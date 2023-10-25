Типовые квартиры имеют стандартные размеры проёмов, поэтому покупка подходящих по размеру дверных полотен не является особой проблемой. В ванных комнатах и санузлах проем обычно имеет высоту 1940-2030 мм, в остальных помещениях высота проемов варьируется от 2040 до 2100 см.

Потому мы продаём дверные полотна высотой 1900 и 2000 мм, что позволяет подобрать межкомнатную дверь для всех помещений квартиры или дома.

Высота дверного полотна или высота проема

Для начала вам необходимо убедиться, что 210 сантиметров - это высота полотна, а не высота проема. Стандартные дверные полотна сами по себе имеют высоту 2000 сантиметров. Зазор у пола поднимает их ещё на 10 см. + верхний зазор подтолкнёт коробку с наличником еще на 3 сантиметра.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ЭТО ВЫСОТА ПРОЕМА, ТО У ВАС СТАНДАРТНЫЙ ПРОЕМ, И ЛЮБАЯ НАША ДВЕРЬ ВАМ ПОДОЙДЕТ

Если дверной проем высотой 210 см или больше

Если вы убедились, что проем у вас больше 208 сантиметров по высоте.

В таком случае мы можем предложить вам сузить проем, и за счет замены наличника данное сужение не будет заметным, и можно будет закрыть проем высотой до 215 сантиметров.

Также решением может быть использование классических наличников с установкой над ними капители, что также закрывает высоту в 215 сантиметров.

Если ваш проём выше, его можно сузить, например, перегородкой из пеноблока. Структура пенобетона, из которого изготавливаются блоки, имеет в своем составе мелкие пузырьки воздуха, скрепленные бетоном. Это значительно облегчает вес материала и улучшает его физико-механические свойства.

Соответственно, нагрузка на перекрытие от перегородки из пеноблоков будет значительно меньше, что дает дополнительные преимущества для применения отделочных и изоляционных материалов. Но в этом случае вы столкнетесь с необходимостью небольшого ремонта и чистовой отделки.

Также можно сделать двери на заказ

Из существенных минусов изготовления двери по индивидуальным параметрам является срок ее производства. Если на доставку уже готовой двери потребуется всего 1-3 дня, то заказанной модели придется ожидать гораздо дольше. Поэтому при срочной необходимости такой вариант вряд ли будет полезен. Ну и, конечно же, значительное удорожание товара.