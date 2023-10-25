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Толщина межкомнатной двери: стандарты толщины дверного полотна и коробки

#Межкомнатные двери #Двери

Сторонники открытых пространств в квартире не вытеснили полностью межкомнатные двери, они по-прежнему актуальны, и без них не обойтись. Они выполняют не только разграничительную, но и теплозащитную и звукоизоляционную функцию. Кроме того, это важная часть интерьера.

На что влияет толщина межкомнатной двери

Межкомнатные двери имеют несколько важных параметров. При выборе обращают внимание на их внешний вид, материал изготовления, способ открывания, габариты. Измеряют ширину и высоту двери, но о толщине часто не задумываются. И напрасно. Мы более подробно остановимся именно на этом параметре. Почему это важно?

Толщина двери влияет на:

  • Прочность и устойчивость всей конструкции.
  • На её долговечность.
  • На степень защиты от шума.
  • На способность защитить от холода.
  • На её внешний вид.

На теплоизоляционные и шумозащитные свойства двери влияет не в меньшей степени и материал, из которого она сделана, но и это связано с толщиной полотна. Выбираем двери правильно.

Стандарты толщин межкомнатных дверей

Полезно будет познакомиться со стандартами межкомнатных дверей. Для многоквартирных домов существуют ГОСТы, которые, с одной стороны, позволят двери выполнять свои функции, а с другой – не создадут лишнюю нагрузку на раму и стены. Ведь чем толще дверь, тем она тяжелее.

  • Стандартная толщина дверей, представленных на рынке, колеблется в диапазоне 35-45 мм. Это позволяет обеспечить оптимальное соотношение между массой и прочностью дверного полотна.
  • Однако раздвижные конструкции могут быть и тоньше, стандарт начинается от 20 мм.

Толщина двери зависит и от толщины дверного проёма.

  • Он должен быть не менее 75 мм.
  • Если дверной проём тоньше, толщину стены придётся нарастить, если он превышает этот параметр, то потребуются доборы для двери.

Резюмируем: стандартная толщина двери, которая имеет габариты от 600 до 1100 мм ширины и 1900 и 2200 мм высоты, составляет от 37 до 42 мм.

Толщина межкомнатной двери в зависимости от материала изготовления

Этот показатель во многом зависит от материала изготовления двери.

  • Самый популярный материал – натуральный древесный массив. Средняя толщина двери из массива – 40 мм, при этом характер древесины на этот параметр не влияет.
  • Двери из МДФ имеют толщину от 30 до 40 мм, чаще всего – 35-38.
  • Пластиковые двери имеют толщину 30 миллиметров.
  • Стеклянные – самые тонкие. Они изготавливаются из закалённого стекла толщиной от 8 до 12 мм.

Выбирая дверь по толщине, надо учитывать ещё возможность установки врезного замка, а также соответствие профилю дверной коробки. Это в том случае, если вы покупаете новую дверь для старой коробки. Как правило, новые двери продаются в комплекте с коробкой.

Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Белое Сатинато
Лайт Белое сатинато
 
9 506
Дверь стеклянная межкомнатная "Купе Лайт" Белое Сатинато
Купе Лайт Белое сатинато
 
10 206
Дверь межкомнатная стеклянная "Диана" Сатинато белое
Диана Белое сатинато
7 826
Дверь стеклянная межкомнатная "Лайт" Бронза Сатинато
Лайт Бронза сатинато
 
11 886

 

Что влияет на толщину межкомнатной двери

  • На толщину двери влияет наличие рёбер жёсткости – это элементы, придающие плотность полотну. Эти рёбра жёсткости могут быть стальными или деревянными.
  • Наполнитель – если к двери предъявляются повышенные требования теплоизоляции, то межкомнатная дверь обязательно должна содержать утеплитель. При этом толщина двери не пропорциональна её теплозащитным свойствам. Главное – не сколько утеплителя, а какого он качества.
  • Наконец, тип отделки тоже влияет на толщину полотна. Максимальную толщину имеет отделка древесным массивом. Декоративные панели могут достигать толщины 25 мм. МДФ-панели могут добавить к толщине от 6 до 14 мм.

Кроме того, двери могут быть отделаны ламинатом, это покрытие хорошо защищает основание двери, может выглядеть как натуральное дерево и доступно по цене.

Отделка из ПВХ-плёнки почти не прибавляет толщины, но прекрасно защищает от химических и механических воздействий.

Шпон – натуральное покрытие. Это тончайший срез древесины толщиной от 0,1 до 10 миллиметров. Для межкомнатных дверей используется тонкий шпон, поскольку предполагается, что они не подвергаются серьёзным механическим нагрузкам, резкому перепаду температур и воздействию прямых солнечных лучей.

