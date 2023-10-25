Толщина межкомнатной двери: стандарты толщины дверного полотна и коробки

Сторонники открытых пространств в квартире не вытеснили полностью межкомнатные двери, они по-прежнему актуальны, и без них не обойтись. Они выполняют не только разграничительную, но и теплозащитную и звукоизоляционную функцию. Кроме того, это важная часть интерьера.

На что влияет толщина межкомнатной двери

Межкомнатные двери имеют несколько важных параметров. При выборе обращают внимание на их внешний вид, материал изготовления, способ открывания, габариты. Измеряют ширину и высоту двери, но о толщине часто не задумываются. И напрасно. Мы более подробно остановимся именно на этом параметре. Почему это важно?

Толщина двери влияет на:

Прочность и устойчивость всей конструкции.

На её долговечность.

На степень защиты от шума.

На способность защитить от холода.

На её внешний вид.

На теплоизоляционные и шумозащитные свойства двери влияет не в меньшей степени и материал, из которого она сделана, но и это связано с толщиной полотна. Выбираем двери правильно.

Стандарты толщин межкомнатных дверей

Полезно будет познакомиться со стандартами межкомнатных дверей. Для многоквартирных домов существуют ГОСТы, которые, с одной стороны, позволят двери выполнять свои функции, а с другой – не создадут лишнюю нагрузку на раму и стены. Ведь чем толще дверь, тем она тяжелее.

Стандартная толщина дверей, представленных на рынке, колеблется в диапазоне 35-45 мм. Это позволяет обеспечить оптимальное соотношение между массой и прочностью дверного полотна.

Однако раздвижные конструкции могут быть и тоньше, стандарт начинается от 20 мм.

Толщина двери зависит и от толщины дверного проёма.

Он должен быть не менее 75 мм.

Если дверной проём тоньше, толщину стены придётся нарастить, если он превышает этот параметр, то потребуются доборы для двери.

Резюмируем: стандартная толщина двери, которая имеет габариты от 600 до 1100 мм ширины и 1900 и 2200 мм высоты, составляет от 37 до 42 мм.

Толщина межкомнатной двери в зависимости от материала изготовления

Этот показатель во многом зависит от материала изготовления двери.

Самый популярный материал – натуральный древесный массив. Средняя толщина двери из массива – 40 мм, при этом характер древесины на этот параметр не влияет.

Двери из МДФ имеют толщину от 30 до 40 мм, чаще всего – 35-38.

Пластиковые двери имеют толщину 30 миллиметров.

Стеклянные – самые тонкие. Они изготавливаются из закалённого стекла толщиной от 8 до 12 мм.

Выбирая дверь по толщине, надо учитывать ещё возможность установки врезного замка, а также соответствие профилю дверной коробки. Это в том случае, если вы покупаете новую дверь для старой коробки. Как правило, новые двери продаются в комплекте с коробкой.

Что влияет на толщину межкомнатной двери

На толщину двери влияет наличие рёбер жёсткости – это элементы, придающие плотность полотну. Эти рёбра жёсткости могут быть стальными или деревянными.

Наполнитель – если к двери предъявляются повышенные требования теплоизоляции, то межкомнатная дверь обязательно должна содержать утеплитель. При этом толщина двери не пропорциональна её теплозащитным свойствам. Главное – не сколько утеплителя, а какого он качества.

Наконец, тип отделки тоже влияет на толщину полотна. Максимальную толщину имеет отделка древесным массивом. Декоративные панели могут достигать толщины 25 мм. МДФ-панели могут добавить к толщине от 6 до 14 мм.

Кроме того, двери могут быть отделаны ламинатом, это покрытие хорошо защищает основание двери, может выглядеть как натуральное дерево и доступно по цене.

Отделка из ПВХ-плёнки почти не прибавляет толщины, но прекрасно защищает от химических и механических воздействий.

Шпон – натуральное покрытие. Это тончайший срез древесины толщиной от 0,1 до 10 миллиметров. Для межкомнатных дверей используется тонкий шпон, поскольку предполагается, что они не подвергаются серьёзным механическим нагрузкам, резкому перепаду температур и воздействию прямых солнечных лучей.

Толщина межкомнатной двери в зависимости от ее типа

Тип двери тоже во многом определяет её потребительские качества и минимально допустимую толщину.

