45 градусов;

примерка элементов на качество среза и плотность прилегания.

На заметку: потолочные плинтуса для оформления внешнего угла срезаются аналогично внутренним.

Если при примерке имеются небольшие расхождения, подогнать плинтуса можно с помощью шлифовки.

Как резать плинтус, если угол не соответствует 90 градусам

Идеально ровные углы по 90 градусов – это роскошь, встречающаяся довольно редко. С такими правильными углами проблем не возникает. Оформление под них плинтуса на стусле выполнятся по направляющим под углом 45 градусов.

А как быть, когда углы комнаты отклоняются от стандартного значения на несколько градусов в ту или иную сторону или и вовсе имеют нестандартные параметры? В этом случае потребуется на полу нанести разметку: где с обоих границ угла рисуется граница расположения профиля.

В итоге получается ромб небольшого размера, диагональ которого и есть линия распила. Затем к разметке прикладывается плинтус и на нем ставятся отметки в соответствии с диагональю ромба.

На заметку: резку плинтуса лучше делать немного меньше намеченных линий. Это дает возможность оставить себе шанс на исправление допущенных погрешностей.

Отрез плинтуса в зависимости от очередности установки по периметру комнаты

1. Первый стык

Плинтус для первого стыка в комнате обрезается незначительно. После проведенных замеров требуется убрать минимум ненужной части. В большей степени проводится выравнивание первого профиля.

На заметку: новичку отрезать меньше 1 см буде сложно. Высока вероятность повреждения профиля. Поэтому допустимо на этом этапе убрать 2-3 см, чтобы плинтус удобно было зафиксировать в стусле.

Если край профиля имеет правильный угол, то можно обойтись без пропила, а только отшлифовать место среза.

2. Как подогнать угол плинтуса в соответствии с расстоянием

Второй и последующие углы нужно делать на определенном расстоянии. Если следующий угол такой же, как и предыдущий и расстояние до него не больше оставшейся планки, можно использовать ее, так как градус и направление надреза соответствует.

Нужно измерить расстояние с помощью метра. Важно, замеры проводятся от угла до угла. Полученные результаты переносятся на профиль. В стусле или любым другим удобным способом нужно отрезать плинтус по линии.

Если при примерке профиля углы прижались к противоположным стенкам или есть незначительный зазор – не более 2 мм, замеры и резка прошли отлично. Если несоответствия значительные, профиль забракован и придется взять новый плинтус и повторить действия проведя более внимательные замеры.

3. Стык по прямой

Не всегда длины профиля хватает на стену. В таких случаях приходится стыковать отрезки плинтуса. Проще всего это сделать при прямом срезе. Но во время эксплуатации такой вариант может начать расходится, образуя заметную щель.

Чтобы избежать эстетичной непривлекательности, срез для состыковки профиля по прямой можно сделать под углом. Для этого на первой планке делается срез стандартно под наклоном в 45 градусов. К готовому плинтусу, как к трафарету, прикладывается второй отрезок и отмечается место надреза.

На заметку: если плинтус имеет достаточную толщину, места стыков можно дополнительно обработать клеем в соответствии с материалом. Излишки убрать сразу, дать просохнуть и можно монтировать.

Важно: независимо от назначения формирования среза, место пропила рекомендовано дополнительно обрабатывать шлифовочным материалом. Это обеспечит более плотное соединение деталей.

Чем резать плинтус, как подгонять углы, какие инструменты понадобятся – завершающий этап ремонта пугает подобными вопросами. Но если вооружится полезными советами, терпением и внимательностью, то резка плинтусов окажется не таким сложным процессом, как может показаться на первый взгляд.