 

Толщина межкомнатной двери в зависимости от ее типа

Тип двери тоже во многом определяет её потребительские качества и минимально допустимую толщину.

  • Щитовые двери

Состоят из каркаса из деревянного массива и наполнителя, в качестве которого может быть лёгкий изоляционный материал или картон. Сверху обшивается листами МДФ. Такие двери при достаточно прочной конструкции имеют небольшой вес и не высокую цену. Толщина её от 30 до 40 мм.

  • Филенчатые двери

В основе тоже деревянный каркас, который укреплён ещё внутренними стойками и деревянными перемычками. Пространство между ними заполняется филенками – фигурными дощечками, повторяющими конфигурацию проёмов. Эти двери очень прочные, прекрасно выглядят, разнообразны по отделке, обладают хорошей звукоизоляцией. Их толщина – 45-50 мм.

  • Царговые двери

Собираются наподобие пирамидки – на вертикальный каркас нанизываются горизонтальные дощечки – царги. Конструкция получается довольно массивной, поэтому они имеют меньшую толщину. Зато они прочные, долговечные, обладают большой стойкостью к деформации и имеют отличный дизайн.

Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Белый остекление художественное
Скинни-13 П-23 (Белый)
 
6 692
Дверь межкомнатная cкладная из ПВХ "Браво-0" Super White глухая
Браво-0 Super White
3 892
Дверь межкомнатная из ПВХ "Лотос-1" Casablanca глухая
Лотос-1 Casablanca
 
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-33" Fresco остекление художественное
Скинни-33 Fresco
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Скинни-13" Dark Barnwood остекление White Сrystal
Скинни-13 Dark Barnwood
 
6 832
Дверь межкомнатная из ПВХ "Браво-9" Super White остекление Magic Fog
Браво-9 Super White
5 572
Дверь межкомнатная из ПВХ "Вираж-2" Dark Barnwood остекление Art Glass
Вираж-2 Dark Barnwood
 
8 092

 

  • Пластиковые двери

Самые лёгкие и самые недорогие. Это не единственное их преимущество, которое склоняет потребителей к установке пластиковых дверей в квартире.

Кроме этого, они:

  • Прочные.
  • Не боятся влажности и перепадов температур.
  • Стильно и современно выглядят.
  • Не меняет привлекательности после длительной эксплуатации, легки в установке.
  • За ними легко ухаживать.

Однако они уязвимы перед сильным механическим воздействием, не достаточно надёжны в качестве защиты от мошенников и от взлома, нуждаются в дополнительной герметизации. Стандартная толщина пластиковой двери, как уже упоминалось, 30 мм.

 

Как измерить толщину межкомнатной двери

Дальше поговорим о том, как самостоятельно измерить толщину межкомнатной двери.

Вам для этого понадобятся:

  • Рулетка.
  • Строительный угольник.
  • Штангенциркуль.
  • Линейка.

Стандартная одностворчатая дверь состоит из:

  • Коробки. Коробка может быть с порогом или без него.
  • Наличников.
  • Доборов.
  • Собственно полотна.

Чтобы дверь правильно подошла по размерам, надо знать ширину, толщину и высоту дверного проёма. Кроме того, надо учесть параметры:

  • В какую сторону будет открываться дверь.
  • Потребуются ли доборы для расширения дверной коробки, если толщина стены превышает 70 мм.
  • Планируете ли вы устанавливать на дверь замки и ручки.
  • Будете ли вы ставить пороги.

Наконец, не лишне будет учесть и характер помещения, в котором будет установлена дверь. Толщина двери измеряется в шести местах: вверху, внизу и посередине с обеих сторон. Так вы сможете определить наиболее точно не только её габариты, но и убедиться в высоком качестве изготовления.

Дверь межкомнатная из эко шпона «S-26» Серый матовый остекление Лакобель чёрный
S-26 Серый матовый
13 408
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-21» Stormy Wood глухая
Доставим завтра
Браво-21 Stormy Wood
4 452
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-1.55» Original Oak остекление Mirox Grey
Доставим завтра
Браво-1.55 Original Oak
7 672
Дверь межкомнатная из эко шпона «Неоклассик-35» White Wood остекление White Сrystal
Неоклассик-35 White Wood
8 792
Дверь межкомнатная из эко шпона «Браво-0» Stormy Wood глухая
Браво-0 Stormy Wood
3 892
Дверь межкомнатная из эко шпона «Граффити-1.Д» Snow Art глухая
Граффити-1.Д Snow Art
6 412
Дверь межкомнатная "К-2 TOPPAN ALU" Дуб серый, вставка Лакобель чёрный, кромка ABS
К-2 TOPPAN ALU Дуб серый
16 852

 

Двери какой толщины в какие комнаты устанавливаются

Поскольку толщина двери влияет на тепло- и шумоизоляцию, то брать в расчёт то, куда она будет установлена, совершенно необходимо.