Щитовые двери

Состоят из каркаса из деревянного массива и наполнителя, в качестве которого может быть лёгкий изоляционный материал или картон. Сверху обшивается листами МДФ. Такие двери при достаточно прочной конструкции имеют небольшой вес и не высокую цену. Толщина её от 30 до 40 мм.

Филенчатые двери

В основе тоже деревянный каркас, который укреплён ещё внутренними стойками и деревянными перемычками. Пространство между ними заполняется филенками – фигурными дощечками, повторяющими конфигурацию проёмов. Эти двери очень прочные, прекрасно выглядят, разнообразны по отделке, обладают хорошей звукоизоляцией. Их толщина – 45-50 мм.

Царговые двери

Собираются наподобие пирамидки – на вертикальный каркас нанизываются горизонтальные дощечки – царги. Конструкция получается довольно массивной, поэтому они имеют меньшую толщину. Зато они прочные, долговечные, обладают большой стойкостью к деформации и имеют отличный дизайн.

Пластиковые двери

Самые лёгкие и самые недорогие. Это не единственное их преимущество, которое склоняет потребителей к установке пластиковых дверей в квартире.

Кроме этого, они:

Прочные.

Не боятся влажности и перепадов температур.

Стильно и современно выглядят.

Не меняет привлекательности после длительной эксплуатации, легки в установке.

За ними легко ухаживать.

Однако они уязвимы перед сильным механическим воздействием, не достаточно надёжны в качестве защиты от мошенников и от взлома, нуждаются в дополнительной герметизации. Стандартная толщина пластиковой двери, как уже упоминалось, 30 мм.

Как измерить толщину межкомнатной двери

Дальше поговорим о том, как самостоятельно измерить толщину межкомнатной двери.

Вам для этого понадобятся:

Рулетка.

Строительный угольник.

Штангенциркуль.

Линейка.

Стандартная одностворчатая дверь состоит из:

Коробки. Коробка может быть с порогом или без него.

Наличников.

Доборов.

Собственно полотна.

Чтобы дверь правильно подошла по размерам, надо знать ширину, толщину и высоту дверного проёма. Кроме того, надо учесть параметры:

В какую сторону будет открываться дверь.

Потребуются ли доборы для расширения дверной коробки, если толщина стены превышает 70 мм.

Планируете ли вы устанавливать на дверь замки и ручки.

Будете ли вы ставить пороги.

Наконец, не лишне будет учесть и характер помещения, в котором будет установлена дверь. Толщина двери измеряется в шести местах: вверху, внизу и посередине с обеих сторон. Так вы сможете определить наиболее точно не только её габариты, но и убедиться в высоком качестве изготовления.

Двери какой толщины в какие комнаты устанавливаются

Поскольку толщина двери влияет на тепло- и шумоизоляцию, то брать в расчёт то, куда она будет установлена, совершенно необходимо.

1. Кухня

Например, дверь, которая ведёт на кухню, должна обладать повышенной термоустойчивостью, а также защищать от проникновения посторонних запахов.

Деревянная дверь выглядит роскошно, но не все виды древесины подойдут для кухонной двери. Например, сосна может деформироваться от влажности и перепадов температур.

Эти факторы не страшны дверям из дуба, бука, ясеня.

Деревянные двери имеют довольно большой вес, поэтому их толщина не должна превышать 40 мм.

Чаще всего на кухню устанавливают двери из МДФ или ЛДСП. Вполне достойный выбор: устойчив к перепадам температур и влажности, может выглядеть как натуральное дерево, а стоит дешевле.

Пластиковая дверь хороша своей лёгкостью, доступностью и устойчивостью к температурным перепадам. За ней легко ухаживать, поэтому для кухни это отличный выбор.

Стеклянная дверь – «дама, приятная во всех отношениях» - долговечна, не боится ни воды, ни огня, облегчает пространство, шикарно выглядит.

Стеклянные двери тяжёлые, поэтому они самые тонкие, но посторонние запахи и звуки при этом не пропускают. Существенный минус таких дверей – высокая цена, а также то, что её придётся мыть чаще, чем другие двери, на ней будут видны не только пыль и брызги, но и отпечатки пальцев.

