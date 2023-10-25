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Что делать, если межкомнатные двери высотой 210 см

#Межкомнатные двери #Монтаж #Ремонт #Двери #Советы эксперта

Типовые квартиры имеют стандартные размеры проёмов, поэтому покупка подходящих по размеру дверных полотен не является особой проблемой. В ванных комнатах и санузлах проем обычно имеет высоту 1940-2030 мм, в остальных помещениях высота проемов варьируется от 2040 до 2100 см. 

Потому мы продаём дверные полотна высотой 1900 и 2000 мм, что позволяет подобрать межкомнатную дверь для всех помещений квартиры или дома.

Высота дверного полотна или высота проема

Для начала вам необходимо убедиться, что 210 сантиметров - это высота полотна, а не высота проема. Стандартные дверные полотна сами по себе имеют высоту 2000 сантиметров. Зазор у пола поднимает их ещё на 10 см. + верхний зазор подтолкнёт коробку с наличником еще на 3 сантиметра.

ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ ЭТО ВЫСОТА ПРОЕМА, ТО У ВАС СТАНДАРТНЫЙ ПРОЕМ, И ЛЮБАЯ НАША ДВЕРЬ ВАМ ПОДОЙДЕТ

Дверь межкомнатная шпонированная «Эксклюзив» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Эксклюзив Ф-15-макоре
8 932
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Азалия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Лилия» Дуб Ф-05 (Шпон файн-лайн) глухая
Лилия Ф-05 (Дуб)
7 392
Дверь межкомнатная шпонированная «Соло 0.H» Ф-17 (Шоколад) (Шпон файн-лайн) глухая
Соло 0.H Ф-17 (Шоколад)
7 812
Дверь межкомнатная шпонированная «Греция» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Греция Ф-11 (Орех)
 
8 372
Дверь межкомнатная шпонированная «Соната» Макоре (Шпон файн-лайн) остекление Бронза
Соната Ф-15-макоре
 
9 212
Дверь межкомнатная шпонированная «Азалия» Орех (Шпон файн-лайн) остекление Сатинато белое
Азалия Орех
 
9 072

 

Если дверной проем высотой 210 см или больше

Если вы убедились, что проем у вас больше 208 сантиметров по высоте. 

  • В таком случае мы можем предложить вам сузить проем, и за счет замены наличника данное сужение не будет заметным, и можно будет закрыть проем высотой до 215 сантиметров. 

  • Также решением может быть использование классических наличников с установкой над ними капители, что также закрывает высоту в 215 сантиметров.

  • Если ваш проём выше, его можно сузить, например, перегородкой из пеноблока. Структура пенобетона, из которого изготавливаются блоки, имеет в своем составе мелкие пузырьки воздуха, скрепленные бетоном. Это значительно облегчает вес материала и улучшает его физико-механические свойства. 

Соответственно, нагрузка на перекрытие от перегородки из пеноблоков будет значительно меньше, что дает дополнительные преимущества для применения отделочных и изоляционных материалов. Но в этом случае вы столкнетесь с необходимостью небольшого ремонта и чистовой отделки.

  • Также можно сделать двери на заказ

Из существенных минусов изготовления двери по индивидуальным параметрам является срок ее производства. Если на доставку уже готовой двери потребуется всего 1-3 дня, то заказанной модели придется ожидать гораздо дольше. Поэтому при срочной необходимости такой вариант вряд ли будет полезен. Ну и, конечно же, значительное удорожание товара.

Ламинированная межкомнатная дверь "2С" Венге остекление белое матовое
Доставим завтра
2С Л-13 (Венге)
 
3 164
Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
6С Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Гост-13 (С усилением) Итальянский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Гост-3 (C усилением) Серый
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
32С Л-01 (ИталОрех)
4 007 4 452 ₽ -10%

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