1. Кухня

Например, дверь, которая ведёт на кухню, должна обладать повышенной термоустойчивостью, а также защищать от проникновения посторонних запахов.

  • Деревянная дверь выглядит роскошно, но не все виды древесины подойдут для кухонной двери. Например, сосна может деформироваться от влажности и перепадов температур.

Эти факторы не страшны дверям из дуба, бука, ясеня.

Деревянные двери имеют довольно большой вес, поэтому их толщина не должна превышать 40 мм.

  • Чаще всего на кухню устанавливают двери из МДФ или ЛДСП. Вполне достойный выбор: устойчив к перепадам температур и влажности, может выглядеть как натуральное дерево, а стоит дешевле.
  • Пластиковая дверь хороша своей лёгкостью, доступностью и устойчивостью к температурным перепадам. За ней легко ухаживать, поэтому для кухни это отличный выбор.
  • Стеклянная дверь – «дама, приятная во всех отношениях» - долговечна, не боится ни воды, ни огня, облегчает пространство, шикарно выглядит.

Стеклянные двери тяжёлые, поэтому они самые тонкие, но посторонние запахи и звуки при этом не пропускают. Существенный минус таких дверей – высокая цена, а также то, что её придётся мыть чаще, чем другие двери, на ней будут видны не только пыль и брызги, но и отпечатки пальцев.

2. Спальня и детская

Если дверь ведёт в спальню или в детскую, то здесь на первое место выходят её шумозащитные свойства. 

  • Здесь важна не столько толщина сама по себе, сколько наполнитель. Он должен иметь пористую структуру.

  • Кроме того, двери в детскую комнату должны быть безопасны с экологической точки зрения, надёжные, должны легко открываться и закрываться.

  • Откажитесь от стеклянных дверей и даже дверей со стеклянными вставками. Для детской комнаты это небезопасно, для спальни – разрушает интимность и чувство защищённости.

3. Другие помещения

Если для вас самое главное в межкомнатной двери – защита от нежелательного вторжения, выбирайте усиленную дверь с бронированными вставками повышенной прочности. Вам в этом случае наверняка понадобится врезной замок, а это тоже скажется на толщине двери.

Обязательно учитывайте габариты и массу дверной фурнитуры – замков, ручек, петель. Чем толще дверь, тем она массивнее. Может потребоваться усиленный каркас и большее количество петель.

Дверь межкомнатная из Массива сосны «М5» Светлый лак остекление художественное
М5 Т-05 (Светлый Лак)
12 712
Дверь межкомнатная "Concept-642" Медиум грей, стекло Сатинато белое
Concept-642 Медиум грей
16 081
Дверь межкомнатная "Concept-632" Белоснежно матовый, стекло Ромб
Concept-633 Белоснежно матовый
16 458
Дверь межкомнатная "Concept-605" Шелл грей, стекло Сатинато белое
Concept-605 Шелл грей
14 172
Дверь межкомнатная "Concept-506" Белоснежно матовый, стекло Лакобель чёрное
Concept-506 Белоснежно матовый
15 002
Дверь межкомнатная "Future-591" Дуб винчестер серый, стекло Сатин белый лак перламутр
Future-591 Дуб винчестер серый
14 280
Дверь межкомнатная "Future-589" Дуб Серена керамика, стекло Сатин бронза бронзовый пигмент
Future-589 Дуб Серена керамика
13 890

 

4. Ванная комната

Для дверей в ванную комнату главное качество – влагостойкость. Поэтому здесь лучше всего подойдут пластиковые двери. Шпонированный МДФ тоже неплох.

Толщина двери принципиальной роли не играет. Толщина двери влияет на её прочность, но важно знать массу двери, чтобы установить её правильно, и она выдержала долгий срок эксплуатации.

Что ещё влияет на толщину двери

  • Самые тяжёлые двери - из натурального дерева.

Их вес колеблется в пределах 25-100 кг. Тяжёлая дверь трудно устанавливается, трудно транспортируется, даёт большую нагрузку на стены, коробку и фурнитуру. Зато лидирует по прочности, презентабельности, шумо- и звукоизолирующим свойствам.

  • Филенчатые двери могут весить от 20 кг, внутриквартирные - не больше 50.
  • Щитовые имеют вес 10-15 кг, вес пластиковых стартует от 4 килограммов.