2. Спальня и детская

Если дверь ведёт в спальню или в детскую, то здесь на первое место выходят её шумозащитные свойства.

Здесь важна не столько толщина сама по себе, сколько наполнитель. Он должен иметь пористую структуру.

Кроме того, двери в детскую комнату должны быть безопасны с экологической точки зрения, надёжные, должны легко открываться и закрываться.

Откажитесь от стеклянных дверей и даже дверей со стеклянными вставками. Для детской комнаты это небезопасно, для спальни – разрушает интимность и чувство защищённости.

3. Другие помещения

Если для вас самое главное в межкомнатной двери – защита от нежелательного вторжения, выбирайте усиленную дверь с бронированными вставками повышенной прочности. Вам в этом случае наверняка понадобится врезной замок, а это тоже скажется на толщине двери.

Обязательно учитывайте габариты и массу дверной фурнитуры – замков, ручек, петель. Чем толще дверь, тем она массивнее. Может потребоваться усиленный каркас и большее количество петель.

4. Ванная комната

Для дверей в ванную комнату главное качество – влагостойкость. Поэтому здесь лучше всего подойдут пластиковые двери. Шпонированный МДФ тоже неплох.

Толщина двери принципиальной роли не играет. Толщина двери влияет на её прочность, но важно знать массу двери, чтобы установить её правильно, и она выдержала долгий срок эксплуатации.

Что ещё влияет на толщину двери

Самые тяжёлые двери - из натурального дерева.

Их вес колеблется в пределах 25-100 кг. Тяжёлая дверь трудно устанавливается, трудно транспортируется, даёт большую нагрузку на стены, коробку и фурнитуру. Зато лидирует по прочности, презентабельности, шумо- и звукоизолирующим свойствам.

Филенчатые двери могут весить от 20 кг, внутриквартирные - не больше 50.

Щитовые имеют вес 10-15 кг, вес пластиковых стартует от 4 килограммов.

Всё это надо знать, чтобы понять, нужно ли ставить дополнительные усилители на дверное полотно и вешать дополнительные петли.

Толщина раздвижных межкомнатных дверей

Всё, что было сказано выше, касается обычных распашных дверей. Но в комнатах часто устанавливают раздвижные двери, и их параметры существенно отличаются. На толщину раздвижной двери оказывает влияние материал, из которого она изготовлена.

А двери делают из:

дерева,

металла (это может быть алюминий или сталь),

пластик,

стекло,

бамбук,

МДФ.

Кроме того, раздвижные двери могут быть:

Одностворчатыми – по рельсам двигается одно полотно, которое может смещаться в обе стороны.

Двустворчатые – если есть широкий дверной проём.

Купейные – полотно движется вдоль стены. Это классический вариант.

Книжная – состоит из нескольких створок, складывающихся между собой наподобие книжки.

«Гармошка» – по характеру открывания схожа с книжкой. Состоит из большого количества вертикальных узких частей, которые соединены между собой шарнирами.

Учитывая такое большое разнообразие раздвижных дверей, ГОСТов на толщину полотна не существует. Она регулируется характером направляющих и роликовым механизмом.

Как найти идеальную толщину межкомнатной двери

Как найти идеальную толщину межкомнатной двери? Для этого надо обязательно иметь ввиду ширину полотна.

Здесь разброс достаточно большой, и определяющим фактором является назначение помещения, в которое будет вести дверь.

Для подсобных помещений и санузлов достаточно ширины дверного полотна 55 см. Это классический вариант.

Двери в ванную могут быть несколько шире – 60 см. Так же таких размеров может быть полотно для двустворчатой двери.

Для кухни идеальна дверь шириной 70 см. Она не будет препятствовать передвижению, и в закрытом виде защитит от шума и запахов.

Широкие двери 80-90 см гостеприимно распахиваются в жилых помещениях – гостиных, игровых.

Выбирая толщину двери, важно учитывать и стилистику помещения. Помните, что это важная часть интерьера, и она несёт на себе помимо практической эстетическую нагрузку. Дверь должна не только защищать, но и гармонировать с окружающим пространством.

В нашем магазине предлагается широкий выбор межкомнатных дверей, разных и по материалу, и по типу открывания. Наши менеджеры будут рады помочь вам сделать правильный выбор.