Всё это надо знать, чтобы понять, нужно ли ставить дополнительные усилители на дверное полотно и вешать дополнительные петли.

Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель чёрный, кромка-матовый хром
Future-703 Бетон тёмно-серый
18 590
Дверь межкомнатная "Future-703" Бетон темно-серый стекло Лакобель белый, кромка-чёрная матовая
Future-703 Бетон тёмно-серый
20 900
Дверь межкомнатная "Future-608" Бетон тёмно-серый, Зеркало
Future-608 Бетон тёмно-серый
9 740
Дверь межкомнатная "Future-602" Бетон темно-серый, стекло Лакобель черное
Future-602 Бетон тёмно-серый
12 495
Дверь межкомнатная "Future-705" Дуб Серена каменно-серый глухая, кромка-матовый хром
Future-705 Дуб Серена каменно-серый
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-матовый хром
Future-706 Бетон тёмно-серый
22 310
Дверь межкомнатная "Future-706" Бетон темно-серый глухая, кромка-чёрная матовая
Future-706 Бетон тёмно-серый
25 360
Дверь межкомнатная "Concept-707" Медиум грей, вставка Лайт грей, кромка-матовый хром
Concept-707 Медиум грей
22 310

 

Толщина раздвижных межкомнатных дверей

Всё, что было сказано выше, касается обычных распашных дверей. Но в комнатах часто устанавливают раздвижные двери,  и их параметры существенно отличаются. На толщину раздвижной двери оказывает влияние материал, из которого она изготовлена.

А двери делают из:

  • дерева,
  • металла (это может быть алюминий или сталь),
  • пластик,
  • стекло,
  • бамбук,
  • МДФ.

Кроме того, раздвижные двери могут быть:

  • Одностворчатыми – по рельсам двигается одно полотно, которое может смещаться в обе стороны.
  • Двустворчатые – если есть широкий дверной проём.
  • Купейные – полотно движется вдоль стены. Это классический вариант.
  • Книжная – состоит из нескольких створок, складывающихся между собой наподобие книжки.
  • «Гармошка» – по характеру открывания схожа с книжкой. Состоит из большого количества вертикальных узких частей, которые соединены между собой шарнирами.

Учитывая такое большое разнообразие раздвижных дверей, ГОСТов на толщину полотна не существует. Она регулируется характером направляющих и роликовым механизмом.

Дверь раздвижная «Твигги-11.3» White Matt остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 White Matt
4 763 5 292 ₽ -10%
Дверь раздвижная из эко шпона «Твигги-11.3» Grey Melinga остекление Magic Fog
Доставим завтра
Твигги-11.3 Grey Melinga
5 152
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2 (одностворчатый)
Пенал для раздвижной двери BTD-90x2
27 300

 

Как найти идеальную толщину межкомнатной двери

Как найти идеальную толщину межкомнатной двери? Для этого надо обязательно иметь ввиду ширину полотна.

Здесь разброс достаточно большой, и определяющим фактором является назначение помещения, в которое будет вести дверь.

  • Для подсобных помещений и санузлов достаточно ширины дверного полотна 55 см. Это классический вариант.
  • Двери в ванную могут быть несколько шире – 60 см. Так же таких размеров может быть полотно для двустворчатой двери.
  • Для кухни идеальна дверь шириной 70 см. Она не будет препятствовать передвижению, и в закрытом виде защитит от шума и запахов.
  • Широкие двери 80-90 см гостеприимно распахиваются в жилых помещениях – гостиных, игровых.

Выбирая толщину двери, важно учитывать и стилистику помещения. Помните, что это важная часть интерьера, и она несёт на себе помимо практической эстетическую нагрузку. Дверь должна не только защищать, но и гармонировать с окружающим пространством.

В нашем магазине предлагается широкий выбор межкомнатных дверей, разных и по материалу, и по типу открывания. Наши менеджеры будут рады помочь вам сделать правильный выбор.

Ламинированная межкомнатная дверь "6С" Итальянский орех остекление белое матовое
6С Л-11 (ИталОрех)
 
2 772
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-13» (С усилением) Л-11 (ИталОрех) остекление Magic Fog
Гост-13 Итальянский орех
 
4 746
Ламинированная межкомнатная дверь «Гост-3» (C усилением) Л-16 (Серый) глухая
Гост-3 Серый
 
5 026
Ламинированная межкомнатная дверь "32C" Л-01 (ИталОрех), стекло Magic Fog
32С Л-01 (ИталОрех)
4 007 4 452 ₽ -10%

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